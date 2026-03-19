¸÷¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼¤Ë¤è¤êµðÂç¹½Â¤ÂÎ¤Î¡È¸«¤¨¤Ê¤¤ÏÄ¤ß¡É¤ò¸¡ÃÎ¤¹¤ë¿·µ»½Ñ¤ò¼Â¾Ú ¡ÁÈô¹Ôµ¡¤äÍÎ¾åÅÅÎÏÀßÈ÷¤Ê¤É¿ô½½m¤«¤é¿ôkm¤Î´Ë¤ä¤«¤Ê·Á¾õ¤ÎÊÑ²½¤ò¾ï»þ¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¡Á

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»¨»ïÌ¾¡§IEEE Journal of Lightwave Technology
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Ãø¼Ô¡§Shintaro Nakamoto, Makito Kobayashi, Nobutomo Hanzawa, Takashi Matsui, Kazuhide Nakajima and Hideaki Murayama
DOI¡§10.1109/JLT.2026.3673315
URL¡§https://ieeexplore.ieee.org/document/11433602
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»¨»ïÌ¾¡§IEEE Journal of Lightwave Technology
ÂêÌ¾¡§Shape Sensing for Detecting Low Curvature Using Indoor Optical Cable
Ãø¼Ô¡§Shintaro Nakamoto, Makito Kobayashi, Nobutomo Hanzawa, Takashi Matsui, Kazuhide Nakajima and Hideaki Murayama
DOI¡§10.1109/JLT.2026.3673315
URL¡§https://ieeexplore.ieee.org/document/11433602
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