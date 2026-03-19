Â¢Á°¤Î¾Æ¤­¤¿¤Æ¥«¥Ì¥ìÀìÌçÅ¹¡ÖKURAMAE CANNELE¡×¡¢½Õ¤Î¤ª¤Ç¤«¤±¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¡Ø¤ª²Ö¸«BOX¡Ù¤ò3/20¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê´ü´Ö¸ÂÄêÈÎÇä

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Â¢Á°ËÜÅ¹ 12:00～
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KURAMAE CANNELE
½êºßÃÏ : ¢©111-0051 ÅìµþÅÔÂæÅì¶èÂ¢Á°2ÃúÌÜ1-23 K2B Â¢Á°ÂèÆó¥Ó¥ë 1³¬
±Ä¶È»þ´Ö¡§±Ä¶È»þ´Ö : 11:00～18:00
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KURAMAE CANNELE ¥¨¥¥åー¥È¾åÌîÅ¹
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±Ä¶È»þ´Ö : ·î～ÌÚ 10:00～20:00 / ¶â 10:00～21:00 / ÅÚÆü½Ë 9:00～20:00
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²ñ¼ÒÌ¾ : ³ô¼°²ñ¼ÒCLASSIC
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