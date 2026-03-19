ºÆ¹½ÃÛ¤µ¤ì¤¿¥¯¥é¥·¥Ã¥¯ ― ¥Æ¥£¥½ Visodate ー
1853Ç¯ÁÏ¶È¤Î¥¹¥¤¥¹¤Î»þ·×¥Ö¥é¥ó¥ÉTISSOT[¥Æ¥£¥½]¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¥Æ¥£¥½Visodate(¥ô¥£¥½¥Ç¥¤¥È) ¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆÊ¸»úÈ×¤ËÆüÉÕÉ½¼¨¤òÅëºÜ¤·¤¿»þ·×¤È¤·¤Æ¡¢1954Ç¯¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥â¥Ç¥ë¤Î¥¹¥Èー¥êー¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Î¼«Á³¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢Ä¾´¶Åª¤ËÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ë¥Ç¥£¥Æー¥ë¤È¸½ÂåÅª¤ÊÍ×ÁÇ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥×¥í¥Ýー¥·¥ç¥ó¤È¡¢¹µ¤¨¤á¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤òÈ÷¤¨¤¿¥Æ¥£¥½ Visodate ¤Ï¡¢Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢20À¤µªÈ¾¤Ð¤Î¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹¤È¸½ÂåÅª¤Ê´¶À¤òÍ»¹ç¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Éー¥à·¿¤ÎÊ¸»úÈ×¡¢¥¹¥ê¥à¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¡¢¤½¤·¤ÆÆÃÄ§Åª¤ÊÆüÉÕÉ½¼¨¤Ê¤É¡¢1954Ç¯Åö»þ¤Î¥â¥Ç¥ë¤Î°ÕµÁ¤È²ÁÃÍ¤òÂ»¤Ê¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¡¢»þ¤È¶¦¤Ë¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Visodate¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¤òÉ½¸½¤¹¤ë3¤Ä¤Î¥¿¥¤¥à¥Ôー¥¹
Visodate ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿·¤¿¤Ê¾Ï¤ÎËë³«¤±¤Ï¡¢3¤Ä¤Î°Û¤Ê¤ë¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¶¦ÄÌ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óÍ×ÁÇ¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¤Ê¤¬¤é¡¢¸ÄÀË¤«¤ÊÉ½¾ð¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
T157.407.16.031.00(https://www.tissotwatches.com/ja-jp/T1574071603100.html) ¤Ï¡¢¥·¥ë¥Ðー¤ÎÊ¸»úÈ×¤Ë¥´ー¥ë¥É¤Î¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤òÇÛ¤·¡¢¥¯¥í¥³¥À¥¤¥ëÌÏÍÍ¤ò¥¨¥ó¥Ü¥¹¤·¤¿¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥ì¥¶ー¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
T157.407.11.041.00(https://www.tissotwatches.com/ja-jp/T1574071104100.html)¤Ï¡¢¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¥Ö¥ëー¤ÎÊ¸»úÈ×¤Ë¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Áー¥ëÀ½¤Î¥Óー¥º¥ª¥Ö¥é¥¤¥¹ ¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ç¥â¥À¥ó¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
T157.407.11.051.00¤Ï(https://www.tissotwatches.com/ja-jp/T1574071105100.html)¡¢Æ±ÍÍ¤Î¹½À®¤Ë¼Á´¶¤Î¤¢¤ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ÎÊ¸»úÈ×¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤òºÝÎ©¤¿¤»¤¿¸½ÂåÅª¤Ç¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é3¤Ä¤Î¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤ÏÆ±°ì¤ÎÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅý°ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±ß·Á¤È½ÄÊý¸þ¤Î¥Ö¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¥Éー¥à·¿¥À¥¤¥¢¥ë¤Ï¡¢¸÷¤òÁ¡ºÙ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Ê¤¬¤é¡¢Ê¸»úÈ×Á´ÂÎ¤Ë±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ëÉ½¾ð¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£
