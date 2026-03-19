NICUÆþ±¡Ãæ¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤È²ÈÂ²¤ò¤Ä¤Ê¤°¡ÖÀ¤³¦½é¡×¿ÈÂÎ¾ðÊó¤òÈ¼¤¦ÁÐÊý¸þ¥ª¥ó¥é¥¤¥óÌÌ²ñ±ó³Ö¼Â¾Ú¡Ö°¦¤Î¥«¥¿¥Á¡×³«»Ï
¡¡NTTÅìÆüËÜ³ô¼°²ñ¼Ò ´ä¼ê»ÙÅ¹¡Ê»ÙÅ¹Ä¹¡§¸åÆ£ ¹â¹¨¡¢°Ê²¼¡ÖNTTÅìÆüËÜ¡×¡Ë¡¢³Ø¹»Ë¡¿Í´ä¼ê°å²ÊÂç³Ø¡ÊÍý»öÄ¹¡§ÁÄÉã¹¾ ·û¼£¡¢°Ê²¼¡Ö´ä¼ê°å²ÊÂç³Ø¡×¡Ë¡¢ËÌ¾åºÑÀ¸²ñÉÂ±¡¡ÊÉÂ±¡Ä¹¡§Ê¡Åç ÌÀ½¡¡Ë¡¢´ä¼ê¸©¡ÊÃÎ»ö¡§Ã£Áý ÂóÌé¡Ë¤Ï¡¢¿·À¸»ù½¸Ãæ¼£ÎÅ¼¼¡ÊNeonatal Intensive Care Unit : NICU¡Ë¤ËÆþ±¡¤¹¤ëÀÖ¤Á¤ã¤ó¤È¡¢±¡Æâ¤ÎÊÌ¼¼¤Þ¤¿¤Ï¼«Âð¡¦¿¦¾ì¤Ê¤É±ó³ÖÃÏ¤Ë¤¤¤ë¤´²ÈÂ²¤ò¤Ä¤Ê¤°±ó³Ö¼Â¾Ú¡Ö°¦¤Î¥«¥¿¥Á¡×¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¼Â¾Ú¤Ï¡¢±ÇÁü¡¦²»À¼¤Ë²Ã¤¨¡¢¿¨³Ð¾ðÊó¤ò±ó³Ö¤Î²ÈÂ²¤ØÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æþ±¡Ãæ¤Ç¤â¿Æ»Ò¤Î¿´ÍýÅª¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1¡¥ÇØ·Ê¡¦ÌÜÅª
¡¡ÆüËÜ¤Ï¾¯»Ò²½¤¬¿Ê¤à°ìÊý¤Ç¡¢°åÎÅ¤Î¹âÅÙ²½¤Ë¤è¤êÀè¿Ê¹ñ¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â°ÂÁ´¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤Î¼þ»º´ü°åÎÅÂÎÀ©¤ò¼Â¸½¤·¡¢28½µÌ¤Ëþ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ëÄ¶Áá»º»ù¤ÎÀ¸Â¸Î¨¤ÏÀ¤³¦¤ÇºÇ¤â¹â¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢Äã½ÐÀ¸ÂÎ½Å»ù¡¦Ä¶Áá»º»ù¤ÎµßÌ¿Î¨¸þ¾å¤Ë¤è¤ê¡¢NICU¤Ç¤ÎÄ¹´üÆþ±¡»ù¤ÏÁý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢°å»Õ¤ä°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤ÎÉÔÂ¡¢²ÈÂ²»Ù±ç¤Îºß¤êÊý¡¢ÃÏ°è°åÎÅÏ¢·È¤Î¼Â¸½¤Ê¤ÉÁá´ü¤Î²ÝÂê²ò·è¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¡¢´ä¼ê¸©¤Ç¤Ï¡¢¹¤¤¸©ÅÚ¡¦ÀÑÀã¤Ê¤É¤ÎÃÏÍýÅª¾ò·ï¤Ë¤è¤ê²ÈÂ²¤¬ÉÑÈË¤ËÉÂ±¡¤ËÍè¤é¤ì¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤âÂ¿¤¯¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬ÉÔÂ¤¹¤ë²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡NTTÅìÆüËÜ¤È´ä¼ê°å²ÊÂç³Ø¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÃÏ°è°åÎÅÏ¢·È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó»Ù±ç¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¡¢2021Ç¯¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿ÇÎÅ¥·¥¹¥Æ¥à¤òÆ³Æþ(1)¤·¡¢°åÎÅÅª¥±¥¢»ù¤ÎÄÌ±¡ÉéÃ´·Ú¸º¤ä´¶À÷¥ê¥¹¥¯Äã¸º¤Ë´óÍ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢2022Ç¯¤Ë¤Ï¾®»ùÉÂÅï¤È¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥Áー¥à¡Ö´ä¼ê¥Ó¥Ã¥°¥Ö¥ë¥º¡×¤Î»î¹ç²ñ¾ì¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢¿¨³Ð¤ò¶¦Í¤¹¤ë¡Ö¥â¥Ð¥¤¥ë¥¿¥Ã¥Á¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿±þ±çÂÎ¸³(2)¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢°åÎÅ¤ÈÃÏ°è¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò³ÈÄ¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¼Â¾Ú¡Ö°¦¤Î¥«¥¿¥Á¡×¤Ç¤Ï¡¢±ÇÁü¤ä²»À¼¤Ë²Ã¤¨¤Æ¿¨³Ð¾ðÊó¤òÅÁÁ÷¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à(3)¤ò£Î£É£Ã£Õ¤ËÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹¤¤¸©ÅÚ¡¦ÀÑÀã¤Ê¤É¤ÎÃÏÍýÅª¾ò·ï¤«¤éÌÌ²ñº¤Æñ¤È¤Ê¤ë´ä¼ê¸©¤Î¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¡¢¤µ¤é¤Ë²ÈÂ²°¦¤ò¹â¤á¤ë¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¸þ¾å¤Ë¤â»ñ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢NTTÅìÆüËÜ¤¬NTT¼Ò²ñ¾ðÊó¸¦µæ½ê¤È¤Î¶¦Æ±¼Â¸³¤Î¤â¤È¡¢´ä¼ê°å²ÊÂç³Ø¡¢ËÌ¾åºÑÀ¸²ñÉÂ±¡¡¢´ä¼ê¸©¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¹Ô¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡ÉÂ±¡¸½¾ì¤ÎÉéÃ´¤ä¿·À¸»ù¤Ø¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢±ó³ÖÃÏ¤Î²ÈÂ²¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ë¿·À¸»ù¤Î¿ÈÂÎ¾ðÊó¤òÅÁ¤¨¤ëÊýË¡¤È¤·¤Æ¡¢¿·À¸»ù¤Î¥Ù¥Ã¥É¥µ¥¤¥É¥â¥Ë¥¿¤«¤é¿´Çï¾ðÊó¡ÊNICU¤Ç¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¾ï»þ¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡Ë¤ò¼èÆÀ¤·¡¢¤½¤ì¤ÈÆ±´ü¤¹¤ë¿¶Æ°¤ò²ÈÂ²¤ØÆÏ¤±¤Þ¤¹¡£Æ±»þ¤Ë¡¢²ÈÂ²¤Î²»À¼¤òNICU¤Î¿·À¸»ù¤ØÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡ÈÀ¤³¦½é¡É¤Î¿ÈÂÎ¾ðÊó¤òÈ¼¤¦ÁÐÊý¸þ¥ª¥ó¥é¥¤¥óÌÌ²ñ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
2. ¿ÈÂÎÀ¾ðÊóÅÁÁ÷µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥óÌÌ²ñ¥·¥¹¥Æ¥à
¡¡ËÜ¼Â¾Ú¤Ç¤Ï¡¢±ó³Ö¤Î²ÈÂ²¤Ë¤Ï¡¢ÊÝ°é´ï¤ÎÃæ¤Î¿·À¸»ù¤Î±ÇÁü¡¦²»À¼¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¿·À¸»ù¤Î¿´Çï¤ËÆ±´ü¤¹¤ë¡Ö¥È¥¯¥ó¥È¥¯¥ó¡×¤È¤¤¤¦¿´Â¡¤Î¸ÝÆ°¤Î¿¨´¶¡Ê¿¶Æ°¡Ë¤òÄó¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¿¶Æ°¤Î¾ðÊó¤Ï¡¢ÉÂ±¡¸½¾ì¤ÎÉéÃ´¤ä¿·À¸»ù¤Ø¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¥»¥ó¥µー¤ò¿·¤¿¤Ë¿·À¸»ù¤ËÁõÃå¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ù¥Ã¥É¥µ¥¤¥É¥â¥Ë¥¿¤«¤é¿´Çï¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤·¡¢¤½¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ²ÈÂ²¤¬»ý¤Ä¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î¿¶Æ°¥¹¥Ôー¥«ー¤Ç¥â¥Ç¥ë¿´²»¤òºÆÀ¸¤¹¤ë·Á¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±»þ¤Ë²ÈÂ²¤ÎÀ¼¤òÊÝ°é´ï¤ËÀßÃÖ¤·¤¿¥¹¥Ôー¥«ー¤«¤éÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤ÇÁÐÊý¸þ¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡½¾Íè¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óÌÌ²ñ¤Ç¤Ï¡¢¿·À¸»ù¤Î±ÇÁü¤ò¸«¤ë»ë³Ð¾ðÊó¤Î¤ß¤Î¤â¤Î¤¬¼çÎ®¤Ç¤·¤¿¡£Â¿¤¯¤Î¿Æ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¹¥¤Þ¤·¤¤ÂÎ¸³¤Ç¤¢¤ëÈ¿ÌÌ¡¢¿¨¤ì¤¿¤¤