°ìÎ®¹Ö»Õ¿Ø¤Ë¤è¤ë¹Êó¥¢¥«¥Ç¥ßー¡ÖSCALE PR ACADEMY¡×Âè7´ü ³«¹Ö·èÄê
³ô¼°²ñ¼ÒËÜÅÄ»öÌ³½ê¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ËÜÅÄ Å¯Ìé¡Ë¤¬¥Ù¥¯¥È¥ë¥°¥ëー¥×¤ª¤è¤Ó¥×¥é¥Ã¥×¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤È¤Î¶¦Æ±»ö¶È¤È¤·¤Æ±¿±Ä¤¹¤ëÀ®Ä¹·¿PR¿Íºà¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¡ÖSCALE Powered by PR¡×¡Ê°Ê¹ß SCALE¡Ë¤Ï¡¢°ìÎ®¹Ö»Õ¿Ø¤Ë¤è¤ë¹Êó¥¢¥«¥Ç¥ßー¡ÖSCALE PR ACADEMY¡×¤ÎÂè7´ü¤ò¡¢2026Ç¯4·î23Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ë³«¹Ö¼°¤ò¤â¤Ã¤Æ¥¹¥¿ー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢³«¹Ö¼°ÅöÆü¤Ï¡¢¥°¥êー¥Æ¥£¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¡ÖSCALE PR MEETUP¡×¤òÆ±»þ³«ºÅ¡£Keynote Session¤Ë¡ØAI¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¡£～ÊÑ¤ï¤ëÀ¸³è¼Ô¤È¤³¤ì¤«¤é¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°～¡ÙÃø¼Ô¤Îº´Æ£¾°Ç·¡Ê¤µ¤È¤Ê¤ª¡Ë»á¤ò·Þ¤¨¡¢¡ÖAI¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë´ë¶È¤È¤Ï¡£AI»þÂå¤ÎPR¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢SCALE Founder/PR ACADEMY³ØÄ¹¤Ç¤¢¤ëËÜÅÄÅ¯Ìé¤ÈÅ°ÄìÆ¤ÏÀ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£³«ºÅ³µÍ×¡§SCALE PR MEETUP / SCALE PR ACADEMY Âè7´ü ³«¹Ö¼°
Ì¾¾Î¡§SCALE PR MEETUP / SCALE PR ACADEMY Âè7´ü ³«¹Ö¼°
ÆüÄø¡§2026Ç¯4·î23Æü¡ÊÌÚ¡Ë18:00～19:30
ÆâÍÆ¡§¡Ú1¡ÛSCALE PR MEETUP
¡¡¡¡¡¡¥Æー¥Þ¡§AI¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë´ë¶È¤È¤Ï¡£¡ÖAI»þÂå¤ÎPR¡×
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÖAI»þÂå¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹Êó¡¦Public Relations¤¬²Ì¤¿¤¹Ìò³ä¤äÍýÁÛ¤Î¥«¥¿¥Á¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡PR¥Ñー¥½¥ó¤ËÍ×µá¤µ¤ì¤ë»ÑÀª¤ä¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤Ù¤¥¹¥¥ëÅù¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅ°ÄìÆ¤ÏÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡ÅÐÃÅ¼Ô¡§º´Æ£ ¾°Ç·¡Ê¤µ¤È¤Ê¤ª¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡¿³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¡¥ó¥Ùー¥¹¥«¥ó¥Ñ¥Ëー ¼èÄùÌò²ñÄ¹¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ËÜÅÄ Å¯Ìé
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊSCALE Founder/SCALE PR ACADEMY³ØÄ¹¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡Ú2¡ÛSCALE PR ACADEMY Âè7´ü ³«¹Ö¼°
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦SCALE PR ACADEMY Âè7´ü ¹Ö»Õ¿Ø µÚ¤Ó ¹ÖµÁÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¼õ¹Ö¥¨¥ó¥È¥êーÊýË¡¤Î¤´°ÆÆâ
