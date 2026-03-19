TOPPAN¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¢À½Â¤DX¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡ÖNAVINECT(R)¡×¤ÇÀ½ÈÎÏ¢·ÈDX»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡ÖNAVINECT(R) Sales Build¡×¤ÎÄó¶¡³«»Ï
TOPPAN¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëTOPPAN¥Ç¥¸¥¿¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ºä°æ ÏÂÂ§¡¢°Ê²¼ TOPPAN¥Ç¥¸¥¿¥ë¡Ë¤Ï¡¢À½Â¤DX»Ù±ç¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡ÖNAVINECT(R)¡Ê¥Ê¥Ó¥Í¥¯¥È¡Ë¡×¤ò2019Ç¯4·î¤è¤êÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¡ÖNAVINECT(R)¡×¤Î¿·¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¡¢ºß¸Ë¡¦¸¶²Á¡¦¿ÊÄ½¤Ê¤É¤ÎÀ½Â¤¸½¾ì¤Î¥Çー¥¿¤È¡¢¸ÜµÒ¾ðÊó¤ä°Æ·ï¾ðÊó¡¢¥¯¥ìー¥à¤Ê¤É¤Î±Ä¶È¡¦ÈÎÂ¥¥Çー¥¿¤òÏ¢·È¤µ¤»¡¢´ë¶È¤Î±Ä¶È¥×¥í¥»¥¹¤òºÇÅ¬²½¤¹¤ë¿·¥µー¥Ó¥¹¡ÖNAVINECT(R) Sales Build¡Ê¥Ê¥Ó¥Í¥¯¥È ¥»ー¥ë¥¹¥Ó¥ë¥É¡Ë¡×¤ò³«È¯¡£2026Ç¯3·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤êÀ½Â¤¶È¤Î´ë¶È¤Ë¸þ¤±¤ÆÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢À½Â¤¶ÈÁ´ÈÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë±Ä¶ÈÉôÌç¡¢³«È¯ÉôÌç¡¢À½Â¤ÉôÌç¤Ê¤É¤ÎÉôÌç´Ö¾ðÊó¤ÎÊ¬ÃÇ¤ä¡¢À½ÈÎÏ¢·È¤ÎÉÔÂ¤Ê¤É¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖNAVINECT(R)¡×¤ò³Ë¤Ë¡¢´ë¶È¤Î°ú¤¹ç¤¤¤ä¾¦ÃÌ¡¢¼õÃí¡¢À¸»º¡¢¥¢¥Õ¥¿ー¥±¥¢¤Þ¤Ç¤ò´ØÏ¢ÉÕ¤±¤Æ¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤ò´ÉÍý¤·¡¢±Ä¶È¥×¥í¥»¥¹¤ò²Ä»ë²½¤·¤ÆÉôÌç´ÖÏ¢·È¤ò¸úÎ¨²½¤·¤Þ¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢Ç¼´ü¤äÍø±×¤¬´ð½à¤òËþ¤¿¤µ¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ÀÖ»ú¼õÃí¤äÌµÍý¤Ê¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ê¤É¤ò¥·¥¹¥Æ¥à¾å¤Ç¼«Æ°¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¹¤ë¤Ê¤ÉÀ½ÈÎ¾ðÊó¤Î¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ê¶¦Í¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢AIÎà»÷¸¡º÷¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ç²áµî¤Îµ»½ÑÊó¹ð¤ä»îºî·ë²Ì¡¢À®¸ù»öÎã¡¢»Ô¾ì¥È¥ì¥ó¥É¤Ê¤É¤òº¬µò¤Ë¡¢Å¬ÀÚ¤Ê²óÅú¤òÂ¨ºÂ¤ËÄó¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¶ÈÌ³·Ð¸³¤Î¾¯¤Ê¤¤Ã´Åö¼Ô¤Ç¤â¸ÜµÒ¤Î¼ÁÌä¤ËÂ¨Åú¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¡¢³ÎÇ§¤Î¤¿¤á¤Î»ý¤Áµ¢¤ê¤òºï¸º¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸ÜµÒ¤Î¥Ëー¥º¤È´ë¶È¤Îµ»½Ñ¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ê¤É¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢ÃßÀÑ¤µ¤ì¤¿¥Çー¥¿¤òÀ½ÉÊ³«È¯¤Î¥íー¥É¥Þ¥Ã¥×¤È¤·¡¢ÃíÎÏ¤¹¤Ù¤¶È³¦¤äµ»½Ñ¤Ê¤É¤ÎÀïÎ¬¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ»×·èÄê¤Ë¤â³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖNAVINECT(R) Sales Build¡×¤Î³µÍ×
