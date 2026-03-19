¡ÚU-18¡Û¸µÎÓ È»ÂÀÏ¯Áª¼ê ¥È¥Ã¥×¥Áー¥àÅÐÏ¿(2¼ï)¤Î¤ªÃÎ¤é¤»

¼Ì¿¿³ÈÂç

³ô¼°²ñ¼ÒÀÐÀî¥Ä¥¨ー¥²¥ó

¸µÎÓ È»ÂÀÏ¯ / Shuntaro¡¡MOTOBAYASHI ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë








◼️¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó


GK



◼️À¸Ç¯·îÆü
2008Ç¯5·î22Æü



◼️¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å
180cm/76kg

◼️Á°½êÂ°


¥Ä¥¨ー¥²¥ó¶âÂôU-15



◼️¥³¥á¥ó¥È


¤³¤ÎÅÙ¡¢2¼ïÅÐÏ¿¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸µÎÓÈ»ÂÀÏ¯¤Ç¤¹¡£


Æü¡¹¤ÎÅØÎÏ¤òÂÕ¤é¤º¡¢¥Áー¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤­¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£