³«ºÅÊýË¡¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó
»²²ÃÈñ¡¡¡§ÌµÎÁ
»²²ÃÊýË¡¡§¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ¥Úー¥¸¡Ê²¼µURL¡ËÆâ¤Î¥¨¥ó¥È¥êー¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê»²²ÃÅÐÏ¿¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
URL¡¡¡¡¡§https://scale-a7-0.peatix.com
¢£³«ºÅ³µÍ×¡§SCALE PR ACADEMY
°ìÎ®¹Ö»Õ¿Ø¤Ë¤è¤ë¹Êó¥¢¥«¥Ç¥ßー¡£7Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤â¡¢PR¡¦¹Êó¤Î¼ÂÌ³¤Ë´Ø¤ï¤ëÊý¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Æü¡¹¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¸þ¤¹ç¤¦¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¡¹¤ËÆÏ¤±¤¿¤¤5¤Ä¤ÎPR¥³¥ó¥Ô¥Æ¥ó¥·ー¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿¹ÖµÁ¤ò³«ºÅ¡£Åö¥¢¥«¥Ç¥ßー³ØÄ¹¤ÎËÜÅÄÅ¯Ìé¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢PR¡¦¹Êó¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤½¤·¤Æ·Ð±Ä¤ÎÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤¹¤ëÁ´11Ì¾¤Î¹Ö»Õ¿Ø¤È¤È¤â¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
Ì¾¡¡¾Î¡¡¡§SCALE PR ACADEMY Âè7´ü
Æâ¡¡ÍÆ¡¡¡§SCALEÆÈ¼«³«È¯¤Î¡ÖSCALE PR Competency Model¡×¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡PR¡¦¹Êó¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¢·Ð±Ä¤ÎÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤¹¤ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¹Ö»Õ¿Ø¤Ë¤è¤ëPublic Relations¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥¯ー¥ë
³«¹Ö´ü´Ö¡§³«¹Ö¼°¡¦ÊÄ¹Ö¼°¤ò´Þ¤áÁ´7²ó¤ò·î1²óÄøÅÙ³«ºÅ¡Ê4·î～11·îº¢¡Ë
¼õ¹ÖÊýË¡¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó
¼õ¹ÖÎÁ¡¡¡§ÌµÎÁ
¿½¹þÊýË¡¡§¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ¥Úー¥¸¡Ê²¼µURL¡ËÆâ¤Î¥¨¥ó¥È¥êー¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê»²²ÃÅÐÏ¿¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
URL¡¡¡¡¡§https://scale-pr.peatix.com/events
¡ãSCALE PR Competency Model¡Ê¢¨¡Ë¡ä
¡ÖPR¤Î¥¹¥¥ë¤ò¤¢¤²¤ÆÀ®Ä¹¤·¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò¤â¤Ä¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¡£ ¤½¤ì¤¬¡¢SCALE¤¬ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ³«È¯¤·¤¿¡ÖSCALE PR Competency Model¡×¤Ç¤¹¡£
¢¨»²¹Í¾ðÊó¡§¤¢¤Ê¤¿¤ò¡ÖPR¤Î¥×¥í¡×¤Ë¤¹¤ë5¤Ä¤Î¥Á¥«¥é
¡¡https://scale-pr.com/column/tza6V
¡ã¥×¥í¥°¥é¥à¡¦Æü»þ¡¦¹Ö»Õ¡Ê·É¾ÎÎ¬¡Ë¡ä
Âè1²ó ¹ÖµÁ ¡ÖÂ¿ÍÍÀ¤Î»þÂå¡×¤Ë¤ª¤±¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Îºß¤êÊý¤ÈÅÁ¤¨Êý - ¥Þ¥ë¥ÁØá°ÍÎÏ -¡Ê²¾¡Ë
5·î21Æü¡ÊÌÚ¡Ë16:00-18:00