¢£ ÇØ·Ê
¸½ºß¡¢¹ñÆâ¤ÎÀ½Â¤¶È¤Ï¿¼¹ï¤ÊÏ«Æ¯¿Í¸ý¤Î¸º¾¯¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±Ä¶ÈÃ´Åö¼Ô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢½¾Íè¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤Ë°ÍÂ¸¤·¤¿±Ä¶È¤«¤é¡¢ÀìÌçÃÎ¼±¤Ë´ð¤Å¤¯¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°·¿±Ä¶È¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤¬µÞÌ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤·¤«¤·Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤Ç¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤Î·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¥Ù¥Æ¥é¥ó¼Ò°÷¤ÎÃÎ¼±¤ÎÂ°¿Í²½¤ä¡¢±Ä¶È¡¦¸¦µæ¡¦À½Â¤´Ö¤Î¾ðÊó¤ÎÊ¬ÃÇ¤È¤¤¤Ã¤¿¹½Â¤Åª¤ÊÌäÂê¤¬º¬¶¯¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂÐ±þ¤ÎÃÙ¤ì¤äµ¡²ñÂ»¼º¡¢ÀïÎ¬¤Î·çÇ¡¤Ê¤É¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
TOPPAN¥Ç¥¸¥¿¥ë¤¬º£²ó¿·¤¿¤ËÄó¶¡¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡ÖNAVINECT(R) Sales Build¡×¤Ï¡¢ºß¸Ë¡¦¸¶²Á¡¦¿ÊÄ½¤Ê¤É¤ÎÀ½Â¤¸½¾ì¤Î¥Çー¥¿¤È¡¢¸ÜµÒ¾ðÊó¤ä°Æ·ï¾ðÊó¡¢¥¯¥ìー¥à¤Ê¤É¤Î±Ä¶È¡¦ÈÎÂ¥¥Çー¥¿¤òÏ¢·È¤µ¤»¡¢À½Â¤¶È¤Ë¤ª¤±¤ë±Ä¶È¥×¥í¥»¥¹¡Ê°ú¤¹ç¤¤¤ä¾¦ÃÌ¡¢¼õÃí¡¢À¸»º¡¢¥¢¥Õ¥¿ー¥±¥¢¤Ê¤É¡Ë¤Î³Æ¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ò¥ïー¥¯¥Õ¥íー²½¤·¡¢ÉôÌç´ÖÏ¢·È¤ò¸úÎ¨²½¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿²áµî¤ÎÎà»÷°Æ·ï¤«¤é¡¢¶ÈÌ³·Ð¸³¤Î¾¯¤Ê¤¤Ã´Åö¼Ô¤Ç¤â¸ÜµÒ¤ËÂÐ¤·¤ÆÅ¬ÀÚ¤Ê²óÅú¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
À½Â¤´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤È¸ÜµÒ´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤ÏÊÌ¡¹¤Ç´ÉÍý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤Ãæ¤Ç¡¢¡ÖNAVINECT(R) Sales Build¡×¤Ï¡¢À½Â¤»ëÅÀ¤Ç¸¦µæ¤äÀ½Â¤¤Î´ÉÍý¤È¸ÜµÒ´ÉÍý¤ò£±¤Ä¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç´°·ë¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡ÖNAVINECT(R)¡×¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¿ô¤ÎÀ½Â¤¶È¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¿¼ÂÀÓ¤È¡¢TOPPAN¥°¥ëー¥×¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿±Ä¶È¥×¥í¥»¥¹¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿À½ÈÎÏ¢·ÈDX»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¢£ ¡ÖNAVINECT(R) Sales Build¡×¤ÎÆÃÄ¹
£±.¥ïー¥¯¥Õ¥íー´ÉÍý
