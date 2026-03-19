4·î2Æü¡ÖÀ¤³¦¼«ÊÄ¾É·¼È¯¥Çー¡×´ØÏ¢¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖWARM BLUE World Autism Awareness Day 2026¡×¤ò³«ºÅ¡ª¡Ê3·î31Æü～4·î5Æü¡Ë
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥·¥Ö¥ä¥Õ¥©¥ó¥È¡Ê¶¦Æ±ÂåÉ½¡§¸Å¸ÍÊÙ¡¢°ëÂ¼Êâ¡Ë¤Ï¡¢4·î2Æü¡ÖÀ¤³¦¼«ÊÄ¾É·¼È¯¥Çー¡×¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢2026Ç¯3·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é4·î5Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î´ü´ÖÃæ¡ÖWARM BLUE World Autism Awareness Day 2026¡×¡Ê°Ê²¼¡¢WARM BLUE¡Ë¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
4·î2Æü¡ÖÀ¤³¦¼«ÊÄ¾É·¼È¯¥Çー¡×¤Ï¹ñÏ¢¤Ë¤è¤êÄê¤á¤é¤ì¤¿Æü¤Ç¡¢Ìþ¤·¤ä´õË¾¤òÉ½¤¹ÀÄ¿§¤ò¥Æー¥Þ¥«¥éー¤Ë¡¢ËèÇ¯À¤³¦Ãæ¤Ç¼«ÊÄ¾É¤äÈ¯Ã£¾ã¤¬¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹¤¯Íý²ò¤òÂ¥¤¹¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥Ö¥ä¥Õ¥©¥ó¥È¤â¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë»¿Æ±¤·WARM BLUE¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
WARM BLUE¤Ï¡¢´ü´ÖÃæ¹Ô¤ï¤ì¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥·¥Ö¥ä¥Õ¥©¥ó¥È¥é¥Ü¤Î¤¢¤ëÅìµÞ¥×¥é¥¶¸¶½É¡Ö¥Ï¥é¥«¥É¡×¤ò¥Ïー¥È¤ä¥Ö¥ëー¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤·¡¢¥·¥ç¥¦¥¬¥¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤¯¤Æ¤âÀ¸¤¤Å¤é¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¿Í¤¬HAPPY¤ËÊë¤é¤»¤ë¼Ò²ñ¼Â¸½¤Ø¤Î´ê¤¤¤òÅÁ¤¨¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
º£Ç¯¤Î¥á¥¤¥ó¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ï¡ÈYou are needed¡É¡£
¥·¥Ö¥ä¥Õ¥©¥ó¥È¤Ç¤Ï2025Ç¯¤«¤éWARM BLUE¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Ç¯¤Ç2²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÏºòÇ¯¤â¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¥Ïー¥È¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈÀ¾Â¼¸ø°ì»á¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¡¢º£Ç¯½é³«ºÅ¤ÎÃÏµå¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¥Ó¥Ëー¥ë»±ºî¤ê¥¥Ã¥È¡ÖSORAKASA KIT¡×¤ò»È¤Ã¤¿¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥¦¥¤¥Á¡¦¥¢ー¥Ä¡ß¥·¥Ö¥ä¥Õ¥©¥ó¥È
³«ºÅ³µÍ×
¡ÖWARM BLUE World Autism Awareness Day 2026¡×
´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë～4·î5Æü¡ÊÆü¡Ë
¾ì½ê¡§¥·¥Ö¥ä¥Õ¥©¥ó¥È¥é¥Ü
¡¡¡¡¡¡ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ° 6-31-21 ÅìµÞ¥×¥é¥¶¸¶½É¡Ö¥Ï¥é¥«¥É¡× 7³¬
¡¡¡¡¡¡¢¨¤Û¤«¡¢¥Ï¥é¥«¥ÉÆâ¤ä¼þÊÕ»ÜÀß¤Ç¤Î¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤â¤¢¤ê
¼çºÅ¡§¡¡°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥·¥Ö¥ä¥Õ¥©¥ó¥È
¶¨»¿¡§¡¡ÂçÊ¿°õºþ³ô¼°²ñ¼Ò
¶¨ÎÏ¡§¡¡ÅìµÞ¥×¥é¥¶¸¶½É¡Ö¥Ï¥é¥«¥É¡×/¥³¥¦¥¤¥Á¡¦¥¢ー¥Ä/ÆüËÜÍý²½³Ø¹©¶È³ô²ñ¼Ò
¥¤¥Ù¥ó¥È°ìÍ÷
Warm Blue¤Î¥Ïー¥È¥·ー¥ë¤Ç»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤è¤¦¡ª
¼«ÊÄ¾É¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ²¿¤«¤ò´¶¤¸¤¿¤é¡¢Warm Blue¥Ïー¥È¥·ー¥ë¤ò¥Ñ¥Í¥ë¤Ë¤Ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£À¸¤¤Å¤é¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¿Í¤ò»×¤¦¡¢Âç¤¤ÊBlue¥Ïー¥È¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Ä¤¯¤í¤¦¡ª
Æü»þ¡§4·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë/5Æü¡ÊÆü¡Ë³ÆÆü11¡§00～17¡§30
¾ì½ê¡§¥Ï¥é¥«¥É6F¥Õー¥É¥Ûー¥ë
»²²Ã¡§ÌµÎÁ¡¦¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â
¥¥Ã¥È¥Ñ¥¹*¤ò»È¤Ã¤¿WarmBlue ¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×£±.
