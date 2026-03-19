TASAKI¡¢Âè49²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ¤ËÉû¾Þ¶¨ÎÏ
TASAKI¤Ï2026 Ç¯3·î13Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÂè49²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ¡×¤Ë¤ª¤¤¤ÆÉû¾Þ¶¨ÎÏ¤ò¹Ô¤¤¡¢Àµ¾Þ15ÉôÌç¤ÎºÇÍ¥½¨¾Þ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÏÃÂê¾Þ¡¢¶¨²ñÆÃÊÌ¾Þ¡¢¿·¿ÍÇÐÍ¥¾Þ¡¢¼çÂê²Î¾Þ¤Î¼õ¾Þ¼Ô¤Ø¡¢¥¸¥å¥¨¥êー¤ª¤è¤Ó¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¯¥í¥Ã¥¯¤òÂ£Äè¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñー¥ë¤È¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î¥¨¥ì¥á¥ó¥È¤ò¼´¤Ë¡¢1954Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤È³×¿·À¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¿TASAKI¡£Á¡ºÙ¤µ¤ÈÂçÃÀ¤µ¤ò¤¢¤ï¤»»ý¤Ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¤½¤·¤ÆåÌÌ©¤ËËá¤¾å¤²¤é¤ì¤¿¥¯¥é¥Õ¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¤Êµ±¤¤òÊü¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢ÆüËÜÈ¯¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥¸¥å¥¨¥éー¤È¤·¤Æ¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
TASAKI¤Ï¥¸¥å¥¨¥êー¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ±Ç²è¤Î¹¹¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤ò´ê¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼õ¾Þ¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ±Ç²è³¦¤ò¸£°ú¤¹¤ë±Ç²è¿Í¤Î³§ÍÍ¤Ë¡¢¿´¤«¤é¤Î¾Î»¿¤òÂ£¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ãÉû¾ÞÂ£Äè¥ê¥¹¥È¡ä
ºÇÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ ¡¡¡¡ ¹ñÊõ
ºÇÍ¥½¨¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óºîÉÊ¾Þ¡¡ ·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè
ºÇÍ¥½¨´ÆÆÄ¾Þ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Íû ÁêÆü¡¡¡¡ ¡Ö¹ñÊõ¡×
ºÇÍ¥½¨µÓËÜ¾Þ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡±ü»ûº´ÅÏ»Ò¡¡¡Ö¹ñÊõ¡×
ºÇÍ¥½¨¼ç±éÃËÍ¥¾Þ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡µÈÂô Î¼¡¡¡¡ ¡Ö¹ñÊõ¡×
ºÇÍ¥½¨¼ç±é½÷Í¥¾Þ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÇÜ¾ÞÀé·Ã»Ò¡¡¡ÖTOKYO¥¿¥¯¥·ー¡×
ºÇÍ¥½¨½õ±éÃËÍ¥¾Þ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡º´Æ£ÆóÏ¯¡¡¡¡¡ÖÇúÃÆ¡×
