GSX¡¢AI¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¿Íºà°éÀ®¤ò¡ÖSecuriST(R)¡×¡ÖEC-Council¡×¤ÇËÜ³Ê²½
¡¡¥°¥íー¥Ð¥ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥¨¥¥¹¥Ñー¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÀÄÌø »ËÏº¡¢¾Ú·ô¥³ー¥É¡§4417¡¢°Ê²¼¡ÖGSX¡×¡Ë¤Ï¡¢AIÍø³èÍÑ¤¬ËÜ³Ê²½¤¹¤ëÃæ¡¢´ë¶È¤¬°Â¿´¤·¤ÆAI¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢³èÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊÃÎ¼±¤È¼ÂÁ©ÎÏ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ëÇ§Äê»ñ³Ê¹ÖºÂ¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¹ÖºÂ¤Ï¡¢GSX¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖSecuriST(R)¡×¤ª¤è¤ÓÆüËÜÁíÂåÍýÅ¹¤òÌ³¤á¤ë¡ÖEC-Council¡×¤ÎÎ¾¥Ö¥é¥ó¥É¤ÇÅ¸³«¤·¡¢½éµé¼Ô¤«¤é¾åµé¼Ô¤Þ¤Ç¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢AI¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¿Íºà¤òÃÊ³¬Åª¤Ë°éÀ®¤¹¤ë¥éー¥Ë¥ó¥°¥Ñ¥¹¤òÄó¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡À¸À®AI¤Î¶ÈÌ³ÍøÍÑ¤äAIÅëºÜ¥µー¥Ó¥¹¤Î³«È¯¤¬¹¤¬¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥ê¥Æ¥é¥·ーÉÔÂ¤äÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÍøÍÑ¤Ëµ¯°ø¤¹¤ë¾ðÊóÏ³¤¨¤¤¡¢ÉÊ¼Á¡¦°ÂÁ´À¤Ë´Ø¤ï¤ë¥ê¥¹¥¯¤Ø¤ÎÂÐ½è¤Ï¡¢¤Þ¤À½½Ê¬¤È¤Ï¤¤¤¨¤Þ¤»¤ó¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢AI¤½¤Î¤â¤Î¤òÉ¸Åª¤È¤·¤¿¹¶·â¤ä¡¢AI¤ò°ÍÑ¤·¤¿¹¶·â¤Ê¤É¡¢AI¤ÎÍø³èÍÑ³ÈÂç¤ËÈ¼¤¤ÂÐ±þ¤¹¤Ù¤¥ê¥¹¥¯¤âÂ¿ÍÍ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡GSX¤Ï¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¶µ°é¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤È¤·¤Æ¡¢ËÜ¹ÖºÂ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤³¤¦¤·¤¿AI¥ê¥¹¥¯¤ËÂÐ±þ¤·¡¢AI¤ò°ÂÁ´¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë¼ÂÌ³¿Íºà¤Î°éÀ®¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢AI¤ÎÉáµÚ¤ÏGSX¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹³ÈÂç¤Îµ¡²ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢¹ÖºÂÄó¶¡¤òÈéÀÚ¤ê¤ËAIÉáµÚ¤òÂ¿ÌÌÅª¤Ë³èÍÑ¤·¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹Å¸³«¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»ö¶È³ÈÂç¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
AI¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¹ÖºÂÎ©¤Á¾å¤²¤ÎÇØ·Ê
¡¡¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤ÎÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤ËAI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¤ê¡¢AI¤Ç¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£±¿ÍÑ¤ò¸úÎ¨²½¤·¤¿¤ê¡¢AI¤òÁÈ¤ß¹þ¤ó¤À¥µー¥Ó¥¹¤ò³«È¯¤¹¤ë¤Ê¤ÉAI¤Î³èÍÑ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£AI¤ÎÍøÍÑ¤¬ÉáµÚ¤¹¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢AI¤ò°ÂÁ´¤Ë»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡ÖSecurity for AI¡×¡¢AI¤Ç¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ò¶¯¤¯¤¹¤ë¡ÖAI for Security¡×¤È¤¤¤¦³µÇ°¤¬¿»Æ©¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¤½¤Î»È¤¤Êý¤ò°ìÊâ´Ö°ã¤¨¤ë¤È¡¢¾ðÊóÏ³±Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¾ðÊó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÌÌ¤Î¹ÍÎ¸¤ò·ç¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢AI³èÍÑ¤Ë¤Ï¡ÖÉÊ¼Á¡¦°ÂÁ´¥ê¥¹¥¯¡×¤È¤¤¤¦¡¢½ÅÂç¤Ê¥ê¥¹¥¯¤Ë¤âÄ¾·ë¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢AI¤ò°ÍÑ¤·¤Æ¹¶·â¤äÉÔÀµ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÅÀ¤â¸«²á¤´¤»¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢¥µ¥¤¥Ðー¹¶·â¤ò¹Ô¤¦¥Ï¥Ã¥«ー¤âAI¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¹¶·â¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¤¯¤ëÅÀ¤Ë¤âÇÛÎ¸¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬AIÍøÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤ò½½Ê¬¤ËÇ§¼±¤»¤º¤Ë³«È¯¤ä±¿ÍÑ¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ê¡¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÂ¦¤â½½Ê¬¤ÊÃÎ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ»ö¶È±¿±Ä¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼ÂÂÖ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ä¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤¬AI¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¼±¤ò½½Ê¬¤Ë»ý¤Á¡¢³«È¯¤ä»ö¶È±¿±Ä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥¹¥¥ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬µÞÌ³¤Ç¤¹¡£ISC2¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢Ä´ººÂÐ¾Ý¤Î41%¤¬¡Ö¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥Áー¥à¤ËAI¿Íºà¤¬É¬Í×¡×¤È²óÅú¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢AI¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¿Íºà¤Î°éÀ®¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê¼ûÍ×¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂÐ¾Ý¤Ï³«È¯¤ò¹Ô¤¦¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ò¹Ô¤¦»ö¶ÈÀÕÇ¤¼Ô¤ä·Ð±Ä¿Ø¤Ë¤âµÚ¤Ó¡¢Àµ¤·¤¤ÃÎ¼±¤ò»ý¤Á¡¢Àµ¤·¤¯¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ISC2¡¡Cybersecurity Professionals Navigate Evolving Workplaces While Seizing New Opportunities
https://www.isc2.org/insights/2025/12/2025-ISC2-Cybersecurity-Workforce-Study
¡¡¾åµ¤ÎÇØ·Ê¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢GSX¤Ï¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¶µ°é¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤È¤·¤Æ¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ËÇÛÎ¸¤·¤ÆAI¤òÍø³èÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¹¥¥ë¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¸þ¤±Ç§Äê»ñ³Ê¹ÖºÂ¤ò¡¢GSX¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¡ÖSecuriST(R)¡×¤ª¤è¤Ó¡¢ÆüËÜÁíÂåÍýÅ¹¤òÌ³¤á¤ë¡ÖEC-Council¡×¤ÎÎ¾¥Ö¥é¥ó¥É¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
AI¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¿Íºà¤ò°éÀ®¤¹¤ë¥éー¥Ë¥ó¥°¥Ñ¥¹
¡¡AI¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¿Íºà¤ò°éÀ®¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¿Íºà¤Î¥ì¥Ù¥ë´¶¤Ë±þ¤¸¤¿°éÀ®¥×¥í¥°¥é¥à¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£GSX¤Ç¤ÏAI¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¿Íºà¤Î°éÀ®¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢½éµé¼Ô¸þ¤±¤Ë¡ÖSecuriST(R)¡×¥Ö¥é¥ó¥É¡¢Ãæµé¼Ô¡¦¾åµé¼Ô¸þ¤±¤Ë¤Ï¡ÖEC-Council¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤Î°éÀ®¼êË¡¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£2¤Ä¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢AI¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¿Íºà¤ò°ì´Ó¤·¤Æ°éÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥éー¥Ë¥ó¥°¥Ñ¥¹¤ò¤´Äó¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú2026Ç¯3·î³«¹Ö¡ÛÃæµé¼Ô¸þ¤±Ç§Äê»ñ³Ê¹ÖºÂ|SecuriST Ç§ÄêAI¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡ÊCertified AI Security Engineer¡Ë
¢¦¹ÖºÂÆâÍÆ
-Module 1¡ÃAI´ðÁÃ
LLM¤Î»ÅÁÈ¤ß¡¦¥Ï¥ë¥·¥Íー¥·¥ç¥ó¤Î¹½Â¤ÅªÍýÍ³¡¦¥×¥í¥ó¥×¥È¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¡¢³ÎÎ¨¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤ÎÍý²ò
-Module 2¡ÃAI³èÍÑ
¥³ー¥ÉÀ¸À®¡¦¾ã³²Ä´ºº¤Ç¤ÎAI³èÍÑ¡¢AI½ÐÎÏ¤Î¥ê¥¹¥¯¤ÈÀÕÇ¤Ê¬³¦ÅÀ¡¢°ÍÂ¸¤·¤¹¤®¤Ê¤¤¼ÂÁ©¥ëー¥ë
-Module 3¡ÃAI¹¶·â¡Ê¹¶·â¼Ô»ëÅÀ¡Ë