¥Ïー¥È¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈÀ¾Â¼¸ø°ì¤µ¤ó¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×
¢§¥·¥Ö¥ä¥Õ¥©¥ó¥È¥é¥Ü
Æü»þ¡§3·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë/4·î1Æü¡Ê¿å¡Ë³Æ13:30～16:00
ÆâÍÆ¡§¥¦¥£¥ó¥É¥¦¥¢ー¥È¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×
»²²Ã¡§ÌµÎÁ¡¦¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â
¢§¥¹¥¿ー¥Ð¥Ã¥¯¥¹ ¥³ー¥Òー ÅìµÞ¥×¥é¥¶É½»²Æ»¥ª¥â¥«¥ÉÅ¹
Æü»þ¡§3·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë/4·î1Æü¡Ê¿å¡Ë³ÆÆü9¡§00～11¡§00
ÆâÍÆ¡§3·î31Æü¤Ï¥¦¥£¥ó¥É¥¦¥¢ー¥È¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡¢4·î1Æü¤Ï¥Úー¥Ñー ¥Ð¥Ã¥° ¥¢ー¥È¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×
»²²Ã¡§³Æ²ó20¿Í ¡öÅöÆü¥¹¥¿ー¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Î¾¦ÉÊ¤ò¤´¹ØÆþ¤Î¤ªµÒÍÍ¸ÂÄê
¹Ö»Õ
À¾Â¼¸ø°ì/ Koichi Nishimura
¥Ïー¥È¤Î¥¢ー¥È¤òÄÌ¤·¤Æ³¹¤ä»ÜÀß¤Î³èÀ²½¡¦°éÀ®¡¦¶¦Í²ÄÇ½¤Ê²ÁÃÍ¤ò¶¦¤ËÌÏº÷¤¹¤ë¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê³èÆ°¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÀ¤³¦¼«ÊÄ¾É·¼È¯¥Çー¡×¤ÎÀÄ¤¤¥Ïー¥È¤Ï2016Ç¯¤«¤é½ÂÃ«¶èÌò½ê¡¦À¤ÅÄÃ«¶èÌò½ê¤Ê¤É¤ÇËèÇ¯À½ºî¡£2026 Ç¯ÅÙ¤â½ÂÃ«¶èÌò½ê¤Ç¥¢ー¥ÈÅ¸¼¨¡¦¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤òÆ±»þ´ü¤Ë³«ºÅ¡£
Instagram¡§@nissyart(https://www.instagram.com/nissyart?igsh=andmNW1mYzl2Z210)
À¾Â¼¸ø°ì»á
¥¦¥£¥ó¥É¥¦¥¢ー¥È¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ÎÍÍ»Ò(2025Ç¯³«ºÅ»þ)
¥Ï¥é¥«¥É6F¥Õー¥É¥Ûー¥ë¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÍÍ»Ò¡Ê2025Ç¯³«ºÅ»þ¡Ë
¥¥Ã¥È¥Ñ¥¹*¤ò»È¤Ã¤¿WarmBlue ¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×£².
