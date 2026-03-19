ÅÁÅý¤Î¥â¥Ë¥¿ー»×ÁÛ¤òºÇ¿·¤Î²»¶Áµ»½Ñ¤Ç¾º²Ú¡£²»³Ú¤Î³Ë¿´¤Þ¤ÇåÌÌ©¤ËÉÁ¤¯¡¢16cm2¥¦¥§¥¤¥¹¥Ôー¥«ー¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖGX160BJ¡×ÅÐ¾ì¡£
¥Õ¥©¥¹¥¿ーÅÅµ¡³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¥Õ¥©¥¹¥Æ¥¯¥¹ ¥«¥ó¥Ñ¥Ëー ¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¡§ÅÄÃæ±Ñ¹Ô¡¿ÅìµþÅÔ¾¼Åç»Ô¡¿°Ê²¼¥Õ¥©¥¹¥Æ¥¯¥¹¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡Ë¤Ï¡¢¥¹¥Ôー¥«ー¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖGX160BJ¡× ¤ò4·î¾å½Ü¤è¤ê½Ð²Ù¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/83022/table/32_1_e29499c959d352f74d20f97660d3c030.jpg?v=202603190951 ]
¢£À½ÉÊ³µÍ×
ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¥Õ¥©¥¹¥Æ¥¯¥¹¤¬Ä¹Ç¯ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥×¥íÍÑ¥ê¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥â¥Ë¥¿ー¤Î»×ÁÛ¤ò·Ñ¾µ¤·¡¢¿·³«È¯¥Á¥¿¥ó¿¶Æ°ÈÄ¥Ä¥£ー¥¿ー¤ÈÆÈ¼«¤ÎHR¿¶Æ°ÈÄ¥¦ー¥Ïー¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢2¥¦¥§¥¤¤ÎÍýÁÛ¤òÄÉµá¤·¤ÆÅ°Äì¥Á¥åー¥Ë¥ó¥°¤·¤¿GX¥·¥êー¥ººÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£²»³Ú¤Î³Ë¿´¤Þ¤ÇåÌÌ©¤ËÉÁ¤Î×¾ì´¶°î¤ì¤ë²»Áü¤¬ÌÜÁ°¤Ë¹¤¬¤ë¹âÃé¼ÂºÆÀ¸¤Ë¤è¤ê¡¢¿¼¤¤´¶Æ°¤È¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¤Î±Ù¤Ó¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¼ç¤ÊÆÃÄ¹
¡ü¡¡¿·³«È¯1¥¤¥ó¥Á¡¦¥ê¥Ã¥¸¥Éー¥à¥Á¥¿¥ó¿¶Æ°ÈÄ¥Ä¥£ー¥¿ー
¥Ä¥£ー¥¿ー¤Ï¡¢¥Á¥¿¥ó¤ò¥ê¥Ã¥¸¥Éー¥à·Á¾õ¤ÇÀ®·¿¤·¤¿¿¶Æ°ÈÄ¤Î¿·³«È¯1¥¤¥ó¥Á¡¦¥Éー¥à¥Ä¥£ー¥¿ーFT36TD¤òÅëºÜ¡£ºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿·Á¾õ¤Î¥Ç¥Õ¥åー¥¶ー¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤Æ¥¯¥ê¥¢¤Ç¹â²òÁüÅÙ¤ò¸Ø¤ë¥ê¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥â¥Ë¥¿ーÆ±Åù¤ÎºÆÀ¸Ç½ÎÏ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
FT36TD ¥Ä¥£ー¥¿ー
