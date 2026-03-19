¡Ú4/9³«ºÅ¡Û¡ÖÇä¤ì¤ë¡×¤òÁÈ¿¥¤Î»ñ»º¤Ø¡£¥¤¥ó¥²ー¥¸¤Ê¤É3¼Ò¡¢±Ä¶È¤ÎÂ°¿Í²½¤ò²ò¾Ã¤·À¸»ºÀ¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¥¢ー¥«¥¤¥Ö¥¦¥§¥Ó¥Êー¤ò³«ºÅ
¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©-¥à¡ØRe:lation¡Ê¥ê¥ìー¥·¥ç¥ó¡Ë¡Ù¤òÄó¶¡¤·¡¢6,000¼Ò°Ê¾å¡Ê¢¨1¡Ë¤ÎÆ³Æþ¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥²ー¥¸¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÏÂÅÄ Å¯Ìé¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Òimmedio¡¢³ô¼°²ñ¼ÒACES¤È¤Î3¼Ò¶¦ºÅ¤Ë¤è¤ë¥¢ー¥«¥¤¥Ö¥¦¥§¥Ó¥Êー¡Ö¥È¥Ã¥×¥»ー¥ë¥¹¤òÎÌ»º¤»¤è¡ª～Ã¦¡¦Â°¿Í²½¤ò¼Â¸½¤¹¤ë±Ä¶ÈÀ¸»ºÀ¸þ¾å3¤Ä¤ÎÀïÎ¬¤È¥Äー¥ë～¡×¤ò2026Ç¯4·î9Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¦¥§¥Ó¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×¥»ー¥ë¥¹¤Î¡Ö´ª¡×¤ä¡Öº¬À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Â°¿ÍÅª¤Ê¥¹¥¥ë¤ò¡¢¥Çー¥¿¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤ÇºÆ¸½¤Ç¤¤ë¡ÖÎÌ»º·¿¤Î±Ä¶È¥Áー¥à¡×¤ØÊÑ³×¤¹¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê¼êË¡¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
https://ingage.jp/relation/event/260409/
¡Ê¢¨1¡Ë¥È¥é¥¤¥¢¥ëÍøÍÑ¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¢¡³«ºÅÇØ·Ê
Æ¯¿Í¸ý¤Î¸º¾¯¤ËÈ¼¤¦¥ê¥½ー¥¹ÉÔÂ¤¬¿¼¹ï²½¤¹¤ëÃæ¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖÆÃÄê¤Î¥È¥Ã¥×¥»ー¥ë¥¹¤ËÇä¾å¤¬°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦Â°¿Í²½¤ÎÌäÂê¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í¥½¨¤ÊÃ´Åö¼Ô¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¬¸Ä¿Í¤Î·Ð¸³¤ä´ª¤ËÎ±¤Þ¤ê¡¢ÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤Ë¶¦Í¤µ¤ì¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ï¡¢´ë¶È¤Î»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤òÁË¤àÂç¤¤Êµ¡²ñÂ»¼º¤Ç¤¹¡£º£¡¢µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢´¶³Ð¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¡¢Ã¯¤Ç¤â¹â¤¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¡ÖºÆ¸½À¤Î¹â¤¤±Ä¶È¥Áー¥à¡×¤Ø¤ÎÊÑ³×¤Ç¤¹¡£
¢¡ÅÐÃÅÆâÍÆ
ËÜ¥¦¥§¥Ó¥Êー¤Ç¤Ï¡¢ºÇÂ®¤Î¥êー¥ÉÀÜ¿¨¡Êimmedio¡Ë¡¢AI¤Ë¤è¤ë¾¦ÃÌ¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤Î³ÍÆÀ¡ÊACES¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¸ÜµÒ¤È¤Î´Ø·¸¿¼²½¤È¾ðÊó¶¦Í¡Ê¥¤¥ó¥²ー¥¸¡Ë¤ò¼´¤Ë¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò³èÍÑ¤·¤Æ±Ä¶ÈÀ¸»ºÀ¤ò·àÅª¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö3¤Ä¤ÎÀïÎ¬¡×¤ò¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê»öÎã¤È¶¦¤ËÅ°Äì²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Òimmedio¡¡¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¡¾®ËÒ ½¨ÂÀÏº»á