¤Î¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦³ëÆ£¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¿ÈÂÎÀ¾ðÊóÅÁÁ÷µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Î¥¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¤ï¤¬»Ò¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤ò²ÈÂ²¤ËÆÏ¤±¤ë¿·¤·¤¤»î¤ß¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢NICU¤ËÆþ±¡¤·¤Æ¤¤¤ë¿·À¸»ù¤ÎÉãÊì¤Ë±¡Æâ¤ÎÊÌ¼¼¤ÇÂÎ¸³¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿²èÌÌ¤Ç¤ï¤¬»Ò¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë¤À¤±¤ÎÄÌ¾ï¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óÌÌ²ñ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢¤ï¤¬»Ò¤ÎÂ¸ºß¤ò¤è¤ê¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤¿ÄøÅÙ¤Ï¡¢Åý·×Åª¤Ë¤âÍ°Õ¤Ë¹â¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¤â¡¢¡ÖÊú¤Ã¤³¤·¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤ò»ë³Ð¡¦¿¨³Ð¤ÎÁÐÊý¤Ç´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡×¡Ö¿´Çï¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤ÇÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼ä¤·¤µ¤¬·Ú¸º¤·¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¿¨³Ð¾ðÊó¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Î¥¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¿¨¤ì¹ç¤¤¤òÄÌ¤¸¤Æ°é¤Þ¤ì¤ë¿Æ»Ò¤Îå«¤ä°¦Ãå¤ÎÂ¥¿Ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿(4)¡£
¡¡ËÜ¼Â¾Ú¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ÎÍøÍÑ¥·ー¥ó¤òÁÛÄê¤·¡¢¿·À¸»ù¤¬Æþ±¡¤¹¤ëÂç³ØÉÂ±¡¤È¡¢²ÈÂ²¤Î¤´¼«Âð¤ä¡¢¤´¼«Âð¤Î¶á¤¯¤ÎÉÂ±¡¡Ê¸©Î©ÉÂ±¡¤Ç¤â¹Ô¤¦Í½Äê¡Ë¤È¤ò±ó³Ö¤Ç¤Ä¤Ê¤®¡¢Ê£¿ôµòÅÀ´Ö¤Ç¤Î±¿ÍÑ»Ø¿Ë¤ä¡¢ÁÄÉãÊì¡¦¤¤ç¤¦¤À¤¤¤ò´Þ¤àÇ¯Îð¡¦Î©¾ì¤Î°Û¤Ê¤ë²ÈÂ²¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤·¤ä¤¹¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¡¾Ú¤·¤Þ¤¹¡£
£³. ¼Â¾Ú³µÍ×
¡ü ´ü´Ö¡¡
¡¡2026Ç¯2·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë～ 2026Ç¯3·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë
¡ü ¼Â»Ü¾ì½ê
¡û ´ä¼ê°å²ÊÂç³ØÉíÂ°ÉÂ±¡
¡¦Áí¹ç¼þ»º´üÊì»Ò°åÎÅ¥»¥ó¥¿ー ¿·À¸»ù½¸Ãæ¼£ÎÅ¼¼¡ÊNICU¡Ë
¡¦¾®»ù²Ê³°Íè¡¡¡Ê¢©028-3694 ´ä¼ê¸©»çÇÈ·´Ìð¶ÒÄ®°åÂçÄÌ1-1-1¡Ë
¡û ËÌ¾åºÑÀ¸²ñÉÂ±¡
¡¦¾®»ù²Ê³°Íè¡¡¡Ê¢©024-8506´ä¼ê¸©ËÌ¾å»Ô¶åÇ¯¶¶3-15-33¡Ë
¡û ´ä¼ê¸©Æâ¤Î¸©Î©ÉÂ±¡¡ÊÍ½Äê¡Ë
¡û ´µ¼Ô²ÈÂ²¤Î¼«ÂðÅù
¡ü ¼Â»ÜÆâÍÆ
¡¡NICUÆþ±¡Ãæ¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤È±ó³Ö¤Î²ÈÂ²¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÀÜÂ³¤·¡¢°Ê²¼¤òÂÎ¸³¡¦É¾²Á¡£
¡¦²ÈÂ²¤Ø¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î±ÇÁü¡¦²»À¼¤ò¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÇÄó¼¨