ºÇÍ¥½¨½õ±é½÷Í¥¾Þ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¿¹ÅÄË¾ÃÒ¡¡¡¡¡Ö¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ïー¡×
ºÇÍ¥½¨»£±Æ¾Þ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥½¥Õ¥£¥¢¥ó¡¦¥¨¥ë¡¦¥Õ¥¡¥Ë¡¡¡Ö¹ñÊõ¡×
ºÇÍ¥½¨¾ÈÌÀ¾Þ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÃæÂ¼Íµ¼ù¡¡¡¡¡Ö¹ñÊõ¡×
ºÇÍ¥½¨²»³Ú¾Þ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¸¶ ËàÍøÉ§¡¡ ¡Ö¹ñÊõ¡×
ºÇÍ¥½¨Èþ½Ñ¾Þ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¼ïÅÄÍÛÊ¿ / ²¼»³Æà½ï¡¡¡¡¡Ö¹ñÊõ¡×
ºÇÍ¥½¨Ï¿²»¾Þ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Çò¼è ¹×¡¡¡¡¡¡¡Ö¹ñÊõ¡×
ºÇÍ¥½¨ÊÔ½¸¾Þ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡º£°æ ¹ä¡¡¡¡¡¡¡Ö¹ñÊõ¡×
ºÇÍ¥½¨³°¹ñºîÉÊ¾Þ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¶µ¹ÄÁªµó
¿·¿ÍÇÐÍ¥¾Þ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡²ÏÆâÂçÏÂ¡¡¡¡¡¡¡Ö8ÈÖ½Ð¸ý¡×
¿·¿ÍÇÐÍ¥¾Þ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Çò»³Çµ°¦¡¡¡¡¡¡¡ÖÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥áー¥È¥ë¡×
¿·¿ÍÇÐÍ¥¾Þ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ÃæÅçÎÜºÚ¡¡¡¡¡¡¡ÖTOKYO¥¿¥¯¥·ー¡×
¿·¿ÍÇÐÍ¥¾Þ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ºäÅìÎ¶ÂÁ¡¡¡¡¡¡¡ÖÇúÃÆ¡×
¿·¿ÍÇÐÍ¥¾Þ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¾¾Ã«ÂëÌé¡¡¡¡¡¡¡Ö±É¸÷¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Ûー¥à¡×
¿·¿ÍÇÐÍ¥¾Þ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¸«¾å °¦¡¡¡¡¡¡ ¡Ö¹ñÊõ¡×
¿·¿ÍÇÐÍ¥¾Þ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¿¹ÅÄË¾ÃÒ¡¡¡¡¡¡¡Ö¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ïー¡×
¶¨²ñÆÃÊÌ¾Þ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¾®Àîµ×Èþ»Ò¡¡¡¡¡Ì°á¾Ø¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡Í
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¹õß·ÏÂ»Ò ¡¡¡¡¡Ì°á¾Ø¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡Í
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¿·Æ£¼¡Ïº ¡¡¡¡¡Ì¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡Í
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ À¾ÅÄÃé¸÷ ¡¡¡¡¡ÌÁÈÉÕÂçÆ»¶ñ¡Í
ÏÃÂê¾Þ¡¦ºîÉÊÉôÌç ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ö¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¥¹ 1ST KISS¡×
