¡ÚMYTREX¡Û½ÂÃ«¥í¥Õ¥È¤Ë¡ÖSHAPE POINTER¡×ÂÎ¸³·¿POPUP¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬ÅÐ¾ì¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒÁÏÄÌ¥á¥Ç¥£¥«¥ë(ËÜ¼Ò:Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»Ô)¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡¢ÈþÍÆ·ò¹¯µ¡´ï¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖMYTREX¡Ê¥Þ¥¤¥È¥ì¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡×¤Ï¡¢2026Ç¯3·î24Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é4·î2Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Þ¤Ç½ÂÃ«¥í¥Õ¥È¤Ë¤ÆÂÎ¸³·¿POPUP ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø´é¡¢¤¢¤²¤Æ¤³¡£¡Ù¤¬¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÎËÜPOPUP¥¤¥Ù¥ó¥È ¤Ï¡¢3·î3ÆüÈ¯Çä¤Î¿·¾¦ÉÊ¥Ú¥ó·¿Èþ´é´ï¡ÖSHAPE POINTER¡×¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¤½¤ÎÂ¾ÈþÍÆµ¡´ï¤âÅ¸³«¡£
¡ÖÄ«¤Î¶À¤Ë±Ç¤ë¼«Ê¬¤Ç1Æü¤Îµ¤Ê¬¤¬ÊÑ¤ï¤ë20Âå½÷À¡×¤ò¥á¥¤¥ó¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ë¡¢Ä«¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤ÎÈþÍÆÇº¤ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÊÒ¼ê´Ö5Ê¬¤Ç¼«Ê¬¤ò¼è¤êÌá¤¹¡È¥ì¥¹¥¥åー¥ëー¥àÂÎ¸³¡É¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÂÎ¸³¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡ÖSHAPE POINTER¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀ½ÉÊ¤ò¤½¤Î¾ì¤Ç¹ØÆþ²ÄÇ½¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¤Î¹ØÆþÆÃÅµ¤ä´ë²è¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£POPUP ¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄêÆÃÅµ¡õ´ë²è
¡¦AIÈ©¿ÇÃÇµ¡
AI¤Ë¤è¤ëÈ©¿ÇÃÇ¤ò¼Â»Ü¡£¿ÇÃÇ·ë²Ì¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÈ©Çº¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¾¦ÉÊ¤ò¤´ÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¦¹ØÆþÆÃÅµ¡Ê¿ôÎÌ¸ÂÄê¡Ë
ÀÇ¹þ25,000±ß°Ê¾å¹ØÆþ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¥³ー¥É¥ì¥¹¥Û¥Ã¥È¥¢¥¤¥Þ¥¹¥¯¡ÖEyeLax Warm¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¡¦SHAPE POINTER¹ØÆþ¼Ô¸ÂÄê Ì¾Æþ¤ì¥µー¥Ó¥¹
¡ÖSHAPE POINTER¡×¤´¹ØÆþ¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢Æ±º¤Î¥ì¥¶ー¥±ー¥¹¤Ø¤ÎÌ¾Æþ¤ì¥µー¥Ó¥¹¤ò¼Â»Ü¡£
¡¦SNSÏ¢Æ°´ë²è