°ú¤¹ç¤¤¤«¤é¥¢¥Õ¥¿ー¥±¥¢¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¾ðÊó¤òÏ¢Æ°¤µ¤»¡¢¾¦ÃÌ¥×¥í¥»¥¹¤ò²Ä»ë²½¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ç¼´ü¤äÍø±×¤¬´ð½à¤òËþ¤¿¤µ¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¼õÃí¿½ÀÁ¤Ë¿Ê¤á¤Ê¤¤¡Ö¥²ー¥Èµ¡Ç½¡×¤òÅëºÜ¤·¡¢ÀÖ»ú¼õÃí¤äÌµÍý¤Ê¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ê¤É¤ò¥·¥¹¥Æ¥à¾å¤Ç¼«Æ°¥Ö¥í¥Ã¥¯¤·¤Þ¤¹¡£
£².AIÎà»÷¸¡º÷¥¨¥ó¥¸¥ó
¾¦ÉÊÌ¾¤Ê¤É¤¬°ã¤Ã¤Æ¤â¡ÖÍÑÅÓ¡¦ÁÇºà¡¦ÉÔ¶ñ¹ç¤Î¾É¾õ¡×¤Ê¤É¤ÎÊ¸Ì®¤«¤é¡¢AI¤¬²áµî¤Îµ»½Ñ¡¦»îºîÊó¹ð½ñ¤ò¸¡º÷¤·¡¢ºÇÅ¬¤Ê²ò·èºö¤òÄó¼¨¤·¤Þ¤¹¡£¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÃÎ¸«¤ò½Ö»þ¤Ë°ú¤½Ð¤»¤ë¤¿¤á¡¢·Ð¸³¤ÎÀõ¤¤Ã´Åö¼Ô¤Ç¤âÀìÌçÅª¤Ê²óÅú¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Ë¤è¤ê¡¢±Ä¶ÈÃ´Åö¼Ô¤ÏAIÎà»÷¸¡º÷¤Ç²áµî¥Çー¥¿¤ò½Ö»þ¤Ë°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¸ÜµÒ¤Î¼ÁÌä¤ËÂ¨Åú¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¡¢³ÎÇ§¤Î¤¿¤á¤Î»ý¤Áµ¢¤ê¤òºï¸º¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¾å¤Î¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤¬¹©¿ô¤äµ»½ÑÅª¸Â³¦¤ò¼«Æ°¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤¿¤á¡¢À½Â¤¸½¾ì¤¬º¤¤ëÍÍ¤Ê¡Ö¤Ç¤¤Ê¤¤ÌóÂ«¡×¤òÊªÍýÅª¤Ë¤µ¤»¤Ê¤¤»ÅÁÈ¤ß¤¬À°¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ²Á³Ê
350Ëü±ß～/¡Ê2¤«·î～¡Ë
¢¨ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤ÎÍøÍÑ¤Ë¤Ï¡¢¶ÈÌ³Àß·×¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤¬É¬¿Ü¤È¤Ê¤ê¡¢ËÜ²Á³Ê¤Ï¤½¤ÎÈñÍÑ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¡ÖNAVINECT(R) ¥¯¥é¥¦¥É¡×¤Î¡ÖÄ¢É¼´ÉÍý¡×¥µー¥Ó¥¹¤Î·ÀÌó¤¬ÊÌÅÓÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢¨ÂÐ¾Ý¶ÈÌ³¤Îµ¬ÌÏ¤ä¥·¥¹¥Æ¥à²½¤ÎÈÏ°Ï¤Ê¤É¤Ë¤è¤êºî¶È´ü´Ö¡¦²Á³Ê¤¬ÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ º£¸å¤ÎÌÜÉ¸
TOPPAN¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ï¡¢¡ÖNAVINECT(R) Sales Build¡×¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¸¦µæ¡¦À½Â¤ÉôÌç¤È±Ä¶ÈÉôÌç¤ÎÏ¢·È¤Ë²ÝÂê¤ò»ý¤ÄÀ½Â¤¶È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢±Ä¶È¡¦¸¦µæ¡¦À½Â¤¤Î»°°Ì°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Çー¥¿³èÍÑ¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¡¢TOPPAN¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤É¤âÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤Ë¤è¤ê¡¢¸ÜµÒ¤Î¼ý±×´ðÈ×¤Î¶¯²½¤È¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÀ½Â¤¶È¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