¡¦¥ê¥Ã¥¸¥Éー¥à·Á¾õ¤Ï¡¢¥Ü¥¤¥¹¥³¥¤¥ë¤«¤é¥Éー¥à¤ÎÄºÅÀ¤Þ¤Ç¤Îµ÷Î¥¤ò°ìÄê¤Ë¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¶¦¿¶¤òÊ¬»¶¡£¶âÂ°¿¶Æ°ÈÄ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¹âÂ®¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤ò¼Â¸½¤·¤¬¤é¥«¥éー¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¸ÇÍ¶¦¿¶¤òÊ¬»¶¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Á¥¿¥ó¿¶Æ°ÈÄ¤È¥Ü¥¤¥¹¥³¥¤¥ë¥Ü¥Ó¥ó¤ÏÆÃÀ¤Î°Û¤Ê¤ëÆó¼ïÎà¤ÎÀÜÃåºÞ¤ÇÀÜ¹ç¤·¡¢¥Ü¥¤¥¹¥³¥¤¥ë¤ÎÆ°¤¤òÀµ³Î¤Ë¿¶Æ°ÈÄ¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ü¥¤¥¹¥³¥¤¥ë
¤Î´¬¤Àþ¤Ï¥·¥çー¥È¥¿¥¤¥×¤òºÎÍÑ¤·¡¢¼§µ¤²óÏ©¤Î¼§¾ì¤«¤é³°¤ì¤Ê¤¤Àß·×¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÂÑÆþÎÏ¤Î¸þ¾å¤ÈÄãÏÄ¤ÇÄÉ½¾À¤ËÍ¥¤ì¤¿¹âÀºÅÙ¤Ê¹â°èºÆÀ¸¤ò
¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¥Ü¥¤¥¹¥³¥¤¥ë¤Î¥Æ¥£¥ó¥»¥ë¥ï¥¤¥äー¤Ë¤Ï¹â²»¼Á¤È¹âÂÑµ×À¤òÊ»¤»»ý¤Ä¶ä¥á¥Ã¥¶äÆ¼¹ç¶â¤ò»ÈÍÑ¡£¥Éー¥àÆâÂ¦¤Î¥¥ã¥Ó¥Æ¥£¤Ë¤Ï¡¢¼§µ¤²óÏ©¤Î¥Ýー
¥ë¤ÎÄºÉô¤Ë²»¶ÁÆÃÀ¤ËÍ¥¤ì¤¿¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ëÀ½¤ÎÉÔ¿¥ÉÛ¤òÅ½¤Ã¤Æ²»¶Á¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ê¥Ã¥¸¥Éー¥à¥Á¥¿¥ó¿¶Æ°ÈÄ
¡ü¡¡¥Õ¥©¥¹¥Æ¥¯¥¹¤¬¸Ø¤ëÅÁÅý¤ÎHR¿¶Æ°ÈÄ¥¦ー¥Ïー
¥¦ー¥Ïー¤Ë¤Ï16cm¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¤È¤·¤ÆÄêÈÖ¤ÎFW168HR¤òºÎÍÑ¡£HR¿¶Æ°ÈÄ¤ÎºÎÍÑ¤Ë¤è¤êÊ¬³ä¿¶Æ°¤Ë¤è¤ëÆÃÄê¼þÇÈ¿ô¤Î¥Ôー¥¯¤òÊ¬»¶¤·¸ÇÍ²»¤òÇÓ½ü¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢·ÚÎÌ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¹â¹äÀ¤ò³ÎÊÝ¤·¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹â²òÁüÅÙ¤«¤Ä¥¹¥Ôー¥É´¶¤Î¤¢¤ëÄã°èºÆÀ¸¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
FW168HR ¥¦ー¥Ïー
¡¦HR¿¶Æ°ÈÄ¤ÎHR (HP ROTATION) ¤È¤Ï¡¢·úÃÛ¹½Â¤ÎÏ³Ø¤ÎÊ¬Ìî¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëHP (HYPERBOLIC