»ØÄê¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÉÕ¤±¤ÆSNSÅê¹Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ï¡¢ÈþÍÆÀ½ÉÊ¤Ê¤É¤ÎÆÃÅµ¤¬É¬¤ºÅö¤¿¤ë¥«¥×¥»¥ë¥¬¥Á¥ã¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆÃÅµ¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÅÔ¹ç¤Ë¤è¤ê´ë²èÆâÍÆ¤ÏÊÑ¹¹¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¾ÜºÙ¤ÏMYTREX¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£POPUP ¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ³µÍ×
¢¡³«ºÅ´ü´Ö
2026Ç¯3·î24Æü¡Ê²Ð¡Ë～2026Ç¯4·î2Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¢¡³«ºÅ¾ì½ê
½ÂÃ«¥í¥Õ¥È£²³¬ ·ò¹¯»¨²ßÇä¾ì¡¡¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹
♦±Ä¶È»þ´Ö
11¡§00～21¡§00
¢£Å¸³«¾¦ÉÊ¾Ò²ðSHAPE POINTER
¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È»É·ã¤ò³ð¤¨¤ë¥·¥§¥¤¥×¥Ý¥¤¥ó¥È¥Ø¥Ã¥É¤ÈŽ¤È©¤òÀ°¤¨¤ë¥Þ¥¤¥¯¥í¥«¥ì¥ó¥È¥Ø¥Ã¥É¤òÅëºÜ¤·¤¿¥Ú¥ó·¿Èþ´é´ï¡£°µÎÏ¤ò£²ÃÊ³¬¤ÇÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤ë¤¿¤áŽ¤Éô°Ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥±¥¢¤¬²ÄÇ½¡£¥½ー¥éー¥Ñ¥Í¥ëÅëºÜ¤Ç½¼ÅÅ¤Î¼ê´Ö¤â¤«¤«¤ê¤Þ¤»¤óŽ¡
https://mytrex.jp/shape-pointer/
VIDO
¶ÚÆù¤Î¤³¤ï¤Ð¤ê¤ò3ÉÃ¤Ç¤È¤¤Û¤°¤¹²£¿¶Æ°¥âー¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥·¡£¡È¥Þ¥Ã¥µー¥¸¥¬¥ó¡É¤È¡È¥Ø¥Ã¥É¥¹¥Ñ¡É¤Î2¤Ä¤Î¥×¥í¥À¥¯¥È¤«¤éÆ³¤½Ð¤µ¤ì¤¿¡Ö²£¿¶Æ°¡×¤ÇŽ¤Æ¬Èé¡ß¶ÚÆù¤òW¥±¥¢Ž¡¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤âÆ¬Èé¤ò¥¹¥Ôー¥Ç¥£ー¤Ë¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤·¤Þ¤¹Ž¡
https://mytrex.jp/vido/
HEAD SPA DEEP X
¿Íµ¤¤Î¥Ø¥Ã¥É¥¹¥Ñ¥·¥êー¥º¤Ë¡Ö¥¤¥ª¥óÆ³Æþ¡¦Æ³½Ð¡×µ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤¿¿·¥â¥Ç¥ë¡£Èþ´é´ï¤È¤·¤Æ¤ÎÀÇ½¤ò¹â¤á¤ë¥Üー¥ë·Á¾õ¤Î¥¢¥¿¥Ã¥Á¥á¥ó¥È¤ò¿·ºÎÍÑ¤·¡¢Æ¬Èé¤ä´é¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÊÝ¤Á¤Þ¤¹¡£
https://mytrex.jp/headspa-deepx/
MiRAY ONE
¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥±¥¢*¹¤ËÉ¬Í×¤Ê5¤Ä¤Îµ¡Ç½¤ÇŽ¤È©¤ØÁí¹çÅª¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á¤¹¤ë¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¸÷Èþ´é´ï¡£¥Õ¥©¥ÈÈþÍÆ¤Ë¤è¤ë¡ÖÆ©ÌÀ¥Ï¥ê´¶*²¡×Ž¤EMS¤Ë¤è¤ë¡Ö¥ê¥Õ¥È¥±¥¢*³¡×Ž¤¥¤¥ª¥óÆ³ÆþÆ³½Ð¤Ë¤è¤ë¡Ö¤¦¤ë¤ª¤¤¡×¤ò³ð¤¨¤Þ¤¹Ž¡
*¹¡§Ç¯Îð¤Ë±þ¤¸¤¿¥±¥¢¤Î¤³¤È *²¡§±ø¤ì½üµî¤Ë¤è¤ëÈ©¤Î¸«¤¨Êý
*³¡§µ¡´ï¤ò¾å¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÆ°¤«¤¹¤³¤È
https://mytrex.jp/miray-one/
¢¨ºß¸Ë¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¼è°·¾¦ÉÊÊÑ¹¹¤Î²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨¡ÖMiRAY ONE¡×¤È¡ÖVIDO¡×¤ÏPOPUP¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¡ã¤´¹ØÆþ¸å¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤³¤Á¤é¡ä