´äËÜ ÍÊ¿¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡¡¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó ÊÔ½¸°Ñ°÷¡Ë
»³ÅÄ ½Ó¹À¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒÅìÍÎ·ÐºÑ¿·Êó¼Ò¡¡ÅìÍÎ·ÐºÑ ÁíÊÔ½¸Ä¹¡Ë
Âè2²ó ¹ÖµÁ ¡Ö¥Ö¥é¥ó¥É¡×¤ò°ÕÌ£¤Å¤±¤ë¹Êó¡¦PR¤ÎÌò³ä¤È¤Ï¡© - ÇØÉé¤¤ÎÏ -¡Ê²¾¡Ë
7·î9Æü¡ÊÌÚ¡Ë16:00-18:00
ÅÄ¾å ÃÒ»Ò¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥Ê¥¸¥¢¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡Ë
²Ï 荕ÄÁ¡ÊÔ¢ÕÜ±¡ÂçÕÜ¡¡´Ñ¸÷¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê³ØÉô ½Ú¶µ¼ø¡Ë
Âè3²ó ¹ÖµÁ ¼Ò²ñÄ¬Î®¤ä¥È¥ì¥ó¥É¤òÌ£Êý¤Ë¤¹¤ë¡ÖÊÔ½¸ÎÏ¡×¤ÎËá¤Êý - ¸«Î©¤ÆÎÏ -¡Ê²¾¡Ë
7·î29Æü¡Ê¿å¡Ë16:00-18:00
Åè ¹À°ìÏº¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒÇîÊóÆ²¡¡¼¹¹ÔÌò°÷ ¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö ¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡¿³ô¼°²ñ¼ÒÇîÊóÆ²¥±¥È¥ë¡¡¥Õ¥¡¥¦¥ó¥Àー¡Ë
Ìðºê ¹ä»Ë¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥é¥Ã¥×¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¡Chief Creative Officer¡¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡¢¥³¥Ôー¥é¥¤¥¿ー¡Ë
Âè4²ó ¹ÖµÁ ´ë¶È¤ÈÀ¸³è¼Ô¤¬¶¦¤ËËÂ¤°¡ÖÊª¸ì¡×¤ÎÎÏ - ¥Ê¥é¥Æ¥£¥ÖÎÏ -¡Ê²¾¡Ë
8·î25Æü¡Ê²Ð¡Ë16:00-18:00
Ãæß· Íý¹á¡Ênewmo³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¾Ä³°¡¦¹Êó¼¼ ¼¼Ä¹¡Ë
ËÜÅÄ Å¯Ìé¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒËÜÅÄ»öÌ³½ê¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡Ë
Âè5²ó ¹ÖµÁ¡Ö¾õ¶·¡×¤ÏÊÑ¤ï¤ë¡£½ÀÆð¤Ê¥·¥Ê¥ê¥ªÀß·×¤È¼Â¹Ô¤¹¤ëÎÏ¤È¤Ï¡© - ÊÑÆ°¼Â¹ÔÎÏ -¡Ê²¾¡Ë
9·î29Æü¡Ê²Ð¡Ë16:00-18:00
¼¼ ·ò¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥É¥ìー¡¡¼¹¹ÔÌò°÷ ¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÉôÄ¹¡Ë
Æ£¸¶ Í³Í£¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥Ë¥·¥ã¥ë¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡Ë
SCALE PR ACADEMY Âè7´ü ÊÄ¹Ö¼°
2026Ç¯10～12·îº¢³«ºÅÍ½Äê
¢£µÒ°÷¹Ö»Õ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
º´Æ£ ¾°Ç·¡Ê¤µ¤È¤Ê¤ª¡Ë
¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡¿³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¡¥ó¥Ùー¥¹¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡¡¼èÄùÌò²ñÄ¹