3»þ°ÌÃÖ¤ÎÆüÉÕÁë¤Ï¡¢ÀºåÌ¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿¥Õ¥ìー¥à¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹â¤¤»ëÇ§À¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢°ìÌÜ¤ÇÆüÉÕ¤òÆÉ¤ß¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎVisodate ¤Ø¤Î¥ª¥Þー¥¸¥å¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹ー¥Ñー¥ë¥ß¥Î¥ô¥¡(R) ¤òÅÉÉÛ¤·¤¿¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¿Ë¤Ï°Å½ê¤Ç¤âÍ¥¤ì¤¿»ëÇ§À¤òÈ¯´ø¤·¡¢È¿¼ÍËÉ»ß²Ã¹©¤ò»Ü¤·¤¿¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¤¬¡¢¤É¤Î³ÑÅÙ¤«¤é¤Ç¤â¥¯¥ê¥¢¤Ê»ë³¦¤òÊÝ¤Á¤Þ¤¹¡£
²áµî¤È¸½ºß¤ò¤Ä¤Ê¤°²Í¤±¶¶
º£²ó¤Î¥Æ¥£¥½ Visodate ¤Ï¡¢¥Æ¥£¥½¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë½ÅÍ×¤Ê¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÉü³è¤ò¿ë¤²¤Þ¤·¤¿¡£
1954Ç¯Åö»þ¤Î¥â¥Ç¥ë¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤Ã¤¿¹â¤¤»ëÇ§À¤ÈÌÀ³Î¤µ¤È¤¤¤¦ÅÁÅý¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¤Ê¤¬¤é¡¢¥×¥í¥Ýー¥·¥ç¥ó¤äÁÇºà¡¢Ê¸»úÈ×¤Î¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ãー¤ò¸½Âå¤Î¥Ëー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢²áµî¤È¸½ºß¤ò¤Ä¤Ê¤°²Í¤±¶¶¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Æ¥£¥½ Visodate ¤Ï¡¢¤½¤Î¥ì¥¬¥·ー¤òÍ¥²í¤Ë·Ñ¾µ¤·¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿³Î¤«¤Ê¸ÄÀ¤È¤È¤â¤Ë¡¢Æü¾ï¤Ë´ó¤êÅº¤¦À¿¼Â¤Ç¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¥¿¥¤¥à¥Ôー¥¹¤È¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
TISSOT Visodate[¥Æ¥£¥½ ¥ô¥£¥½¥Ç¥¤¥È]
T157.407.16.031.00(https://www.tissotwatches.com/ja-jp/T1574071603100.html) ¥Æ¥£¥½ ¥ô¥£¥½¥Ç¥¤¥È¡Ê¥·¥ë¥Ðー¡Ë¡¡118,800±ß¡ÊÀÇ¹þ²Á³Ê¡Ë
T157.407.11.041.00(https://www.tissotwatches.com/ja-jp/T1574071104100.html) ¥Æ¥£¥½ ¥ô¥£¥½¥Ç¥¤¥È¡Ê¥Ö¥ëー¡Ë¡¡¡¡129,800±ß¡ÊÀÇ¹þ²Á³Ê¡Ë
T157.407.11.051.00(https://www.tissotwatches.com/ja-jp/T1574071105100.html) ¥Æ¥£¥½ ¥ô¥£¥½¥Ç¥¤¥È¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ë¡¡129,800±ß¡ÊÀÇ¹þ²Á³Ê¡Ë
´ðËÜ»ÅÍÍ
¥±ー¥¹
- Çö·¿¤Î39mm¥±ー¥¹
- ¥·ー¥¹¥ëー¥Ð¥Ã¥¯¥±ー¥¹
- ÌµÈ¿¼Í¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤¿¥Ü¥Ã¥¯¥¹·¿¤Î¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë
¥àー¥Ö¥á¥ó¥È
- ¥Ñ¥ïー¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯ 80
- ¥Ë¥ô¥¡¥¯¥í¥ó(TM)À½¤Ò¤²¥¼¥ó¥Þ¥¤
- ¥À¥¤¥¢¥ë
- ¥¹ー¥Ñー¥ë¥ß¥Î¥ô¥¡(R)²Ã¹©¤Î¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¿Ë
¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È
- ¥Óー¥º¥ª¥Ö¥é¥¤¥¹ ¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È (T157.407.11.041.00¡¢T157.407.11.051.00)
- ¥ì¥¶ー¥¹¥È¥é¥Ã¥×¡ÊT157.407.16.031.00¡Ë
- ¥¤¥ó¥¿ー¥Á¥§¥ó¥¸¥ã¥Ö¥ë ¥¯¥¤¥Ã¥¯¥ê¥êー¥¹¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È
¥Æ¥£¥½¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡§
https://www.tissotwatches.com
¥Æ¥£¥½ Visodate ―1954Ç¯¤Î¥ëー¥Ä¤ò·Ñ¾µ¤¹¤ë
1950Ç¯Âå½éÆ¬¡¢¥Æ¥£¥½¤Ï¤½¤ÎÅö»þ¡¢100Ç¯¶á¤¯Â³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¿»þ·×À½Â¤¤ÎÅ¯³Ø¤òÂÎ¸½¤¹¤ëºÇ¤â°õ¾ÝÅª¤ÊÀ½ÉÊ¤Î£±¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥Æ¥£¥½ Visodate¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ÏÅö»þ¤Î¥Æ¥£¥½¤Îµ»½ÑÉôÌç¤Ç³«È¯¤µ¤ì¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¼Â¸½¤·¤¿À½ÉÊ¤Ç¡¢Ê¸»úÈ×¾å¤Ë»þ¹ï¤ÈÆüÉÕ¤ÎÎ¾Êý¤òÄ¾ÀÜÉ½¼¨¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¼ÂÍÑÅª¤Ç¸½ÂåÅª¡¢¤«¤ÄÈþÅª¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÈ÷¤¨¤¿ÊýË¡¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½é´ü¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿¥ì¥¬¥·ー
