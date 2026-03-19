¹â¶¶Íª¼£¥³¥ó¥µー¥È vol.2¡ØMULTIPLE¡Ù4·î25Æü³«ºÅ¡¡½ÂÃ«·Ä°ìÏº¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡¦½Ð±é¡¢µÆÃÏÀ®¹¦¡¢ÀÐ¾å¿¿Í³»Ò¡¢Ä«¿á¿¿Íý»Ò¤¬½é¶¦±é

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1. Basilic de Messine (2019) ーPiano ¹â¶¶Íª¼£
2. À±²Ð Seong-hwa (2005) ーViolin ÀÐ¾å¿¿Í³»Ò
3. ÌÖËìÎö¹¦ Retinal Tear (2013) ーSax µÆÃÏÀ®¹¦¡¡Reading Ä«¿á¿¿Íý»Ò
4. BLUE (1998/2026) ーPiano ¹â¶¶Íª¼£
5. ¤æ¤¯Æ»¤Ïº½¤ÎÎ®¤ì ce cours de sable qui glisse... (2014) ーPiano ½ÂÃ«·Ä°ìÏº¡¢Reading Ä«¿á¿¿Íý»Ò
6. Alamkara Improvisation (2017/2026) ーPiano ¹â¶¶Íª¼£¡¢½ÂÃ«·Ä°ìÏº¡¢Sax µÆÃÏÀ®¹¦
7. ¿å¤ËÁö¤ë±Æ Moving Shadows Underwater (2014)ーPiano ¹â¶¶Íª¼£
8. »þ Die Zeit (2024) ーPiano ¹â¶¶Íª¼£¡¢Violin ÀÐ¾å¿¿Í³»Ò
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Photo by Kenshu Shintsubo
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