科学にフォーカス：BASF、次世代のパーソナルケアのためのソリューションに向けたPCHi 2026で、Fountain Award 金賞を受賞



























PCHi 2026において、BASFのAloversil™ BC10156が、「Hair and Scalp Care（ヘア＆スカルプケア）」部門で2026年 Fountain Award 金賞を受賞



今回の展示テーマは



「Beyond Beauty Within Science (科学がもたらす美しさの先へ)」



BASF は急速に進化するアジアのパーソナルケア市場に向けて、科学に裏付けられた高性能イノベーションを提供するというコミットメントを強く表明しています。



Aloversil™ BC10156が「Hair and Scalp Care（ヘア＆スカルプケア）」部門で2026年 Fountain Award 金賞を受賞



Aloversil™ BC10156は、製品のイノベーションと持続可能な美容分野への貢献が評価され、「Hair and Scalp Care（ヘア＆スカルプケア）」部門で Fountain Award 金賞を受賞しました。植物由来のペプチドをベースとしたこの有効成分は、頭皮の微小血管ネットワークを強化し、長期的に健康な髪へと導くよう設計されています。



さらに、Aloversil™ BC10156は、毛包の内側に栄養を与え、頭皮へのストレス要因から守り、健康的でボリュームのある髪の実現をサポートします。



BASFケア・ケミカルズ事業本部のシニアバイスプレジデントであるアグス・チプトラは、次のように述べています。「2026年のPCHiで、Aloversil™ BC10156が Fountain Award 金賞を受賞したことを光栄に思います。今回の受賞は、BASFの科学に裏付けられたイノベーションの卓越性と、アジア地域全体における美容分野の消費者からの急増する期待に応えられるようにパートナーやお客様を支援するという、当社の取り組みを示すものです。」



Plantapon® Amino ASPの発売：アジアで開発された、高性能かつ肌に優しい洗浄のためのアミノ酸系テクノロジー



PCHi 2026にて、現代の美容習慣のニーズに応えるべくアジアで開発されたアミノ酸系洗浄テクノロジー、Plantapon® Amino ASPの発売を発表しました。



Plantapon® Amino ASPは、現代の習慣に合わせ、皮脂や日焼け止めを効率的に洗浄し、優しく洗浄するなど、多岐にわたる優れた性能を発揮します。すすぎやすいことで水の使用量を削減できるほか、速乾性により毛髪のドライヤー時間を短縮し、ヘアケア用途での省エネに貢献します。さらに、歯磨き用途でのステイン抑制作用向上にも役立ちます。Plantapon® Amino ASPは、消費者意識の高い時代に合わせて開発された製品であり、ヴィーガン対応で、RSPO認証を取得しており、防腐剤フリーの製品です。また、洗顔料、ボディウォッシュ、シャンプー、オーラルケアなど、さまざまな用途に幅広く活用できるため、各ブランドの目的に合わせた、優れた性能を備えた製品の開発に役立ちます。



BASFは、現地に根差した開発、技術的な専門知識、そしてお客様と築く長期的なパートナーシップを通じて、イノベーションを継続的に強化しており、科学、性能、そして目的に基づいた、信頼性が高く、未来を見据えたパーソナルケアソリューションを推進しています。



※この資料はBASFが2026年3月19日に発表した英語のプレスリリースをBASFジャパンが日本語に翻訳・編集したものです。



※このプレスリリースの内容および解釈については英語のオリジナルが優先されます。



■BASFのケア・ケミカルズ事業本部について



BASFのケア・ケミカルズ事業本部は、パーソナルケア、ホームケア、業務用洗浄関連などの業界や技術アプリケーションに幅広い原料を提供しています。BASFは、化粧品業界、洗剤およびクリーナー業界におけるリーディングサプライヤーであり、お客様に革新的かつ持続可能な製品、ソリューションおよびコンセプトを提供しています。高品質な製品ポートフォリオには、界面活性剤、乳化剤、ポリマー、油性剤、キレート剤、化粧品有効成分および紫外線吸収剤などがあります。ケア・ケミカルズ事業部は世界各国に生産・開発拠点を有し、特に新興成長市場にて事業を拡大しています。



■BASFについて



BASF（ビーエーエスエフ）は、ドイツ ルートヴィッヒスハーフェンに本社を置く総合化学会社です。私たちは、持続可能な将来のために化学でいい関係をつくることを企業目的とし、経済的な成功とともに環境保護と社会的責任を追求しています。また、お客様のグリーントランスフォーメーションを可能にする、選ばれる化学会社になるという意欲的な目標を掲げています。全世界で約108,000人の社員を有し、世界中のほぼすべての産業に関わるお客様に貢献しています。ポートフォリオは、コア事業の事業セグメント（ケミカル、マテリアル、インダストリアル・ソリューション、ニュートリション＆ケア）、スタンドアローン事業の事業セグメント（サーフェステクノロジー、アグロソリューション）から成ります。2025年のBASFの売上高は600億ユーロでした。BASF株式はフランクフルト証券取引所（BAS）に上場しているほか、米国預託証券（BASFY）として取引されています。BASFの詳しい情報は