¥Þ¥¹¥¥ó¥°¥Æー¥×¤ß¤ó¤Ê¤ÎBlue¥Ïー¥È¤Å¤¯¤ê
Æü»þ¡§3·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë～4·î5Æü¡ÊÆü¡Ë ³ÆÆü11¡§00～17¡§00¡Î ½êÍ×»þ´Ö15Ê¬ÄøÅÙ¡Ï
¾ì½ê¡§¥Ï¥é¥«¥É7F ¥·¥Ö¥ä¥Õ¥©¥ó¥È¥é¥Ü
ÆâÍÆ¡§¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¤Ë¥Þ¥¹¥¥ó¥°¥Æー¥×¤òÅ½¤êÉÕ¤±¤ÆWarm Blue¤ÎÂç¤¤Ê¥Ïー¥È¤ò¤Ä¤¯¤í¤¦¡ª
¡¡¡¡¡¡¡öÂæ»æ¤Î¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¤Ï¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
*¥¥Ã¥È¥Ñ¥¹¡§https://www.rikagaku.info/items/kitpas.html
¡ÖSORAKASA KIT¡×¤Ç¼«Ê¬¤À¤±¤Î»±¤ò¤Ä¤¯¤í¤¦¡ª
¥µ¥¨¥é¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡£ÃÏµå¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¥Ó¥Ëー¥ë»±ºî¤ê¥¥Ã¥È¡ÖSORAKASA
KIT¡×¤ÇÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤¿»±¤Ë¡¢¥¥Ã¥È¥Ñ¥¹¤ä¥¢ー¥È¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤ò»È¤Ã¤ÆÀ¤³¦¤Ë1 ËÜ¤À¤±¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë»±¤ò¤Ä¤¯¤í¤¦¡ª
Æü»þ¡§4 ·î4 Æü¡ÊÅÚ¡Ë / 5Æü¡ÊÆü¡Ë³ÆÆü£±.13¡§00 ～ £².15¡§00～ ¡Î ·×4 ²ó/ ½êÍ×»þ´Ö1 »þ´ÖÄøÅÙ¡Ï
¾ì½ê¡§¥·¥Ö¥ä¥Õ¥©¥ó¥È¥é¥Ü
»²²Ã¡§³Æ²óÄê°÷5 Ì¾ / »²²ÃÈñ3,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¿½¹þ¡§Peatix¤Ç»öÁ°¤Ë¤ª¿½¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡¡https://warmblue2026.peatix.com
¡ÖSORAKASA KIT¡×
¼«Ê¬¤ÇÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë¥Ó¥Ëー¥ë»±¤Î¹©ºî¥¥Ã¥È¡£¤¹¤Ù¤Æ¤¬¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À½¤Ç½ÐÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¼ê¤Ç¥Ñー¥Ä¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Ê¤¬¤é¡¢»±¤Î¤·¤¯¤ß¤äÆ°¤¤¬¼«Á³¤È³Ø¤Ù¤Þ¤¹¡£¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Ê¤Î¤Ç»¬¤Ó¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡¢²õ¤ì¤¿ÉôÉÊ¤ÏÄ¾¤·¤¿¤ê¼è¤êÂØ¤¨¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¡¢ÃÏµå¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¥¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£ ¡öÅöÆü¤Ï55cm¤Î¥¥Ã¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£
SORAKASA KIT
¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¥¤¥áー¥¸
¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥·¥Ö¥ä¥Õ¥©¥ó¥È¥é¥Ü¤ÇÄê´ü³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¥Ö¥ä¥Õ¥©¥ó¥È¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤âWARM BLUE³«ºÅ´ü´ÖÃæ¤ËÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥Ö¥ä¥Õ¥©¥ó¥È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×