¡¦²ÈÂ²¤Ø¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¿´Çï¤ËÆ±´ü¤·¤¿¿¶Æ°¿¨³Ð¤ò¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÇÄó¼¨
¡Ê3·î7Æü¤è¤êNTT¼Ò²ñ¾ðÊó¸¦µæ½ê¤È¶¦Æ±¤Ç¿ÈÂÎÀ¾ðÊóÅÁÁ÷µ»½Ñ¤ò¸¡¾Ú¡Ë
¡¦²ÈÂ²¤Ø¡¢¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î¼Á´¶¤«¤é¡ÈÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¡É¤Ë¶á¤¤ÂÎ¸³¤òÄó¶¡
¡¦²ÈÂ²¤Ø¡¢¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò¶»¤ËÊú¤¡¢¥«¥ó¥¬¥ëー¥±¥¢¤Î¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤¬²ÄÇ½
¡¦²ÈÂ²¤«¤é¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ØÀ¼¤¬¤±¤¬²ÄÇ½
±ó³Ö¼Â¾Ú¡Ö°¦¤Î¥«¥¿¥Á¡×¤Ç¤ÎÂÎ¸³¥¤¥áー¥¸¿Þ
¡ü ¸¡¾Ú¹àÌÜ
¡¡Ç¯Îð¡¦Î©¾ì¤Î°Û¤Ê¤ë²ÈÂ²¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤·¤ä¤¹¤µ
¡¡°åÎÅµ¡´Ø¤Ç¤ÎÆ³ÆþÍÆ°×À
¡¡Æü¾ïÀ¸³è´Ä¶¤Ç¤Î»ÈÍÑÉé²Ù
¡¡Â¿»ÜÀßÅ¸³«¤Ë¸þ¤±¤¿Í×·ïÀ°Íý
¡¡¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ë¸þ¤±¤¿²ÁÃÍÉ¾²Á
£´. Ìò³äÊ¬Ã´
¡ã´ä¼ê°å²ÊÂç³Ø¡ä
¡¦´ð´´ÉÂ±¡¤È¤·¤Æ¡¢Á´ÂÎ¥³ー¥Ç¥£¥Í¥¤¥È¡¢Åý³ç
¡¦NICU¡¢¾®»ù²Ê¤Î¼Â¾Ú´Ä¶Äó¶¡¡¢°å»Õ¥µ¥Ýー¥È
¡¦¸¦µæ³«È¯»Ù±ç
¡¦°åÎÅ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ë¥±¥¢¡¦É¾²Á
¡¦»²²Ã²ÈÂ²¤Î°ÆÆâ¡¦¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¼èÆÀ
¡¦Ï¢·ÈÉÂ±¡¤È¤ÎÄ´À°¤È¤ê¤Þ¤È¤á
¡ãËÌ¾åºÑÀ¸²ñÉÂ±¡¡ä
¡¦»²²ÃÉÂ±¡¤È¤·¤Æ¡¢¼Â¾Ú´Ä¶Äó¶¡¡¢°å»Õ¥µ¥Ýー¥È
¡¦°åÎÅ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ë¥±¥¢¡¦É¾²Á
¡¦»²²Ã²ÈÂ²¤È¤Î¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¼èÆÀ
¡ã´ä¼ê¸©¡ä
¡¦¼Â¾Ú¼Â¸½¤Ë¸þ¤±µòÅÀÄ´À°¤ª¤è¤Ó´Ä¶Äó¶¡
¡ãNTTÅìÆüËÜ¡ä
¡¦¼Â¾Ú¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÄó¶¡¡¢µ»½Ñ¥µ¥Ýー¥È
¡¦»²²Ãµ¡´Ø¤È²ÈÂ²¤ÎÏ¢·ÈÄ´À°¡¢ÍøÍÑ´Ä¶À°È÷
¡¦¥¢¥ó¥±ー¥È¼Â»Ü¤·¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯Ê¬ÀÏ
¡¦¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ë¸þ¤±¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Î¸¡¾Ú
£µ. »²¹Í¾ðÊó
¡Ê1¡Ë ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿ÇÎÅÆ³Æþ¤Ë¤è¤ë°åÎÅÅª¥±¥¢»ù»Ù±ç
https://business.ntt-east.co.jp/case/2022/n010/
¡Ê2¡Ë ¥â¥Ð¥¤¥ë¥¿¥Ã¥Á¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
https://www.ntt-east.co.jp/iwate/information/detail/pdf/20220412_01.pdf
¡Ê3¡Ë NTTµ»½Ñ¥¸¥ãー¥Ê¥ë¡Ê¿ÈÂÎÀ¾ðÊóÅÁÁ÷µ»½Ñ ÆÃ½¸¡Ë
https://journal.ntt.co.jp/wp-content/uploads/2025/07/nttjnl5102_20250801.pdf
¡Ê4¡Ë A. Murata, K. Komazaki, Y. Toya, A. Matsumoto, G. Sotodate, M. Akasaka, and J. Watanabe ¡ÈSupporting Family Bonds with Hospitalized NICU Extremely Preterm Infants through an Embodied Online Visitation System,¡É IDC 2025, New York, U.S.A., June 2025