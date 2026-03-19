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【オリックス】「なでしこ銘柄」に2年連続で選定
女性活躍を支えるキャリア形成支援と両立支援が評価
オリックス株式会社（本社：東京都港区、社長：郄橋 英丈）は、本日、経済産業省と東京証券取引所が共同で主催する2025年度「なでしこ銘柄」※1に選定されましたのでお知らせします。オリックスがなでしこ銘柄に選定されるのは2年連続となります。
なでしこ銘柄は、女性活躍推進に優れた上場企業を「中長期の企業価値向上」を重視する投資家にとって魅力ある銘柄として紹介することで、企業への投資を促進し、各社の取り組みを加速させることを狙いとしています。当社は女性活躍推進の取り組みを経営戦略と結びつけ、「採用から登用までの一貫したキャリア形成支援」と「共働き・共育てを可能にする性別を問わない両立支援」を両輪で実践する企業として、2025年度「なでしこ銘柄」に選定されました。
オリックスは金融事業を軸として隣接分野へ事業を拡大し、新しい価値を創造する独自のビジネスモデルで発展してきました。2025年4月にはPurposeを軸とした長期的な成長戦略「ORIX Group Growth Strategy 2035」を策定し、当社の強みである2つのビジネスモデル「事業価値創造モデル」と「顧客課題解決モデル」を活用し、3つの戦略的投資領域での持続的な成長サイクルを実現することを目指しています。人的資本の価値向上は、成長戦略の重要な柱です。この戦略を実践する多様な人材こそが、当社の最も重要な財産であり、その力を最大限に引き出すことが、持続的な事業成長の原動力となっています。
オリックスは今後も、全ての社員が最大限のパフォーマンスを発揮できる職場づくりを進めるとともに、多様な人材の活躍を通じて市場ニーズに迅速に応え、「ORIX Group Purpose & Culture」※2の実現と、持続的な企業価値向上に取り組んでまいります。
※1 出典：経済産業省「女性活躍に優れた上場企業を選定『なでしこ銘柄』」（https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/diversity/nadeshiko.html）
※2 オリックスグループ ウェブサイト：ORIX Group Purpose & Culture（https://www.orix.co.jp/grp/company/about/purpose_and_culture/）
本件に関するお問合わせ先
オリックス株式会社 グループ広報・渉外部 TEL：03-3435-3167
オリックス株式会社（本社：東京都港区、社長：郄橋 英丈）は、本日、経済産業省と東京証券取引所が共同で主催する2025年度「なでしこ銘柄」※1に選定されましたのでお知らせします。オリックスがなでしこ銘柄に選定されるのは2年連続となります。
なでしこ銘柄は、女性活躍推進に優れた上場企業を「中長期の企業価値向上」を重視する投資家にとって魅力ある銘柄として紹介することで、企業への投資を促進し、各社の取り組みを加速させることを狙いとしています。当社は女性活躍推進の取り組みを経営戦略と結びつけ、「採用から登用までの一貫したキャリア形成支援」と「共働き・共育てを可能にする性別を問わない両立支援」を両輪で実践する企業として、2025年度「なでしこ銘柄」に選定されました。
オリックスは今後も、全ての社員が最大限のパフォーマンスを発揮できる職場づくりを進めるとともに、多様な人材の活躍を通じて市場ニーズに迅速に応え、「ORIX Group Purpose & Culture」※2の実現と、持続的な企業価値向上に取り組んでまいります。
※1 出典：経済産業省「女性活躍に優れた上場企業を選定『なでしこ銘柄』」（https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/diversity/nadeshiko.html）
※2 オリックスグループ ウェブサイト：ORIX Group Purpose & Culture（https://www.orix.co.jp/grp/company/about/purpose_and_culture/）
本件に関するお問合わせ先
オリックス株式会社 グループ広報・渉外部 TEL：03-3435-3167