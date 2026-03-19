¥¨¥ß¥ê¥¢¡¦¥í¥Þー¥Ë¥ã½£Foodex Japan2026½é½ÐÅ¸ ´ë¶È¥Öー¥¹¥ì¥Ýー¥È

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¡üACETAIA BALSAMICO LEONARDI 1871
https://www.acetaialeonardi.it/en/
¡üACETAIA BELLEI
https://www.bellei.it/enACETAIA GIUSTIhttps://giusti.com/
¡üACETAIA TERRA DEL TUONO
https://www.terradeltuono.it/en/
¡üCAFFE' L'ANTICO
https://caffelantico.it/en/
¡üCANTINE SGARZI LUIGI
https://cantinesgarzi.com/?age-verified=f2c3c36b5a
¡üCASA DEL GELATO 1979
https://www.casagelato.it/en/history.xhtml
¡üCASCINA PIZZAVACCA
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¡üCASEIFICIO VALCOLATTE
https://valcolatte.it/?lang=en
¡üCONSORZIO IL BIOLOGICO
https://www.consorzioilbiologico.it/en/
¡üCONSORZIO ITALIA DEL GUSTO
https://www.italiadelgusto.biz/en/
¡üCONSORZIO PIACENZA ALIMENTARE
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¡üEMILIA FOODS
https://www.emiliafoods.com/
¡üEURO COMPANY
https://eurocompany.it/en/
¡üFORTEVINI - CANTINE CASABELLAhttps
https://www.cantinecasabella.com/en/we-cantine-casabella/
¡üGIUSEPPE CITTERIO
https://www.citterio.com/en
¡üGRUPPO EUROVO
https://www.eurovo.com/ja
¡üITALTOM(parte del Gruppo Steriltom)
https://www.italtom.com/en/index.html#
¡üLA VECCHIA DISPENSA
https://www.lavecchiadispensa.it/en/
¡üMIELIZIA
https://mielizia.jp/
¡üMUTTI
https://mutti-parma.com
¡üOROGEL
https://www.orogel.it
¡üREKICO CAFFE'
https://www.rekico.com
¡üSTERILTOM
https://www.steriltom.com
¡üTERRE CEVICO
https://www.terrecevico.com/en/
¡üVARVELLO "THE ROYAL VINEGAR" SINCE 1921
https://acetovarvello.com
¡üPONTI
https://www.ponti.com
¡üINTENTO srl
https://www.intentofood.it
¡üGIULIANO TARTUFI
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¡üPUCC
Ihttps://www.pucci.com
¡üACETAIA FONDO MONTEBELLO
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¡üACETIFICIO CARANDINI EMILIO
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¡üSARCHIO
https://www.sarchio.com/en
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