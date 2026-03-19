¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥À¥¤¥¥ó¡Û½÷À³èÌö¿ä¿Ê¤ËÍ¥¤ì¤¿´ë¶È¤È¤·¤Æ¡Ö¤Ê¤Ç¤·¤³ÌÃÊÁ¡×¤Ë10ÅÙÌÜ¤ÎÁªÄê
¥À¥¤¥¥ó¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤ÈÅìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¤¬¶¦Æ±¤Ç½÷À³èÌö¿ä¿Ê¤ËÍ¥¤ì¤¿¾å¾ì´ë¶È¤òÉ¾²Á¤·È¯É½¤¹¤ë¡¢ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¡Ö¤Ê¤Ç¤·¤³ÌÃÊÁ¡×¤ËÁªÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤Ê¤Ç¤·¤³ÌÃÊÁ¡×¤Ø¤ÎÁªÄê¤Ï¡¢ºòÇ¯ÅÙ¤ËÂ³¤2Ç¯Ï¢Â³¡¢º£²ó¤ÇÄÌ»»10ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¥À¥¤¥¥ó¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¼¼
Âçºå¡Ê06¡Ë6147-9923¡¿Åìµþ¡Ê03¡Ë3520-3100
E-Mail¡§¡¡prg@daikin.co.jp
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥À¥¤¥¥ó¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡Ö½÷À³èÌö¿ä¿Ê¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡×
https://www.daikin.co.jp/-/media/Project/Daikin/daikin_co_jp/csr/pdf/social/diversity_activities-pdf.pdf?rev=a618911f2458457c8ff9acdc2923018c&hash=BED631B04BDA54F8369D94DDF0BD6E6D
·ÐºÑ»º¶È¾Ê¡¡½÷À³èÌö¤ËÍ¥¤ì¤¿¾å¾ì´ë¶È¤òÁªÄê¡Ö¤Ê¤Ç¤·¤³ÌÃÊÁ¡×
http://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/diversity/nadeshiko.html
¥À¥¤¥¥ó¤Ï¡¢¥À¥¤¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ò·Ð±Ä¤ÎÃì¤È¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×·Ð±ÄÍýÇ°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥À¥¤¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£¿ä¿Ê¤ò·Ç¤²¡¢¹ñÀÒ¡¢Ç¯Îð¡¢ÀÊÌ¤ä¾ã¤¬¤¤¤ÎÍÌµ¤Ê¤É¤òÌä¤ï¤º¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¿Íºà¤Î³èÌö¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£½÷À³èÌö¿ä¿Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢2011Ç¯¤Ë·Ð±Ä¥È¥Ã¥×Ä¾³í¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢½ÅÅÀÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½÷À³èÌö¿ä¿ÊË¡¤Ë´ð¤Å¤¯¹ÔÆ°·×²è¤Ë¤ª¤¤¤ÆÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢´ÉÍý¿¦¤È½÷À¼Ò°÷¤Î°Õ¼±²þ³×¡¢½÷À¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÁá´ü°éÀ®¡¢°é»ùµÙ²Ë¤«¤é¤ÎÁá´üÉüµ¢»Ù±ç¤ä¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥Ã¥×»Ù±ç¤Î¤Û¤«¡¢ÀÊÌ¤Ë´Ø¤ï¤é¤º»Å»ö¤È°é»ù¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¤¿¤á¤Î´Ä¶À°È÷¤ÈÉ÷ÅÚ¾úÀ®¤Ë´Ø¤¹¤ë»Üºö¤ò³È½¼¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î·ë²Ì¡¢½÷À´ÉÍý¿¦¡¦¥ê¡¼¥À¡¼¤Î°éÀ®¡¢ÅÐÍÑ¤ÏÃå¼Â¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢ÆâÉôÅÐÍÑ¤Î½÷ÀÌò°÷¤Ï£²¿Í¡¢½÷À´ÉÍý¿¦¿ô¤Ï2011Ç¯ÅÙ¤ÎÌó6ÇÜ¤È¤Ê¤ê¡¢½÷À³èÌö¿ä¿ÊË¡¤Ë´ð¤Å¤¯¹ÔÆ°·×²è¤Ë·Ç¤²¤ë½÷À´ÉÍý¿¦¿ô¡¦Ìò°÷ÅÐÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ëÌÜÉ¸¤òÁ°ÅÝ¤·¤ÇÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê»Üºö¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ë¤è¤ê¡¢´ÉÍý¿¦¸õÊäÁØ¤Î¿Í¿ô¤ÏÌó4ÇÜ¤ËÁý²Ã¤·¡¢½÷À¼Ò°÷ÈæÎ¨¤âÂç¤¤¯¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃËÀ¼Ò°÷¤Ë¤è¤ë°é»ùµÙ²Ë¼èÆÀ¤âÄêÃå¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ê¡¢2024Ç¯ÅÙ¤Ï¼èÆÀÎ¨89.7%¡¢Ê¿¶Ñ¼èÆÀÆü¿ô¤Ï29.3Æü¤È¡¢ÀÊÌ¤òÌä¤ï¤º°é»ù¤Ë»²²è¤¹¤ëÉ÷ÅÚ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÅÀ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢º£²ó¤ÎÁªÄê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â°ú¤Â³¤¡¢¼Ò°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬ºÇÂç¸Â¤ËÇ½ÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¥À¥¤¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£¿ä¿Ê¤ò²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â°ú¤Â³¤¡¢¼Ò°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬ºÇÂç¸Â¤ËÇ½ÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¥À¥¤¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£¿ä¿Ê¤ò²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¥À¥¤¥¥ó¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¼¼
Âçºå¡Ê06¡Ë6147-9923¡¿Åìµþ¡Ê03¡Ë3520-3100
E-Mail¡§¡¡prg@daikin.co.jp
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥À¥¤¥¥ó¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡Ö½÷À³èÌö¿ä¿Ê¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡×
https://www.daikin.co.jp/-/media/Project/Daikin/daikin_co_jp/csr/pdf/social/diversity_activities-pdf.pdf?rev=a618911f2458457c8ff9acdc2923018c&hash=BED631B04BDA54F8369D94DDF0BD6E6D
·ÐºÑ»º¶È¾Ê¡¡½÷À³èÌö¤ËÍ¥¤ì¤¿¾å¾ì´ë¶È¤òÁªÄê¡Ö¤Ê¤Ç¤·¤³ÌÃÊÁ¡×
http://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/diversity/nadeshiko.html