PARABOLOIDAL) ·Á¾õ¤Î²þÁ±¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢±ß¼þÊý¸þ¤Ë²óÅ¾¤ò²Ã¤¨¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î·Á¾õ¤ÏÆâÉô±þÎÏ¤È¤·¤ÆÑòÃÇÎÏ¤Î¤ßÆ¯¤¡¢¶Ê¤²±þÎÏ¤¬Æ¯¤«¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢·ÚÎÌ¤Ç¹â¹äÀ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ê¬³ä¿¶Æ°¤Ë¤è¤ë¶¦¿¶¤òÊ¬»¶¤¹¤ëÍ¥¤ì¤¿ÆÃÀ¤Î¿¶Æ°ÈÄ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£NF06¤ò¤Ï¤¸¤áRS10A¤Ê¤É¥Õ¥©¥¹¥Æ¥¯¥¹¤Î¥×¥íÍÑ¥â¥Ë¥¿ー¥¹¥Ôー¥«ー¤Î¥¦ー¥Ïー¤Ë¤âºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¿¶Æ°ÈÄºàÎÁ¤Ï¡¢ÌÚºà¥Ñ¥ë¥×¤ÈÈóÌÚºà¥Ñ¥ë¥×¤òºÇÅ¬¤ÊÈæÎ¨¤ÇÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥Ùー¥¹ºà¤ÈÄ¶¹âÃÆÀ¥«ー¥Ü¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Ðー¤äPBO¡¢¥»¥ë¥¬¥¤¥ä¥Ñ¥ë¥×¤Ê¤É¹âµ¡Ç½ºà¤Ë¤è¤ë¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¹½À®¤ÇºÇÅ¬²½¤·¾¶Â¤¡£¥¦ー¥Ïー¤Î¿¶Æ°ÈÄ¤È¤·¤ÆÍýÁÛ¤Î¹äÀ¤ÈÆâÉôÂ»¼º¤òÈ÷¤¨¡¢¶âÂ°·Ï¿¶Æ°ÈÄ¤ËÇ÷¤ëÅÁÇÅÂ®ÅÙ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¼§µ¤²óÏ©¤Ï¡¢¿¶Æ°·Ï¤Î¿¶Éý¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢¤è¤ê¥Õ¥©ー¥¹¥Õ¥¡¥¯¥¿ー¤ÎÊÑ²½¤¬¾¯¤Ê¤¤Àß·×¡£Èù¾®¿®¹æÆþÎÏ»þ¤«¤éÂçÆþÎÏ»þ¤Þ¤ÇÊÑ²½¤Î¾¯¤Ê¤¤¥ê¥Ë¥¢¤ÊÄÉ½¾À¤ò³ÎÊÝ¤·ÏÄ¤ÎÈ¯À¸¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ýー¥ë¥Ôー¥¹¤ËÆ¼¥¥ã¥Ã¥×¤òÇÛÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÅÅÎ®ÏÄ¤âÄã¸º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¨¥Ã¥¸¤ÏUDR¥¿¥ó¥¸¥§¥ó¥·¥ã¥ë·Á¾õ¤òºÎÍÑ¡£Up/Down Roll Tangential edge ¤ÎÎ¬¤Ç¡¢¥¢¥Ã¥×¥íー¥ë¤È¥À¥¦¥ó¥íー¥ë¤ò¥¿¥ó¥¸¥§¥ó¥·¥ã¥ëÌÌ¤Ç·ë¹ç¤·¤¿¹½Â¤¤Ç¤¹¡£HR¿¶Æ°ÈÄ¤È¶¦¤Ë¥Õ¥©¥¹¥Æ¥¯¥¹¤Î¥×¥íÍÑ¥â¥Ë¥¿ー¥¹¥Ôー¥«ー¤Î¥¦ー¥Ïー¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¡¡Æ¼ºï¤ê½Ð¤·¶â¥á¥Ã¥¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¤Ê¤É¹âÉÊ°Ì¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯ÁÇ»Ò¤ò»ÈÍÑ