TOPPAN¥°¥ëー¥×Á´ÂÎ¤Ç¡ÖNAVINECT(R)¡×¤ò¡¢À½Â¤¶È¤òÃæ¿´¤ËÍÍ¡¹¤Ê´ë¶È¤ËÂÐ¤·Äó¶¡¤·¡¢2026Ç¯ÅÙÃæ¤Ë120¼Ò¤Ø¤ÎÆ³Æþ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¡ÖNAVINECT(R)¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖNAVINECT(R)¡×¤Ï¡¢MES¡ÊÀ½Â¤¼Â¹Ô¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¡¢WMS¡ÊÁÒ¸Ë´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¡¢SCADA¤òÅý¹ç¤·¤¿¡¢Åý¹ç·¿À½Â¤DX¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£TOPPAN¤¬¾ðÊó·Ï¡¦À¸³è¡¦»º¶È·Ï¡¦¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹·Ï¤Ê¤É¤Î¼«¼Ò¤ÎÂ¿ÍÍ¤ÊÀ½Â¤¸½¾ì¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó·²¤ò¥Þ¥¤¥¯¥í¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸²½¤·¤ÆÄó¶¡¤¹¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢³Æ¼Ò¸ÇÍ¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢½ÀÆð¤«¤ÄºÇÅ¬¤Ê¥³¥¹¥È¤Ç¤Î²ò·è¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢IC¥¿¥°¤ä³Æ¼ïIoT¥»¥ó¥µー¡ÊUWB/BLE/LPWAÅù¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤ÎÀ¸»ºÁõÃÖ¤È¤â¥¹¥àー¥º¤ÊÏ¢·È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¸½¾ì¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¾ðÊó¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¼ý½¸¡¦²Ä»ë²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¥ê¥âー¥È¤Ç¤Î¾õ¶·ÇÄ°®¡×¡ÖÊ£¿ôµòÅÀ¤ÎµòÅÀ°ì³ç´ÉÍý¡×¡Ö¾å²¼Î®¤ò·Ò¤°¥È¥ìー¥µ¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î³ÎÎ©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¹âÅÙ¤Ê¹©¾ì±¿±Ä¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
Æ³Æþ¤ËºÝ¤·¤Æ¤Ï¡¢À½Â¤¸½¾ì¤Î¼ÂÌ³·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡Ö¥é¥¤¥ó¥Ó¥ë¥Àー¡×¤¬È¼Áö¡£¿©ÉÊ¡¢¼«Æ°¼ÖÉôÉÊ¡¢²½³Ø¡¢À½Ìô¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¶È³¦¤Ç¤Î¼ÂÀÓ¤ò³è¤«¤·¡¢ÃÊ³¬Åª¤Ê¥¹¥±ー¥ë¥¢¥Ã¥×¤«¤éµòÅÀ´ÖÏ¢·È¤Þ¤Ç¡¢À½Â¤¶ÈÁ´ÂÎ¤ÎDX¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£Ï«Æ¯¿Í¸ý¸º¾¯¤Ø¤ÎÂÐºö¤ä¡¢¸·³Ê¤ÊË¡µ¬ÂÐ±þ¤Ê¤É¤Î¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖNAVINECT(R)¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://navinect.jp/
¡ÖNAVINECT(R) Sales Build¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://navinect.jp/app/salesbuild-DX/
¡ö ËÜ¥Ë¥åー¥¹¥ê¥êー¥¹¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹Ì¾¤Ï³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡ö ËÜ¥Ë¥åー¥¹¥ê¥êー¥¹¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿ÆâÍÆ¤ÏÈ¯É½Æü¸½ºß¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸åÍ½¹ð¤Ê¤·¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°Ê¡¡¡¡¾å