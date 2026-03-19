¥Ñ¥ê¤Î¥ß¥·¥å¥é¥ó°ì¤ÄÀ±¡ÖL¡ìArcheste(¥é¥ë¥±¥¹¥È)¡×°ËÆ£ ÎÉÌÀ¥·¥§¥Õ¤ò¾·æÛ¤·¡¢3Æü´Ö¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ¥Õ¥§¥¢¤ò2026Ç¯6·î¤Ë³«ºÅ

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¡ÚURL¡Ûhttps://www.keihanhotels-resorts.co.jp/the-thousand-kyoto/restaurants/scalae/
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¡ÚURL¡Ûhttps://www.keihanhotels-resorts.co.jp/the-thousand-kyoto/