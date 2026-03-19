Trans-N¡¢¥°¥íー¥Ð¥ëAI´ë¶È¤ÎÆüËÜ¿Ê½Ð¤ò¶¯ÎÏ¤Ë»Ù±ç - ¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ëZelostech¤ª¤è¤ÓÊÆSitesfy¤ÈÀïÎ¬ÅªÄó·È¤òÄù·ë
¥È¥é¥ó¥¹¥¨¥Ì³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Æá¾®Àî¡¢°Ê²¼¡ÖTrans-N¡×¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤Î¼«Î§Áö¹ÔÊªÎ®´ë¶È Zelostech¡¢¤ª¤è¤ÓÊÆ¹ñ¤ÎAI¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó´ë¶È Sitesfy ¤È¤½¤ì¤¾¤ìÀïÎ¬Åª¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤òÄù·ë¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
Trans-N¤Ï¡¢¼«¼Ò¤Î»ý¤ÄAI¼ÂÁõÎÏ¤ÈÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë»ö¶È³«È¯ÎÏ¤ò³è¤«¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤Î³×¿·Åª¤ÊAI¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÆüËÜ¹ñÆâ¤Ø¤ÎÅ¸³«¡¦¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹ ¡£
Trans-N¡¢¥°¥íー¥Ð¥ëAI´ë¶È¤ÎÆüËÜ¿Ê½Ð¤ò¶¯ÎÏ¤Ë»Ù±ç - ¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ëZelostech¤ª¤è¤ÓÊÆSitesfy¤ÈÀïÎ¬ÅªÄó·È¤òÄù·ë
1. ¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ëÈ¯Zelostech¤È¤ÎÄó·È
Zelostech¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Zelostech¤Ï¡¢¼«Î§Áö¹ÔÊªÎ®¼ÖÎ¾¡ÖRoboVan¡×¤òÃæ³Ë¤È¤¹¤ë¼¡À¤ÂåÊªÎ®¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£¼ÖÎ¾ËÜÂÎ¤È¼«Æ°±¿Å¾¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ò°ì´Ó¤·¤Æ³«È¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢L4¥Õ¥ë¥¹¥¿¥Ã¥¯¼«Î§Áö¹Ôµ»½Ñ¤ò¶¯¤ß¤Ë¡¢ÅÔ»ÔÊªÎ®¤Î¹âÅÙ²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£25,000ÂæÄ¶¤Î¼«Î§Áö¹Ô¼ÖÎ¾¥Õ¥êー¥È¤È100M+km¤Î¼Â±¿ÍÑ¥Þ¥¤¥ìー¥¸¤òÍ¤·¡¢¼ÖÎ¾ÈÎÇä¡¢¥êー¥¹¡¢½¾ÎÌÀ©ÇÛÁ÷¥µー¥Ó¥¹¤Ë²Ã¤¨¡¢ÊÝ¼é¡¢ÊÝ¸±¡¢ÄÌ¿®¡¢±ó³Ö´Æ»ë¤Ê¤É¤â´Þ¤á¤¿»ö¶È¥â¥Ç¥ë¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤Ç¤ÏSingapore Post¤È¤ÎÀïÎ¬Åª¶¨ÎÏ¡¢FairPrice¤È¤ÎÅÔ»ÔÇÛÁ÷¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¢DHL¤È¤Î¶¨¶È¡¢¥Á¥ã¥ó¥®¹ñºÝ¶õ¹Á¤Ç¤Î¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤Ê¤É¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢ÆüËÜ¡¢ÃæÅì¡¢²¤½£¡¢ËÌ¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ê¤É¤Ø¤â»ö¶ÈÅ¸³«¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Äó·È¤ÎÇØ·Ê
ÊªÎ®¶È³¦¤Ç¤Ï¡¢¿Í¼êÉÔÂ¡¢ÇÛÁ÷¸úÎ¨¤Î¸þ¾å¡¢±¿ÍÑ¥³¥¹¥È¤ÎºÇÅ¬²½¡¢»ýÂ³²ÄÇ½À¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²ÝÂê¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢AI¤Ë¤è¤ë¶ÈÌ³ºÇÅ¬²½¤È¡¢¼«Î§Áö¹Ôµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿·¤·¤¤ÊªÎ®¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Trans-N¤Ïº£²ó¤ÎÄó·È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢AI³èÍÑ¤ÎÃÎ¸«¤È»ö¶È¿ä¿ÊÎÏ¤ò¶¯²½¤·¡¢ÊªÎ®¸½¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÄó¶¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£Zelostech¤¬»ý¤Ä¼«Î§Áö¹ÔÊªÎ®Ê¬Ìî¤Ç¤Îµ»½ÑÎÏ¤È¼Â±¿ÍÑ¤ÎÃÎ¸«¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ò´Þ¤à»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤è¤ê¸½¼ÂÅª¤«¤Ä³ÈÄ¥À¤Î¹â¤¤¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
