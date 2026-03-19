Samsung GalaxyºÇ¿·OSÌµÎÁÂÎ¸³¥¢¥×¥ê¡ØTry Galaxy¡Ù 2026Ç¯3·î19Æü(ÌÚ)¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë
À¤³¦¤ÇÂç¿Íµ¤125¥«¹ñ25¸À¸ìÂÐ±þ Îß·×8,100Ëü¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÆÍÇË Samsung GalaxyºÇ¿·OSÌµÎÁÂÎ¸³¥¢¥×¥ê ¡ØTry Galaxy¡Ù 2026Ç¯3·î19Æü(ÌÚ)¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë ～ ºÇ¿·AI¥Õ¥©¥ó¡ÖSamsung Galaxy S26¥·¥êー¥º¡×¤Î¿Ê²½¤·¤¿Galaxy AIµ¡Ç½¤òÂÎ¸³¤·¤è¤¦ ～
¡¡¥µ¥à¥¹¥óÅÅ»Ò¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¤È¶È³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ë¥«¥á¥éÀÇ½¡¢¿Ê²½¤·¤¿Ä¾´¶Åª¤ÊGalaxy AI¤¬Æü¾ï¤ò¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¤Û¤É²÷Å¬¤Ç´ÊÃ±¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÀè²ó¤ê¤¹¤ëAI¥Õ¥©¥ó¡ÖSamsung Galaxy S26¥·¥êー¥º¡×¤ò3·î12Æü(ÌÚ)¤è¤êÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅÙ¡ÖSamsung Galaxy S26¥·¥êー¥º¡×¤ÎGalaxy AIµ¡Ç½¤äºÇ¿·OS¡ÖOne UI 8.5¡×¤ò¡¢¤ª¼ê»ý¤Á¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤¤ëµ¿»÷ÂÎ¸³¥¢¥×¥ê¡ØTry Galaxy¢¨1¡Ù¤ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¡¢ËÜÆü3·î19Æü(ÌÚ)¤è¤êÆüËÜ¸ìÈÇ¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ØTry Galaxy¡Ù¤Ï¡¢¸½ºß125¥«¹ñ¤òÌÖÍå¤¹¤ë25¤Î¸À¸ì¢¨2¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢À¤³¦¤Ç2022Ç¯¤ÎÆ³Æþ°Ê¹ß¡¢Îß·×8,100Ëü°Ê¾å¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£Samsung Galaxy¤ò´Þ¤àAndroid¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡¢iOS¥Ç¥Ð¥¤¥¹¢¨3¤ÇÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤´¼«¿È¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç¿Ê²½¤·¤¿ºÇ¿·¤ÎGalaxy AI ¡ÖSamsung Galaxy S26¥·¥êー¥º¡×¤ò¤´ÂÎ¸³¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨1 ¡ÖTry Galaxy¡×¤Ï¡¢Samsung One UI 8.5¤Î¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬¤Ç¤¤ë¥¦¥§¥Ö¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥¢¥×¥ê¤Ï¼ÂºÝ¤Î¥¢¥×¥ê¤ä¥Ç¥Ð¥¤¥¹µ¡Ç½¡¢¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨2 ËÜ¥¢¥×¥ê¤Ï¡¢ÆüËÜ¸ì¡¢¥¢¥é¥Ó¥¢¸ì¡¢´ÊÂÎ»úÃæ¹ñ¸ì¡¢ÈËÂÎ»úÃæ¹ñ¸ì¡¢¥Á¥§¥³¸ì¡¢±Ñ¸ì¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¡¢¥É¥¤¥Ä¸ì¡¢¥Ï¥ó¥¬¥êー¸ì¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¸ì¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¡¢´Ú¹ñ¸ì¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¸ì¡Ê¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¡Ë¡¢¥í¥·¥¢¸ì¡¢¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¡¢¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó¸ì¡¢¥È¥ë¥³¸ì¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¸ì¡¢¥®¥ê¥·¥ã¸ì¡¢¥¯¥í¥¢¥Á¥¢¸ì¡¢¥ê¥È¥¢¥Ë¥¢¸ì¡¢¥ª¥é¥ó¥À¸ì¡¢¥Ò¥ó¥Ç¥£ー¸ì¡¢¥Ýー¥é¥ó¥É¸ì¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨3 ¡ÖTry Galaxy¡×¤ÎÂÐ±þ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ï²¼µ¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡①ºÇ¿·¤ÎChrome¤â¤·¤¯¤ÏSamsung¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥Ö¥é¥¦¥¶¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤ÎAndroid OS¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó
¡¡¡¡¡Ê¥â¥Ç¥ë¤äÀßÄê¡¦¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥µ¥¤¥º¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉ½¼¨¤¬ºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ë
¡¡②ºÇ¿·¤ÎChrome¤â¤·¤¯¤ÏSafari¤ËÂÐ±þ¤·¤¿ iOS 16¤«¤ÄiPhone 8°Ê¹ß¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó
¢£¡ØTry Galaxy¡Ù
https://trygalaxy.com/?utm_source=newspr&utm_medium=link&utm_campaign=trygalaxy2026
¡ØTry Galaxy¡Ù¤Ï¡¢Samsung Galaxy¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ò¤ª»ý¤Á¤Ç¤Ê¤¤¤ªµÒÍÍ¤Ç¤â¡¢¤ª¼ê»ý¤Á¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç»ØÄê¤ÎQR¥³ー¥É¤ò¥¹¥¥ã¥ó¤·¥Ûー¥à²èÌÌ¤Ë¥·¥çー¥È¥«¥Ã¥È¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë¤¬´°Î»¡£¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â¡¢Samsung Galaxy¤ÎOS¤ä³Æ¼ï¥¢¥×¥ê¡¢¥«¥á¥éµ¡Ç½¤Ê¤É¤ò¥Ðー¥Á¥ã¥ë¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ëÌµÎÁ¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£
¥¢¥×¥ê¤òµ¯Æ°¤¹¤ë¤ÈSamsung Galaxy»ÅÍÍ¤Î¥Ûー¥à²èÌÌ¤¬É½¼¨¤µ¤ì¡¢³Æ¼ï¥¢¥×¥ê¤ò¥¿¥Ã¥×¤¹¤ì¤Ð´Ê°×ÈÇ¤Îµ¡Ç½ÂÎ¸³¤¬¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥ó¤Ë±è¤Ã¤Æ¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤À¤±¤Ê¤Î¤ÇÁàºî¤â´ÊÃ±¤Ç¤¹¡£
¡ã¡Ø Try Galaxy ¡Ù¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÊýË¡¡ä
¡ØTry Galaxy¡Ù¤Ë¿·¤¿¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿Galaxy AIÂÎ¸³
¢£¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤
¡ÖSamsung Galaxy S26 Ultra¡×¤Ï¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¶È³¦½é¤È¤Ê¤ë¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÅëºÜ¤·¡¢¥Ô¥¯¥»¥ëÃ±°Ì¤Ç¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·ーÊÝ¸î¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀßÄê¤ò¥ª¥ó¤Ë¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë¥×¥é¥¤¥Ð¥·ーÊÝ¸î¤Î¤¢¤êÊý¤òº¬ËÜ¤«¤éÊÑ¤¨¤ë³×¿·Åª¤Ê¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤µ»½Ñ¤Ç¤¹¡£¼þ°Ï¤Î»ëÀþ¤òµ¤¤Ë¤»¤º¡¢¸ø¶¦¤Î¾ì¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ²èÌÌ¤ò»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦Àß·×¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¾õ¶·¤ä¥¢¥×¥ê¤Ë±þ¤¸¤Æ¼«Æ°¤ÇÆ°ºî¤¹¤ë¤¿¤á¡¢´ÊÃ±¤ÊÀßÄê¤Ç¸Ä¿Í¾ðÊó¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¤Î¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
