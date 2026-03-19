¥µ¥Þ¥ó¥µ¥¿¥Ð¥µ¥×¥Á¥Á¥ç¥¤¥¹¤«¤é¿·À¸³è¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÌ¾»É¥±ー¥¹¤ä¥Ñ¥¹¥±ー¥¹¡¢ID¥±ー¥¹¤¬ÅÐ¾ì¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥Þ¥ó¥µ¥¿¥Ð¥µ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É(ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¸Å²°¡¡¹¬Æó¡¢½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è)¤Ï¡¢¡ØSamantha Thavasa Petit Choice(¥µ¥Þ¥ó¥µ¥¿¥Ð¥µ¥×¥Á¥Á¥ç¥¤¥¹)¡Ù¤«¤é¡¢
Ì¾»É¥±ー¥¹¡¢ID¥±ー¥¹¡¢¥Þ¥ë¥Á¥±ー¥¹¡¢¥Ñ¥¹¥±ー¥¹¤Ê¤É¿·À¸³è¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¢£¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.samantha.co.jp/shop/e/epb2603c1/
¡Ú¥Ñ¥¹¥±ー¥¹¡Û \13,200-
¥·¥ó¥×¥ë¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤¤Samatha Thavasa Petit Choice¤Î¥í¥´¤È¥Ïー¥È¤ÎÇó²¡¤·¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¤É¤ó¤Ê¥·ー¥ó¤Ë¤â»ÈÍÑ¤Ç¤¡¢¥Á¥§ー¥ó¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤ª»ý¤Á¤Î¥Ð¥Ã¥°¤Ë¤âÉÕ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¥Á¥§ー¥ó¤Ï¼è¤ê³°¤·²ÄÇ½¡£
¡ÚID¥±ー¥¹¡Û\14,300-
ÂÔË¾¤ÎID¥±ー¥¹¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¥·¥ó¥×¥ë¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤¯·Ú¤¤¤¿¤á¡¢¼ó¤«¤é¤µ¤²¤Æ»ÈÍÑ¤Ç¤ÊØÍø¡ý
Ãæ±û¤Î¶â¶ñ¤Ë¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥Õ¥¡¥¹¥Êー¥Á¥ãー¥à¤òÉÕ¤±¤Æ³Ú¤·¤à¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÌ¾»É¥±ー¥¹¡Û \14,300-
»ÅÀÚ¤ê¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ê¬¤±¤Æ¼ýÇ¼²ÄÇ½¡£
¤µ¤é¤Ë¥Ý¥±¥Ã¥È¤Î¥Þ¥Á¤¬¹¤¤¤¿¤áÊ£¿ôËç¼ýÇ¼¤¬¤Ç¤¡¢Ì¾»É¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥«ー¥É¤ä
¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¾®ÊªÆþ¤ì¤È¤·¤Æ¤â»ÈÍÑ¤Ç¤¤ëËüÇ½¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
¡Ú¥Þ¥ë¥Á¥±ー¥¹¡Û \14,300-
¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹ÇÉ¤ÎÊý¤ä¡¢¾®¤µ¤á¤Î¥Ð¥Ã¥°¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÂ¿µ¡Ç½¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
¾®Á¬Æþ¤ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥«ー¥É¥Ý¥±¥Ã¥È¤¬7²Õ½ê¤¢¤ê¡¢¿¿¤óÃæ¤Î¥Õ¥¡¥¹¥Êー¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ï
¤ª¼é¤ê¤ä¾®Êª¤Î¼ýÇ¼¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£
ÇØÌÌ¤Ë¤â¥«ー¥É¤Î¼ýÇ¼¤¬¤Ç¤¡¢ÁëÉÕ¤¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ï
¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥«ー¥É¤ä¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤Ê¤É¤Î¼ýÇ¼¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¢£¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.samantha.co.jp/shop/e/epb2603c1/
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¾¦¹æ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥Þ¥ó¥µ¥¿¥Ð¥µ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¸Å²° ¹¬Æó
ÀßÎ©¡§1994Ç¯3·î10Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Ð¥Ã¥°¤È¥¸¥å¥¨¥êー¤Î´ë²è¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä
URL¡§https://www.samantha.co.jp/company