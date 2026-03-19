Supermicro、NVIDIA RTX PRO Blackwell Server Edition GPU搭載製品群を拡充し、AIファクトリー、データセンター、エッジ向け高速コンピューティングの導入を加速





・Supermicroのモジュール式Building Block Solutions® に基づく、エンタープライズおよびエッジデータセンターで一般的に見られるスペース、電力、熱の制約がある環境に合わせてサイズ最適化された複数のフォームファクターの新システムが、導入を可能にします。

・新しいNVIDIA RTX PRO™ 4500 Blackwell Server Edition GPUおよびNVIDIA Vera CPUへの対応により、データセンター、クラウド、エッジへの展開全体で、マルチワークロードのアクセラレーションと効率が新たなレベルへと引き上げられます。

・SupermicroのNVIDIA認定システムは、NVIDIAアクセラレーテッドアプリケーションへの対応が確認されており、NVIDIA RTX PRO Blackwell GPU、NVIDIAネットワーキング、NVIDIAソフトウェアとの互換性を保証します。

カリフォルニア州サンノゼ, 2026年3月19日 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc.（NASDAQ：SMCI）は、クラウドコンピューティング、AI/ML、ストレージ、5G/エッジ向けのトータルITソリューションプロバイダーであるSMCIが、本日、AI対応アプリケーションおよびグラフィカルコンピューティングアプリケーションに対する今日の需要の高まりに対応するため、より幅広いエンタープライズ環境向けエンタープライズソリューションポートフォリオへの新たな追加を発表しました。新システムは、NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition GPUのアクセラレーション性能を、これまでスペース、電力、冷却の制約により高密度コンピュートインフラの導入が難しかったエンタープライズデータセンターおよびエッジ環境向けのフォームファクターで提供します。導入しやすいフルスタックソリューションを求める企業向けに、Supermicroは、NVIDIA RTX PRO Blackwell GPU、NVIDIAネットワーキング、NVIDIA AI Enterprise、およびNVIDIA Omniverseライブラリとの互換性について試験と検証が行われたNVIDIA認定システムを提供しています。さらに、SupermicroのNVIDIA認定システムは、NVIDIAアクセラレーテッドアプリケーションへの対応も整っており、認定済みの幅広いサードパーティー製アプリケーションをサポートして、エンタープライズワークロードを高速化します。



Supermicro Enterprise-Optimized Solutions



Supermicroの社長兼CEOであるCharles Liangは、次のように述べています。「さまざまな規模の企業がAI導入のペースを加速させ続ける中、Supermicroは再び業界をリードし、必要とされる場所でアクセラレーテッドコンピューティングを実現できるよう、性能と効率のバランスを取りながら新しいNVIDIAアクセラレーション技術を市場に投入しています。NVIDIA RTX Pro Blackwell GPUをサポートする当社の柔軟でモジュール型のBuilding Block Solutions®アーキテクチャ群により、企業のお客様は、必要なときに必要な場所へ導入できるため、インフラ投資の価値実現までの期間をより短縮できます。」

SupermicroのエンタープライズAIおよびアクセラレーテッドシステムの包括的な製品群の詳細については、https://www.supermicro.com/en/accelerators/nvidia/supermicro-rtx-pro-bse をご覧ください。

NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition GPUを搭載したSupermicroの既存のエンタープライズAIソリューションに加え、拡張されたポートフォリオには、新しいNVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition GPUおよびNVIDIA Vera CPUへの対応が追加されており、LLM推論、AI推論、Gen AI、VDI、データ分析、メディアトランスコーディング、クラウドおよびモバイルゲーム、FP32 HPCなど、幅広いエンタープライズワークロード向けに用途別のカスタマイズオプションを提供します。

NVIDIA RTX PRO Blackwell GPUを搭載したSupermicroのシステムは、標準的な1Uおよび2Uラックマウント型エンタープライズサーバーを直接置き換えることができ、CPUのみのコンピュートと比べてワークロード固有のアクセラレーションを大幅に向上させながら、既存のデータセンターやエッジへの導入に際して、既存のラック、電力、冷却インフラを変更せずに容易に統合できます。Supermicroはまた、主要ISV向けのストレージソリューションも提供しており、NVIDIA AI Data Platformリファレンスアーキテクチャを採用したストレージソリューションも提供しており、GPUアクセラレーションをストレージプラットフォームに組み込むことで、データのベクトル化、ベクトルデータベース検索、推論ワークロードを高速化します。

新しいNVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell GPUは、単一スロットの電力効率に優れた設計により、要求の厳しいデータ処理、AIビデオ、推論ワークロードに画期的な性能をもたらします。SupermicroのNVIDIA RTX PRO Blackwellソリューションは、既存のCPUのみのコンピュートサーバーを直接置き換えることができる業界標準のフォームファクターで提供され、厳選されたNVIDIAソフトウェアパッケージとともに利用できるため、フルスタックAIソリューションの構築に伴う複雑さを軽減します。

Supermicroの拡張されたアクセラレーテッドシステムポートフォリオは現在、企業導入要件の全領域に対応できるよう、以下を提供しています。

大規模AIソリューション - 4Uおよび5Uのシステムで、最大GPU搭載量向けに設計され、従来の空冷環境における熱性能に最適化されています。1ノードあたり最大8基のNVIDIA RTX PRO Blackwell GPUをサポートするこれらのソリューションは、大規模AI推論、仮想化、メディア/グラフィックスワークロードに最適であり、フルスタックAIファクトリーソリューションの基盤となり得るNVIDIA認定システムも含みます。

エンタープライズAIおよびデータセンター・ソリューション - 業界標準の1Uおよび2Uフォームファクターで提供され、データセンターを再設計することなく、従来のCPUのみのコンピュートハードウェアを容易に置き換えられるよう設計されています。これらのシステムは、最大6基のNVIDIA RTX PRO Blackwell GPUをサポートし、スペース、ラック電力、冷却インフラが限られた従来型データセンター環境に最適な、バランスの取れたアクセラレーションと効率を実現します。このポートフォリオには、新しい2U NVIDIA Vera CPUベースアーキテクチャも含まれており、次世代エージェント型AIの導入を目指す組織向けの専用AIコンピュートシステムです。

コンパクトなエッジAIソリューション - 発熱および電力に大きな制約があることの多いエッジ環境に、強力なアクセラレーションをもたらす効率最適化システムです。1Uおよび2Uのショートデプスシャーシフォームファクターで利用可能で、最大4基の空冷NVIDIA RTX PRO Blackwell GPUをサポートするこれらのソリューションは、GPUあたり165ワットという低い消費電力で動作しながら、強力なAIアクセラレーションを提供します。これにより、組織はAI推論要求やグラフィックスワークロードを発生源により近い場所で処理できるようになり、エッジ導入で一般的な厳しい電力および熱制約を満たしながら、レイテンシーとデータ転送コストを削減できます。

Super Micro Computer, Inc.について

Supermicro（NASDAQ：SMCI）は、アプリケーション最適化型トータルITソリューション分野におけるグローバルリーダーです。カリフォルニア州サンノゼで設立され現在も同地で事業を展開するSupermicroは、エンタープライズ、クラウド、AI、5G通信、エッジ/通信事業者向けITインフラにおいて、市場投入の迅速なイノベーションを提供することに注力しています。当社は、サーバー、AI、ストレージ、IoT、スイッチシステム、ソフトウェア、サポートサービスを提供するトータルITソリューションプロバイダーです。Supermicroのマザーボード、電源、シャーシ設計に関する専門知識は、当社の開発と生産をさらに強化し、クラウドからエッジまで、世界のお客様向けに次世代イノベーションを可能にしています。当社製品は米国、アジア、オランダで自社設計・自社製造されており、グローバルな事業運営を活用して規模と効率を追求し、TCO（総保有コスト）の改善と環境負荷の低減（グリーンコンピューティング）のために最適化されています。受賞歴のあるサーバー、Building Block Solutions®、およびサブシステムの幅広いポートフォリオにより、お客様は、フォームファクター、プロセッサ、メモリ、GPU、ストレージ、ネットワーク、電源、冷却ソリューション（空調、自然空冷、液冷）を含む、柔軟かつ再利用可能なビルディングブロックで構成された幅広いシステムファミリーから選択し、自社のワークロードやアプリケーションに合わせて最適化できます。

Supermicro、Server Building Block Solutions、およびWe Keep IT Greenは、Super Micro Computer, Inc.の商標または登録商標です。

その他のブランド名、名称、および商標は、それぞれの所有者に帰属します。

写真 - https://mma.prnasia.com/media2/2936146/Supermicro_GTC_Enterprise.jpg?p=medium600

ロゴ - https://mma.prnasia.com/media2/1443241/Supermicro_Logo.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

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