2. ÊÆ¹ñÈ¯Sitesfy¤È¤ÎÄó·È
Sitesfy¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Sitesfy¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¥Ç¥é¥¦¥§¥¢½£¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯AI¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー´ë¶È¡ÊËÜ¼Ò¡§573 Bellevue Road, Suite D, Newark, Delaware¡Ë¤Ç¤¢¤ê¡¢Ãæ¾®´ë¶È¸þ¤±¤Ë¡Ö¥×¥í¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤ÊAI¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È´ÉÍý¡×¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤ËÆÃ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹ ¡£
½¾Íè¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¿ÇÃÇ¥Äー¥ë¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢Sitesfy¤Ï¡ÖSense¢ªAct¢ªReview¡×¤Ë´ð¤Å¤¯¼«Î§·¿¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹ ¡£¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë´¶ÃÎ¤·¡¢¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°¡¢¥³¥ó¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë½ÅÍ×¤Ê²ÝÂê¤ò¼«Æ°Åª¤ËÆÃÄê¤·¤Þ¤¹ ¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÀìÌç²È¤È¥æー¥¶ー¤ÎÎ¾Êý¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡¢¼Â¹Ô²ÄÇ½¤ÊºÇÅ¬²½°Æ¤òÇ½Æ°Åª¤ËÄó¼¨¤·¤Þ¤¹ ¡£Sitesfy¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡¢Ã±¤Ë¥ì¥Ýー¥È¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ò»Ù¤¨¤ë¡ÖAIÀ®Ä¹¥¨¥ó¥¸¥ó¡×¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤¹ ¡£
ËÜ¹ç°Õ¤Ë´ð¤Å¤¡¢Trans-N¤ÏÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëSitesfyÀ½ÉÊ·²¤Î¥íー¥«¥é¥¤¥º¤ª¤è¤Ó¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤ò¼çÆ³¤·¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤ÇSitesfy¤Ï¡¢Trans-N¤ÎAIÀ½ÉÊ¤ª¤è¤Ó¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤¬ËÌÊÆ»Ô¾ì¤Ø¿Ê½Ð¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀïÎ¬Åª¥Á¥ã¥Í¥ë¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹ ¡£Î¾¼Ò¤Ï¿¼¤¤Ï¢·È¤Ë¤è¤ë¶¦Æ±¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ÈÁê¸ßÂ¥¿Ê¥á¥«¥Ë¥º¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»Ô¾ì¤Ç¼Á¤Î¹â¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹µ¡²ñ¤ò·ÑÂ³Åª¤ËÁÏ½Ð¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹ ¡£