¡ãÂÎ¸³³µÍ×¡ä¥Ûー¥à²èÌÌ¤«¤é¡Ö¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¡¢¾ÜºÙ¤ò¥¿¥Ã¥×¤¹¤ë¤È¡Ö¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡×¤ÎÂÎ¸³²èÌÌ¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¡¢¥¬¥¤¥É¥Þー¥¯¤ò¥¿¥Ã¥×¡¦¥¹¥ï¥¤¥×¤¹¤ë¤ÈÄÌÃÎ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Ë¡Ö¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡×¤ò¥ª¥ó¤Ë¤·¤¿¾õÂÖ¤Î¸«¤¨Êý¤ò¤´ÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£¥Õ¥©¥È¥¢¥·¥¹¥È - ¥Æ¥¥¹¥È¤«¤é²èÁü¤òÀ¸À®
¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¤µ¤ì¤¿¥Õ¥©¥È¥¢¥·¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÔ½¸¤·¤¿¤¤¤«¤ò¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÅÁ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Ã¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë²èÁü¤òÊÔ½¸¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãÂÎ¸³³µÍ×¡ä¥Ûー¥à²èÌÌ¤Î¥®¥ã¥é¥êー¤ò¥¿¥Ã¥×¤·¤Æ¥Õ¥©¥È¥¢¥·¥¹¥È¤Î²èÁü¤òÁªÂò¤·¡¢¥¬¥¤¥É¥Þー¥¯¤ò¥¿¥Ã¥×¤¹¤ë¤È¡Ú¥¬ー¥Ç¥ó¥Ñー¥Æ¥£ー¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¤Î¸¤¡Û¤Î²èÁü¤òÀ¸À®¤¹¤ëÂÎ¸³¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£¥Õ¥©¥È¥¢¥·¥¹¥È - ¹çÀ®
ÊÔ½¸¤·¤¿¤¤²èÁü¤ËÂ¾¤Î²èÁü¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢²èÁüÆâ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¡¢¸µ¤Î²èÁü¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦¤ËÀ¸À®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ãÂÎ¸³³µÍ×¡ä¥Ûー¥à²èÌÌ¤Î¥®¥ã¥é¥êー¤ò¥¿¥Ã¥×¤·¤Æ¥Õ¥©¥È¥¢¥·¥¹¥È(¹çÀ®)¤Î²èÁü¤òÁªÂò¤·¡¢¥¬¥¤¥É¥Þー¥¯¤ò¥¿¥Ã¥×¤¹¤ë¤È°áÉþ¤Î¹çÀ®²èÁü¤òÀ¸À®¤¹¤ëÂÎ¸³¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢¶¯²½¤µ¤ì¤¿¥¹ー¥Ñー¼ê¿¶¤ìÊäÀµ¤Î¿åÊ¿¥í¥Ã¥¯µ¡Ç½¡¢¥Ê¥¤¥È¥°¥é¥Õ¥£ー¥Ó¥Ç¥ª¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ê¤É¡¢ºÇ¿·¤ÎOSµ¡Ç½¤ò¤ª»î¤·¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤Î¤Ç¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Îµ¡¼ïÁª¤Ó¤ÎºÝ¤Ë¤¼¤Ò¡ØTry Galaxy¡Ù¤ò¤ªÌòÎ©¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡ØTry Galaxy¡Ù¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉURL¡§https://trygalaxy.com/?utm_source=newspr&utm_medium=link&utm_campaign=trygalaxy2026
¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉQR¥³ー¥É¡§
¢£¼ç¤ÊÂÎ¸³À½ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖSamsung Galaxy S26 | S26+¡×¾ÜºÙ
https://www.samsung.com/jp/smartphones/galaxy-s26/
¡ÖSamsung Galaxy S26 Ultra¡×¾ÜºÙ
https://www.samsung.com/jp/smartphones/galaxy-s26-ultra/
¡ü¡ÖSamsung Galaxy¡×¤ÏSamsung Electronics Co., Ltd¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡üiPhone¤Ï¡¢¥¢¥¤¥Û¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡üIOS¤Ï¡¢ÊÆ¹ñµÚ¤Ó¤½¤ÎÂ¾¤Î¹ñ¤äÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ëCisco¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡ü¤½¤ÎÂ¾¡¢µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¡¢¾¦ÉÊÌ¾¡¢¥µー¥Ó¥¹Ì¾¾ÎÅù¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£