¥½ー¥·¥ã¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥é¥ó¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤ÎÌ´£Á£×£Á£Ò£Ä£±£¶¡Ù ¥°¥é¥ó¥×¥ê·èÄê
2026Ç¯3·î12Æü¡ÊÌÚ¡ËLINE CUBE SHIBUYA¡Ê½ÂÃ«¸ø²ñÆ²¡Ë¤Ë¤Æ³«ºÅ
¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¤ß¤ó¤Ê¤ÎÌ´¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë²ñ¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂçÅÄ¶è¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯3·î12Æü¡ÊÌÚ¡ËLINE CUBE SHIBUYA¡Ê½ÂÃ«¸ø²ñÆ²¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥é¥ó¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÌ´£Á£×£Á£Ò£Ä£±£¶¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£1£¶Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿º£²ó¡¢Á´¹ñ710¤Î¥¨¥ó¥È¥êー¤«¤é¡¢¸·¤·¤¤Áª¹Í¤ò·Ð¤ÆÁª¤Ð¤ì¤¿8¿Í¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬Ç®¤¤¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¡¢¸·Àµ¤Ê¤ë¿³ºº¤Î·ë²Ì¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¤È½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¡¢±þ±ç¾Þ¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¿¼ÁØ¸µÈî¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó ― ÈîÎÁ3Ê¬¤Î1¤Ç°é¤Ä¼¡À¤Âå°ðºî¥·¥¹¥Æ¥à¡×»³º¬ ÀµÇî¤µ¤ó¡£²ñ¾ì¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç´ÑÍ÷¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤Þ¤«¤é¤ÎÅêÉ¼¤Ç·è¤Þ¤ë±þ±ç¾Þ¤È¤Î¥À¥Ö¥ë¼õ¾Þ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¿¼ÁØ¸µÈî¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó ― ÈîÎÁ3Ê¬¤Î1¤Ç°é¤Ä¼¡À¤Âå°ðºî¥·¥¹¥Æ¥à¡×»³º¬ ÀµÇî¤µ¤ó
½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ï¡¢¡Ö¡Ö¥Ñ¥ó¥ß¥½¥¥Ã¥È¡×¤ÇÌÞÂÎÌµ¤¤¤«¤é¤â¤Ã¤È¡¢°¦¤Î¤¢¤ë¼Ò²ñ¤È¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤òºî¤ë¡×¹À¥ ³¨Î¤²Ã¤µ¤ó¡£
½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ï¡¢¡Ö¡Ö¥Ñ¥ó¥ß¥½¥¥Ã¥È¡×¤ÇÌÞÂÎÌµ¤¤¤«¤é¤â¤Ã¤È¡¢°¦¤Î¤¢¤ë¼Ò²ñ¤È¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤òºî¤ë¡×¹À¥ ³¨Î¤²Ã¤µ¤ó
¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿»³º¬¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¾Þ¶â100Ëü±ß¡¦ºÇÂç2,000Ëü±ß¤Î½Ð»ñ¸ò¾Ä¸¢¤¬¼øÍ¿¤µ¤ì¡¢½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¹À¥¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¾Þ¶â50Ëü±ß¤¬¼øÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨ÅöÆü¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡¢¥¢ー¥«¥¤¥Ö¤Ç¤â¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ https://yumeaward.jp/
¤ß¤ó¤Ê¤ÎÌ´¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë²ñ¤Ç¤Ï¡¢ÍèÇ¯ÅÙ¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÌ´£Á£×£Á£Ò£Ä£±£·¡×¤Ë¸þ¤±¤Æ¤â¡¢¿·¤·¤¤Ì´¤ËÄ©¤àÄ©Àï¼Ô¤Î¥µ¥Ýー¥È¤òÂ³¤±¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¹â¹»À¸¸þ¤±¤Ë¡¢8·î20Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Ö¹â¹»À¸¤ß¤ó¤Ê¤ÎÌ´£Á£×£Á£Ò£Ä£·Á´¹ñÂç²ñ¡×¡Êhttps://school.yumeaward.jp/¡Ë¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£Á´À¤³¦¤Ë¼«¿È¤ÎÌ´¤È¼Ò²ñÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÈ¯É½¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£¸½ºß¡¢¥¨¥ó¥È¥êー¤Î¼õÉÕÃæ¤Ç¡¢ÄùÀÚ¤Ï6·î7Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ç¤¹¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¹â¹»À¸¤Î¥¨¥ó¥È¥êー¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥°¥é¥ó¥×¥ê¡¦±þ±ç¾Þ¡¡»³º¬ ÀµÇî¤µ¤ó
¥°¥é¥ó¥×¥ê¡¦±þ±ç¾Þ¡¡»³º¬ ÀµÇî¤µ¤ó
¿¼ÁØ¸µÈî¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó ― ÈîÎÁ3Ê¬¤Î1¤Ç°é¤Ä¼¡À¤Âå°ðºî¥·¥¹¥Æ¥à
ÈîÎÁ¤ÎÆþ¤ìËº¤ì¤È¤¤¤¦¼ºÇÔ¤«¤é¡¢°ð¤¬¼«¤éº¬¤ò¿¼¤¯¿¤Ð¤¹ÎÏ¤Ëµ¤¤Å¤¤«¤é¡¢ÈîÎÁ¤ò¿¼¤¤°ÌÃÖ¤ËÆþ¤ì¤ë¡Ö¿¼ÁØ¸µÈî¡×¤Ë¤è¤ê¡¢»ÈÍÑÎÌ¤ò3Ê¬¤Î1¤Ëºï¸º¤·¡¢¼ýÎÌ¤È´Ä¶¤ò¼é¤ë¿·¤·¤¤ÇÀ¶È¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦Ì´¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¡¡¹À¥ ³¨Î¤²Ã¤µ¤ó
½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¡¡¹À¥ ³¨Î¤²Ã¤µ¤ó
¡Ö¥Ñ¥ó¥ß¥½¥¥Ã¥È¡×¤ÇÌÞÂÎÌµ¤¤¤«¤é¤â¤Ã¤È¡¢°¦¤Î¤¢¤ë¼Ò²ñ¤È¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤òºî¤ë
ÇÑ´þ¥Ñ¥ó¤òÌ£Á¹É÷È¯¹ÚÄ´Ì£ÎÁ¤ØÊÑ¤¨¤ëÆÃµöÀ½Ë¡µ»½Ñ¡Ö¥Ñ¥ó¥ß¥½¥¥Ã¥È¡×¤Ë¤è¤ê¡¢¿È¶á¤Ê¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×¥Ñ¥ó¤òÈ¯¹Ú¤ÎÎÏ¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤²ÁÃÍ¤ËÊÑ¤¨¡¢¤â¤Ã¤È°¦¤Î¤¢¤ëÌ¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤ë¤È¤¤¤¦Ì´¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤ß¤ó¤Ê¤ÎÌ´£Á£×£Á£Ò£Ä£±£¶³«ºÅ³µÍ×
Ì¾ ¾Î¡§¤ß¤ó¤Ê¤ÎÌ´£Á£×£Á£Ò£Ä£±£¶
Æü Äø¡§£²£°£²£¶Ç¯£³·î£±£²Æü¡ÊÌÚ¡Ë£±£µ¡§£°£°～£±£¸¡§0£°
²ñ ¾ì¡§LINE CUBE SHIBUYA¡Ê½ÂÃ«¸ø²ñÆ²¡Ë
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://yumeaward.jp/
¼ç ºÅ¡§¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¤ß¤ó¤Ê¤ÎÌ´¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë²ñ¡ÎÂåÉ½Íý»ö ÅÏîµÈþ¼ù¡Ê¥ï¥¿¥ß³ô¼°²ñ¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹ ·ó ¼ÒÄ¹¡Ë¡Ï
¸å ±ç¡§Æâ³ÕÉÜ¡¢ÁíÌ³¾Ê¡¢³°Ì³¾Ê¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¡¢Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡¢ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê
¶¨ »¿¡§
¥¢¥Áー¥Ö¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¥¨¥¹¥Õー¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¥ª¥¶¥Ã¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¥µ¥ó¥È¥êー³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¥ï¥¿¥ß³ô¼°²ñ¼Ò
NTT¥É¥³¥â¥Ó¥¸¥Í¥¹¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥ß¥Á¥¯¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¶ËÍÎ¡¢»°ÍÛÊª»º³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¥Ç¥ê¥«¥Õー¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¥Õ¥¯¥·¥Þ¥¬¥ê¥ì¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô
³ô¼°²ñ¼Ò£Á£Ä£Ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º¡¢¥¢¥µ¥Ò¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¥¤¥ª¥ó¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥µー¥Ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³Ø¹»Ë¡¿Í°êÊ¸´ÛÌ´³Ø±à¡¢°ËÆ£Ãé¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¢²ÃÆ£»º¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¥¥æー¥Ôー³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¶¨ÏÂ¾¦¹©³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¥µ¥ó¥È¥êー¥Ó¥Ð¥ì¥Ã¥¸¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¾¼ÏÂ¥êー¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¥¹¥¿ー¥¼¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡¢Á´ÇÀ¥Á¥¥ó¥Õー¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡¢Â»³²ÊÝ¸±¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥¤¥ßー¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÀ¾Àî¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ë¥Ã¥¹¥¤¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÇîÊóÆ²¡¢ÉÙ»Î¥Õ¥£¥ë¥à¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¿©ÈÎ¡¢³ô¼°²ñ¼Ò»°°æ½»Í§¶ä¹Ô¡¢»°°æ½»Í§¿®Â÷¶ä¹Ô³ô¼°²ñ¼Ò¡¢»°°æ¿©ÉÊ³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¥ä¥Þ¥µ¾ßÌý³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥¤¥á¥¤Æ£°æ
¡Ú¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¤ß¤ó¤Ê¤ÎÌ´¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë²ñ¡Û
ÊÀ²ñ¤Ï¡¢°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¡ÈÌ´¡É¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¡ÈÌ´¡É¤ò»ý¤Á¡¢¡ÈÌ´¡É¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¤¿¤á¤Î¤¤Ã¤«¤±¤òÄó¶¡¤·¡¢¤½¤Î¡ÈÌ´¡É¤¬SDG£ó¤ÎÌÜÉ¸Ã£À®¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÌ´¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¡×¡¢¡ÖÌ¤Íè¤ÎÌ¾»É¹ÖºÂ¡×¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÌ´£Á£×£Á£Ò£Ä¡×¡ÖÅÏÈþ½Î¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢£²£°£²£°Ç¯¤«¤é¤Ï³èÆ°¤Î¿þÌî¤ò¹¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¡Ö¹â¹»À¸¤ß¤ó¤Ê¤ÎÌ´£Á£×£Á£Ò£Ä¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¤ß¤ó¤Ê¤ÎÌ´¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë²ñ http://www.minnanoyume.org/
¢¡¹â¹»À¸¤ß¤ó¤Ê¤ÎÌ´£Á£×£Á£Ò£Ä https://school.yumeaward.jp/
¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¤ß¤ó¤Ê¤ÎÌ´¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë²ñ¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹°ìÍ÷