Sitesfy ÁÏ¶È¼Ô Steve Wang »á¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡ÖTrans-N¤È¤ÎÄó·È¤Ï¡¢Sitesfy¤ÎÆüËÜ»Ô¾ìÀïÎ¬¤ò¶ñÂÎ²½¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ê¥Þ¥¤¥ë¥¹¥Èー¥ó¤Ç¤¹ ¡£»ä¤¿¤Á¤¬¥Ñー¥È¥Êー¤òÁª¤Ö´ð½à¤Ï¤¿¤À°ì¤Ä¡¢¡ØAI¼ÂÁõ¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤ª¤±¤ë¸ÜµÒ¤ÎÄË¤ß¤ò¿¿¤ËÍý²ò¤·¡¢¤½¤ì¤ò¼ÂºÝ¤ÎÀ®²Ì¤Ø¤ÈÊÑ¤¨¤ë¼Â¹ÔÎÏ¤¬¤¢¤ë¤«¡Ù¤Ç¤¹ ¡£Trans-N¤Ï¤³¤ÎÎ¾ÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»ä¤Ë½½Ê¬¤Ê³Î¿®¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿ ¡£¡×
¡Öº£²ó¤ÎÄó·È¤Î°ÕµÁ¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÈÎÇä¥Á¥ã¥Í¥ë¤Î³ÈÂç¤ËÎ±¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó ¡£¿¿¤Ë²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ëAI³èÍÑ¤È¤Ï¡¢¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´ë¶È¤ÎÆü¾ïÅª¤Ê¶ÈÌ³¥Õ¥íー¤ÎÃæ¤Ç»ýÂ³Åª¤Ëµ¡Ç½¤¹¤ë¤³¤È¤À¤È»ä¤Ï¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹ ¡£¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È´ÉÍý¤Ë¤ª¤±¤ëSitesfy¤ÎÃÎ¸«¤È¡¢´ë¶È¸þ¤±AI¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î¿¼¹Ì¤Ë¤ª¤±¤ëTrans-N¤Î¼ÂÀÓ¤Ï¡¢ÀïÎ¬ÅªÊä´°´Ø·¸¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹ ¡£»ä¤¿¤Á¤ÏÆüÊÆ¤Î2¤Ä¤Î»Ô¾ì¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢¡ØAI¤ÏÃ±¤Ê¤ë¥Äー¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºÇ¤â¿®Íê¤Ç¤¤ëÀ®Ä¹¥Ñー¥È¥Êー¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¤Ë¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹ ¡£¡×
¥°¥íー¥Ð¥ë´ë¶È¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¤ÎTrans-N¤Î¶¯¤ß
Trans-N¤Ï¡¢´ë¶È¸þ¤±¤Î¥ª¥ó¥×¥ì¥ß¥¹AI¥×¥í¥À¥¯¥È¤ª¤è¤ÓÀ¸À®AI¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³«È¯¤ËÃíÎÏ¤¹¤ëÆüËÜ¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー´ë¶È¤Ç¤¹ ¡£¼çÍ×¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ë¤Ï¡¢¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢°ìÂÎ·¿AI¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖN-Cube¡×¤äAIµÄ»öÏ¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡ÖN-Note¡×¤¬¤¢¤ê¡¢°ÂÁ´¤«¤Ä´ÉÍý²ÄÇ½¤Ê´Ä¶²¼¤Ç¡¢AI¤ò´ë¶È¤ÎÆâÉô±¿ÍÑÂÎ·Ï¤Ë¿¿¤Ëº¬ÉÕ¤«¤»¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹ ¡£ÆÃ¤ËN-Cube¤Ï¡¢LAN¡¦¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó´Ä¶¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿Àß·×¤Ç¡¢´ë¶ÈÆÈ¼«¤Î¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¿Ê²½¤·Â³¤±¤ë¡¢ÁÈ¿¥¥ì¥Ù¥ë¤ÎAI¥¤¥ó¥Õ¥é¹½ÃÛ¤Ë¤ª¤±¤ëÃæ³ËÅª¤ÊÁªÂò»è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹ ¡£
º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
º£¸å¡¢Trans-N¤Ï¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÊÄó·È³Æ¼Ò¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê¥æー¥¹¥±ー¥¹ÁÏ½Ð¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Þ¤¹ ¡£ÊÑ²½¤ÎÂç¤¤¤¶È³¦¤ËÂÐ¤·¡¢À¤³¦¿å½à¤Îµ»½Ñ¤ò½ÀÆð¤«¤Ä»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê·Á¤ÇÄó¶¡¤·¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê»ö¶ÈÀ®Ä¹¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£