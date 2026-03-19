¡ÚZÀ¤Âå¸þ¤±¡Û¥Ø¥¢¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ØMii¡Ü¡Ê¥ßー¥×¥é¥¹¡Ë¡Ù¡¢Jams Collection¤ò¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤¿¡ÖÄ¶¥¥éÈ±¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò³«»Ï
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¤¥Ó¥¤¥¨¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÀÅ²¬¸©ÀÅ²¬»Ô¡Ë¤Ï¡¢¥Ø¥¢¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ØMii¡Ü¡Ê¥ßー¥×¥é¥¹¡Ë¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×Jams Collection¤ò¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤¿¶¨»¿´ë²è¡ÖÄ¶¥¥éÈ±¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò2026Ç¯3·î20Æü(¶â)¤è¤ê³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤Ï¡¢EC¹ØÆþÆÃÅµ¤ÎÄó¶¡¤Ë²Ã¤¨¡¢¥É¥ó¡¦¥¥Ûー¥Æ¥°¥ëー¥×¤Ï¤¸¤áÁ´¹ñ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÅ¸³«¡¢Å¹Æ¬¥µ¥¤¥Íー¥¸Æ°²è¤ÎÊü±Ç¡¢YouTubeÏ¢Æ°¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ê¤É¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤È¥ê¥¢¥ë¤ò²£ÃÇ¤·¤¿Âç·¿¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¶¨»¿¤Ë´Ø¤·¤Æ
¥ßー¥×¥é¥¹¤Ï¡¢¡Ö¥Ø¥¢¥±¥¢¤ò¤â¤Ã¤È¼«Í³¤Ë³Ú¤·¤à¡×¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È¡¢Æü¾ï¤Ë´ó¤êÅº¤¦¿·¤·¤¤ÈþÍÆÂÎ¸³¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤Ï¡¢Jams Collection¤ò¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ëµ¯ÍÑ¡£
¾ï¤ËÈþ¤·¤¤¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é³èÆ°¤¹¤ëÈà½÷¤¿¤Á¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥ßー¥×¥é¥¹¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÈ¯¿®¤·¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¥ßー¥×¥é¥¹À½ÉÊ¤òÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¸ÂÄêÆÃÅµ
¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤ÆMii¡Ü¾¦ÉÊ¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÊýÁ´°÷¤Ë¡¢
Mii¡Ü ¡ß Jams Collection ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¥·ー¥ë¡ÊÈóÇäÉÊ¡Ë¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¤¿¤á¡¢Í½Äê¿ô¤ËÃ£¤·¼¡Âè¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯½ªÎ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ
¥ßー¥×¥é¥¹Á´¾¦ÉÊ¤ÎÃæ¤«¤é1ÅÀ°Ê¾å¤´¹ØÆþ¤Î¤ªµÒÍÍ¤¬ÂÐ¾Ý
¢¨¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥ßー¥×¥é¥¹ ¥Öー¥¹¥¿ー ¥Ø¥¢¥»¥é¥à
