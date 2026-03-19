ÀÐÀî¸©¶âÂô»ÔÃ¨Ä®¤Î¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡Ödetail¡×¡ÖAPPLICATION¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¡¦¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬¿·Å¹ÊÞ¡Öedu¡×¤ò¥ªー¥×¥ó
¤³¤ÎÅÙ¡¢ÀÐÀî¸©¶âÂô»ÔÃ¨Ä®¤Î¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡Ödetail¡Ê¥Ç¥£¥Æー¥ë¡Ë¡×¤ª¤è¤Ó»ÐËåÅ¹¡ÖAPPLICATION¡Ê¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¡Ë¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¡¦¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÀÐÀî¸©¶âÂô»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¿ù±ºÂÙ»Ê¡Ë¤Ï¡¢¶âÂô¥Õ¥©ー¥é¥¹¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë¿·Å¹ÊÞ¡Öedu¡Ê¥¨¥É¥¥¡Ë¡×¤ò¡¢2026Ç¯3·î20Æü¡Ê½Ë¡¦¶â¡Ë¤è¤ê¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥óÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡¢ÃÏÊý¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î³èÀ²½¤Ë¸þ¤±¤¿¿·¤¿¤Ê¥â¥Ç¥ë¤Å¤¯¤ê¤È¤·¤Æ¡¢Å¹ÊÞÀß·×¤ä¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡¢¥Þー¥Á¥ã¥ó¥À¥¤¥¸¥ó¥°¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇÎ¾¼Ò¤¬¶¦Æ±¤Ç¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ°è¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¾ì¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥ê¥¢¥ëÅ¹ÊÞ¤Î¿·¤·¤¤ºß¤êÊý¤òÄó°Æ¡£¼ã¤¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤äÍèÅ¹¤µ¤ì¤ë¤ªµÒÍÍ¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆâ¤ËÈ÷¤ï¤ëºÍÇ½¤ä´¶À¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤ò°é¤à¾ì¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥ç¥Ã¥×Ì¾¤Ç¤¢¤ë¡Öedu¡×¤Ï¡¢¡Ö°ú¤½Ð¤¹¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¥é¥Æ¥ó¸ìeducare¤ò¸ì¸»¤È¤·¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤äÍèÅ¹¤µ¤ì¤ë¤ªµÒÍÍ¤ÎÆâ¤ËÈ÷¤ï¤ëºÍÇ½¤ä´¶À¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢¼«Í³¤ÊÉ½¸½¤äÄ©Àï¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¾ì¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Öedu¡×¤Ï¡¢Ê¸²½¡¦¥¹¥¿¥¤¥ë¡¦¸ÄÀ¤ò°é¤Æ¤ë¥¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¶õ´Ö¤È¤·¤Æ¡¢¶âÂô¤ÎÄ®¤È¤ªµÒÍÍ¤È¶¦¤Ë°é¤Æ¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£ÃÏ°èÈ¯¤Î¥«¥ë¥Á¥ãー¤È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈ¯¿®¤¹¤ëµòÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢¿·¤·¤¤´¶À¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤¬¸òº¹¤¹¤ë¾ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£Ã±¤ËÉþ¤òÈÎÇä¤¹¤ë¾ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿·¤·¤¤À¤Âå¤Ø¤ÈÊ¸²½¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤ò·Ò¤¤¤Ç¤¤¤¯¥·¥ç¥Ã¥×¤È¤·¤Æ±¿±Ä¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Å¹Æâ¤Ç¤Ï¡Ödetail¡×¡ÖAPPLICATION¡×¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿»ëÅÀ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¸·Áª¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¥»¥ì¥¯¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢»¨²ß¤âËÉÙ¤Ë¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£¡Öedu¡×¸ÂÄê¤Ç¼è¤ê°·¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë²Ã¤¨¡¢»ÐËåÅ¹ÊÞ¡Ödetail¡×¡ÖAPPLICATION¡×¤Î¼è¤ê°·¤¤¥Ö¥é¥ó¥É¾¦ÉÊ¤â¥·ー¥º¥ó¤ä¥Æー¥Þ¤Ë±þ¤¸¤ÆÅ¸³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥Ö¥é¥ó¥É¤ÏÄê´üÅª¤ËÆþ¤ìÂØ¤¨¤ò¹Ô¤¤¡¢¾ï¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¹½À®¤Î¤â¤È¡¢¤¤¤ÄË¬¤ì¤Æ¤â¿·Á¯¤Êº£¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÆâÍÆ¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
edu Å¹ÊÞ¾ÜºÙ
¥ªー¥×¥óÆü»þ¡§2026Ç¯3·î20Æü¡Ê½Ë¡¦¶â¡Ë
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00～20:00
