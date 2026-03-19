jinjer¡¢ºÎÍÑ´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊATS¡Ë¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥ì¥ó¥Æ¥£¥ª¤ÎÁ´³ô¼°¤ò¼èÆÀ¤·¡¢ºÎÍÑÎÎ°è¤ËËÜ³Ê»²Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê
Åý¹ç·¿¿Í»ö¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥¸¥ó¥¸¥ãー¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ëjinjer³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ CEO¡§ÉÚ±Ê ·ò °Ê²¼¡¢jinjer¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥êー¥¯¥¢¥¦¥È¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Global CEO¡§ËÜÅÄ ¸¬¡¢°Ê²¼¡Ö¥Õ¥êー¥¯¥¢¥¦¥È¡×¡Ë¤è¤ê¡¢ºÎÍÑ´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖTalentio¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥ì¥ó¥Æ¥£¥ª¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§º´Ìî °ìµ¡¡¢°Ê²¼¡ÖTalentio¼Ò¡×¡Ë¤ÎÁ´³ô¼°¤ò¼èÆÀ¤·¡¢´°Á´»Ò²ñ¼Ò²½¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥°¥ëー¥×¥¤¥ó¤ÎÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª
ºòº£¤ÎÏ«Æ¯ÎÏÉÔÂ¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÍ¥½¨¤Ê¿Íºà¤Î³ÎÊÝ¡×¤È¡ÖÆþ¼Ò¸å¤ÎÁá´üÀïÎÏ²½¡¦¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¸þ¾å¡×¤Ï·Ð±Ä¤ÎºÇ½ÅÍ×²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Talentio¼Ò¤Ï¡¢´ë¶È¤ÎÊ£»¨¤ÊºÎÍÑ¶ÈÌ³¤ò¡¢Ä¾´ÑÅª¤ÊÁàºîÀ¤ò°Ê¤Æ¸úÎ¨²½¤¹¤ëºÎÍÑ´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖTalentio¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÀ®Ä¹´ë¶È¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀïÎ¬Åª¤ÊºÎÍÑ³èÆ°¤Î´ðÈ×¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢Åý¹ç·¿¿Í»ö¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥¸¥ó¥¸¥ãー¡×¤ËºÎÍÑ´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖTalentio¡×¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¸¥ó¥¸¥ãー¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï¡ÖºÎÍÑ¶ÈÌ³¡×¤È¡ÖÆþ¼Ò°Ê¹ß¤Î¶ÈÌ³¡×¤ò¥·ー¥à¥ì¥¹¤ËÏ¢·È¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢jinjer¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¢¤ëÅý¹ç·¿¿Í»ö¥Çー¥¿¤ËTalentio·ÐÍ³¤ÎºÎÍÑ¥Çー¥¿¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿Í»ö¥Çー¥¿¡ßAI¤¬¤â¤¿¤é¤¹Äó¶¡²ÁÃÍ¤¬¹¹¤Ë¸þ¾å¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ò°Ê¤Æ¡Ö¥¸¥ó¥¸¥ãー¡×¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡ÖÆþ¼Ò»þ¡×¡ÖÆþ¼Ò¸å¡×¤Î¿Í»ö¶ÈÌ³µÚ¤Ó¿Í»ö¥Çー¥¿¤Ë²Ã¤¨¡¢¡ÖÆþ¼ÒÁ°¡×¤ÎºÎÍÑ¶ÈÌ³µÚ¤ÓºÎÍÑ¥Çー¥¿¤Þ¤Ç¤ò¥Õ¥ë¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ç°·¤¦¥µー¥Ó¥¹¤È¤Ê¤ê¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ÈÁÈ¿¥¤Î°Õ»×·èÄê¤Î¼Á¤Î¸þ¾å¤Ë¸þ¤±¤¿»Ù±ç¤ò¤è¤ê°ìÁØ¶¯²½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ³ô¼°¼èÆÀ¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
³ô¼°¼èÆÀ¤Î¼Â¹ÔÆü¤Ï¡¢2026Ç¯3·î31Æü¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ Åý¹ç·¿¿Í»ö¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥¸¥ó¥¸¥ãー¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¸¥ó¥¸¥ãー¤Ï¡¢¿Í»öÏ«Ì³¡¦¶ÐÂÕ´ÉÍý¡¦µëÍ¿·×»»¡¦¿Í»öÉ¾²Á¡¦¥µー¥Ù¥¤¡¦¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¤È¤¤¤Ã¤¿Éý¹¤¤¿Í»ö¶ÈÌ³¤ò¡¢1¤Ä¤Î¿Í»ö¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤Ç´ÉÍý¤Ç¤¤ëÅý¹ç·¿¿Í»ö¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£1¤Ä¤Î¿Í»ö¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤À¤«¤é¼Â¸½¤Ç¤¤ë¡ÖÀµ¤·¤¤¿Í»ö¥Çー¥¿¡×¤Ï¡¢AI¤Ë¤è¤ëÄê·¿¶ÈÌ³¤Î¼«Æ°²½¤«¤é¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¤Ë¸þ¤±¤¿¹âÅÙ¤Ê¥Çー¥¿³èÍÑ¤Þ¤Ç¤ò¼Â¸½¤·¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ÈÁÈ¿¥¤Î°Õ»×·èÄê¤Î¼Á¤ò¹â¤á¡¢¤Ò¤È¤Î²ÄÇ½À¤òºÇÂç²òÊü¤¹¤ëÌ¤Íè¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
Àµ¤·¤¤¿Í»ö¥Çー¥¿¤Ç¡¢ÁÈ¿¥¤Î¡É´ª¡É¤ò¡É³Î¿®¡É¤ËÊÑ¤¨¤ë¡£
Åý¹ç·¿¿Í»ö¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥¸¥ó¥¸¥ãー¡×
https://hcm-jinjer.com/
¥¸¥ó¥¸¥ãー 10¼þÇ¯ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡Ö¤Ò¤È¤Î²ÄÇ½À¤òºÇÂç²òÊü¤¹¤ëÌ¤Íè¤Ø¡£¡×
https://hcm-jinjer.com/10th-anniversary/
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§jinjer³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É 6-11-3 WeWork D¥¿¥ïーÀ¾¿·½É
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO ÉÚ±Ê ·ò
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://jinjer.co.jp/
ºÇ¿·¤Îµá¿Í°ìÍ÷¡§https://jobs.jinjer.co.jp/position/