¥¬¥ó¥ÐÂçºå¥æー¥¹½êÂ°Áª¼ê8Ì¾ Âè14²ó¡ÖOlympia Future Cup¡×»²²Ã¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢4/4¡ÊÅÚ¡Ë～ 4/6¡Ê·î¡Ë¤Ë¥Õ¥Ã¥È¥Üー¥ëÀïÎ¬¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤ò·ë¤ÖAFC¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¡Ê°Ê²¼¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¡Ë¼çºÅ¤ÎÂè14²ó¡ÖOlympia Future Cup¡×¤Ë¥¬¥ó¥ÐÂçºå¥æー¥¹½êÂ°Áª¼ê8Ì¾¤¬»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Æ±Âç²ñ¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥êー¥É¡¢RSC¥¢¥ó¥Ç¥ë¥ì¥Ò¥È¡¢¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ì¥ô¥¡ー¥¯ー¥¼¥ó¡¢¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°CP¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¦¥ê¥è¥ó¡¢¥Õ¥åー¥Á¥ãー¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Î·×8¥Áー¥à¤¬»²²ÃÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
º£Âç²ñ¤è¤ê¿·Àß¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Õ¥åー¥Á¥ãー¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡×¤Ï¡¢¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤ÎÄó·È¥¯¥é¥Ö¤ÎÃæ¤«¤éÁª½Ð¤µ¤ì¤¿ºÇ¹â¤ÎºÍÇ½¤ò»ý¤ÄÁª¼ê¤¿¤Á¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ëÁªÈ´¥Áー¥à¤Ç¤¹¡£¥¬¥ó¥ÐÂçºå¥æー¥¹¤«¤é¤Ï¡¢²¼µ8Ì¾¤ÎÁª¼ê¤¬¥Õ¥åー¥Á¥ãー¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÂç²ñ¤Ë»²²Ã¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢Âç²ñ¤Ï¥ª¥é¥ó¥À¡¦¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à¤Ë¤¢¤ë¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Î¥¢¥«¥Ç¥ßー»ÜÀß ¡Öde Toekomst¡Ê¥Ç¡¦¥È¥¥¥¯¥à¥¹¥È¡Ë¡×¤Ë¤Æ³«ºÅÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡Ú»²²ÃÁª¼ê¡Û
1.²¬¸µ ÐÒÂç
2.Æ£ËÜ ¾Íµ±
3.²¬ËÜ ¿·Âç
4.¾ëºå ¸÷´î
5.ÀîÌî À»
6.²Ã²ìÌî Åý
7.Æ£°æ ±ÑæÆ
8.Âç²È ºé
¡ÚÂç²ñ¥ëー¥ë¡Û
Á°²óÂç²ñÆ±ÍÍ¡¢½Ð¾ì8¥Áー¥à¤¬2¥°¥ëー¥×¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¥°¥ëー¥×¥¹¥Æー¥¸¤ò¹Ô¤¤¡¢³Æ¥°¥ëー¥×¾å°Ì2¥Áー¥à¤¬¥Èー¥Ê¥á¥ó¥ÈÊý¼°¤Î·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É¤Ø¿Ê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£Âç²ñ´ü´ÖÃæ¤ÏFIFA¶¥µ»¥ëー¥ë¤Ë½à¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥íー¥¤¥ó¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥¥Ã¥¯¥¤¥ó/¥É¥ê¥Ö¥ë¥¤¥ó¤Ç»î¹ç¤òºÆ³«¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Âç²ñÆÈ¼«¥ëー¥ë¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥£ー¥ë¥É¥×¥ìー¥äー¤Î¸òÂå²ó¿ô¤ÎÀ©¸Â¤òÀß¤±¤º¡¢¥¹¥Ôー¥Ç¥£ー¤Ê»î¹ç¤ÎÃæ¤Ç¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤¬¥×¥ìー¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢²ñ¾ì¤Î¥á¥¤¥ó¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¤ÏVAR¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¡¢¥È¥Ã¥×¥Áー¥à¤Î»î¹çÆ±ÍÍ¡¢¸·³Ê¤ÊÈ½Äê¤Î¤â¤È¤Ç»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨»î¹ç±ÇÁüÇÛ¿®¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¾ÜºÙ¤¬·è¤Þ¤ê¼¡Âè¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥¬¥ó¥ÐÂçºå¡ßAFC¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹ ¥Õ¥Ã¥È¥Üー¥ëÀïÎ¬¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
https://www.gamba-osaka.net/news/index/no/16236/
¢£¥¬¥ó¥ÐÂçºå¥æー¥¹ Âè13²ó¡ÖOlympia Future Cup¡×
https://www.gamba-osaka.net/news/index/no/18224/