1954Ç¯¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿Visodate¤Ï¡¢¤½¤Îµ¯¸»¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤¬µ¡Ç½Åª¥³¥ó¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤ÎÅëºÜ¤ò»Ï¤á¤¿»þÂå¤ËÁÌ¤ê¤Þ¤¹¡£1940Ç¯Âå¡¢¥Æ¥£¥½¤Ï½é¤á¤ÆÌð°õ¤Î·Á¤ò¤·¤¿¿Ë¤¬Ìð°õ·¿¤Î¿Ë¤¬Ê¸»úÈ×³°¼þ¤ò¤Ê¤¾¤ë¤è¤¦¤ËÆ°¤¡¢ÀÖ¤¤¿ô»ú¤ò»Ø¤·¼¨¤¹¤³¤È¤ÇÆüÉÕ¤òÉ½¼¨¤¹¤ëÏÓ»þ·×¡ÖCalendrier¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÌó10Ç¯¸å¤Î1953Ç¯¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÁÏ¶È100¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡ÖCentenary¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢3»þ°ÌÃÖ¤Ë¹µ¤¨¤á¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿¾®Áë¤ÇÆüÉÕ¤òÉ½¼¨¤·¡¢¤è¤ê¸½ÂåÅª¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥«¥ì¥ó¥ÀーÉ½¼¨¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¿Ê²½¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¡¢1954Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿Visodate¤Ø¤ÎÆ»¤òÀÚ¤ê³«¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢¤³¤Î»þ·×¤ÏÍ¥¤ì¤¿»ëÇ§À¤ÈÆüÉÕÉ½¼¨¤ò°ìÂÎ²½¤·¤¿ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÆüÉÕ¤¬¸áÁ°0»þ¤Ë½Ö»þ¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë½Ö´ÖÆüÉÕÉ½¼¨µ¡¹½¤òºÎÍÑ¤·¡¢µ¡Ç½À¤ÈÈþ¤·¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1954Ç¯¥Æ¥£¥½ ¥¢ー¥«¥¤¥Ö¤è¤ê
»þÂå¤òÄ¶¤¨¤¿À®¸ù
»þ¹ïÉ½¼¨¤ÈÆüÉÕÉ½¼¨¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡¢¤ä¤¬¤Æ¥Æ¥£¥½¤ÎÊ£¿ô¤Î¥·¥êー¥º¤Ø¤È¹¤¬¤ê¡¢Visodate Camping¡¢Visodate Seastar ¥ªー¥È¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¢Visodate Seastar Seven¡¢Visodate T12¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿ºÌ¤Ê¥â¥Ç¥ë¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Visodate¤Ï½Ö¤¯´Ö¤Ë¡¢Ì¤Íè¤òÀÚ¤ê³«¤³¤¦¤È¤¹¤ë¿·¤·¤¤À¤Âå¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤ë»þ·×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤Î¹¹ð¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤Ï¡¢¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬Æ´¤ì¤Î¿¦¶È¤Ë½¢¤¯»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢Èà¤é¤¬Áª¤Ö»þ·×¤¬¤½¤Î»Ö¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤ÆÉ½¸½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Á°¸þ¤¤ÊÀº¿À¤¬ÎÏ¶¯¤¯ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥¤¥¹¿Í¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¥ë¥Í¡¦¥°¥íー¥Ö¥ê¤¬»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤Î¤¦¤Á2ÅÀ¤Ï¡¢»þ·×À½Â¤¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤ÆÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¡¢¡Ø¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¦¥«¥éー¼Ì¿¿Ç¯´Õ¡Ù1957Ç¯ÈÇ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÇ¯¤òÂåÉ½¤¹¤ëÍ¥¤ì¤¿¥¤¥áー¥¸¤È¤·¤ÆÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1955Ç¯¤«¤é1959Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¥Æ¥£¥½¤ÏVisodate¤ÎÌÀ³Î¤Ç¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤ÆüÉÕÉ½¼¨µ¡Ç½¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿Ã»ÊÔ¹¹ð¥Õ¥£¥ë¥à¤òÀ©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢Visodate¤¬ÃåÍÑ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉÔ²Ä·ç¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÁÊµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÐ¾ì¤¹¤ë¿ÍÊª¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤äÇØ·Ê¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ç»þÂå¤òÀè¼è¤ê¤·¤¿µ¡Ç½¤Î²ÁÃÍ¤òÌÀ³Î¤ËÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤é¤Î±ÇÁü¤äËÉÙ¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö»ñÎÁ¤Ï¸½ºß¤â¥Æ¥£¥½¤Î¥¢ー¥«¥¤¥Ö¤ËÊÝÂ¸¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤±¤ëÀè¸«À¤ò¼¨¤¹µ®½Å¤ÊµÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡ÖThe Leaders of Tomorrow ¡×¡¢1958Ç¯ ¥Æ¥£¥½¥¢ー¥«¥¤¥Ö¤è¤ê