ÏÃÂê¾Þ¡¦ÇÐÍ¥ÉôÌç ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¾¾Â¼ËÌÅÍ¡Ö¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¥¹ 1ST KISS¡×¡ÖÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥áー¥È¥ë¡×
¼çÂê²Î¾Þ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸¶ ËàÍøÉ§ feat. °æ¸ý Íý¡Ö¹ñÊõ¡×¼çÂê²Î¡ØLuminance¡Ù¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ê·É¾ÎÎ¬¡Ë
¡ãÉû¾Þ¤´¾Ò²ð¡ä
ºÇÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¡¦ºÇÍ¥½¨¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óºîÉÊ¾Þ¡¦ºÇÍ¥½¨³°¹ñºîÉÊ¾Þ¡¦ÏÃÂê¾Þ ºîÉÊÉôÌç¡¦¼çÂê²Î¾Þ
TASAKI¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¯¥í¥Ã¥¯
ºÇÍ¥½¨¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¡¦ºÇÍ¥½¨¼ç±é½÷Í¥¾Þ¡¦ºÇÍ¥½¨½õ±éÃËÍ¥¾Þ¡¦ºÇÍ¥½¨½õ±é½÷Í¥¾Þ¡¦ºÇÍ¥½¨´ÆÆÄ¾Þ
ÃËÀ¼õ¾Þ¼ÔÂ£Äè¡¡¥Ð¥é¥ó¥¹ ¥×¥é¥¹ ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É ¥Ñ¥ô¥§ ¥Ú¥ó¥À¥ó¥È¡ÎWG,¤¢¤³¤ä¿¿¼î,¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É]
½÷À¼õ¾Þ¼ÔÂ£Äè¡¡¥Ð¥é¥ó¥¹ ¥×¥é¥¹ ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É ¥Ñ¥ô¥§ ¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¡ÎWG,¤¢¤³¤ä¿¿¼î,¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É]
ºÇÍ¥½¨µÓËÜ¾Þ¡¦ºÇÍ¥½¨»£±Æ¾Þ¡¦ºÇÍ¥½¨¾ÈÌÀ¾Þ¡¦ºÇÍ¥½¨²»³Ú¾Þ¡¦ºÇÍ¥½¨Èþ½Ñ¾Þ
ºÇÍ¥½¨Ï¿²»¾Þ¡¦ºÇÍ¥½¨ÊÔ½¸¾Þ¡¦¿·¿ÍÇÐÍ¥¾Þ¡¦¶¨²ñÆÃÊÌ¾Þ¡¦ÏÃÂê¾Þ ÇÐÍ¥ÉôÌç
ÃËÀ¼õ¾Þ¼ÔÂ£Äè¡¡¥Ð¥é¥ó¥¹ ¥×¥é¥¹ ¥Ú¥ó¥À¥ó¥È¡ÎYG,¤¢¤³¤ä¿¿¼î]¡¡
½÷À¼õ¾Þ¼ÔÂ£Äè¡¡¥Ð¥é¥ó¥¹ ¥×¥é¥¹ ¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¡ÎYG,¤¢¤³¤ä¿¿¼î]
TASAKI¤Î¥¸¥å¥¨¥êー¤òÂ£¤é¤ì¤¿ºÇÍ¥½¨¼ç±é¾Þ¤ª¤è¤ÓºÇÍ¥½¨½õ±é¾Þ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ
ºÇÍ¥½¨¼ç±é½÷Í¥¾Þ¡¡ÇÜ¾ÞÀé·Ã»Ò¤µ¤ó¡ÖTOKYO¥¿¥¯¥·ー¡×
ºÇÍ¥½¨½õ±éÃËÍ¥¾Þ¡¡º´Æ£ÆóÏ¯¤µ¤ó¡ÖÇúÃÆ¡×
ºÇÍ¥½¨½õ±é½÷Í¥¾Þ¡¡¿¹ÅÄË¾ÃÒ¤µ¤ó¡Ö¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ïー¡×
¼çÂê²Î¾Þ¡¡¸¶ ËàÍøÉ§ feat. °æ¸ý Íý¡¡¡Ö¹ñÊõ¡×¼çÂê²Î¡ØLuminance¡Ù
º¸¤«¤é¡¡°æ¸ý Íý¤µ¤ó¡¢¸¶ ËàÍøÉ§¤µ¤ó
¤Þ¤¿¡¢¼°Åµ¤Ç¤Ï°Ê²¼¤Î¼õ¾Þ¼Ô¡¦¥×¥ì¥¼¥ó¥¿ー¤ÎÊý¡¹¤¬TASAKI¤Î¥¸¥å¥¨¥êー¤òÅ»¤¤ÅÐÃÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»ûÅç¤·¤Î¤Ö¤µ¤ó
¹âÈª½¼´õ¤µ¤ó
¾¾Â¼ËÌÅÍ¤µ¤ó
¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¤µ¤ó
Çò»³Çµ°¦¤µ¤ó
ÃæÅçÎÜºÚ¤µ¤ó
¾¾Ã«ÂëÌé¤µ¤ó
ÄÍ¸¶¤¢¤æ»Ò¤µ¤ó
ÆâÅÄ±Ñ¼£¤µ¤ó
ÂçÍ§·¼»Ë¤µ¤ó
±Ê°æÁï¤µ¤ó
(C)ÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ¶¨²ñ