²Á³Ê¡§ÀÇ¹þ1,980±ß ¡¿ ÍÆÎÌ¡§150mL ¡¿ ¹á¤ê¡§¥Û¥ï¥¤¥È¥Æ¥£ー
¶È³¦½é¢¨1¤Î¡ÈÈ±¤ÎÆ³ÆþÈþÍÆ±Õ¡É¡£
¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È¤ÎÁ°¤Ë»ÈÍÑ¤·¡¢¿»Æ©ÎÏ¤ò·àÅª¤Ë¹â¤á¤ë¿·È¯ÁÛ¤Î¡ÈË¢¾õ¥Öー¥¹¥¿ー¡É¡£
Ç»Ì©¤Ê"ÁÆË¢"¤¬È±Á´ÂÎ¤òÊñ¤ß¹þ¤ß¡¢¥À¥áー¥¸ÉôÊ¬¤Ø¥¢¥×¥íー¥Á¡£º£¤ª»È¤¤¤Î¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È¤Ë¡È½Å¤Í¤ë¤À¤±¡É¤Ç¡¢¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¥ßー¥×¥é¥¹ ¥ê¥Ú¥¢¥Öー¥¹¥¿ー ¥Ø¥¢¥Þ¥¹¥¯¡ã¥¹¥àー¥¹¡ä
²Á³Ê¡§1,980±ß(ÀÇ¹þ) ¡¿ ÍÆÎÌ¡§120g ¡¿ ¹á¤ê¡§¥Ôー¥Á
Mii¡Ü¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë½èÊý¡Ø¤¤é¤á¤¿å¸÷¥Ñー¥ë½èÊý¢¨2¡Ù¤Ç¡¢º¬¸µ¤Õ¤ó¤ï¤ê¡¢ÌÓÀè¤Þ¤Ç»ØÄÌ¤ê¤ÎÎÉ¤¤¥Ä¥äÈ±¤Ø¡£¥Ü¥ê¥åー¥àÉÔÂ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ë¡£
¥ßー¥×¥é¥¹ ¥ê¥Ú¥¢¥Öー¥¹¥¿ー ¥Ø¥¢¥Þ¥¹¥¯¡ã¥ê¥Ú¥¢¡ä
²Á³Ê¡§1,980±ß(ÀÇ¹þ) ¡¿ ÍÆÎÌ¡§120g ¡¿ ¹á¤ê¡§¥«¥â¥ßー¥ë¥¢¥Ã¥×¥ë
2¼ï¤Î¥Ü¥ó¥ÉÀ®Ê¬ÇÛ¹ç¤ÇÆâÂ¦Êä½¤¡ß³°Â¦¥³ー¥È¤ÎW¥Ü¥ó¥ÉÊä½¤¢¨3¡£
¥Ö¥êー¥Á¤ä»ç³°Àþ¤Ë¤è¤ë¥Ï¥¤¥À¥áー¥¸¤ò½¸ÃæÊä½¤¤·¡¢¥«¥éー¤ÎÁ¯¤ä¤«¤µ¤òÄ¹»ý¤Á¡£
¥ßー¥×¥é¥¹ ¥ê¥Ú¥¢¥Öー¥¹¥¿ー ¥Ø¥¢¥Þ¥¹¥¯¡ã¥¹¥È¥ìー¥È¡ä
²Á³Ê¡§1,980±ß(ÀÇ¹þ) ¡¿ ÍÆÎÌ¡§120g ¡¿ ¹á¤ê¡§¥Ù¥ë¥¬¥â¥Ã¥È
Mii¡Ü¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë½èÊý¡Ø¤¦¤ë¥Ä¥ä¥¹¥È¥ìー¥È½èÊý¢¨4¡Ù¤ÇÇ®¤òÌ£Êý¤Ë¤·¡¢¥Ö¥íー¸å¤Î¥¹¥È¥ìー¥È´¶¤òÄ¹»þ´Ö¥ー¥×¡£¼«Âð¤Ç¡È»ÀÇ®¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È¡É¤Î¤è¤¦¤ÊÊäÀ°¥±¥¢¡£
¥ßー¥×¥é¥¹ ¥Ø¥¢¥ª¥¤¥ë
²Á³Ê¡§1,650±ß(ÀÇ¹þ) ¡¿ ÍÆÎÌ¡§100mL ¡¿ ¹á¤ê¡§¥Û¥ï¥¤¥È¥Æ¥£ー
¡ã¥¤¥ó¥Ð¥¹¡¦¥¢¥¦¥È¥Ð¥¹¤Î2WAY»ÅÍÍ¡ä
Ç®¤ä´¥Áç¤Ë¤è¤ë¥À¥áー¥¸¤ËÃåÌÜ¤·¡¢¥Ä¥ä¤È¤Þ¤È¤Þ¤ê¤Î¤¢¤ëÈ±¤ØÀ°¤¨¤Þ¤¹¡£
¥É¥é¥¤¥äー¤ä¥¢¥¤¥í¥ó¤ÎÇ®¤òÍøÍÑ¤·¤¿¥Ø¥¢¥±¥¢¤Ë¤è¤ê¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ê»ØÄÌ¤ê¤È·Ú¤ä¤«¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¥ßー¥×¥é¥¹ ¥Ø¥¢¥ß¥ë¥¯
²Á³Ê¡§1,650±ß(ÀÇ¹þ) ¡¿ ÍÆÎÌ¡§100g ¡¿ ¹á¤ê¡§¥Û¥ï¥¤¥È¥Æ¥£ー
¡ã¥¤¥ó¥Ð¥¹¡¦¥¢¥¦¥È¥Ð¥¹¤Î2WAY»ÅÍÍ¡ä
È±¤Î¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢´¥Áç¤ä¥´¥ï¤Ä¤¤òÍÞ¤¨¡¢¤Þ¤È¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¼Á´¶¤ØÀ°¤¨¤Þ¤¹¡£
¥É¥é¥¤¥äー¡¦¥Ø¥¢¥¢¥¤¥í¥óÁ°¤Î»ÈÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢Æü¾ï¤ÎÇ®¥À¥áー¥¸¤ò¼õ¤±¤Ë¤¯¤¤¾õÂÖ¤ØÆ³¤¤Þ¤¹¡£
¢¨1 ¼«¼ÒÄ´¤Ù ¢¨2 »ÈÍÑ´¶¤Ë¤Ï¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹ ¢¨3 ¥»¥¹¥¥Þ¥ì¥¤¥ó»À¥¤¥½¥Û¥í¥ó¥¸¥¢¥ß¥ó¡¢(¿åÅº¥Ò¥Þ¥·Ìý/¥»¥Ð¥·¥ó»À)¥³¥Ý¥ê¥Þー¡Ò¥Ø¥¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°ºÞ¡Ó¢¨4 »ÈÍÑ´¶¤Ë¤Ï¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¢£ ¼Â»Ü³«»ÏÆü