中国 杭州 - 2026年3月19日 - BASF（本社：ドイツ ルートヴィッヒスハーフェン）はAloversil™ BC10156が、Personal Care and Homecare Ingredients (PCHi) 2026 展示会でFountain Award 金賞を受賞したことを発表し、大きな節目を迎えました。PCHi 2026において、BASFのAloversil™ BC10156が、「Hair and Scalp Care（ヘア＆スカルプケア）」部門で2026年 Fountain Award 金賞を受賞今回の展示テーマは「Beyond Beauty Within Science (科学がもたらす美しさの先へ)」BASF は急速に進化するアジアのパーソナルケア市場に向けて、科学に裏付けられた高性能イノベーションを提供するというコミットメントを強く表明しています。Aloversil™ BC10156が「Hair and Scalp Care（ヘア＆スカルプケア）」部門で2026年 Fountain Award 金賞を受賞Aloversil™ BC10156は、製品のイノベーションと持続可能な美容分野への貢献が評価され、「Hair and Scalp Care（ヘア＆スカルプケア）」部門で Fountain Award 金賞を受賞しました。植物由来のペプチドをベースとしたこの有効成分は、頭皮の微小血管ネットワークを強化し、長期的に健康な髪へと導くよう設計されています。さらに、Aloversil™ BC10156は、毛包の内側に栄養を与え、頭皮へのストレス要因から守り、健康的でボリュームのある髪の実現をサポートします。BASFケア・ケミカルズ事業本部のシニアバイスプレジデントであるアグス・チプトラは、次のように述べています。「2026年のPCHiで、Aloversil™ BC10156が Fountain Award 金賞を受賞したことを光栄に思います。今回の受賞は、BASFの科学に裏付けられたイノベーションの卓越性と、アジア地域全体における美容分野の消費者からの急増する期待に応えられるようにパートナーやお客様を支援するという、当社の取り組みを示すものです。」Plantapon® Amino ASPの発売：アジアで開発された、高性能かつ肌に優しい洗浄のためのアミノ酸系テクノロジーPCHi 2026にて、現代の美容習慣のニーズに応えるべくアジアで開発されたアミノ酸系洗浄テクノロジー、Plantapon® Amino ASPの発売を発表しました。Plantapon® Amino ASPは、現代の習慣に合わせ、皮脂や日焼け止めを効率的に洗浄し、優しく洗浄するなど、多岐にわたる優れた性能を発揮します。すすぎやすいことで水の使用量を削減できるほか、速乾性により毛髪のドライヤー時間を短縮し、ヘアケア用途での省エネに貢献します。さらに、歯磨き用途でのステイン抑制作用向上にも役立ちます。Plantapon® Amino ASPは、消費者意識の高い時代に合わせて開発された製品であり、ヴィーガン対応で、RSPO認証を取得しており、防腐剤フリーの製品です。また、洗顔料、ボディウォッシュ、シャンプー、オーラルケアなど、さまざまな用途に幅広く活用できるため、各ブランドの目的に合わせた、優れた性能を備えた製品の開発に役立ちます。BASFは、現地に根差した開発、技術的な専門知識、そしてお客様と築く長期的なパートナーシップを通じて、イノベーションを継続的に強化しており、科学、性能、そして目的に基づいた、信頼性が高く、未来を見据えたパーソナルケアソリューションを推進しています。※この資料はBASFが2026年3月19日に発表した英語のプレスリリースをBASFジャパンが日本語に翻訳・編集したものです。※このプレスリリースの内容および解釈については英語のオリジナルが優先されます。■BASFのケア・ケミカルズ事業本部についてBASFのケア・ケミカルズ事業本部は、パーソナルケア、ホームケア、業務用洗浄関連などの業界や技術アプリケーションに幅広い原料を提供しています。BASFは、化粧品業界、洗剤およびクリーナー業界におけるリーディングサプライヤーであり、お客様に革新的かつ持続可能な製品、ソリューションおよびコンセプトを提供しています。高品質な製品ポートフォリオには、界面活性剤、乳化剤、ポリマー、油性剤、キレート剤、化粧品有効成分および紫外線吸収剤などがあります。ケア・ケミカルズ事業部は世界各国に生産・開発拠点を有し、特に新興成長市場にて事業を拡大しています。■BASFについてBASF（ビーエーエスエフ）は、ドイツ ルートヴィッヒスハーフェンに本社を置く総合化学会社です。私たちは、持続可能な将来のために化学でいい関係をつくることを企業目的とし、経済的な成功とともに環境保護と社会的責任を追求しています。また、お客様のグリーントランスフォーメーションを可能にする、選ばれる化学会社になるという意欲的な目標を掲げています。全世界で約108,000人の社員を有し、世界中のほぼすべての産業に関わるお客様に貢献しています。ポートフォリオは、コア事業の事業セグメント（ケミカル、マテリアル、インダストリアル・ソリューション、ニュートリション＆ケア）、スタンドアローン事業の事業セグメント（サーフェステクノロジー、アグロソリューション）から成ります。2025年のBASFの売上高は600億ユーロでした。BASF株式はフランクフルト証券取引所（BAS）に上場しているほか、米国預託証券（BASFY）として取引されています。BASFの詳しい情報は https://www.basf.com/global/en.html をご覧ください。

Aloversil™ BC10156が名誉あるFountain Award 金賞を受賞。高性能かつ科学に裏付けられたパーソナルケア分野のイノベーションにおけるBASFのリーダーシップを証明3月18日から20日まで杭州グランドコンベンション＆エキシビションセンターで開催されたPCHi 2026において、最新技術を展示ホール2のブース2A01で、科学に基づくBASFのソリューションとして全ラインナップを来場者に公開