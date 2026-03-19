¡Ú£±£°£¹¥·¥Í¥Þ¥º¥×¥ì¥ß¥¢¥à¿·½É¡Û¡Ö³ë¾þËÌºØ¡¦·ÌºØ±ÑÀô ±ð¤¯¤é¤Ù ー²ÎÉñ´ìÄ®²ÖÀ¹¤êー¿·½É²ÎÉñ´ìÄ®½Õ²èÅ¸WA¡×¥³¥é¥Ü´ë²è¡ÖËÌºØ¡¢±ð¤á¤¯Ãë²¼¤¬¤ê¡£― ±Ç²è¡ØËÌºØÌ¡²è¡Ù¾å±Ç¡õ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Èー¥¯ ー¡×³«ºÅ·èÄê
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒÅìµÞ¥ì¥¯¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢¼ÒÄ¹¡§ÌÚÂ¼ ÃÎÏº¡Ë¤Ï¡¢2023Ç¯4·î¤Ë³«¶È¤·¤¿¡ÖÅìµÞ²ÎÉñ´ìÄ®¥¿¥ïー¡×Æâ¤Î¡Ö£±£°£¹¥·¥Í¥Þ¥º¥×¥ì¥ß¥¢¥à¿·½É¡×¤Ç¡¢¿·½É²ÎÉñ´ìÄ®Ç½ÉñÂæ¤òÃæ¿´¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö³ë¾þËÌºØ¡¦·ÌºØ±ÑÀô ±ð¤¯¤é¤Ù ー²ÎÉñ´ìÄ®²ÖÀ¹¤êー¿·½É²ÎÉñ´ìÄ®½Õ²èÅ¸WA¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢±Ç²è¡ØËÌºØÌ¡²è¡Ù¤ò35mm¥Õ¥£¥ë¥à¤ÇÆÃÊÌ¾å±Ç¤¹¤ë¡ÖËÌºØ¡¢±ð¤á¤¯Ãë²¼¤¬¤ê¡£― ±Ç²è¡ØËÌºØÌ¡²è¡Ù¾å±Ç¡õ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Èー¥¯ ―¡×¤ò2026Ç¯4·î5Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î1Æü¸ÂÄê¤Ç¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¾å±Ç¸å¤Ë¤Ï¡¢¿·½É²ÎÉñ´ìÄ®½Õ²èÅ¸WA¤Î´Æ½¤¤òÌ³¤á¤ë±º¾åËþ»á¤È¿·½É²ÎÉñ´ìÄ®½Õ²èÅ¸¤Î´ë²è¼Ô¤Ç¤¢¤ë¼êÄÍ¥Þ¥»á¤¬¡¢º£²ó¤ÎÅ¸¼¨¤äËÌºØ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤ê¿Ô¤¯¤¹¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö³ë¾þËÌºØ¡¦·ÌºØ±ÑÀô ±ð¤¯¤é¤Ù ー²ÎÉñ´ìÄ®²ÖÀ¹¤êー¿·½É²ÎÉñ´ìÄ®½Õ²èÅ¸WA¡× ³µÍ×
¡¡²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢±º¾åÁóãÖÆ²ÂåÉ½¡¦±º¾åËþ»á¤Îµ®½Å¤Ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤è¤ê¡¢Ìó100ÅÀ¤ÎÌ¾ÉÊ¤ò¸ø³«¡£ÆüËÜ¤¬À¤³¦¤Ë¸Ø¤ëÉâÀ¤³¨»Õ¡¦³ë¾þËÌºØ¡Ê1760-1849¡Ë¤È¡¢¤½¤Î²èÉ÷¤òÊé¤¤¤Ê¤¬¤é¤âÆÈ¼«¤ÎÈþ°Õ¼±¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤¿·ÌºØ±ÑÀô¡Ê1791-1848¡Ë¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿´ë²è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢ËÌºØ¤Î½Õ²è¤ÎÌ¾ÉÊ¡Ô´îÇ½²ñÇ·¸Î¿¿ÄÌ¡Õ¤è¤ê¡ÔÂý¤È³¤½÷¡Õ¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÆÃÊÌ¸ø³«¡£½Õ¤ÎÂ©¿á¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÉâÀ¤³¨¤È¤È¤â¤Ë¡¢²ÎÉñ´ìÄ®¤Î½Õ¤òà¥Ì¡¤ËºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡Å¸¼¨Ì¾
³ë¾þËÌºØ¡¦·ÌºØ±ÑÀô ±ð¤¯¤é¤Ù ー²ÎÉñ´ìÄ®²ÖÀ¹¤êー¿·½É²ÎÉñ´ìÄ®½Õ²èÅ¸WA
¢¡³«ºÅ»þ´ü
