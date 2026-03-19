ÎÓÁíÌ³Âç¿Ã¤¬¡ÖÁíÌ³Âç¿Ã¾Þ¡×¤òÄ¾ÀÜ¼øÍ¿¡ªWiCON 2025 ËÜÁªÂç²ñ¡¦É½¾´¼°¤ò³«ºÅ¡¢ºÇÍ¥½¨¾Þ¤Ï²Æì¹âÀì¡Ö¤ª¤¤Ê¤ï¤ê¤¦¤§～¤Ö¡×¤Ë·èÄê¡ª
WiCON±¿±Ä¶¨µÄ²ñ¡Ê°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¾ðÊóÄÌ¿®¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯»º¶È¶¨²ñ¡ÊCIAJ¡Ë¡¢°ìÈÌºâÃÄË¡¿ÍÁ´¹ñÃÏ°è¾ðÊó²½¿ä¿Ê¶¨²ñ¡ÊAPPLIC¡Ë¡¢ÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿Í¹ñÎ©¹âÅùÀìÌç³Ø¹»µ¡¹½¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯3·î11Æü¡¢Á´¹ñ¤Î¹âÅùÀìÌç³Ø¹»¡Ê°Ê²¼¡¢¹âÀì¡Ë¤Î³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹µ»½Ñ¤Î¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡ÖWiCON2025¡×¤ÎºÇ½ª¿³ºº¤È¤Ê¤ëËÜÁªÂç²ñ¤ª¤è¤ÓÉ½¾´¼°¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ 20¥Áー¥à¤¬1Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ëµ»½Ñ¼Â¾Ú¤Î½¸ÂçÀ®¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¤È¥Ç¥â¤ÇÈ¯É½
WiCON2025¤Ç¤Ï2025Ç¯4·î¤Î¸øÊç¤Ë±þÊç¤·¡¢Æ±Ç¯6·î¤Ë¸·¤·¤¤¿³ºº¤ò·Ð¤ÆºÎÂò¤µ¤ì¤¿Á´20¥Áー¥à¤¬Ìó8¥ö·î´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢µ»½Ñ¼Â¾Ú¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
3·î11Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ËÜÁªÂç²ñ¤Ç¤ÏÁ´ºÎÂò¥Áー¥à¤¬8¥ö·î´Ö¤ËµÚ¤Öµ»½Ñ¼Â¾Ú¤ÎÀ®²Ì¤òÇ®¤¤¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤È¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÇÈ¯É½¡£¿³ºº°÷¤Ë¤è¤ëºÇ½ª¿³ºº¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ÎÓÁíÌ³Âç¿Ã¤¬³Æ¥Áー¥à¤Î¥Ç¥â¥Öー¥¹¤ò»ë»¡¡£ºÇÍ¥½¨¾Þ¥Áー¥à¤Ø¡ÖÁíÌ³Âç¿Ã¾Þ¡×¤ò¼øÍ¿
²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢¶¦ºÅ¤Ç¤¢¤ëÁíÌ³¾Ê¤«¤éÎÓË§ÀµÁíÌ³Âç¿Ã¤¬Íè¾ì¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Âç¿Ã¤Ï¡¢Á´20¥Áー¥à¤Î¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥óÅ¸¼¨¥Öー¥¹¤ò»ë»¡¤µ¤ì¡¢³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬³«È¯¤·¤¿ÌµÀþ¥·¥¹¥Æ¥à¤ä¥µー¥Ó¥¹¡¦¥¢¥×¥ê¤Î¥Ç¥â¤òÂÎ¸³¡£³ØÀ¸¤¿¤Á¤ÎÀâÌÀ¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¡¢·ãÎå¤Î¸ÀÍÕ¤òÁ÷¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
É½¾´¼°¤Ç¤Ï¡¢ºÇÍ¥½¨¥Áー¥à¤ËÁ÷¤é¤ì¤ë¡ÖÁíÌ³Âç¿Ã¾Þ¡×¤Î¾Þ¾õ¤È¥È¥í¥Õ¥£ー¤òÄ¾ÀÜ¼øÍ¿¤µ¤ì¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢»²²Ã¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢º£¸å¤ÎÂç¤¤ÊÀ®Ä¹¤È³èÌö¤ËÂÐ¤¹¤ë´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿±þ±ç¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÁ÷¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ¡ÖWiCON 2025¡×ËÜÁªÂç²ñ ¼õ¾Þ·ë²Ì°ìÍ÷ÁíÌ³Âç¿Ã¾Þ¡ÊºÇÍ¥½¨¾Þ¡Ë