1961Ç¯ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¡£³ô¼°²ñ¼ÒÅÅÄÌ¤Ç¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤ò·Ð¤Æ2011Ç¯¤ËÆÈÎ©¡£¡Ê³ô¡Ë¥Õ¥¡¥ó¥Ùー¥¹¥«¥ó¥Ñ¥ËーÁÏ¶È¼Ô/¼èÄùÌò²ñÄ¹¡£ºÒ³²»Ù±çÃÄÂÎ¡¢´µ¼ÔÃÄÂÎ¡¢¥³ー¥Á¥ó¥°ÃÄÂÎ¤Ê¤É¤ÎÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ëËµ¤é¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î¼çºË¤ä²Ö²Ð»Õ¤Ê¤É¤ò¤ä¤ê¤Ä¤Ä¡¢Ê¿ÆüÌë¤ÏÅÔÆâË¿½ê¤Ç¥Ðー¤Î¥«¥¦¥ó¥¿ー¤Ë¤âÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØAI¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¡Ù¡Ø¥Õ¥¡¥ó¥Ùー¥¹¡Ù¡Ø¥Õ¥¡¥ó¥Ùー¥¹¤Ê¤Ò¤È¤¿¤Á¡Ù¡ØÌÀÆü¤Î¹¹ð¡Ù¡ØÌÀÆü¤Î¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡Ù¤Ê¤É¡£¤Þ¤¿"¤µ¤È¤Ê¤ª"¤ÎÌ¾Á°¤Ç¡Ø¤¦¤Þ¤Ò¤ã¤Ò¤ã¤µ¤Ì¤¤¦¤É¤ó¡Ù¡Ø²Æì¤ä¤®ÃÏ¹ö¡Ù¡Ø¶Ë³Ú¤ª¤¤¤·¤¤ÆóÇñ»°Æü¡Ù¡Ø¥¸¥Ð¥é¥ó¡Ù¡Ø¿ÍÀ¸¥Ô¥í¥Ô¥í¡Ù¤Ê¤É¡£
´äËÜ ÍÊ¿
³ô¼°²ñ¼Ò¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡¡¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó ÊÔ½¸°Ñ°÷
Ä«Æü¿·Ê¹¼Ò»±²¼¤ÎIT·Ï¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖCNET Japan¡×ÊÔ½¸µ¼Ô¡¢ÊÆ¹ñ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖTechCrunch¡×ÆüËÜÈÇ¤ÎÉûÊÔ½¸Ä¹¤Ê¤É¤ò·Ð¸³¡£2000Ç¯Âå°Ê¹ß¡¢ÁÏ¶È´ü¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤«¤é¾å¾ì¿·¶½´ë¶È¤Þ¤Ç¤ò¹¤¯¼èºà¡£ÊÂ¹Ô¤·¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È»ö¶È¤Î´ë²è¡¦±¿±Ä¤Ê¤É¤âÃ´Åö¡£Ã´Åö¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï5Ç¯¤ÇÍè¾ì¼Ô¿ô800¿Í¤«¤é2500¿ÍÄ¶¤Îµ¬ÌÏ¤ËÀ®Ä¹¤µ¤»¤ë¡£2019Ç¯¤è¤ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¤ÎÉûÊÔ½¸Ä¹¡£¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖDIAMOND SIGNAL¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²ÊÔ½¸Ä¹¤Ë¡£2024Ç¯1·î¤è¤ê¸½¿¦¡£¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¦¿·»º¶ÈÎÎ°è¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Û¤«¡¢Æ°²è¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤ä´ë²èÅù¤âÃ´Åö¡£
»³ÅÄ ½Ó¹À
³ô¼°²ñ¼ÒÅìÍÎ·ÐºÑ¿·Êó¼Ò¡¡ÅìÍÎ·ÐºÑ ÁíÊÔ½¸Ä¹
Áá°ðÅÄÂç³ØÀ¯¼£·ÐºÑ³ØÉôÀ¯¼£³Ø²ÊÂ´¡£ÅìÍÎ·ÐºÑ¿·Êó¼Ò¤ËÆþ¤ê1995Ç¯¤«¤éµ¼Ô¡£ÃÝÃæ¥×¥é¥ó¤ËÍÉ¤ì¤ë¶âÍ»¶È³¦¤òÃ´Åö¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î´ü´Ö¤ò¡Ø½µ´©ÅìÍÎ·ÐºÑ¡Ù¤ÎÊÔ½¸¼Ô¡¢IT¡¦¥Í¥Ã¥È¤Þ¤ï¤ê¤Î¸½¾ìµ¼Ô¤È¤·¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤¤¿¡£2013Ç¯10·î¤«¤é¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Ä¹¡£14Ç¯7·î¤«¤é2018Ç¯11·î¤Þ¤ÇÅìÍÎ·ÐºÑ¥ª¥ó¥é¥¤¥óÊÔ½¸Ä¹¡£19Ç¯1·î¤«¤é2020Ç¯9·î¤Þ¤ÇÊÔ½¸¶É¼¡Ä¹½µ´©ÅìÍÎ·ÐºÑÊÔ½¸Ä¹¡£20Ç¯10·î¤«¤é²ñ¼Ò»Íµ¨Êó¥»¥ó¥¿ーÄ¹¡£25Ç¯3·î¤«¤éÅìÍÎ·ÐºÑÁíÊÔ½¸Ä¹¤È¤·¤Æ¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤È½µ´©»ï¤ÎÊÔ½¸¤òÅý³ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Øµ©Âå¤Î¾¡Éé»Õ ÀµµÁ¤Î¾Íè¡Ù¡ÊÅìÍÎ·ÐºÑ¿·Êó¼Ò¡Ë¡£
ÅÄ¾å ÃÒ»Ò
³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥Ê¥¸¥¢¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò
¿·Â´¤ÇP&GÆüËÜË¡¿ÍÆþ¼Ò¡£ÆüËÜ»Ù¼Ò¡¦¥¢¥¸¥¢ËÜ¼Ò¡Ê¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¦¥Ö¥é¥ó¥ÉPR¡¦´ë¶È¹Êó¤Ë½¾»ö¡£¶ÐÂ³25Ç¯¤òµ¡¤ËÂà¼Ò¡£(³ô¡ËÅá¼Ò¤ò·Ð¤Æ¡¢»ñÀ¸Æ²CCCO¡Ê¥Áー¥Õ¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥ª¥Õ¥£¥µー¡¿¼¹¹ÔÌò°÷¡Ë¤Ë½¢Ç¤¡£¤½¤Î¸å¡¢2024Ç¯9·î¤Ë¡Ê³ô¡Ë¥·¥Ê¥¸¥¢¤òÁÏ¶È¡£¼Ò²ñÈ¯ÁÛ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ç»ö¶ÈÀ®Ä¹¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
2019～21Ç¯¡¢24Ç¯～¡¡ÆüËÜPR¥¢¥ïー¥É¿³ºº°÷ /25Ç¯～¿³ºº°Ñ°÷Ä¹
2024Ç¯¡¡¥«¥ó¥Ì¥é¥¤¥ª¥ó¥º¡¡PRÉôÌç¸½ÃÏ¿³ºº°÷
2026Ç¯¡¡¥¹¥Ñ¥¤¥¯¥¹¥¢¥¸¥¢¡¡PRÉôÌç¿³ºº°Ñ°÷Ä¹
²Ï 荕ÄÁ
Ô¢ÕÜ±¡ÂçÕÜ¡¡´Ñ¸÷¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê³ØÉô ½Ú¶µ¼ø
1982Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£´Ú¹ñÍü²Ö½÷»ÒÂç³ØÂ´¶È¡¢ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡³ØºÝ¾ðÊó³ØÉÜÇî»Î²ÝÄø½¤Î»¡£Çî»Î¡Ê³ØºÝ¾ðÊó³Ø¡Ë¡£ÀìÌç¤Ï¡¢¼Ò²ñ³Ø¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¡£¼çÃø¤Ë¡Ø¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¡¦¥ê¥ìー¥·¥ç¥ó¥º¤ÎÎò»Ë¼Ò²ñ³Ø―ー¥¢¥á¥ê¥«¤ÈÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ò´ë¶È¼«²æ¡Ó¤Î¹½ÃÛ¡Ù¡Ê´äÇÈ½ñÅ¹¡¢ÆüËÜ¹Êó³Ø²ñ³Ø½Ñ¹×¸¥¾Þ¼õ¾Þ¡Ë¤Ê¤É¡£
Åè ¹À°ìÏº
³ô¼°²ñ¼ÒÇîÊóÆ²¡¡¼¹¹ÔÌò°÷ ¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー
³ô¼°²ñ¼ÒÇîÊóÆ²¥±¥È¥ë¡¡¥Õ¥¡¥¦¥ó¥Àー
1993Ç¯ÇîÊóÆ²Æþ¼Ò¡£¥³ー¥Ý¥ìー¥È¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¶ÉÇÛÂ°¡£°ÊÍè¡¢´ë¶È¤Î¾ðÊóÀïÎ¬¤Ë·È¤ï¤ë¡£2000Ç¯Ä«Æü¿·Ê¹¼Ò¤Ë½Ð¸þ¡£¼ã¼Ô¸þÇÞÂÎÎ©¤Á¾å¤²¡£2004Ç¯ËÜ²°Âç¾Þ¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Ë»²²è¡£¸½ºßNPOËÜ²°Âç¾Þ¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñÍý»ö¡£2006Ç¯´ûÂ¸¤Î¼êÃÊ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¤Ë´ë¶È¤ä¼Ò²ñ¤Î²ÝÂê²ò·è¤ò¹Ô¤¦ÇîÊóÆ²¥±¥È¥ë¤òÀßÎ©¡£¥ì¥¯¥µ¥¹¡¢ZOZO¡¢»ñÀ¸Æ²¡¢KDDI¤Ê¤É¤Î´ë¶È¹¹ð¡¢¾ðÊóÀïÎ¬¤òÃ´Åö¡£2012Ç¯¥Ö¥Ã¥¯¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥¿Æâ¾Â¿¸ÂÀÏº¤ÈÅìµþ²¼ËÌÂô¤ËËÜ²°B&B¤ò³«¶È¡£¥«¥ó¥Ì¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ëPRÉôÌç¤Î¿³ºº°÷¡¢PR¥¢¥ïー¥É¿³ºº°÷Ä¹¡¢ACCPRÉôÌç¿³ºº°÷¤Ê¤É¤âÌ³¤á¤ë¡£Ãø½ñ¡ØÍßË¾¤¹¤ë¡Ö¤³¤È¤Ð¡×～¡Ö ¼Ò²ñµ¹æ¡×¤È¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡Ê¾¾°æ¹ä°ì¶¶Âç³Ø¶µ¼ø¤È¶¦Ãø¡Ë¡Ø¡Ö¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¨¡×¤Î¤Ä¤¯¤êÊý¨¡¨¡¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤Î¤¿¤á¤Î¿·¤·¤¤PR¤Î¶µ²Ê½ñ¡Ù¤Ê¤É¡£
Ìðºê ¹ä»Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥é¥Ã¥×¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¡Chief Creative Officer¡¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡¢¥³¥Ôー¥é¥¤¥¿ー
