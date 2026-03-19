¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚU-18¡Û¸µÎÓ È»ÂÀÏ¯Áª¼ê ¥È¥Ã¥×¥Áー¥àÅÐÏ¿(2¼ï)¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
³ô¼°²ñ¼ÒÀÐÀî¥Ä¥¨ー¥²¥ó
◼️À¸Ç¯·îÆü
¸µÎÓ È»ÂÀÏ¯ / Shuntaro¡¡MOTOBAYASHI ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
◼️¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó
GK
◼️À¸Ç¯·îÆü
2008Ç¯5·î22Æü
◼️¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å
180cm/76kg
◼️Á°½êÂ°
¥Ä¥¨ー¥²¥ó¶âÂôU-15
◼️¥³¥á¥ó¥È
¤³¤ÎÅÙ¡¢2¼ïÅÐÏ¿¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸µÎÓÈ»ÂÀÏ¯¤Ç¤¹¡£
Æü¡¹¤ÎÅØÎÏ¤òÂÕ¤é¤º¡¢¥Áー¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£