¥Áー¥àÌ¾¡§¤ª¤¤Ê¤ï¤ê¤¦¤§～¤Ö
³Ø¹»Ì¾¡§²Æì¹©¶È¹âÅùÀìÌç³Ø¹»
Äó°ÆÌ¾¡§5G¡ßLPWA¤Ë¤è¤ë¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉºÒ³²»þ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡Ö¥¢¥É¥Õ¥©¥ó¡×
Äó°Æ³µÍ×¡§4G/5GÌÖ¤¬ÅÓÀä¤·¤¿ÈïºÒÃÏ¤Ç¤â¡¢½ÀÆð¤«¤Ä¿×Â®¤Ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò¹½ÃÛ¤Ç¤¤ëÆÈ¼«¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡Ö¥¢¥É¥Õ¥©¥ó¡×¤ò³«È¯¡£AI¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÈïºÒÃÏ¤Î¾õ¶·¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë½¸Ìó¡¦ÇÛ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾ðÊóÄÌ¿®¤Ë¤è¤ëÈïºÒ¼Ô»Ù±ç¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹Íø³èÍÑÉôÌç Í¥½¨¾Þ
¥Áー¥àÌ¾¡§Cyfarma
³Ø¹»Ì¾¡§ÀçÂæ¹âÅùÀìÌç³Ø¹» ¹À¥¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹
Äó°ÆÌ¾¡§Äã¥³¥¹¥È¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç»þ´Ö¤È¥í¥¦¥ê¥ç¥¯¤òºï¸º¡ª-±ó³Ö´Ã¿å¤Ë¤è¤ë¥¹¥Þー¥ÈÇÀ¶È³×Ì¿-
Äó°Æ³µÍ×¡§LPWAµ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¤¿Äã¥³¥¹¥È¤«¤Ä¥·¥ó¥×¥ë¤Ê±ó³Ö´Ã¿å¥·¥¹¥Æ¥à¤òÄó°Æ¡£¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ë¤è¤ë´Ã¿å´ÉÍý¤ÈAI¤Ë¤è¤ë¥Çー¥¿²òÀÏ¤òÍ»¹ç¤·¡¢ÇÀºî¶ÈÉéÃ´¤ÎÂçÉý¤Êºï¸º¤È°ì¿Í¤¢¤¿¤ê¤Î´ÉÍý²ÄÇ½ÌÌÀÑ¤Î³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹´ðÁÃµ»½ÑÉôÌç Í¥½¨¾Þ
¥Áー¥àÌ¾¡§Team G.D.P (Groundwater Detection Project) Enhancement
³Ø¹»Ì¾¡§¸â¹©¶È¹âÅùÀìÌç³Ø¹»
Äó°ÆÌ¾¡§Æ»Ï©´ÙË×¤äÅÚÀÐÎ®ºÒ³²¤ÎÍ½ÃÎ¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿ÃÏÃæÎ®¿å¸¡ÃÎ¤Î¼Â¸½¡¡～ÌÜÉ¸¡§¸¡ÃÎ¿¼¤µ10m±Û¤¨～
Äó°Æ³µÍ×¡§Ã»ÇÈÂÓÅÅÇÈ¤ÎÏ¢Â³ÇÈ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢ÅÅÇÈ¥¨¥Í¥ë¥®¤Î¸úÎ¨¸þ¾å¤ÈÅÚÃæÅÅÇÈÅÁÈÂµ÷Î¥¤Î¿Ä¥¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ëÆÃ¼ì¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤ÈÃÏÃæÎ®¿å¸¡ÃÎ¿®¹æ½èÍý¤ò³«È¯¡£Ï·µà²½¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÏ³¿å¤äÅÚº½ºÒ³²¤Î¥ê¥¹¥¯²Õ½ê¤òÃÏ¿¼Éô¤Þ¤Ç¹âÀºÅÙ¤Ë¸¡ÃÎ¤Ç¤¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Îµ»½Ñ¼Â¾Ú¤ò¼Â»Ü¡£
WiCON¥Õ¥åー¥Á¥ãー¾Þ
¥Áー¥àÌ¾¡§AosaScope
³Ø¹»Ì¾¡§Îë¼¯¹©¶È¹âÅùÀìÌç³Ø¹»
Äó°ÆÌ¾¡§¸«¤¨¤Ê¤¤°ÛÊª¤ò¸«È´¤¯¡ª¥Æ¥é¥Ø¥ë¥ÄÇÈ¤Ë¤è¤ë»°½Å¸©»º¤¢¤ª¤µ¤Î¤ê¤ÎÈóÇË²õ°ÛÊª¸¡½Ð¤ÈÉÊ¼ÁÉ¾²Á
