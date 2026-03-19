¥·¥ó¥«¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¤ÎDXÁí¹çÅ¸¡ÖJapan DX Week ½Õ 2026¡×¤Ë½ÐÅ¸
AI¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÅý¹ç¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¥«¥¤¥¯¥é¡×¤Î³«È¯¡¦ÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥ó¥«¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ CEO¡§¹¾¿¬ ¹â¹¨¡¢°Ê²¼¡Ö¥·¥ó¥«¡×¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯4·î8Æü¡Ê¿å¡Ë～10Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤ÇÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¤ÎDXÁí¹çÅ¸¡ÖJapan DX Week ½Õ 2026¡×Æâ¤Î¡ÖÂè17²ó ¼ÒÆâ¶ÈÌ³DX EXPO¡×¤Ë½ÐÅ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÅ¸¼¨²ñ¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯2·î¤Ë¦ÂÈÇ¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¿·µ¡Ç½¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê¤ÇÀÜµÒ¤òÏ¿²»¡¦´ÉÍý¤¹¤ë¡ÖÂÐÌÌÏ¿²»µ¡Ç½¡×¤ª¤è¤Ó¡¢À¸À®AI¤¬¾¦ÃÌ¤òÊ¬ÀÏ¡¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¹¤ë¡Ö¾¦ÃÌ¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯µ¡Ç½¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¸ò¤¨¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Íè¾ì¤ò¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.japan-it.jp/spring/ja-jp/register.html?code=1637482651752677-KTH
¥·¥ó¥«¥Öー¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥·¥ó¥«¡×¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÅÅÏÃ ¡ß ÂÐÌÌ ¡ß AI¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¸ÜµÒ¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹²½¤ä¡¢±Ä¶È¡¦ÀÜµÒ¤ÎÂ°¿Í²½¤Ë²ÝÂê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÊý¸þ¤±¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÂÐÌÌÏ¿²»¡×¡Ö¾¦ÃÌ¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¡×µ¡Ç½¤ÎÄÉ²Ã¤Ë¤è¤ê¡¢ÅÅÏÃ¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë²Ã¤¨¡ÖÂÐÌÌ¡×¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¸ÜµÒÀÜÅÀ¤Î°ì¸µ´ÉÍý¡¦²Ä»ë²½¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤¿ºÇ¿·¤Î¡Ö¥«¥¤¥¯¥é¡×¤ò¤´°ÆÆâ¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¡ÖAI¥¯¥ìー¥à¡¦¥«¥¹¥Ï¥éÈ½Äê¡×¡ÖAI²ñÏÃÉÊ¼ÁÈ½Äê¡×¤Ê¤É¤ÎËÉÙ¤ÊAIµ¡Ç½¤Ë²Ã¤¨¡¢Ãå¿®»þ¤Î¸ÜµÒ¾ðÊó¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¡¢ÄÌÏÃÏ¿²»¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢´ðËÜµ¡Ç½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
- ÅÅÏÃ¡¦ÂÐÌÌ¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Î±þÂÐÍúÎò¤ò°ì¸µ´ÉÍý¤·¤¿¤¤Êý
- ¸ÜµÒÂÐ±þ¤ò¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¤«¤é¡Ö¥Çー¥¿»ñ»º¡×¤ØÊÑ¤¨¤¿¤¤Êý
- ¡Ö´¶³ÐÅª¤Ê±Ä¶È¡×¤«¤é¡ÖºÆ¸½²ÄÇ½¤Ê±Ä¶ÈÁÈ¿¥¡×¤ØÊÑ³×¤·¤¿¤¤Êý
- AI¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¸½¾ì¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨¤È±þÂÐÉÊ¼Á¤òÆ±»þ¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¤¿¤¤Êý
¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢µ®¼Ò¤Î²ÝÂê¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ºÇÅ¬¤Ê³èÍÑÊýË¡¤Î¤´ÁêÃÌ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¸½¾ì¤Ç¤Î±¿ÍÑ¥¤¥áー¥¸¤äÁàºîÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¾Ü¤·¤¯¤´°ÆÆâ¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢¥·¥ó¥«¥Öー¥¹¤Ø¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
½ÐÅ¸³µÍ×
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§Japan DX Week ½Õ¡ÖÂè17²ó ¼ÒÆâ¶ÈÌ³DX EXPO¡×
³«ºÅÆü»þ¡§2026Ç¯4·î8Æü¡Ê¿å¡Ë～10Æü¡Ê¶â¡Ë10¡§00～17¡§00
²ñ¾ì¡§Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È
¥Öー¥¹¡§Åì3¥Ûー¥ë E25-38
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ¡Ê»öÁ°ÅÐÏ¿À©¡Ë
»²²ÃÊýË¡¡§¤´Íè¾ì¤òÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢²¼µ¥ê¥ó¥¯¤«¤é»öÁ°ÅÐÏ¿¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
https://www.japan-it.jp/spring/ja-jp/register.html?code=1637482651752677-KTH
¥«¥¤¥¯¥é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥«¥¤¥¯¥é¡×¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤È¤Î¡È²ñÏÃ¡É¤ò¥¯¥é¥¦¥É´ÉÍý¤¹¤ëAI¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÅý¹ç¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£ÅÅÏÃ¡¦¥áー¥ë¡¦SMS¡¦LINE¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¼êÃÊ¤ÎÍúÎò¤ò¸ÜµÒ¤´¤È¤ËÀ°Íý¤·¤Þ¤¹¡£Ã´Åö¼Ô°Ê³°¤Ç¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¤òÀµ³Î¤ËÇÄ°®¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢Â°¿Í²½¤òËÉ¤®¡¢Ã¯¤Ç¤â¹â¤¤ÉÊ¼Á¤Ç¸ÜµÒÂÐ±þ¤¬¤Ç¤¤ë´Ä¶¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
ÄÌÏÃ¤Ï¸ÇÄêÅÅÏÃ¡¦·ÈÂÓÅÅÏÃ¤òÌä¤ï¤º»þ´ÖÌµÀ©¸Â¤ÇÏ¿²»¤Ç¤¡¢¤µ¤é¤ËÀ¸À®AI¤¬Ï¿²»¥Çー¥¿¤ò¼«Æ°¤ÇÊ¸»úµ¯¤³¤·¡¦Í×Ìó¤·¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¡Ö¥¯¥ìー¥à¡¦¥«¥¹¥Ï¥é¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë²ñÏÃ¡×¤ä¡Ö±þÂÐÉÊ¼Á¡×¤âAI¤¬¼«Æ°È½Äê¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÅÅÏÃÂÐ±þ¤ÎÉé²Ù·Ú¸º¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ã¯¤Ç¤â¹âÉÊ¼Á¤ÊÅÅÏÃ±þÂÐ¤¬¤Ç¤¤ë±¿ÍÑ¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¥«¥¤¥¯¥é¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Îµ¡Ç½¤òÄÌ¤¸¤Æ¸ÜµÒÂÐ±þ¤ÎÉÊ¼Á¸þ¾å¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¡¢¸ÜµÒËþÂÅÙ¡¦½¾¶È°÷ËþÂÅÙ¤Î¸þ¾å¡¢»ö¶È¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
2014Ç¯8·î¤Î¥µー¥Ó¥¹³«»Ï°ÊÍè¡¢3,100¼Ò¡¦6,200µòÅÀ°Ê¾å¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¡Ê2025Ç¯12·îËö»þÅÀ¡Ë¡¢·ÑÂ³Î¨99.7%¤òÃ£À®¡£¶áÇ¯¤â¡ÖITreview Grid Award¡×¤ÎCTIÉôÌç¡Ö2023 Winter Leader¡×¤Î¼õ¾Þ¤ä¡¢¡ÖBOXIL SaaS AWARD Spring 2023¡×¥³ー¥ë¥»¥ó¥¿ー¥·¥¹¥Æ¥à¡Ê¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¡ËÉôÌç¤Ç¡ÖGood Service¡×¡Ö¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥ºÀNo.1¡×¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
AI¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÅý¹ç¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¥«¥¤¥¯¥é¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://kaiwa.cloud/(https://kaiwa.cloud/?utm_source=atpress&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260213_feature)
¢¨¡Ö¥«¥¤¥¯¥é¡×¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥ó¥«¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥ó¥«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥ó¥«¡ÊÅì¾Ú¥°¥íー¥¹¡§149A¡Ë
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ CEO¡¡¹¾¿¬ ¹â¹¨
½êºßÃÏ¡ÊËÜ¼Ò¡Ë¡§¢©101-0054 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ¶ÓÄ®3-17 ×¢À¥¥Ó¥ë10³¬
ÀßÎ©¡§2014Ç¯1·î8Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§IT¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥·¥¹¥Æ¥à´ë²è¡¦³«È¯µÚ¤Ó±¿ÍÑ¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¾¦ÉÊ¤Î´ë²è¡¦³«È¯µÚ¤ÓÈÎÇä±¿ÍÑ¡¢IT¥µー¥Ó¥¹ÍøÍÑ¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°
»ñËÜ¶â¡§397É´Ëü±ß
½¾¶È°÷¿ô¡§75Ì¾¡Ê2025Ç¯12·îËö»þÅÀ¡Ë
URL¡§https://www.thinca.co.jp/
¡Ú¥·¥ó¥« IR note¡Û
https://note.com/thinca_2025(https://note.com/thinca_2025?utm_source=atpress&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260213_feature)
¥·¥ó¥«¤Î»ö¶ÈÀïÎ¬¡¦À®Ä¹²ÄÇ½À¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤ò¾Ü¤·¤¯È¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£