大塚製薬、新製品「/zeroz（ゼロズ）」で東京マラソン2026を支援　完走ランナー約39,000人に、セルフコンディショニングフード「/zeroz」を提供

大塚製薬株式会社

大塚製薬株式会社（本社：東京都、以下「大塚製薬」）は、3月1日(日)に開催された「東京マラソン2026」にオフィシャルパートナーとして協賛しました。当日は、“Active Inner Resource（身体本来の力に働きかける）”というコンセプトのもと、人々の生命活動に欠かせない“酸素”に着目したセルフコンディショニングフード「/zeroz（ゼロズ）」（1袋）を、完走したランナーの皆さまに提供しました。

当社はアジア最大級の都市型市民マラソン大会「東京マラソン」に、第1回から19回連続オフィシャルパートナーとして参画しており、延べ約63万人のランナーを水分・電解質と栄養補給の面でサポートしてきました。これまで、運動時に欠かせない「水分」と「栄養」の重要性を発信し、多くのランナーのコンディショニングを支えてきました。

第19回となる「東京マラソン2026」では、世界133の国と地域から約39,000名がランナーとして参加しました。今回、当社ではコンディショニングに関わる新たな要素として、身体がエネルギーを生み出す過程で欠かせない「酸素」というテーマに着目。従来の水分・栄養補給のサポートに加え、酸素を活かし健康をサポートする植物由来成分ケンフェロールを含むセルフコンディショニングフード「/zeroz」を完走ランナーの皆さまに提供しました。

【完走ランナーに「/zeroz」をお試しいただいた感想】

東京マラソン2026を完走したランナーの皆さまには、ポカリスエットなどのほか、発売前である「/zeroz」を提供しました。

なお「/zeroz」は3月１７日に当社通信販売サイト「オオツカ・プラスワン（https://www.otsuka-plus1.com/shop/）」で一般販売を開始しました。

実際にその場でお試しいただいたランナーからは、

“走って疲れた後でも、さっぱりしていて食べやすい”

“酸素を効率よく活かせるなら、走る前に食べたい（飲みたい）”

“Good, Delicious, Fresh ! ”

などと、完走後の晴れやかな表情とともにコメントをいただきました。

大塚製薬は今後も、科学的根拠に基づく製品開発とスポーツ支援活動を継続し、人々の挑戦を支えながら健康づくりに貢献していきます。

【東京マラソン2026について】 https://www.marathon.tokyo/

日程：2026年3月1日(日)

主催：一般財団法人東京マラソン財団

マラソンコース：東京都庁～水道橋～上野広小路～神田～

日本橋～浅草雷門～両国～門前仲町～銀座～

田町～日比谷～東京駅前・行幸通り

定員：39,000名(マラソン：38,500名、10.7km：500名)

【製品概要】 公式ブランドサイト https://otsuka-air.jp

[表: https://prtimes.jp/data/corp/48278/table/182_1_8d4e62332f25dedf2dc3f78f6b932ff0.jpg?v=202603190551 ]セルフコンディショニングフード「/zeroz（ゼロズ）」1袋（1粒）セルフコンディショニングフード「/zeroz（ゼロズ）」1箱（30袋）