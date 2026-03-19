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²Ö²¦¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¥ì¥Ýー¥È 2025(https://www.kao.com/jp/sustainability/pdf/sustainability-report/)
·ÐºÑ»º¶È¾Ê¡§½÷À³èÌö¤ËÍ¥¤ì¤¿¾å¾ì´ë¶È¤òÁªÄê¡Ö¤Ê¤Ç¤·¤³ÌÃÊÁ¡×(https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/diversity/nadeshiko.html)