¥ªー¥ë12dB/oct.¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ï¡¢Æ¼ºï¤ê½Ð¤·¶â¥á¥Ã¥¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¤ä¹â²»¼Á¥Õ¥£¥ë¥à¥³¥ó¥Ç¥ó¥µー¤È¶õ¿Ä¥³¥¤¥ë¤Ê¤É¹âÉÊ°Ì¤ÊÁÇ»Ò¤ò»ÈÍÑ¡£³ÆÁÇ»Ò¤Î¥êー¥ÉÀþ¤ò¶â¥á¥Ã¥°µÃåÃ¼»Ò¤ÇÀÜÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²»¼ÁÁË³²Í×°ø¤òÅ°Äì¤·¤ÆÇÓ½ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿³ÆÁÇ»Ò¤Ï¹äÀ¤ÈÆâÉôÂ»¼º¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤¤MDFÀ½¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥Üー¥É¤Î¾å¤ËÇÛÃÖ¤·¤Æ¡¢¶Á¤¤äÍ¾±¤¤òÍÞ¤¨²á¤®¤Ê¤¤ÍÍ¤ËÀÜÃå¸ÇÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¥Ä¥¤ー¥¿ー¤ÏÄêÄñ¹³·¿´¬¤Àþ¼°¥¢¥Ã¥Æ¥Íー¥¿ー¤Ë¤è¤ê²»°µ¤òÄ´À°²ÄÇ½¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆâÂ¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯
¡ü¡¡Ê£¹ç¹½Â¤¤ÎÈÄºà»ÈÍÑ ¹ñÆâÀ¸»º¥¨¥ó¥¯¥íー¥¸¥ãー
¼«Á³¤ÇË¤«¤Ê¶Á¤¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢½éÂåGX100¡Ê2009 Ç¯2 ·îÈ¯Çä¡Ë¤«¤éÂ³¤¯´ðËÜÍýÇ°¤òÆ§½±¤·¡¢ÈÄºà¤È¤·¤Æ°ÂÄê¤·¤¿¶¯ÅÙ¤È·Á¾õ¤òÊÝ¤Á¡¢¼«Á³¤Ê¿¶Æ°¸º¿ê¤È¤Û¤É¤è¤¤¶Á¤¤ò»ý¤ÄMDF¤ò´ð¤Ë¡¢É½ÌÌ¤ò¥ª¥ì¥Õ¥£¥ó·Ï¥·ー¥È¤Ç²½¾Ñ»Å¾å¤²¤·¤¿ÀÑÁØ¹çÈÄºà¤òÅ½¤ê¹ç¤ï¤»¤Æ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ò»Ù¤¨¤ë¥Ð¥Ã¥Õ¥ëÈÄ¤Ë¤Ï¸ü¤µ20.5mm¡¢Å·ÃÏº¸±¦Â¦ÈÄ¤Ë¤Ï17.5 mm¤ò»ÈÍÑ¤·¤ÆÅ¬ÅÙ¤Ê¹äÀ¤ò³ÎÊÝ¤·¤Ä¤Ä¶Á¤¤ÈÍ¾±¤¤òÂ·¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Î¢ÈÄ¤Ï¿¶Æ°¤È¤½¤Î¼ýÂ«¤¬Å¬ÅÙ¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë14.5 mm¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£À½ÉÊ³°´Ñ
¡ü·Á¼°¡¡¡§¥Ð¥¹¥ì¥Õ·¿
¡ü»ÈÍÑ¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¡¡§16 cm ¥¦ー¥Ïー¡¢25 mm¥Éー¥à¥Ä¥¤ー¥¿ー
¡üºÆÀ¸¼þÇÈ¿ôÂÓ°è¡¡¡§45 Hz ～ 42 kHz¡Ê-10 dB¡Ë
¡ü½ÐÎÏ²»°µ¥ì¥Ù¥ë¡¡¡§85 dB/W¡Ê1 m¡Ë
¡ü¥¤¥ó¥Ôー¥À¥ó¥¹¡¡¡§8 ¦¸
¡üºÇÂçµöÍÆÆþÎÏ¡¡¡§100 W(MAX.)
¡ü¥¯¥í¥¹¥ªー¥Ðー¼þÇÈ¿ô¡¡¡§1,500 Hz
¡ü³°·ÁÀ£Ë¡¡¡¡§250 (W) x 368 (H) x 339(D) mm¡Ê¥°¥ê¥ë´Þ¤à¡Ë
¡ü¼ÁÎÌ¡¡¡§10.8 kg¡Ê¥°¥ê¥ë´Þ¤à¡Ë
¡üºà¼Á¡¡¡§MDF
¡ü»Å¾å¤²¡¡¡§¥ª¥ì¥Õ¥£¥ó·Ï²½¾Ñ¥·ー¥ÈÅ½¤ê
¡üÉÕÂ°ÉÊ¡¡¡§¥°¥ê¥ë¡ß1¡¢¥¯¥¤¥Ã¥¯¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡ß1¡¢°ÂÁ´¾å¤Î¤´Ãí°Õ
¢£¼þÇÈ¿ôÆÃÀ¿Þ
¢£³°·ÁÀ£Ë¡¿Þ
À½ÉÊ¥Úー¥¸URL¡§¡¡https://www.fostex.jp/products/gx160bj/