¡ã¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¼Â»Ü´ü´Ö¡ä
2026Ç¯3·î20Æü(¶â)12:00 ～ 4·î20Æü(·î)23:59
¡ã¥×¥í¥âー¥·¥ç¥óÅ¸³«´ü´Ö¡ä
2026Ç¯6·îËö¤Þ¤ÇÍ½Äê
¢£ Á´¹ñ¤Î¥É¥ó¡¦¥¥Ûー¥Æ¥°¥ëー¥×¤ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç½ç¼¡¼è¤ê°·¤¤³«»Ï
ËÜ¶¨»¿¤ËÈ¼¤¤¡¢¥É¥ó¡¦¥¥Ûー¥Æ¥°¥ëー¥×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÁ´¹ñ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡¢ÎÌÈÎÅ¹¤Ë¤Æ¡¢Jams Collection¤Î¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò½ç¼¡¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£
Å¹Æ¬¤Ç¤Ï¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÈÎÂ¥Å¸³«¤ò¼Â»Ü¡£¤µ¤é¤ËÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¥µ¥¤¥Íー¥¸Æ°²è¤òÊü±Ç¤·¡¢Jams Collection½Ð±é¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿±ÇÁü±é½Ð¤Ë¤è¤ê¡¢Mii¡Ü¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¥ÎÏ¤ò»ë³Ð¤È±ÇÁü¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤éÈ¯¿®¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ YouTubeÏ¢Æ°´ë²è
Jams Collection¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¡¢Mii¡Ü¾¦ÉÊ¤ò¼ÂºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¥ê¥¢¥ë¥ì¥Ó¥åーÆ°²è¤òÇÛ¿®Í½Äê¡£
¥á¥ó¥Ðー¼«¿È¤¬´¶¤¸¤¿»ÈÍÑ´¶¤ä¥Ø¥¢¤ÎÊÑ²½¤òÎ¨Ä¾¤Ë¸ì¤ë¤Û¤«¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¥Èー¥¯¤ä¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤â¼ýÏ¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë¤â´ò¤·¤¤¡¢¸«±þ¤¨¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤¹¡£
¡ü YouTube Jams Collection¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
https://www.youtube.com/@JamsCollection
¢£ Jams Collection¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¥¢¥Ã¥×¥À¥ó¥¹¡¦¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ2021Ç¯3·î¤ËÈ¯Â¤·¡¢Æ²¡¹¤Î¥Ç¥Ó¥åー¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡ÖJams Collection¡×¡Ê¥¸¥ã¥à¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡¿ÄÌ¾Î¡§¥¸¥ã¥à¥º¡Ë¡£