1982Ç¯ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¡£2007Ç¯ÅÅÄÌ¥ì¥¤¥¶ー¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¡Ê¸½¡¦ÅÅÄÌ¥Ç¥¸¥¿¥ë¡Ë¤ËÆþ¼Ò¡£Web¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥×¥é¥ó¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢´ë¶È¥µ¥¤¥È¤ÎÀ©ºî¤ä¥¥ã¥ó¥Úー¥óÎ©°Æ¡¦¼Â»Ü¤Ë½¾»ö¡£2011Ç¯¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¨ー¥¸¥§¥ó¥·ー±î¿Í¡ÃENJIN TOKYO ¤ËÆþ¼Ò¡£ÀïÎ¬¥×¥é¥ó¥Êー¡¦PR¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤òÎòÇ¤¸å¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ø¡£¡ÖËÜÇ½¤Ë²óµ¢¤·¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¡×¤ò·Ç¤²¡¢¥³¥Ôー¥é¥¤¥¿ー¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤È¤·¤Æ¿ôÂ¿¤¯¤Î°Æ·ï¤Ë·È¤ï¤ë¡£2023Ç¯»ñÀ¸Æ²¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡Êµì»ñÀ¸Æ² ÀëÅÁÉô¡Ë¤ËÆþ¼Ò¡£¡ÖANESSA¡×¡¦¡ÖANESSA meets POKEMON¡×¡¦¡ÖShiseido Beauty Park¡×¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ä¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤òÃ´Åö¡£2025Ç¯11·î¤è¤ê¥×¥é¥Ã¥×¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤Æ¸½¿¦¡£¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÎÎÏ¤òPR¤ËÃí¤®¹þ¤à¤Ù¤¯¡¢¿·»ö¶ÈÎÎ°è¤Î³«Âó¤Ëî²¿ÊÃæ¡£Åìµþ¥³¥Ôー¥é¥¤¥¿ー¥º¥¯¥é¥Ö¡¦Âçºå¥³¥Ôー¥é¥¤¥¿ー¥º¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¡£
Ãæß· Íý¹á
newmo³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¾Ä³°¡¦¹Êó¼¼ ¼¼Ä¹
¥ß¥¯¥·¥£¡¢ÊÆYelp¤ÎÆüËÜË¡¿ÍÎ©¤Á¾å¤²¤ò·Ð¤Æ¡¢2016Ç¯¤Ë¥á¥ë¥«¥ê¤Ø»²²è ¡£Æ±¼Ò¤Ë¤Æ¹ÊóÉôÌç¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤«¤é¡¢µÞÀ®Ä¹´ü¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¢¾å¾ì°Ê¹ß¤Î¹ÊóÂÎÀ©¹½ÃÛ¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤Æ·È¤ï¤ê¡¢PR¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤òÌ³¤á¤ë¡£2020Ç¯¤Ë10X¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢2021Ç¯¤è¤ê¼èÄùÌòCCO¤È¤·¤Æ¹Êó¡¦ºÎÍÑÅù¤Î¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÁ´ÈÌ¤òÅý³ç ¡£ÂàÇ¤¸å¡¢2024Ç¯¤è¤ênewmo¤Ë»²²è¤·¡¢¤Ï¾Ä³°¡¦¹Êó¼¼Ä¹¤È¤·¤Æ¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£»ö¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¤¿¤Ê»ö¶È¥â¥Ç¥ë¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¸£°ú¡£°ì´Ó¤·¤Æ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Î¡Ö¥¼¥í¥¤¥Á¡×¤«¤é³ÈÂç´ü¤Ë¤ª¤±¤ëPRÀïÎ¬Î©°Æ¤È¼Â¹Ô¤Ë½¾»ö¡£
¼¼ ·ò
³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥É¥ìー¡¡¼¹¹ÔÌò°÷ ¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÉôÄ¹