Äó°Æ³µÍ×¡§¥Æ¥é¥Ø¥ë¥ÄÇÈ¤ÎÆ©²áÀ¤ÈÊª¼Á¼±ÊÌÇ½ÎÏ¤ò¡¢¤¢¤ª¤µ¤Î¤ê¤Ëº®Æþ¤¹¤ëÈó¶âÂ°°ÛÊª¤Î¸¡½Ð¤Ë±þÍÑ¡£ÈóÇË²õ¡¦ÈóÀÜ¿¨¤Ç¤Î¹âÀºÅÙ¤Ê¸¡ÉÊ¤È¸¡ºº¸úÎ¨¤Î¸þ¾å¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¼ÂºÝ¤Î¤¢¤ª¤µ¤Î¤ê¤òÍÑ¤¤¤¿¼Â¾Ú¼Â¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤½¤Î¸¡½ÐÀºÅÙ¤È¼ÂÍÑÀ¤ò¸¡¾Ú¡£
WiCON¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¾Þ
¥Áー¥àÌ¾¡§ÇÀºîÊª¤Î¸«¼é¤êÂâ 24»þ
³Ø¹»Ì¾¡§ÊÆ»Ò¹©¶È¹âÅùÀìÌç³Ø¹»
Äó°ÆÌ¾¡§¶õÎ¦Ï¢Æ°¥í¥Ü¥Ã¥È·²À©¸æ¤ÈLPWAÄÌ¿® ¤Ë¤è¤ëÍ³²Ä»Îà·âÂà¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³«È¯
Äó°Æ³µÍ×¡§¿¼ÁØ³Ø½¬¤Ë¤è¤ëÊªÂÎ¸¡½Ð¤È¡¢ÄÉÈø·¿¼«Î§¥È¥¤¥É¥íー¥ó¤äÃÏ¾åÀßÈ÷¡Ê¸÷¡¦²»¡¦¿å¡Ë¤òWi-Fi¡¦LPWAÅù¤Î¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹µ»½Ñ¤ÇÏ¢Æ°¤µ¤»¡¢¿©³²¤ò¤â¤¿¤é¤¹¥ª¥¬¥µ¥ï¥é¥ª¥ª¥³¥¦¥â¥ê¤òÄÉ¤¤Ê§¤¦¥·¥¹¥Æ¥à¤ò³«È¯¡£Ìë´Ö¤Î°Ò³Å³èÆ°¤ò¼«Æ°²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿ÍÎÏ¤Ë¤è¤ëÂÐºöÏ«ÎÏ¤Îºï¸º¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
WiCON¥Ð¥ê¥åー¾Þ
¥Áー¥àÌ¾¡§¥á¥Ó¥¦¥¹¥Ø¥ë¥Ñー
³Ø¹»Ì¾¡§ÀçÂæ¹âÅùÀìÌç³Ø¹»¡¡¹À¥¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹
Äó°ÆÌ¾¡§¤Þ¤¤¤Ë¤ÁICT¥µ¥Ýー¥È ～¸ÉÎ©¤µ¤»¤Ê¤¤¡£ICT¤¬¤Ä¤Ê¤°»Ù±ç¤Î¤«¤¿¤Á～
Äó°Æ³µÍ×¡§LPWAÄÌ¿®¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÂÎÄ´Êó¹ð¡¦°Û¾ï¸¡ÃÎ¡¦¶áÎÙ¤È¤Î¸ß½õµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤¿ÁàºîÀ¤Î¹â¤¤ICT¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¹½ÃÛ¡£»Ù±ç°÷¤Î¶ÈÌ³ÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¤Ä¤Ä¡¢¸ÉÎ©¤·¤¬¤Á¤ÊÀ¸³èº¤µç¼Ô¤Î¶ÛµÞ»öÂÖ¤ØÁá´ü¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ëÃÏ°è¶¦À¸¥â¥Ç¥ë¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¶¨»¿´ë¶È¾Þ
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/140586/table/13_1_bcea1abf2f66916b8f9ef91bae5db81a.jpg?v=202603190452 ]
¼ã¼ê¾©Îå¾Þ
ÅÅ»Ò¾ðÊóÄÌ¿®³Ø²ñ¤è¤êÁ´20¥Áー¥à¤ËÂÐ¤·¼øÍ¿
ËÜÁªÂç²ñ¤Î¥¢ー¥«¥¤¥Ö¡¢µÚ¤Ó¿³ºº·ë²Ì¾ÜºÙ¤ÏWiCON2025¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://wicon.jp/2025/final
¢£ WiCON 2025¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¹âÅùÀìÌç³Ø¹»¤Î³ØÀ¸¤¬¡¢ÌµÀþ¡¦ÄÌ¿®¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Îµ»½Ñ¼Â¾Ú¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¤¹¡£
¼çºÅ¡§ WiCON±¿±Ä¶¨µÄ²ñ¡ÊCIAJ¡¢APPLIC¡¢¹ñÎ©¹âÀìµ¡¹½¡Ë
¶¦ºÅ¡§ ÁíÌ³¾Ê
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://wicon.jp/