2026Ç¯4·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë- 5·î31Æü¡ÊÆü¡Ë ¢¨²ñ´üÃæÌµµÙ
Á°´ü¡§ 4·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë- 4·î30Æü¡ÊÌÚ¡Ë ¡Ã¡¡¸å´ü¡§ 5·î1Æü¡Ê¶â¡Ë- 5·î31Æü¡ÊÆü¡Ë
¢¨ºîÉÊÊÝ¸î¤Î¤¿¤á¡¢°ìÉôÅ¸¼¨ÂØ¤¨¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃÊÌÅ¸¼¨¡§³ë¾þËÌºØ¡Ø´îÇ½²ñÇ·¸Î¿¿ÄÌ¡Ù¤è¤ê¡ÔÂý¤È³¤½÷¡Õ
½Õ²è¤ÎÌ¾ºî¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëËÌºØ¤Î¡ÔÂý¤È³¤½÷¡Õ¤ò¡¢´ü´Ö¤ò¸ÂÄê¤·¤ÆÆÃÊÌ¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Å¸¼¨´ü´Ö£± ¡§4·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë- 4·î12Æü¡ÊÆü¡Ë¡Ã Å¸¼¨´ü´Ö2 ¡§5·î1Æü¡Ê¶â¡Ë- 5·î10Æü¡ÊÆü¡Ë
¢¡³«´Û»þ´Ö
ÄÌ¾ï¡§ 11:00 - 19:00 | Ìë´Ö³«´Û¡§ ¶âÍË¡¦ÅÚÍË 11:00 - 21:00
¢¨ºÇ½ªÆü5·î31Æü(Æü)¤Î¤ß17:00ÊÄ´Û ¡Ã ¢¨ºÇ½ªÆþ¾ì¤ÏÊÄ´Û30Ê¬Á°
¢¡²ñ¾ì¡Ê2²ñ¾ì¤Ç¤Î²óÍ··¿³«ºÅ¡Ë
£±¡¥¿·½É²ÎÉñ´ìÄ®Ç½ÉñÂæ¡ÊÁí¹ç¼õÉÕ¡Ë | ÅìµþÅÔ¿·½É¶è²ÎÉñ´ìÄ®2-9-18 ¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥×¥é¥¶¿·½É2F
£²¡¥BOND | ÅìµþÅÔ¿·½É¶è²ÎÉñ´ìÄ®1-2-15 ²ÎÉñ´ìÄ®¥½¥·¥¢¥ë¥Ó¥ë9F
¢¨¿·½É²ÎÉñ´ìÄ®Ç½ÉñÂæ¤è¤êÅÌÊâÌó1Ê¬
¡Ö½Õ²èÅ¸¥³¥é¥Ü´ë²è¡§ËÌºØ¡¢±ð¤á¤¯Ãë²¼¤¬¤ê¡£― ±Ç²è¡ØËÌºØÌ¡²è¡Ù¾å±Ç¡õ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Èー¥¯ ー¡×³µÍ×
¡¡Åö´Û¤Ç¤Ï¡¢³ë¾þËÌºØ¤Î½Õ²è¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿º£²ó¤ÎÅ¸¼¨¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢1Æü¸ÂÄê¤Ç±Ç²è¡ØËÌºØÌ¡²è¡Ù¤Î¾å±Ç¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜºî¤Ï¡¢¡ØÉÙÖÖ»°½½Ï»·Ê¡Ù¤ä¡ØËÌºØÌ¡²è¡Ù¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëËÌºØ¤È¡¢¤½¤ÎºÍÇ½¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤ÀÌ¼¡¦¤ª±É¤ÎÀ¸³¶¡¢¤µ¤é¤Ë¤Õ¤ó¤±¤¤¤ÎÍ§¤äÂìÂôÇÏ¶×¤È¤Î¸òÎ®¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£Å¸¼¨¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¤´´Õ¾Þ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢ËÌºØ¤Î¿ÍÊªÁü¤äÁÏºî¤ÎÇØ·Ê¤ò¤è¤ê¿¼¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º£²ó´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÆÃÊÌ¸ø³«¤µ¤ì¤ëËÌºØ½Õ²è¤ÎÌ¾ÉÊ¡ÔÂý¤È³¤½÷¡Õ¡Ê¡Ô´îÇ½²ñÇ·¸Î¿¿ÄÌ¡Õ½ê¼ý¡Ë¤Ï¡¢±Ç²è¤Î·àÃæ¤Ë¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢ËÜÅ¸¼¨¤È¤Î¿ÆÏÂÀ¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¤ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡¡¾å±Ç½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï¡¢±º¾å»á¤È¼êÄÍ»á¤ò¤ª¾·¤¤·¡¢Å¸¼¨ºîÉÊ¤Î¸«¤É¤³¤í¤ä½Õ²è´Õ¾Þ¤Î»ëÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ´ë²è¤Ï½Õ²èÅ¸¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÉÕ¤¤Ç¤ÎÈÎÇä¤È¤Ê¤ê¡¢Å¸¼¨¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¯Á°¤Ë¡È³ë¾þËÌºØ¡É¤ä¡È½Õ²è¡É¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡±Ç²è¤òÄÌ¤·¤ÆÉâÀ¤³¨¤ÎË¤«¤ÊÉ½¸½À¤³¦¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡¢¤Þ¤¿¤È¤Ê¤¤µ¡²ñ¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤Þ¤Î¤´Íè¾ì¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡¡¢¨ËÜ¾å±Ç²ñ¤Ï18ºÐÌ¤Ëþ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Î¤´»²²Ã¤Ï¤´±óÎ¸¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¥¿¥¤¥à¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
2026Ç¯4·î5Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡
12:00¡¡±Ç²è¡ØËÌºØÌ¡²è¡Ù¾å±Ç¡¡¡ÊÌó2»þ´Ö¡Ë
14:00¡¡µÙ·Æ¡¡¡Ê10Ê¬¡Ë
14:10¡¡¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡¡¡ÊÌó45Ê¬¡Ë
14:55¡¡½ªÎ»
¢¡ÎÁ¶â
¡Ú°ìÈÌ¡Û
CLASS A¡§6,400±ß¡¡¡Ê¡Ö½Õ²èÅ¸¡×¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå1,900±ß¤ò´Þ¤à¡Ë
CLASS S¡§8,400±ß¡¡¡Ê¡Ö½Õ²èÅ¸¡×¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå1,900±ß¤ò´Þ¤à¡Ë
¡Ú³ØÀ¸¡Û
CLASS A¡§5,800±ß ¡Ê¡Ö½Õ²èÅ¸¡×¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå1,300±ß¤ò´Þ¤à¡Ë
CLASS S¡§7,800±ß ¡Ê¡Ö½Õ²èÅ¸¡×¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå1,300±ß¤ò´Þ¤à¡Ë
¢¨¤´Íè¾ì»þ¤Ë¡Ö½Õ²èÅ¸¡×¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤ªÅÏ¤·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
¢¨¾å±Ç³«»Ï¤Î1»þ´ÖÁ°¤«¤é¥á¥¤¥ó¥é¥¦¥ó¥¸ÍøÍÑ²ÄÇ½
¢¨¥Á¥±¥Ã¥È¶â³Û¤Ë¥¦¥§¥ë¥«¥à¥³¥ó¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ê¥½¥Õ¥È¥É¥ê¥ó¥¯¡¦¥Ý¥Ã¥×¥³ー¥ó¡Ë¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¶â¤ò´Þ¤à
¢¨¥¦¥§¥ë¥«¥à¥³¥ó¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤´ÍøÍÑ¤Ï¥á¥¤¥ó¥é¥¦¥ó¥¸¤´Æþ¾ì»þ¤«¤é¥¤¥Ù¥ó¥È³«»Ï¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨CLASS S¤ÎÊý¤Ï´Õ¾Þ¸å¤Ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥é¥¦¥ó¥¸¡ÖOVERTURE¡×¤òÍøÍÑ²ÄÇ½