2003Ç¯ÇîÊóÆ²Æþ¼Ò¡£¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¶É¤Ç¸ÜµÒ¤ÎPRÀïÎ¬Î©°Æ¤Ë·È¤ï¤ë¡£¥ß¥·¥¬¥óÂç³ØMBA¤ò½¤Î»¸å¡¢³¤³°»ö¶ÈÅý³ç¶É¤Ç³¤³°¥¨ー¥¸¥§¥ó¥·ー¤ÎM&A¤ò¥êー¥É¡£¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¶É¤Ç¶ÉÄ¹ÂåÍý·ó¥°¥íー¥Ð¥ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤òÌ³¤á¤¿¸å¡¢2022Ç¯SansanÆþ¼Ò¡£¼¹¹ÔÌò°÷¡¿CCO¤È¤·¤Æ¹Êó¡¢´ë¶È¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¢¥×¥í¥À¥¯¥ÈSansan¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ò¸£°ú¡£2025Ç¯¥á¥É¥ìーÆþ¼Ò¡£¼¹¹ÔÌò°÷ CCÉôÄ¹¤È¤·¤Æ¼ÒÆâ³°¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤òÅý³ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ACC¥°¥é¥ó¥×¥ê¡¢Golden SABRE Award¡¢Spikes Gold¡¢Cannes Silver¤Ê¤É¤ò¼õ¾Þ¡£D&AD¡¢One Show¤Ê¤É¤Î¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤ë¡£
Æ£¸¶ Í³Í£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥Ë¥·¥ã¥ë¡Ê¥Ù¥¯¥È¥ë¥°¥ëー¥×¡Ë¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹
2011Ç¯¡¢Âç³ØÂ´¶È¸å¥Ù¥¯¥È¥ë¥°¥ëー¥×¤ËÆþ¼Ò¡£ÆüÍÑÉÊ¡¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦²½¾ÑÉÊ¡¦¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤òÃæ¿´¤Ë¥á¥Ç¥£¥¢¥×¥í¥âー¥¿ー¤È¤·¤ÆÉý¹¤¤¶È³¦¤ÎPR³èÆ°¤Î¥µ¥Ýー¥È¤Ë½¾»ö¡£¤½¤Î¸åPR¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤È¤·¤ÆCIÀß·×¤ò´Þ¤á¤¿¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö´ë²è¡¦À©ºî¤Ê¤ÉPR»ëÅÀ¤ò³è¤«¤·¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÀß·×～¼Â¹Ô¤òÊ£¿ô·Ð¸³¡£
2021Ç¯¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥Ë¥·¥ã¥ë¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£
2023Ç¯¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥¯¥È¥ë¤Î¼¹¹ÔÌò°÷¤Ë½¢Ç¤¡£
¢£SCALE Powered by PR ³µÍ×
¥µー¥Ó¥¹Ì¾¡§SCALE Powered by PR
¼çºÅ¡¡¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼ÒËÜÅÄ»öÌ³½ê
¶¦Æ±±¿±Ä¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥¯¥È¥ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥é¥Ã¥×¥¸¥ã¥Ñ¥ó
URL¡¡¡¡¡¡¡§https://scale-pr.com
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡§¶È³¦½é¤Î¥¹¥¥ëÇ§Äê¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¥Ùー¥¹¤È¤·¤¿PR¿Íºà¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2020Ç¯3·î¤è¤ê»ÏÆ°¤·¡¢2026Ç¯3·î¸½ºß¤ÎÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤ÏÌó1,700Ì¾¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡´ë¶È¤È¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹/Éû¶È¹Êó¡¦PR¿Íºà¤ÎºÇÅ¬¤Ê¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¼Â¸½¤¹¤ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡PR¿Íºà¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡£
