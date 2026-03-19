¡Ö¤Á¤Ð¥°¥íー¥¹¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¥Õ¥¡¥ó¥É¡×ÀéÍÕÂç³Ø´ØÏ¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Ë½é¤á¤Æ¤Î½Ð»ñ¡ª
¡¡¤Á¤Ð¥°¥íー¥¹¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢Åê»ñ»ö¶ÈÍ¸ÂÀÕÇ¤ÁÈ¹ç¡ÊÎ¬¾Î¡§¤Á¤Ð¥°¥íー¥¹¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ë¤Ï¡¢¹ñÎ©Âç³ØË¡¿ÍÀéÍÕÂç³Ø¡Ê³ØÄ¹ ²£¼ê ¹¬ÂÀÏº¡Ë¡¢ÀéÍÕ¶ä¹Ô¡ÊÆ¬¼è ÊÆËÜ ÅØ¡Ë¤ª¤è¤Ó¤Á¤Ð¤®¤ó¥¥ã¥Ô¥¿¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¾¾ËÜ ·¼´õ¡Ë¤ÈÏ¢·È¤·¤ÆÀßÎ©¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¥Ð¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò Ã«»³ Âç»°Ïº¡Ë¤Ø½Ð»ñ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ½Ð»ñ¤Ï¡¢¤Á¤Ð¥°¥íー¥¹¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ë¤ª¤±¤ëÀéÍÕÂç³Ø´ØÏ¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤ËÂÐ¤¹¤ë½é¤á¤Æ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¢£¤Á¤Ð¥°¥íー¥¹¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡ËÜ¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ï¡¢2005 Ç¯¤ËÀéÍÕÂç³Ø¤ÈÀéÍÕ¶ä¹Ô¤¬Äù·ë¤·¤¿¡¢Âç³ØÈ¯¥Ù¥ó¥Á¥ãー»Ù±ç¤äÃÏ°è·ÐºÑ¤Î³èÀ²½¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ëÊñ³çÏ¢·È¶¨Äê¤Ë´ð¤Å¤¯»Üºö¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯7·î1Æü¤ËÀßÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ö¶ÈÊ¬Ìî¤ò¸ÂÄê¤»¤º¡¢ÀéÍÕÂç³Ø¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¹ñÎ©Âç³Ø¤Î¸¦µæÀ®²Ì¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ò¼ç¤ÊÅê»ñÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡¦ÆüËÜ³Ø½Ñ¿¶¶½²ñ¤Î¡ÖÃÏ°èÃæ³Ë¡¦ÆÃ¿§¤¢¤ë¸¦µæÂç³Ø¶¯²½Â¥¿Ê»ö¶È¡ÊJ-PEAKS¡Ë¡×¤ËºÎÂò¤µ¤ì¤¿ÀéÍÕÂç³Ø¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹½ÃÛ¤Ë¸þ¤±¤¿½ÅÍ×¤Ê°ìÊâ¤Ç¤¢¤ê¡¢ËÜÇ¯4 ·î¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒÀéÍÕÂç³Ø¥³¥Í¥¯¥È¡×¡ÊÀéÍÕÂç³Ø¤Î100¡ó½Ð»ñ»ö¶È²ñ¼Ò¡Ë¤ª¤è¤Ó¡¢¥¢¥ó¥È¥ì¥×¥ì¥Êー¡Ê´ë¶È²È¡Ë°éÀ®¤ÎµòÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡ÖÀéÍÕÂç³Ø¥¢¥ó¥È¥ì¥×¥ì¥Êー¥·¥Ã¥×¥»¥ó¥¿ー¡×¤Î³èÆ°¤È¤ÎÁê¾è¸ú²Ì¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡
ËÜ¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î¥¤¥áー¥¸¿Þ
¢£¥¹¥¿¥ó¥É¥Ð¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¥¹¥¿¥ó¥É¥Ð¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¡Ö½õ¤±¤¿¤¤¿Í¤ò½õ¤±¤é¤ì¤ë¼Ò²ñ¡×¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¤¤¤¸¤áËÉ»ß¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿Æ¿Ì¾Êó¹ð¡¦ÁêÃÌ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖSTANDBY¡×¤Î³«È¯Åù¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡¢ÀéÍÕÂç³Ø´ØÏ¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢Æ±¼Ò¤¬¼«¼£ÂÎ¤ä¶µ°éµ¡´Ø¸þ¤±¤Ë½ÐÁ°¼ø¶È¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖÃ¦¤¤¤¸¤áËµ´Ñ¼Ô¶µ°é¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤ÈÀéÍÕÂç³ØÅù¤¬¶¦Æ±¤Ç³«È¯¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2026Ç¯2·îËö»þÅÀ¤Ç¡¢Æ±¼Ò¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ÏÁ´¹ñ¤Ç43¤Ä¤Î¼«¼£ÂÎ¤ÇÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡Ê¤¦¤ÁÀéÍÕ¸©Æâ¤Ç¤Ï6¤Ä¡Ë¡¢³Ø¹»¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÏ°è¤Î»Ò¤É¤âÃ£¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/15177/table/1145_1_ad994aec76122ce2fdc3f5fd25153f7b.jpg?v=202603190551 ]
¢£´ØÏ¢µ»ö
¡¦ 2025Ç¯£¹·î30ÆüÈ¯É½ Âç³Ø¤«¤é¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡Ø¡Ö¤Á¤Ð¥°¥íー¥¹¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¥Õ¥¡¥ó¥É¡×Âè°ì¹æ½Ð»ñ°Æ·ï¤òÄÌ¤¸¤Æ»º³ØÏ¢·È¤ò²ÃÂ®¡ª (https://www.chiba-u.jp/news/notice/0930_river.html)¡Ù
¡¦ 2025Ç¯8·î18ÆüÈ¯É½ Âç³Ø¤«¤é¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡ØÀéÍÕÂç³Ø¡¢¡Ö¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¥»¥ß¥ÊーCHIBA 2025¡×¤òÀéÍÕ¶ä¹Ô¤È³«ºÅ ～¡Ö¤Á¤Ð¥°¥íー¥¹¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¥Õ¥¡¥ó¥É¡×ÀßÎ©µÇ°～ (https://www.chiba-u.jp/news/notice/chiba_2025.html)¡Ù
¡¦ 2025Ç¯7·î2ÆüÈ¯É½ ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¡ØÀéÍÕÂç³Ø¡¢¡Ö¤Á¤Ð¥°¥íー¥¹¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¥Õ¥¡¥ó¥É¡×¤òÀéÍÕ¶ä¹Ô¤ÈÀßÎ©(https://www.chiba-u.jp/news/contribution/fand_0702.html)¡Ù
2025Ç¯4·î24ÆüÈ¯É½ ³èÆ°Êó¹ð¡Ø¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒÀéÍÕÂç³Ø¥³¥Í¥¯¥È¡×¤ÎÀßÎ©¤È¡ÖÀéÍÕÂç³Ø¥¢¥ó¥È¥ì¥×¥ì¥Êー¥·¥Ã¥×¥»¥ó¥¿ー¡×¤ÎÀßÃÖ¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¼ÔÈ¯É½¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿(https://www.chiba-u.ac.jp/research-collab/j_peaks/news/post.html)¡Ù