¢¡ÈÎÇä¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
¡Ú¥·¥Í¥Þ¥Ý¥¤¥ó¥È²ñ°÷¡Û¡¡3·î23Æü¡Ê·î¡Ë21:00
¡Ú°ìÈÌ¡Û¡¡3·î24Æü¡Ê²Ð¡Ë0:00¡Ê¡á3·î23Æü¡Ê·î¡Ë24:00¡Ë
¤è¤ê£±£°£¹¥·¥Í¥Þ¥º¥×¥ì¥ß¥¢¥à¿·½É¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ë¤ÆÈÎÇä³«»Ï
£±£°£¹¥·¥Í¥Þ¥º¥×¥ì¥ß¥¢¥à¿·½É¥Ûー¥à¥Úー¥¸:
https://109cinemas.net/premiumshinjuku/
¢¡¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅÐÃÅ¼Ô
±º¾åËþ»á¡ß¼êÄÍ¥Þ¥»á
¢¡±º¾åËþ»á
ÍÄ¾¯¤Î¤³¤í¤è¤ê¥³¥ì¥¯¥¿ー¤Ç¤¢¤Ã¤¿Éã¡¢±º¾åÉÒÏ¯¡Ê»³¸ý¸©Î©ÇëÈþ½Ñ´Û¡¦±º¾åµÇ°´Û Ì¾ÍÀ´ÛÄ¹¡Ë¤Î±Æ¶Á¤Ç¸ÅÈþ½Ñ¤Ë¿Æ¤·¤ß¡¢Ëú»³Î¶ÀôÆ²¤Ç¤Î½¤¹Ô¤ò·Ð¤Æ1979Ç¯±º¾åÁóãÖÆ²¤òÀßÎ©¡£¿ô¡¹¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤ò´ë²è¡¦³«ºÅ¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎÈþ½Ñ¾¦¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ1997Ç¯¤«¤é11Ç¯´Ö¥Ë¥åー¥èー¥¯¤Ç¡ÖInternational Asia Art Fair¡×¤Ë½ÐÅ¹¤·¡¢Vetting committee¡Ê´ÕÄê°Ñ°÷¡Ë¤âÌ³¤á¤¿¡£¤Þ¤¿2013Ç¯Âç±ÑÇîÊª´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿½Õ²èÅ¸¤Ç¤Ï¡ÖShunga in Japan LLP¡×¤òÀßÎ©¤·¶¨ÎÏ¡¢2015Ç¯±ÊÀÄÊ¸¸Ë¤Ç¤Î½Õ²èÅ¸³«ºÅ¤Ë¸þ¤±¤Æ¿ÔÎÏ¤·¤¿¡£¡ÖËÌºØÌ¡²è¡×½¯½¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¸½ºß¡¢¼Á¡¦ÎÌ¤È¤â¤ËÀ¤³¦°ì¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñºÝÉâÀ¤³¨³Ø²ñ¾ïÇ¤Íý»ö¡£ÅìÍÎÆ«¼§³Ø²ñÆÃÊÌ²ñ°÷¡£
¢¡¼êÄÍ¥Þ¥»á
²ÎÉñ´ìÄ®¤Ç¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¡¢BAR¡¢°û¿©Å¹¡¢ÈþÍÆ¼¼¤Ê¤É20¿ô¸®¤ò¹½¤¨¤ë¡ÖSmappa! Group¡×¤Î²ñÄ¹¡£1977Ç¯¡¢ºë¶Ì¸©À¸¤Þ¤ì¡£²ÎÉñ´ìÄ®¾¦Å¹³¹¿¶¶½ÁÈ¹ç¾ïÇ¤Íý»ö¡£JSAÇ§Äê¥½¥à¥ê¥¨¡£96Ç¯¤«¤é²ÎÉñ´ìÄ®¤ÇÆ¯¤»Ï¤á¡¢¥Ê¥ó¥Ðー¥ï¥ó¥Û¥¹¥È¤ò·Ð¤Æ¡¢ÆÈÎ©¡£¥Û¥¹¥È¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢ÃÄÂÎ¡ÖÌëÄ»¤Î³¦¡×¤òÃç´Ö¤ÈÎ©¤Á¾å¤²¡¢¿¼Ìë¤Î³¹Æ¬À¶ÁÝ³èÆ°¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦°ìÊý¡¢NPOË¡¿Í¥°¥êー¥ó¥Ðー¥É¤Ç¤âÍý»ö¤òÌ³¤á¤ë¡£2017Ç¯¤Ë¤Ï²ÎÉñ´ìÄ®½é¤Î½ñÅ¹¡Ö²ÎÉñ´ìÄ®¥Ö¥Ã¥¯¥»¥ó¥¿ー¡×¤ò¥ªー¥×¥ó¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¡£2018Ç¯12·î¤Ë¤ÏÀÜµÒ¶È¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¡È¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¡ÉÀº¿À¤ò¼´¤Ë²ð¸î»ö¶È¤â¥¹¥¿ー¥È¡£¶áÃø¤Ë¡¢¡Ø¿·½É ²ÎÉñ´ìÄ®¡Ù¡Ê¸¸Åß¼Ë¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
ºîÉÊ³µÍ×
¢¡¡ØËÌºØÌ¡²è¡Ù
´ÆÆÄ¡§¿·Æ£·ó¿Í
½Ð±é¡§½ï·Á·ý¡¢À¾ÅÄÉÒ¹Ô¡¢ÅÄÃæÍµ»Ò¡¢Èõ¸ý²ÄÆî»Ò