°Ê¹ß¡¢³èÆ°¤ÎÉý¤Èµ¬ÌÏ¤òÃå¼Â¤Ë¹¤²¡¢Ë½§PIT¡¢Âçºå¾ë²»³ÚÆ²¡¢ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤È¥¹¥Æー¥¸¤ò³ÈÂç¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ÎÀª¤¤¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¿¡£2024Ç¯11·î¤Ë¤ÏÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¤ÎÃ±ÆÈ¸ø±é¤ò³«ºÅ¡£¥Ç¥Ó¥åーÅö½é¤«¤é¥°¥ëー¥×Æâ¤Ç·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿¡Ö3Ç¯¤ÇÉðÆ»´Û¸ø±é¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤ò¸«»ö¤Ë¸½¼Â¤Î¤â¤Î¤È¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë2026Ç¯2·î23Æü¤Ë¤Ï¡¢Î©Àî¥¹¥Æー¥¸¥¬ー¥Ç¥ó¤Ë¤Æ5¼þÇ¯µÇ°¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò´°¿ë¡£
¥á¥ó¥Ðー¤Ï¡¢ÄÅÂåÈþ·î¡¢ÊÝ²Êô¥¡¢¿åÀ¥¤µ¤é¤é¡¢¾®º¡ÌÚÎ®²Ö¡Ê¤ëー¤ë¤ë¡Ë¡¢²Öºä´Ä¡¢ËÌÇµºéµ×¡¢Â¼Ë¾¤·¤ª¤ó¡Ê2026Ç¯£³·îÂ´¶È¡Ë¤Î7Ì¾¡£¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢SNS¤ä³Æ¼ï¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤â¸Ä¡¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¥á¥ó¥Ðー¤¬Â·¤¤¡¢¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ¤â¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖJams Collection¡×¤È¤¤¤¦¥°¥ëー¥×Ì¾¤Ë¤ÏÂç¹¥¤¤Ê¶Ê¡¢Âç¹¥¤¤Ê¿Í¡¢²Ä°¦¤¤¡¢¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡¢¤½¤ó¤Ê¡È¹¥¤¡É¤¬½¸¤Þ¤ë¾ì½ê¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃË½÷Ìä¤ï¤ºÉý¹¤¤ÁØ¤«¤é»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ ¥Ö¥é¥ó¥É³µÍ×
¡ÖPLAY YOUR HAIR¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¹á¤ê¡¦¼Á´¶¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡Èµ¤Ê¬¤ò¾å¤²¤ë¥Ø¥¢¥±¥¢¡É¤òÅ¸³«¡£
È±¤ò¤È¤È¤Î¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤ò¤â¤Ã¤È¹¥¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡ÈÍ·¤Ó¿´¤¢¤ë¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¡É¤ËÊÑ¤¨¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¡È¼«Ê¬¤é¤·¤¤¥±¥¢¤òÁª¤Ö»þÂå¡É¤ò¥êー¥É¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü ¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡§https://miiplus.jp/
¡ü ¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/miiplus_official
¡ü ¸ø¼°X¡§https://x.com/miiplus4256
¡ü ÈÎÇä¾ì½ê¡§Á´¹ñ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥×¡¦¥É¥ó¡¦¥¥Ûー¥Æ¥°¥ëー¥×¡¦¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡¦ÎÌÈÎÅ¹¡¦¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¦¥âー¥ë¡ÊQoo10¡¢Amazon¡¢³ÚÅ·¡Ë
¢¨°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡¢¤ª¼è¤ê°·¤¤¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¤¥Ó¥¤¥¨¥¹¡¡¹ÊóÃ´Åö
½êºßÃÏ¡§ÀÅ²¬¸©ÀÅ²¬»Ô°ª¶èº°²°Ä®12-8¥Õ¥©¥ì¥¹¥Èº°²°Ä®3F
Email¡§support@abs-web.co.jp
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://abs-web.co.jp/
TEL¡§054-221-7788