¢£SCALE PR COMPETENCY¡ÃÆüËÜ½é¤È¤Ê¤ë PR ¥³¥ó¥Ô¥Æ¥ó¥·ー¡Ê¹ÔÆ°ÆÃÀ¡Ë¥â¥Ç¥ë
PR Àè¿Ê¹ñ¤Ç¤¢¤ë²¤ÊÆ¤Ë¤Ï¡¢Í¥¤ì¤¿PR¥Ñー¥½¥ó¤ÎÍ×·ï¤È¤Ê¤ë¥³¥ó¥Ô¥Æ¥ó¥·ー¡Ê¹ÔÆ°ÆÃÀ¡Ë¤¬Äê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ë¤â¹ÊóPRÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¿Íºà¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥³¥ó¥Ô¥Æ¥ó¥·ー¤ËÁêÅö¤¹¤ë¤â¤Î¤ÏÂ¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£SCALE¤Ç¤Ï¡¢¹Åç»ÔÎ©Âç³Ø ²Ï荕ÄÁ½Ú¶µ¼ø¡Ê¼Ò²ñ³Ø¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¡Ë¤Î´Æ½¤¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Æ¡¢ÆÈ¼«¤Î¥³¥ó¥Ô¥Æ¥ó¥·ー¥â¥Ç¥ë¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¥¤¥ó¥É¥»¥Ã¥È¡¢¥¹¥¥ë¡¢¥Ê¥ì¥Ã¥¸¤Î²£¼´¤È¡¢5¤Ä¤Î¥³¥ó¥Ô¥Æ¥ó¥·ーÍ×ÁÇ¤Î½Ä¼´¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¡¢¿·¤·¤¤PR¿ÍºàÉ¾²Á¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ò¸µ¤ËPR¥Ñー¥½¥ó¤Î¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤òºîÀ®¤·¡¢¹â¤¤¥¹¥¥ë¤ò°Ý»ý¤·¤¿¿Íºà¤ò´ë¶È¤È¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
»²¾ÈURL¡§https://scale-pr.com/column/tza6V
¢¨¥³¥ó¥Ô¥Æ¥ó¥·ー¥â¥Ç¥ë´Æ½¤¶¨ÎÏ¡§Ô¢ÕÜ±¡Âç³Ø ²Ï荕ÄÁ ½Ú¶µ¼ø
¢£ËÜÅÄ Å¯Ìé ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
³ô¼°²ñ¼ÒËÜÅÄ»öÌ³½ê ÂåÉ½¼èÄùÌò / PR ¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¥¹¥È
¡ÖÀ¤³¦¤Ç¤â¤Ã¤È¤â±Æ¶ÁÎÏ¤Î¤¢¤ëPR ¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë 300 ¿Í¡×¤Ë ¡ØPRWEEK¡Ù »ï¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁª½Ð¤µ¤ì¤¿PRÀìÌç²È¡£2006Ç¯¤Ë¥Ö¥ëー¥«¥ì¥ó¥È¤òÀßÎ©¤·ÂåÉ½¤Ë½¢Ç¤¡£2009Ç¯¤Ë¡ÖÀïÎ¬PR¡×¤ò¾å°´¡£P&G¡¢²Ö²¦¡¢¥æ¥Ë¥êー¥Ð¡¢¥µ¥ó¥È¥êー¡¢¥È¥è¥¿¡¢»ñÀ¸Æ²¡¢¥í¥Ã¥Æ¡¢Ì£¤ÎÁÇ¤Ê¤É¹ñÆâ³°¤Î´ë¶È¤È¤Î¼ÂÀÓÂ¿¿ô¡£2019Ç¯¤è¤ê³ô¼°²ñ¼ÒËÜÅÄ»öÌ³½ê¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò³«»Ï¡£2023Ç¯¤Ë¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤Ë³èÆ°µòÅÀ¤ò°Ü¤¹¡£Ãø½ñ¤Ë¡ÖÀïÎ¬PR À¤¤ÎÃæ¤òÆ°¤«¤¹¿·¤·¤¤6¤Ä¤ÎË¡Â§¡×¡¢¡Ö¥Ê¥é¥Æ¥£¥Ö¥«¥ó¥Ñ¥Ëー ´ë¶È¤òÊÑ³×¤¹¤ë¡ÖÊª¸ì¡×¤ÎÎÏ¡×¡¢¡Ö¥Ñー¥»¥×¥·¥ç¥ó »Ô¾ì¤ò¤Ä¤¯¤ë¿·È¯ÁÛ¡×¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£³¤³°¤Ç¤Î³èÆ°¤âÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢À¤³¦ºÇÂç¤Î¹¹ðº×¥«¥ó¥Ì¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤Ç¤Ï¡¢¸ø¼°¥¹¥Ôー¥«ー¤ä¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥ê¥ìー¥·¥ç¥ó¥º¶¨²ñ(PRSJ)Íý»ö¡£