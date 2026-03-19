NEO Skin Clinic ·ÃÈæ¼÷¡¢Â¨¸úÀ½Å»ë¤Î¼¡À¤Âå·¿¥ê¥Õ¥È¥¢¥Ã¥×¡¦¥¿¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¼£ÎÅ¡Ö¥ªー¥ë¥¿¥¤¥È¡×¤òÄó¶¡³«»Ï
SBC¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥°¥ëー¥×¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ê½êºßÃÏ¡§ÊÆ¹ñ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¡¢CEO¡§ÁêÀî ²ÂÇ·¡¢°Ê²¼¡ÖSBC¡×¡Ë¤¬·Ð±Ä»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦NEO Skin Clinic ·ÃÈæ¼÷¤Ï¡¢2026Ç¯3·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê¡¢´Ú¹ñ¡¦Innoxus¼Ò¤¬³«È¯¤·¤¿¡¢È©¤Î¿¼ÁØ¤Ø¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ーÅÁÃ£¸úÎ¨¤ò¹â¤á¤ëÆÃµöµ»½Ñ¡ÖDLTD(R)︎¡ÊDielectric Loss Target Delivery¡Ë¡×¤òÅëºÜ¤·¤¿¼¡À¤Âå·¿¥ê¥Õ¥È¥¢¥Ã¥×¡¦¥¿¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¼£ÎÅ¡Ö¥ªー¥ë¥¿¥¤¥È¡ÊAlltite¡Ë¡×¤òÆ³Æþ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¼£ÎÅ¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢Æ±±¡¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¤¿¤ë¤ß¡¦°ú¤Äù¤á¼£ÎÅ¤ÎÁªÂò»è¤¬¤µ¤é¤Ë¹¤¬¤ê¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¤´´õË¾¤äÈ©¤Î¾õÂÖ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¤è¤ê¤¤áºÙ¤ä¤«¤Ê¼£ÎÅ¥×¥é¥ó¤ÎÄó°Æ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯¡¢ÈþÍÆ°åÎÅ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÈó¿¯½±¼£ÎÅ¤Î¥Ëー¥º¤Î¹â¤Þ¤ê¤ËÈ¼¤¤¡¢¥á¥¹¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¡ÖÀÚ¤é¤Ê¤¤¤¿¤ë¤ß¼£ÎÅ¡×¤Ø¤ÎÃíÌÜ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ê¥Õ¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë¶¯¤ß¤ò»ý¤ÄHIFU¡Ê¹âÌ©ÅÙ¾ÇÅÀ¼°Ä¶²»ÇÈ¡Ë¤ä¥¿¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¤Ë¶¯¤ß¤ò»ý¤ÄRF¡Ê¹â¼þÇÈ¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿´ûÂ¸¤Î¼£ÎÅË¡¤¬ÉáµÚ¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¥Ëー¥º¡Ê¤ª´é¤Î¥Ü¥ê¥åー¥à¤ò°Ý»ý¤·¤¿¤¤¡¢ÆÃÄê¤ÎÁØ¤ò½¸ÃæÅª¤Ë¥±¥¢¤·¤¿¤¤Åù¡Ë¤â¤è¤êÂ¿ÍÍ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤«¤é¡¢½¾Íè¤Î¥ê¥Õ¥È¥¢¥Ã¥×¼£ÎÅ¤ÎÆÃÀ¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¤¿¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¼¡À¤Âåµ¡´ï¤È¤·¤Æ¡Ö¥ªー¥ë¥¿¥¤¥È¡×¤òÆ³Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢´ûÂ¸¤Î¼£ÎÅË¡¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥³¥ó¥Ó¥Íー¥·¥ç¥ó¼£ÎÅ¤ò´Þ¤á¡¢¤è¤ê¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥º¤µ¤ì¤¿¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥±¥¢¤ÎÄó°Æ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥ªー¥ë¥¿¥¤¥È¡×¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢Innoxus¼ÒÆÈ¼«¤ÎÆÃµöµ»½Ñ¤Ç¤¢¤ë¡¢È©¤Î¿¼ÁØ¤Ø¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤ò¹âÅÙ²½¤¹¤ë¡ÖDLTD(R)︎¡×¤Ç¤¹¡£Æ±µ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¡¢Ç®¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡Ö¿¿ÈéÁØ¡ÊÈ©¤ÎÃÆÎÏ¤ò»Ê¤ëÁØ¡Ë¡×¤ä¡ÖSMAS¶ÚËì¡ÊÈ©¤ÎÅÚÂæ¤È¤Ê¤ëÁØ¡Ë¡×¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Èé²¼»éËÃÁØ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤òÍÞÀ©¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸úÎ¨Åª¤Ë¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò½¸Ãæ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¼«Á³¤Ê¥Ü¥ê¥åー¥à¤òÂ»¤Ê¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¡¢³Î¤«¤Ê°ú¤Äù¤á¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÆÈ¼«¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ーÀ©¸æ¤È¶¯ÎÏ¤ÊÎäµÑ¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢È©É½ÌÌ¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¤Ä¤Ä¡¢¿¼Éô¤ØÅª³Î¤ËÇ®¥¨¥Í¥ë¥®ー¤òÍ¶Æ³¤·¤Þ¤¹¡£ÄË¤ß¤ä¥À¥¦¥ó¥¿¥¤¥à¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤¿Àß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿Ë»¤ÊÆü¾ï¤òÁ÷¤ë¸½Âå¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤â´ó¤êÅº¤¦¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥ªー¥ë¥¿¥¤¥È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.sbc-neoskinclinic.jp/menu/alltite.html)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
NEO Skin Clinic ·ÃÈæ¼÷ ±¡Ä¹ / µÈÀî Í¥ºÚ°å»Õ¤Î¥³¥á¥ó¥È
¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥±¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¹ü³Ê¤ä»éËÃ¤Î¤Ä¤Êý¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¼«Á³¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤ò½Å»ë¤·¤¿¥¢¥×¥íー¥Á¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¡Ö¥ªー¥ë¥¿¥¤¥È¡×¤Ï¡¢ÆÃµöµ»½Ñ¡ÖDLTD(R)︎¡×¤Ë¤è¤ê¡¢¿¿ÈéÁØ¡¦SMASÁØ¤Ø¸úÎ¨Åª¤«¤ÄÁªÂòÅª¤Ë¥¨¥Í¥ë¥®ー¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Èé²¼»éËÃ¤Ø¤Î²áÅÙ¤Ê±Æ¶Á¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Á³¤Ê¥Ü¥ê¥åー¥à¤òÊÝ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ°ú¤Äù¤á¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¾õÂÖ¤ä¤´´õË¾¤Ë±þ¤¸¤¿¼£ÎÅÄó°Æ¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åö±¡¤Ç¤Ïº£¸å¤âµ»½Ñ¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤òÂ³¤±¡¢¤è¤ê¼Á¤Î¹â¤¤¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥±¥¢¼£ÎÅ¤ÎÄó¶¡¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
µÈÀî°å»Õ¤Î¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.sbc-neoskinclinic.jp/about/)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
SBC¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤ÎÀè¿ÊÅª¤Ê°åÎÅÃÎ¸«¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢ÀìÌç¶µ°é¤òÄÌ¤¸¤¿ÃÎ¼±¡¦µ»½Ñ¿å½à¤Î¸þ¾å¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æü¿Ê·îÊâ¤Ç¿Ê²½¤¹¤ëÈþÍÆ°åÎÅ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆÈ¼«¤Î¸·³Ê¤Ê¸¡¾ÚÂÎÀ©¤Î¤â¤È°ÂÁ´À¤ÈºÆ¸½À¤òÅ°ÄìÅª¤ËÄÉµá¤·¡¢ºÇ¿·¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿·¼£ÎÅ¤ò½ÀÆð¤ËÆ³Æþ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¥°¥íー¥Ð¥ë¿å½à¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢°ÂÁ´À¡¦Æ©ÌÀÀ¡¦»ýÂ³Åª¤Ê²ÁÃÍ¸þ¾å¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
SBC¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥°¥ëー¥×¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹
SBC¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥°¥ëー¥×¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï¡¢Àè¿ÊÅª¤ÊÈþÍÆ°åÎÅ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÈéÉæ²Ê¡¢À°·Á³°²Ê¡¢ÉÔÇ¥¼£ÎÅ¡¢ÉØ¿Í²Ê¡¢»õ²Ê¡¢Ã¦ÌÓ¾É¼£ÎÅ¡ÊAGA¡Ë¡¢´ã²Ê¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¿ÇÎÅÎÎ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¹ñÆâ³°¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤Ë·Ð±Ä»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦Management Services Organization¡Ê°åÎÅ·Ð±Ä»Ù±ç²ñ¼Ò¡Ë¤Ç¤¹¡£Â¿ÍÍ¤Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¥Ö¥é¥ó¥É¤òÍÊ¤·¡¢¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥Äー¥ê¥º¥à¤äÊÆ¹ñ¡¦¥¢¥¸¥¢¤Ø¤Î¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸³«¤â¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯9·î¤ËÊÆ¹ñNASDAQ»Ô¾ì¤Ø¾å¾ì¤·¡¢2025Ç¯6·î¤Ë¤ÏÊÆ¹ñ³ô²Á»Ø¿ô¡Ö¥é¥Ã¥»¥ë3000¡×¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤â¡Ö¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ÇÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤Î¡Ö¹¬Ê¡ÅÙ¡×¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥°¥ëー¥×¥Ñー¥Ñ¥¹¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤°åÎÅ¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤È¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯³ÈÂç¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
±ÑÊ¸Ì¾¡§SBC Medical Group Holdings Incorporated
¾å¾ì»Ô¾ì¡§NASDAQ Global Market
¥Æ¥£¥Ã¥«ー¡ÊÊÆ¹ñ¾Ú·ô¥³ー¥É¡Ë¡§SBC
½êºßÃÏ¡§200 Spectrum Center Drive Suite 300 Irvine, CA 92618 USA
CEO¡§ÁêÀî ²ÂÇ·
»ö¶È¡§°åÎÅµ¡´Ø¡ÊÈþÍÆ°åÎÅ¡¦ÈéÉæ²Ê¡¦À°·Á³°²Ê¡¦ÉÔÇ¥¼£ÎÅ¡¦ÉØ¿Í²Ê¡¦»õ²Ê¡¦Ã¦ÌÓ¾É¼£ÎÅ¡ÊAGA¡Ë¡¦´ã²Ê¡¢Â¾¡Ë¤Ø¤Î·Ð±Ä»Ù±ç»ö¶È
¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://sbc-holdings.com
¸ø¼°LinkedIn¥Úー¥¸¡§ https://www.linkedin.com/company/sbc-medical-group-holdings-inc
NEO Skin Clinic¡§https://www.sbc-neoskinclinic.jp/
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
SBC¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥°¥ëー¥×¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹
¹ÊóÉô¡§Â¼¾å¡¡¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§pr@sbc.or.jp