¸«¹þ¤ßµÒ¤ËºÇÂ®¤ÇÀÜ¿¨¤·¡¢¾¦ÃÌ¤òÆ¨¤µ¤Ê¤¤¿·¡¦¥êー¥É¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÀïÎ¬
³ô¼°²ñ¼ÒACES¡¡AI¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢»ö¶ÈÉô¡¡»ö¶ÈÉôÄ¹¡¡À¾Ûê ¿¿»Ë»á
¥È¥Ã¥×¥»ー¥ë¥¹¤Î¾¦ÃÌ¾ðÊó¤òAI¤¬Ê¬ÀÏ¡£À®ÌóÎ¨¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¥¤¥ó¥µ¥¤¥È³ÍÆÀ½Ñ
³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥²ー¥¸¡¡»ö¶È¿ä¿ÊÉô¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¥Þー¥±¥¿ー¡¡º´ÃÝºÌ²Ú
¸ÜµÒ¥í¥¤¥ä¥ë¥Æ¥£¤ò¹â¤á¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÀïÎ¬¤ÈLTVºÇÂç²½¤Ø¤ÎÆ»
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢»²²Ã¼Ô¤Ï¡ÖÂ°¿Í²½²ò¾Ã¡×¤«¤é¡Ö±Ä¶ÈÀ¸»ºÀ¤Î¹±¾ïÅª¤Ê¸þ¾å¡×¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î°ìÏ¢¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÆ»¶Ú¤È¡¢¤½¤ì¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎSaaS¥Äー¥ë³èÍÑË¡¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¦¥§¥Ó¥Êー¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´ë¶È¤Ï¡Ö´ª¤Èº¬À¡×¤ËÍê¤é¤Ê¤¤¡¢¥Çー¥¿¶îÆ°·¿¤Î¡ÖÎÌ»º·¿¥È¥Ã¥×¥»ー¥ë¥¹¡×¤ò°é¤à¥Áー¥à¤Ø¤ÈÊÑ³×¤¹¤ë¥Ò¥ó¥È¤òÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢±Ä¶ÈÉôÌç¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ÈDX¿ä¿Ê¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¡¢»ýÂ³Åª¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹À®Ä¹¤È¶¥ÁèÎÏ¶¯²½¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¥¦¥§¥Ó¥Êー³µÍ×
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/29485/table/283_1_0c8935f92073d62db4d2a7718af3b95b.jpg?v=202603190452 ]
¡ãÃí°Õ»ö¹à¡ä
¡¦¼çºÅ´ë¶È¤È»ö¶È¤¬¶¥¹ç¤¹¤ë´ë¶È¤«¤é¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¡¢¤ªÃÇ¤ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¹Ö±é¤ÎÆâÍÆ¤¬Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤ÇÍ½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦2Ì¾°Ê¾å¤Ç¤´»²²Ã¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¡¢Äê°÷´ÉÍý¤Î¤¿¤á¡¢¤ª°ì¿Í¤º¤Ä¤ª¿½¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦Æ¿Ì¾¤Ç¤Î¤ª¿½¹þ¤ß¡¢Æ±¶È¼ï¡¦¸Ä¿Í¤Î¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î¤´»²²Ã¤Ï¤ªÃÇ¤ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Äê°÷¤ËÃ£¤·¤Þ¤¹¤È¤ª¿½¹þ¤ß¤òÄù¤áÀÚ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥²ー¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶è¼ÇÅÄ°ìÃúÌÜ14ÈÖ8¹æ
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÏÂÅÄ Å¯Ìé
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ØRe:lation¡Ù¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§ https://ingage.co.jp
¢£ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
Ã´Åö¼Ô¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥²ー¥¸¡¡¹ÊóÃ´Åö¡¡À¾ß·
TEL¡§050-3116-8373
E-mail¡§pr@ingage.jp