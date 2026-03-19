¡Ú¿À¸Í¤Î¤È¤Ó¤é¸ÂÄê¡Û¿åÂ²´Û ¥¢¥È¥¢¤Î»ô°é°÷¤òÆÈ¤êÀê¤á¡£¿åÂ²´Û¤ÎÉñÂæÎ¢¤òÆÈÀêÂÎ¸³¡Ö»ô°é°÷ÂÎ¸³¥×¥é¥ó¡×¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡ª
¡¡AQUARIUM¡ßART atoa¡Ê¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è¡¢°Ê²¼¥¢¥È¥¢¡Ë¤Ç¤Ï¡¢°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í¿À¸Í´Ñ¸÷¶É¡Ê°Ê²¼¡¢¿À¸Í ´Ñ¸÷¶É¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢ÃåÃÏ·¿´Ñ¸÷¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¿À¸Í¤Î¤È¤Ó¤é¡×¤Ë¤Æ 2026 Ç¯ 3 ·î 19 Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤êÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¥×¥í¥°¥é¥à¡Ø¥¢¥È¥¢ 1 Æü»ô°é°÷ÂÎ¸³¡Ù¤ò¸ÂÄêÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢ÉáÃÊÎ©¤ÁÆþ¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¿åÂ²´Û¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥äー¥É¤äÅ¸¼¨¥¾ー¥ó¡¢»²²Ã¼Ô¤¬¸½Ìò»ô°é°÷¤Î¡Ö¥Ñー¥È¥Êー¡×¤È¤·¤Æ¶ÈÌ³¤ËÌ©Ãå¡£À¸¤¤â¤Î¤ÎÀ¸ÂÖ³Ø½¬¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¿åÁå¤ÎÀ¶ÁÝ¤ä¼ÂºÝ¤Ëµë±Â¤âÂÎ¸³¤Ç¤¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£Ëè·îÂè 3 ¶âÍËÆü¤Ë¼Â»ÜÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¤¼¤Ò¡¢³§ÍÍ¤Î¤´»²²Ã¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¥°¥é¥à³µÍ×
¡¦¥×¥í¥°¥é¥àÌ¾¡§¿À¸Í¤Î¿åÂ²´Û ¥¢¥È¥¢¤ÎÎ¢Â¦¤ËÀøÆþ¡ª¡Ö1 Æü»ô°é°÷ÂÎ¸³¡×
¡¦ÈÎÇä³«»ÏÆü¡§2026 Ç¯ 3 ·î 19 Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¡¦ÈÎÇä¾ì½ê¡§ ¿À¸Í¤Î¤È¤Ó¤é¸ø¼°¥µ¥¤¥È(https://kobe-door.feel-kobe.jp/)
¡¦³«ºÅÆü»þ¡§2026 Ç¯ 4 ·î 17 Æü¡Ê¶â¡Ë9:00～13:00
¡¦³«ºÅ¾ì½ê¡§¥¢¥È¥¢´ÛÆâ
¡¦Äê°÷¡§ ³Æ²ó 3 Ì¾¡Ê»öÁ°Í½ÌóÀ©¡¦ºÇ¾¯ºÅ¹Ô¿Í¿ô 1 Ì¾¡Ë
¡¦¼çºÅ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¯¥¢¥á¥ó¥È ¡¦ÎÁ¶â¡§ 15,000 ±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡Ê¥¢¥È¥¢Æþ¾ìÎÁ¡¦ÂÎ¸³ÎÁ´Þ¡Ë
¡¦»²²ÃÆÃÅµ¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Èー¥È¡¢¥¢¥È¥¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë£Ô¥·¥ã¥Ä È¾Âµ ¡ÊS/M/L/LL¡Ë1 Ëç¡¢ 1 ³¬¥Õー¥É¥Ûー¥ë¡ÖTOOTH TOOTH MART FOOD HALL&NIGHT FES¡×¥ßー¥ë¥¯ー¥Ý¥ó 1,500 ±ßÊ¬
¡¦»²²Ã¾ò·ï¡§Ãæ³ØÀ¸°Ê¾å
¡ö¿åÁå¾å¤Ë¾å¤¬¤ëºî¶È¤äºÙ¤¤ÄÌÏ©¡¢³¬ÃÊ¤òÄÌ¹Ô¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¼«ÎÏÊâ¹Ô¤¬º¤Æñ¤ÊÊý¤Ï»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤» ¤ó¡£
¡ö»ô°éºî¶È¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¡¢±ø¤ì¤Æ¤âÎÉ¤¤ÉþÁõ¡¦Ä¹·¤¤Þ¤¿¤ÏÇ¨¤ì¤Æ¤âÎÉ¤¤·¤¤Ç¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡öºî¶ÈÃæ¤Ï¡¢¥¢¥È¥¢¤ÎÀ©Éþ¡Ê¾å²¼¡ËÃåÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡öÂÎ¸³ÆâÍÆ¤ÏÀ¸¤¤â¤Î¤Î¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤ÆÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅöÆü¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
9:00 - 9:15¡¡¼õÉÕ¡¦¥ª¥ê¥¨¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó ¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤Ø¤ÎÃåÂØ¤¨
ÅöÆü¤Î½ôÃí°Õ¤ä¥¹¥±¥¸¥åー¥ëÀâÌÀ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
9:15 - 10:15¡¡»ô°é°÷ÂÎ¸³¥¹¥¿ー¥È¡ª
»ô°é°÷¤¬ 1 Æü¤òÄÌ¤·¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¶ÈÌ³¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢´Ö¶á¤ÇÌ©ÃåÂÎ¸³¤ò»Ï¤á¤Þ¤¹¡£
10:15 - 10:30¡¡µÙ·Æ¡ÊÌó 15 Ê¬¡Ë
10:30 - 11:40¡¡¿åÁåÀ¶ÁÝ¡¦¥¨¥µ¤Å¤¯¤ê¡¦µë±ÂÂÎ¸³
¿åÁå¤ÎÁÝ½ü¤ä¡¢À¸¤¤â¤Î¤¿¤Á¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥¨¥µ¤Å¤¯¤ê¤ËÄ©Àï¡ª
¥¢¥È¥¢¤ÇÊë¤é¤¹¡Ö¥¢¥ë¥À¥Ö¥é¥¾¥¦¥¬¥á¡×¤Ê¤É¡¢À¸¤¤â¤Î¤¿¤Á¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤â¡£
11:40 - 12:00¡¡µÙ·Æ¡ÊÌó 15 Ê¬¡Ë
12:00 - 13:00¡¡»ô°é°÷¤Ë¤è¤ëÀ¸¤¤â¤Î¤Ê¤É¤Î²òÀâ
»ô°é°÷¤Î²òÀâ¤òÊ¹¤¡¢À¸¤¤â¤Î¤¿¤Á¤ÎÀ¸ÂÖ¤ä¥¢¥È¥¢¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¯¤Ê¤ì¤Þ¤¹¡£
¿À¸Í¤Î¤È¤Ó¤é³µÍ×
¿À¸Í´Ñ¸÷¶É¤¬ 2022 Ç¯½©¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤¿¡¢¿À¸Í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¥×¥í¥°¥é¥à¤ò½¸Ìó¤·¤ÆÈÎÇä¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¿À¸Í¤Î¤È¤Ó¤é¡×¡£
ÃÏ°è¤Î»ö¶È¼Ô¤¬¼çºÅ¤¹¤ëÂÎ¸³¥×¥í¥°¥é¥à¤ä¡¢¿À¸Í´Ñ¸÷¶É¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥Æー¥ÞÀ¤Î¤¢¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤ÊÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ò´ðËÜ¾ðÊó¡Ó
¡¦½êºßÃÏ¡§¢©650-0041 Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è¿·¹ÁÄ®7ÈÖ2¹æ
¡¦¥¢¥¯¥»¥¹¡§³ÆÀþ¡Ö»°µÜ±Ø¡×¤«¤éÆî¤ØÅÌÊâÌó18Ê¬¡ÊÌó1.4km¡Ë
¡¦¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://atoa-kobe.jp
±¿±Ä²ñ¼Ò¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¯¥¢¥á¥ó¥È
¢¨ºÇ¿·¤Î±Ä¶È»þ´Ö¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤«¤é¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