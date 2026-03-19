¥¨¥ß¥ê¥¢¡¦¥í¥Þー¥Ë¥ã½£Foodex Japan2026ÍèÆü½Ë²ì¥ì¥»¥×¥·¥ç¥ó¡ÊÃóÆü¥¤¥¿¥ê¥¢Âç»È´Û¡Ë
¥¨¥ß¥ê¥¢¡á¥í¥Þー¥Ë¥ã½£¤Ï¡¢Åìµþ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¹ñºÝ¿©ÉÊ¸«ËÜ»Ô¡ÖFoodex Japan2026¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢35¤Î´ë¶È¤ª¤è¤Ó¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¤È¤È¤â¤ËÆÈ¼«¤Î¥Öー¥¹¤ÈÂåÉ½ÃÄ¤òÎ¨¤¤¤Æ»²²Ã¤·¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥Õー¥É¥Ð¥ìー¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¥¨¥ß¥ê¥¢¡¦¥í¥Þー¥Ë¥ã½£¤¬¸Ø¤ëDOP¡¦IGPÀ½ÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¡ÖFoodex Japan2026¡×¤Ø¥¨¥ß¥ê¥¢¡¦¥í¥Þー¥Ë¥ã½£¤¬½£À¯ÉÜÂåÉ½ÃÄ¤ÈÆÈ¼«¥Öー¥¹¤òÀß¤±¤Æ½ÐÅ¸¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£30¤Î´ë¶È¡¢3¤Ä¤Î¿©ÉÊ¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¡¢2¤Ä¤ÎÊÝ¸îÃÄÂÎ¤¬»²²Ã¤·¡¢¥¯¥Ã¥¥ó¥°¥·¥çー¡¢»î¿©²ñ¡¢¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤È¤Î¾¦ÃÌ¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÏ°è¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖFoodex Japan2026¡×¥¨¥ß¥ê¥¢¡¦¥í¥Þー¥Ë¥ã½£½é½ÐÅ¸¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¤ò½Ë²ì¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÃóÆü¥¤¥¿¥ê¥¢Âç»È´Û¤Ë¤Æ¥Õ¥§¥éー¥ê¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤È¤Î¶¦Æ±¤Ç¡¢¥¨¥ß¥ê¥¢¡á¥í¥Þー¥Ë¥ã¤Î¿©Ê¸²½¤ÎÂî±ÛÀ¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿¸ø¼°¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÀ¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¡¢¿©ÉÊ¡¦¥ï¥¤¥ó¶È³¦´Ø·¸¼Ô¡¢Í¢Æþ¶È¼Ô¡¢¥á¥Ç¥£¥¢ÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤é150Ì¾°Ê¾å¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£Casa Artusi¡Ê¥«ー¥µ¡¦¥¢¥ë¥È¥¥ー¥¸ºâÃÄ¡Ë¤¬¼ê¤¬¤±¤¿ÎÁÍý¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Î¾ÝÄ§Åª¤ÊÎÁÍý¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¥Õー¥É¥Ð¥ìー¡ÊFood Valley¡Ë¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¥¨¥ß¥ê¥¢¡¦¥í¥Þー¥Ë¥ã½£¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¡¢¿©ºà¤ÎÉÊ¼Á¡¢ÃÏÍýÅªÉ½¼¨¡¢ÃÏ°èÀ¡¢¤½¤·¤Æ¿©Ê¸²½¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²óFOODEX2026¤Ø¤Î¤Î»²²Ã¤Ï¡¢Æü°Ë³°¸ò´Ø·¸160¼þÇ¯µÇ°¤Î°ì´Ä¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢ÎÁÍý¤¬¥æ¥Í¥¹¥³Ìµ·ÁÊ¸²½°ä»º¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¥¨¥ß¥ê¥¢¡á¥í¥Þー¥Ë¥ã½£¤òÀ¤³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢¿©Ê¸²½¤ÎÃæ¿´ÃÏ¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Õー¥É¥Ð¥ìー¡ÊFood Valley¡Ë¡×¤È¤Ï¡©
¥¨¥ß¥ê¥¢¡¦¥í¥Þー¥Ë¥ã½£¤¬¡Ö¥Õー¥É¥Ð¥ìー¡ÊFood Valley¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÍ³Íè¤Ï¡¢Æ±½£¤¬¥¤¥¿¥ê¥¢¹ñÆâ¤Ç¤âÆÃ¤ËÇÀ¶È¡¦¿©ÉÊ»º¶È¤¬½¸ÀÑ¤·¡¢À¤³¦Åª¤ËÃøÌ¾¤Ê¹âÉÊ¼Á¤Ê¿©ºà¤ò¿ôÂ¿¤¯À¸»º¤¹¤ë¡Ö¿©¤ÎÊõ¸Ë¡×¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£¥Ñ¥ë¥ß¥¸¥ãー¥Î¡¦¥ì¥Ã¥¸¥ãー¥Î¡¢¥Ñ¥ë¥Þ¥Ï¥à¡¢¥Ð¥ë¥µ¥ß¥³¿Ý¤Ê¤É¡¢À¤³¦Åª¤ËÍÌ¾¤ÊDOP¡Ê¸¶»ºÃÏ¸Æ¾ÎÊÝ¸î¡Ë¤äIGP¡ÊÃÏÍýÉ½¼¨ÊÝ¸î¡ËÇ§Äê¤Î¹âÉÊ¼Á¤ÊÆÃ»ºÉÊ¤¬½¸Ãæ¤¹¤ë¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¶þ»Ø¤Î¡ÖÈþ¿©¤Î·ÌÃ«¡×¤Î¤³¤È¤ò¡Ö¥Õー¥É¥Ð¥ìー¡ÊFood Valley¡Ë¡×¤È¾Î¤¹¤ë¡£
¥¤¥¿¥ê¥¢ÎÁÍý¡¢¥æ¥Í¥¹¥³Ìµ·ÁÊ¸²½°ä»ºÌµ·ÁÊ¸²½°ä»º¡¢Àµ¼°ÅÐÏ¿
2025Ç¯12·î10Æü¡¢¥æ¥Í¥¹¥³¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢ÎÁÍý¤òÌµ·ÁÊ¸²½°ä»º¤ËÅÐÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ã±¤Ê¤ë¿©ºà¤ä¥ì¥·¥Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿©ºà¤ÎºÏÇÝ¡¢Ä´ÍýË¡¡¢²ÈÂ²¤äÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ç¿©¤ò°Ï¤à¡Öµ·¼°¡×¤Ê¤É¡¢Ê¸²½¡¦ÅÁÅý¤È¤·¤Æ¤ÎÊñ³çÅª¤Ê¿©¤Î±Ä¤ß¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ÎÁÍýÁ´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤ÎÅÐÏ¿¤ÏÀ¤³¦½é¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£