¸¶ºî¡§ÌðÂåÀÅ°ì
ÇÛµë¡§¾¾ÃÝ
¡ØÉÙÖÖ»°½½Ï»·Ê¡Ù¤ÎÂ¾¤Ë¡ØËÌºØÌ¡²è¡Ù¤Ç½Õ²è¤ÎÂç²È¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë³ë¾þËÌºØ¤ÈÌ¼¡¦¤ª±É¤È°ìÀ¸¡¢¤Õ¤ó¤±¤¤¤ÎÍ§¡¢ÂìÂôÇÏ¶×¤È¤Î¸òÎ®¤òÉÁ¤¯¡£ÌðÂåÀÅ°ì¤ÎÆ±Ì¾¤Îµº¶Ê¤Î±Ç²è²½¡£´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¤Ï¤³¤Î¼ï¤Î±Ç²è¤òÉÁ¤¤¤Æ¤ÏË®²è³¦¶þ»Ø¤ÎµðÀ±¡¢µ´ºÍ¡¦¿·Æ£·ó¿Í¡£¥¨¥í¥¹¤È·Ý½Ñ¤¬¸«»ö¤ËÍ»¹ç¤¹¤ë¡£¼«¤é²è¶¸¿Í¤È¾Î¤·¡¢ÇÈÍð¤Î¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤ë³ë¾þËÌºØÌò¤Ë¡¢Ç÷ÎÏ¤¢¤ë±éµ»¤Ç¶ËÃ×¤ËÇ÷¤ë¡¢½ï·Á·ý¡£ÅÄÃæÍµ»Ò¡¢Èõ¸ý²ÄÆî»Ò¤¬±ð¤á¤«¤·¤¤ÍçÂÎ¤ÇÂÎÅö¤¿¤ê¤Î±éµ»¤òÌ¥¤»¤¿ÏÃÂêºî¡£
(C)1981 ¾¾ÃÝ³ô¼°²ñ¼Ò
£±£°£¹¥·¥Í¥Þ¥º¥×¥ì¥ß¥¢¥à¿·½É¤È¤Ï
¡¡ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¤Ë2023Ç¯4·î14Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë³«¶È¤·¤¿¡ÖÅìµÞ²ÎÉñ´ìÄ®¥¿¥ïー¡×9F¡¦10F¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡È£±£°£¹¥·¥Í¥Þ¥º¡É¤Î¿·¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£Á´ÀÊ¤¬°ìÈÌÅª¤Ê¥·¥Í¥³¥ó¤ÎºÇÂçÌó2.3ÇÜ¤ÎÂç¤¤µ¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥·ー¥È¤Ç¡¢Á´¥·¥¢¥¿ー¤ËºäËÜÎ¶°ì»á¤¬´Æ½¤¤·¤¿¶Ë¸Â¤Þ¤Ç¥ê¥¢¥ë¤Ê²»¤òÄÉµá¤·¤¿²»¶Á¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖSAION-SR EDITION-¡×¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¾å±Ç£±»þ´ÖÁ°¤«¤é¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¤·¤¿Êý¤Î¤ß¤¬Æþ¤ì¤ë¥é¥¦¥ó¥¸¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¥Ý¥Ã¥×¥³ー¥ó¤È¥É¥ê¥ó¥¯¤¬´Õ¾ÞÁ°¤ª¤«¤ï¤ê¼«Í³¤Î¡ÖWELCOME CONCESSION¡×¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥Ëー¥º¥¦¥¤¥¹¥ー¤ä¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥Õー¥É¤òÂ·¤¨¤¿¡ÖTHE BAR¡×¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤³¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤¾å¼Á¤Ê´Õ¾Þ´Ä¶¤È¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤òÄó¶¡¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¾ï¼±¤òÊ¤¤¹¡È´¶À¤ò³«¤¯±Ç²è´Û¡É¤È¤·¤Æ¡¢ÈóÆü¾ïÀ¤³¦¤Ø¤ÎË×ÆþÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¥ê¥ó¥¯°ìÍ÷
¡¦£±£°£¹¥·¥Í¥Þ¥º¥×¥ì¥ß¥¢¥à¿·½ÉHP¡§https://109cinemas.net/premiumshinjuku/¡¡
¡¦£±£°£¹¥·¥Í¥Þ¥º¥×¥ì¥ß¥¢¥à¿·½ÉX¡§https://x.com/109_PREMIUM_SJ
¡¦£±£°£¹¥·¥Í¥Þ¥º¥×¥ì¥ß¥¢¥à¿·½ÉInstagram¡§https://www.instagram.com/109cinemas_premium/