£±.¡Ö¤Î¤¾¤ß³ð¤¦¾·¤¥Ï¥Á¸ø¡×Ä¥¤ê»Ò¤Å¤¯¤êÂÎ¸³¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×
È¨¥öÃ«¤Î¤¾¤ßºî¶È½ê¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤ÈÅÁÅý¹©·Ý¤ÎÄ¥¤ê»Ò¤Îµ»½Ñ¤ò¤«¤±¹ç¤ï¤»¤¿Ê¡»ã¤Î¿·¤·¤¤¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¡Ö¤Î¤¾¤ß³ð¤¦¾·¤¥Ï¥Á¸ø¡×¡£¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢£³D¥×¥ê¥ó¥¿ー¤Î¸¶·¿¤ËÏÂ»æ¤Ê¤É¤òÅ½¤êÉÕ¤±¤ëÄ¥¤ê»Ò¤Å¤¯¤êÂÎ¸³¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
Æü»þ¡§4·î£³Æü¡Ê¶â¡Ë13¡§30～14¡§30 ¡Î ½êÍ×»þ´Ö1 »þ´ÖÄøÅÙ¡Ï
¾ì½ê¡§¥·¥Ö¥ä¥Õ¥©¥ó¥È¥é¥Ü
»²²Ã¡§Äê°÷6Ì¾ / »²²ÃÈñ1,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤Î¤¾¤ßºî¶È½êweb¥µ¥¤¥È¡§https://shibuyaswc.jp/jusan/nozomi/
£².¥¢ー¥È¤Ç¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¡ªÂÐÏÃ·¿¥¢ー¥È´Õ¾Þ¥ß¥ËÂÎ¸³
¥·¥Ö¥ä¥Õ¥©¥ó¥È¤Î¶¦ÁÏ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥¢ー¥È¤ò¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æー¥¿ー¤È°ì½ï¤ËÂÐÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é´Õ¾Þ¤·¤Þ¤¹¡£¥¢ー¥È¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¼±¤ÏÉÔÍ×¤Ç¡¢¼«Í³¤Ê²ñÏÃ¤«¤é»×¤¤¤â¤è¤é¤Ê¤¤È¯¸«¤ä¿¼·¡¤ê¤¬¤Ç¤¤ë¹¥É¾´ë²è¤Ç¤¹¡£
Æü»þ¡§4·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë/5Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡³ÆÆü2²ó¡¡£±.14»þÈ¾～¡¡£².16»þÈ¾～¡Î ½êÍ×»þ´Ö30Ê¬ÄøÅÙ¡Ï
¾ì½ê¡§¥·¥Ö¥ä¥Õ¥©¥ó¥È¥é¥Ü
»²²Ã¡§³Æ²óÄê°÷10Ì¾ / »²²ÃÈñ¡¡ÌµÎÁ¡¦Í½ÌóÉÔÍ×
¤Î¤¾¤ß³ð¤¦¾·¤¥Ï¥Á¸ø
¥¢ー¥È¤Ç¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¡ªÂÐÏÃ·¿¥¢ー¥È´Õ¾Þ¤ÎÍÍ»Ò
WARM BLUE´ü´ÖÃæ¤ÎÆÃÅµ
¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¥¤¥áー¥¸
¥·¥Ö¥ä¥Õ¥©¥ó¥é¥Ü¡¦¥Ï¥é¥«¥ÉÆâÅ¹ÊÞ¤Ç1,000±ß°Ê¾å¤´ÍøÍÑ¤ÎÊý¤Ë¤Ï¡¢¥ì¥·ー¥È¤´Äó¼¨¤ÇÀèÃå200Ì¾ÍÍ¤ËWarm Blue¥Ïー¥È¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡öÀèÃå¾å¸Â¿ô¤ËÃ£¤·¼¡Âè½ªÎ»
¥×¥ì¥¼¥ó¥È¸ò´¹¾ì½ê¡§¥·¥Ö¥ä¥Õ¥©¥ó¥È¥é¥Ü¡Ê11¡§00 ～18¡§00¡Ë
¥·¥Ö¥ä¥Õ¥©¥ó¥È¤Ç¤Ïº£¸å¤â¡Ö¥·¥ç¥¦¥¬¥¤¤Ï¤Ø¤ó¤·¤ó¤Ç¤¤ë¡£¡×¤ò¥ー¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ë¡¢ ¡È¾ã³²¡É ¤È¤¤¤¦¸ÇÄê´ÑÇ°¤ò¼è¤ê½ü¤¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÆÃÀ¤ä²ò¼á¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¼Ò²ñ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î³èÆ°¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè :
https://faq.gotouchifont.jp/fonts/shibuyafont
150-0001 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°6ÃúÌÜ31-21¸¶½É¥¹¥¯¥¨¥¢¡Ê¥Ï¥é¥«¥É¡Ë7³¬
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥·¥Ö¥ä¥Õ¥©¥ó¥È
¥·¥Ö¥ä¥Õ¥©¥ó¥Èweb¥µ¥¤¥È¡§https://shibuyafont.jp/