¡Ú(³ô)¥¸¥§¥¤¥¢ー¥ë¥µー¥Ó¥¹¥Í¥Ã¥È¹­Åç¡Û～¥ß¥Ê¥â¥¢³«¶È1¼þÇ¯µ­Ç° ¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ～

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´2Ëç)

À¾ÆüËÜÎ¹µÒÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò

¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥§¥¤¥¢ー¥ë¥µー¥Ó¥¹¥Í¥Ã¥È¹­Åç¡ÊËÜ¼Ò¡§¹­Åç»Ô¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯3·î26Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é3·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Þ¤ÇJR¹­Åç±Ø¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¥ß¥Ê¥â¥¢³«¶È1¼þÇ¯µ­Ç°¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£


¡¡´ü´ÖÃæ¤Ë¤ÏJRÀ¾ÆüËÜ¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥«¥â¥Î¥Ï¥·¤Î¥¤¥³¤Á¤ã¤ó¡×¡¢¥«¥ë¥Óー¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¤«¤Ã¤Ñ¤¨¤Ó¤¯¤ó¡×¡¢¥Á¥Á¥ä¥¹¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥ÁーË·¡×¡¢¹­Åç¸©´Ñ¸÷Ï¢ÌÁ¤ÎHIT¤Ò¤í¤·¤Þ´Ñ¸÷Âç»È¡Ö¤Ò¤í¤¯¤Þ¡×¡¢½Ö²Û»°¸¶¥Á¥ç¥³¥é¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥Á¥ç¥³¥é¥â¥¦¡×¤Ê¤ÉÃÏ¸µ¹­Åç¤Ë´Ø·¸¤¹¤ë¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬²ñ¾ì¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¥ß¥Ê¥â¥¢³«¶È1¼þÇ¯¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡ª



1¡¥¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×

¡Ú¾ì½ê¡Û


JR¹­Åç±Ø¿·´´Àþ¸ý1³¬¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹¡Ê¥¨¥­¥­¥¿¥×¥é¥¶¡Ë


¡Ú±Ä¶ÈÆü»þ¡Û


¡¦2026Ç¯3·î26Æü¡ÊÌÚ¡Ë11¡§00～19¡§00


¡¦2026Ç¯3·î27Æü¡Ê¶â¡Ë10¡§00～19¡§00


¡¦2026Ç¯3·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë10¡§00～19¡§00




£²¡¥ÈÎÇä¾¦ÉÊ

¡Ê£±¡Ë¡ÖÅç¤´¤³¤í¤È¡¢HIT¤Ò¤í¤·¤Þ´Ñ¸÷Âç»È¤Î¤Ò¤í¤¯¤Þ¤Ë¤è¤ë¸ÂÄê¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¡×


¥ß¥Ê¥â¥¢1¼þÇ¯µ­Ç°¾¦ÉÊ¡Ö¥ì¥â¥ó¥¯¥Ã¥­ー¡×


¡Ê£²¡Ë¹­ÅçÈ¯¾Í´ë¶È¤Î¾¦ÉÊ¡§¥«¥ë¥Óー¡¢¥Á¥Á¥ä¥¹¡¢½Ö²Û»°¸¶¤Î¾¦ÉÊ


¡Ê£³¡ËÀÖÊ¡¡¡¡Ö¥ß¥Ê¥â¥¢³«¶È1¼þÇ¯µ­Ç° ¹ÈÇòÌß¡×


¢¨3·î27Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢3·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Î¤ßÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£


¢¨¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£


¡Ê£´¡Ë¤½¤ÎÂ¾¡§Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥°¥Ã¥º¡Ê¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¥°¥Ã¥º¡¢¤Ì¤¤¤°¤ë¤ßÅù¡Ë


¥«¥â¥Î¥Ï¥·¤Î¥¤¥³¤Á¤ã¤ó¡ß¥«ー¥×Ë·¤ä¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¡¢HIT¤Ò¤í¤·¤Þ´Ñ¸÷Âç»È¤Î¤Ò¤í¤¯¤Þ¥°¥Ã¥º







3¡¥¡Ö¥«¥â¥Î¥Ï¥·¤Î¥¤¥³¤Á¤ã¤ó¡×Åù¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ë¤è¤ë¥°¥êー¥Æ¥£¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ê»²²Ã¼«Í³¡Ë

¡Ú¼Â»ÜÆü»þ¡Û


2026Ç¯3·î26Æü¡ÊÌÚ¡Ë～2026Ç¯3·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡»þ´ÖÌ¤Äê


¡Ú¾ì½ê¡Û


JR¹­Åç±Ø¿·´´Àþ¸ý1³¬¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹¡Ê ¥¨¥­¥­¥¿¥×¥é¥¶ ¡Ë


¡ÚÅÐ¾ìÍ½Äê¡Û


¡¦¥«¥â¥Î¥Ï¥·¤Î¥¤¥³¤Á¤ã¤ó


¡¦¤«¤Ã¤Ñ¤¨¤Ó¤¯¤ó¡Ê¥«¥ë¥Óー¡Ë


¡¦¥ÁーË·¡Ê¥Á¥Á¥ä¥¹¡Ë


¡¦HIT¤Ò¤í¤·¤Þ´Ñ¸÷Âç»È ¤Ò¤í¤¯¤Þ


¡¦¥Á¥ç¥³¥é¥â¥¦¡Ê½Ö²Û»°¸¶¡Ë


¢¨¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ëÆü¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡


¢¨³Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤âÍ½¹ð¤Ê¤¯ÆâÍÆÊÑ¹¹¤äÃæ»ß¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£