AI¥Õ¥£¥Ã¥·¥ó¥°¡¦¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢³«È¯Êä½õ¡¦Prompt Injection¤Î¼ÂÂÖ¡¢¹¶·â¤Î¥³¥¹¥È¹½Â¤ÊÑ²½¤ÈËÉ¸æÍ¥Àè½ç°Ì¤ÎÀ°Íý
-Module 4¡ÃAIËÉ¸æ¡ÊËÉ¸æ¼Ô»ëÅÀ¡Ë
SOC/CSIRT¤Ç¤ÎAI³èÍÑ¡¦¥í¥°Ê¬ÀÏ¡¦¿Í´Ö¤ÈAI¤ÎÌò³äÊ¬Ã´¡¢AIËÉ¸æ¤Î¸Â³¦¤ÈÉ¾²Á
-Module 5¡ÃAI¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Àß·×
OWASP Top 10 for LLM 2025¤Ë´ð¤Å¤¯Àß·×ÂÐºö¡¢MCP¡¦Agentic AI¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Àß·×¥Á¥§¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È
-Module 6¡ÃAI¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹
¼ÒÆâAIÍøÍÑ¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤ÎºöÄê¡¢ÀâÌÀÀÕÇ¤¡¢¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥ÈÂÐ±þ¡¢ISO/IEC 42001¡¢AI´ØÏ¢Ë¡µ¬¤ÎÆ°¸þ
-Äó¶¡ÊýË¡
¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É/¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥é¥¤¥Ö
-ÈñÍÑ
220,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë/¿Í
-Äó¶¡³«»Ï»þ´ü
2026Ç¯3·î
¡Ú½ç¼¡³«¹Ö¡ÛÃæµé¡¦¾åµé¼Ô¸þ¤±Ç§Äê»ñ³Ê¹ÖºÂ|EC-Council¡Ö¡Ê²¾¾Î¡ËÇ§ÄêAI¥×¥í¥°¥é¥à¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡ÊCAIPM¡Ë¡×
-¹ÖºÂÆâÍÆ
¿Í¹©ÃÎÇ½¤Î´ðÁÃ
AI±¿ÍÑ¤È¥Çー¥¿´ÉÍý
AIÆ³Æþ¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×
¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¤Ê¼«Æ°²½¤È¿×Â®¤Ê¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°
AI¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£
AI¤Î±þÍÑ¤È¾Íè¤ÎÆ°¸þ
-Äó¶¡ÊýË¡
¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É/¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥é¥¤¥Ö
-ÈñÍÑ
Ì¤Äê
-Äó¶¡³«»Ï»þ´ü
2026Ç¯4·î°Ê¹ß½ç¼¡
Ãæµé¡¦¾åµé¼Ô¸þ¤±Ç§Äê»ñ³Ê¹ÖºÂ|EC-Council¡Ö¡Ê²¾¾Î¡ËÇ§Äê AI¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤ÈÎÑÍý¡ÊCRAGE¡Ë¡×
-¹ÖºÂÆâÍÆ
AIµ»½Ñ¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ÈÎÑÍýÅªÇÛÎ¸
AIÀïÎ¬¤È¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹
AI¥ê¥¹¥¯´ÉÍý
³«È¯¤È¼ÂÁõ¤Î¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹
±¿ÍÑ¤È´Æºº¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹
-Äó¶¡ÊýË¡
¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É/¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥é¥¤¥Ö
-ÈñÍÑ
Ì¤Äê
-Äó¶¡³«»Ï»þ´ü
2026Ç¯4·î°Ê¹ß½ç¼¡
Ãæµé¡¦¾åµé¼Ô¸þ¤±Ç§Äê»ñ³Ê¹ÖºÂ|EC-Council¡Ö¡Ê²¾¾Î¡ËÇ§Äê¹¶·âÅªAI¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¡ÊCOASP¡Ë¡×
-¹ÖºÂÆâÍÆ
¹¶·âÅª¤ÊAI¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Î´ðÁÃ
AI¤Ë¤è¤ëÄå»¡¤È¶¼°Ò¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ê¥ó¥°
AI¥·¥¹¥Æ¥à¤Î°ÍÑ¼êË¡
AI¥â¥Ç¥ë¤È¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ë¹¶·â
¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤ÈËÉ¸æ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°
-Äó¶¡ÊýË¡
¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É/¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥é¥¤¥Ö
-ÈñÍÑ
Ì¤Äê
-Äó¶¡³«»Ï»þ´ü
2026Ç¯4·î°Ê¹ß½ç¼¡
¢¡¥°¥íー¥Ð¥ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥¨¥¥¹¥Ñー¥È³ô¼°²ñ¼Ò
¡¡¼ÒÌ¾¡§¥°¥íー¥Ð¥ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥¨¥¥¹¥Ñー¥È³ô¼°²ñ¼Ò
¡¡ÅìµþËÜ¼Ò¡§¢©105-0022 ÅìµþÅÔ¹Á¶è³¤´ß1-16-1 ¥Ë¥åー¥Ô¥¢ÃÝ¼Ç¥µ¥¦¥¹¥¿¥ïー10F
¡¡ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÀÄÌø »ËÏº
¡¡¾Ú·ô¥³ー¥É¡§4417
¡¡¾å¾ì¾Ú·ô¼è°ú½ê¡§Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¥°¥íー¥¹»Ô¾ì
¡¡»ñËÜ¶â¡§546É´Ëü±ß¡Ê2025Ç¯12·îËö¡Ë
¡¡ÀßÎ©¡§2000Ç¯4·î¡Ê¥°¥íー¥Ð¥ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥¨¥¥¹¥Ñー¥È¤Ø¤Î¾¦¹æÊÑ¹¹Æü¤òÀßÎ©Æü¤È¤·¤ÆµºÜ¡Ë
¡¡¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥ÈURL¡§https://www.gsx.co.jp/