½»½ê¡§¶âÂô¥Õ¥©ー¥é¥¹ 1F¡Ê¢©920-0849 ÀÐÀî¸©¶âÂô»ÔËÙÀî¿·Ä®3-1¡Ë
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§076-256-0351
¢¨½ËÆü¤Ï¶âÂô¥Õ¥©ー¥é¥¹¤Î±Ä¶ÈÆü¤Ë½à¤º¤ë
Store Image
Select Brand
¢¨ABC½ç
edu
detail
APPLICATION
About
edu¡Ê¥¨¥É¥¥¡Ë
Official Online Store¡§https://detail-online-store.com/
Official Instagram : @edu_kanazawa(https://www.instagram.com/edu_kanazawa/)
detail¡Ê¥Ç¥£¥Æー¥ë¡Ë
Official Online Store¡§https://detail-online-store.com/¡¡
Official Instagram¡§@detail_kanazawa(https://www.instagram.com/detailkanazawa/)
1989Ç¯8·î¡¢ÀÐÀî¸©¶âÂô»Ô¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¼ÂÎÏÇÉ¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·ー¥ó¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¤òÃæ¿´¤Ë¥»¥ì¥¯¥È¡£Ç¯4²ó¥Ñ¥ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ä¥ß¥é¥Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë½Ð¸þ¤¡¢¾ï¤Ë´¶ÅÙ¤Î¹â¤¤»ëÅÀ¤ÇÀºÎÏÅª¤Ë¥Ð¥¤¥¤¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñÆâ³°¤Ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó´¶ÅÙ¤Î¹â¤¤¸ÜµÒ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Î¹â¤¤Í¿ô¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Å¹ÊÞ1F¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬ÈóÆü¾ïÅª¤Ê¶õ´Ö¤ÇìÔÂô¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢⽩¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥¯¥êー¥ó¤Ç¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤Ê¶õ´Ö¤ò±é½Ð¡£2024Ç¯7·î¤Ë¡¢2F¤ò¥¢¥Ý¥¤¥ó¥ÈÀ©¤Î¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥µ¥í¥ó¤È¤·¤Æ¥Ë¥åー¥ªー¥×¥ó¡£ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º³¤³°¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ä¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¶È³¦¤ÎÃøÌ¾¿Í¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¡¢detail¸ÂÄê¤ÎÊÌÃí¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤³¤À¤ï¤êÈ´¤«¤ì¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ôー¥¹¤òÂ¿¿ôÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÉÔÄê´ü¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤è¤ê¿¼¤¯ÂÎ´¶¤Ç¤¤ëÆÃÊÌ¤Êµ¡²ñ¤òÄó¶¡¡£¥ªー¥×¥óÅö½é¤è¤êÍ£°ìÌµÆó¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¶õ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ò¤ªµÒÍÍ¤ËÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¾ï¤Ë³×¿·Åª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
APPLICATION¡Ê¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¡Ë
Official Online Store¡§https://detail-online-store.com/¡¡
Official Instagram¡§@applicaion_kanazawa(https://www.instagram.com/application_kanazawa/)
ÀÐÀî¸©¶âÂô»Ô¤Ë2022Ç¯11·î12Æü¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¼¡À¤Âå·¿¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡£Æ±»Ô¤Ë¤ªÅ¹¤ò¹½¤¨¤ë¼ÂÎÏÇÉ¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡Ödetail¡Ê¥Ç¥£¥Æー¥ë¡Ë¡×¤Î»ÐËåÅ¹¡£Å¹Ì¾¤Ë¤Ï¡È ¾ï¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤Æ¤¤¤¯¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¥Õ¥í¥¢¡É¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¤ò°ìÆ±¤Ë¥»¥ì¥¯¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Å¹Æâ¤Ë¤Ï¡¢½éµé¤«¤é¾åµé¼Ô¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥¹¥±ー¥¿ー¤¬³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ëU»ú·Á¤Î¥é¥ó¥×¤äÆ¦¤Î·Á¤ËÃÏÌÌ¤ò¤¯¤ê¤Ì¤¤¤¿¥¥É¥Ëー·¿¤Î¥Ü¥¦¥ë¤òÈ÷¤¨¡¢Çã¤¤Êª¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÂÎ¸³¤â½ÐÍè¤ëÅ¹ÊÞ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÃÏ¸µ´ë¶È¤ÈÏ¢·È¤·¡¢ÃÏ°è³èÀ²½¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤âÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´ë¶È¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤¯¡£