º£Æü¤ÎVisodate¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤òÄêµÁ¤Å¤±¤¿¤Î¤ÈÆ±¤¸ÌÀ³Î¤ÊÌÜÅª¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î¥ì¥¬¥·ー¤ò¸½Âå¤Ø¤ÈÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê»þ·×¤Ï¡¢ÁÇºà¤Î²þÎÉ¤äÀºÅÙ¤Î¸þ¾å¡¢ÁõÃå´¶¤Î²þÁ±¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿·¤¿¤ÊÂ©¿á¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¡¢ÅÁÅý¤ò¼é¤ê¤Ä¤Ä¡¢¸½Âå¤ÎÆü¾ï¤Ë¤â¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤°ìËÜ¤Ø¤È¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Þ¤·¤¿¡£
TISSOT¡Î¥Æ¥£¥½¡Ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
TISSOT¤Ï¡¢1853Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢ÅÁÅý¤È¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢Àº¿À¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿»þ·×¤Å¤¯¤ê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¥¹¥¤¥¹¤Î»þ·×¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¥¹¥¤¥¹¤Î»³Ì®¤Î¤Õ¤â¤È¥ë¡¦¥í¥Ã¥¯¥ë¤ÇÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤ëTISSOT¤Î»þ·×¤Ï¡¢¡Ö¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢²¿¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ë¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê²áÄø¤ò·Ð¤Æ¤¤¿¤«¡×¤È¤¤¤¦Å¯³Ø¤òÂÎ¸½¤·¡¢¿ÍÀ¸¤Î¹Ò³¤¤òÊª¸ì¤ë¥¹¥Èー¥êー¥Æ¥éー¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂåÉ½Åª¤Ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¡¢PRX¡¢T-¥¿¥Ã¥Á¡¢¥·¥å¥Þ¥ó¡¦¥Ç¡¦¥È¥¥¥ì¥ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î»þ·×¤Ï¥¹¥¤¥¹À½¤Ç¤¹¡£¼ê¤´¤í¤Ê²Á³ÊÂÓ¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÅÁÅý¤È³×¿·¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¥¿¥¤¥à¥Ôー¥¹¤È¤·¤Æ¡¢»þÂå¤òÄ¶¤¨¤ÆÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢TISSOT¤ÏNBA¡¢MotoGP(TM)¡¢¥Äー¥ë¡¦¥É¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹¤È¤Î¿¼¤¤´Ø·¸¤òÃÛ¤¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶¥µ»¤Ç¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¿¥¤¥à¥ー¥Ñー¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëÁª¼ê¥Ç¥¤¥ß¥¢¥ó¡¦¥ê¥éー¥É¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥Ð¥¤¥¯¥ìー¥µー¥¨¥Í¥¢¡¦¥Ð¥¹¥Æ¥£¥¢¥Ëー¥Ë¡¢¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢¤Î¼«Å¾¼Ö¥íー¥É¥ìー¥¹Áª¼ê¥×¥ê¥â¥·¥å¡¦¥í¥°¥ê¥Ã¥Á¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ¤Î¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëÁª¼ê ²ÏÂ¼Í¦µ± Áª¼ê¤ò¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Ë·Þ¤¨¡¢Èà¤é¤ÎÆü¡¹¤Î¸¥¿ÈÅª¤ÊÅØÎÏ¤äÀ®¸ù¤Ø¤ÎÄ©Àï¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
TISSOT¤Ï¡¢»þ·×À½Â¤¤ä·×»þ¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢¿Í¡¹¤Î¿ÍÀ¸¤Î¤¢¤é¤æ¤ë½Ö´Ö¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆÀ®¸ù¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À®¸ù¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î²áÄø¤½¤Î¤â¤Î¤ò¾Î¤¨¤ë»þ·×¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Ë´ó¤êÅº¤¤Â³¤±¤Þ¤¹¡£