https://mytrex.jp/support/
¢¨¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹ÇÛ¿®»þ¤Î¾ðÊó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¿¤á¡¢ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£MYTREX¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ØMYTREX¡Ê¥Þ¥¤¥È¥ì¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Îµ»½Ñ¤Ï¡¢¼Â´¶¤Î¤¿¤á¤Ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢Æü¡¹¤Î½¬´·¤Ë¼«Á³¤ÈÍÏ¤±¹þ¤à¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¤òÄó°Æ¤¹¤ëÈþÍÆ¡¦·ò¹¯µ¡´ï¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¸ú²Ì¤¬¤Ê¤¤¤â¤Î¡¢Â³¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ï¤Ä¤¯¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿®Ç°¤Î¤â¤È¡¢³Î¤«¤Ê¼Â´¶¤È»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯8·î¤Ë¤Ï¥·¥êー¥ºÎß·×½Ð²ÙÂæ¿ô300ËüÂæ¤òÆÍÇË¡£
ÂåÉ½À½ÉÊ¤Ë¤Ï¡¢¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¿¶Æ°¤ÇËÜ³Ê¥±¥¢¤¬¤Ç¤¤ë¥Ï¥ó¥Ç¥£¥¬¥ó¡ØREBIVE¥·¥êー¥º¡Ù¡¢¸÷ÈþÍÆ¤Ç¥µ¥í¥óµé¥±¥¢¤ò³ð¤¨¤ë¡ØMiRAY¥·¥êー¥º¡Ù¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤ÇEMS¥Ò¥Ã¥×¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ë¡ØAQUA¥·¥êー¥º¡Ù¡¢¤½¤·¤Æ¡¢ÈþÈ©ÅÅÎ®¥Þ¥¤¥¯¥í¥«¥ì¥ó¥È¤òÅëºÜ¤·¤¿¹âµ¡Ç½¥·¥ã¥ïー¥Ø¥Ã¥É¡ØHIHO FINE BUBBLE+e¡Ù¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÃåºÂ»ÑÀª¤ÇÇØÃæ¤«¤é¹ø¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÎËÜ³Ê¥ê¥«¥Ð¥êー¤ò³ð¤¨¤ë¡ØREBIVE SEAT¡Ù¤ä¡¢¡È¤Ê¤¬¤é¥±¥¢¡É¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¡ØRAKUNO¥·¥êー¥º¡Ù¤Ê¤É¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë´ó¤êÅº¤¦¿·À½ÉÊ¤âÂ³¡¹¤ÈÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â¡¢°åÎÅµ¡´ï¥áー¥«ー¤È¤·¤ÆÇÝ¤Ã¤¿ÀìÌçÀ¤Èµ»½ÑÎÏ¤òÀ¸¤«¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¡Ö¶Ã¤¡×¤È¡Ö´¶Æ°¡×¤òÆÏ¤±¤ë¥»¥ë¥Õ¥±¥¢ÂÎ¸³¤òÄÉµá¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×
https://mytrex.jp
¢£¸ø¼°EC¥âー¥ë
EMS ¥·¥ç¥Ã¥× ³ÚÅ·»Ô¾ìÅ¹ ¡§https://www.rakuten.ne.jp/gold/leapgrow/
EMS ¥·¥ç¥Ã¥× Yahoo!¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°Å¹ ¡§https://store.shopping.yahoo.co.jp/s-pln/
ÁÏÄÌ¥á¥Ç¥£¥«¥ë Amazon Å¹ ¡§https://www.amazon.co.jp/mytrex
EMS ¥·¥ç¥Ã¥× auPay ¥Þー¥±¥Ã¥ÈÅ¹ ¡§https://plus.wowma.jp/user/65851084/plus/
¢£¸ø¼° SNS
Instagram ¡§https://www.instagram.com/mytrex.official/
Twitter ¡§https://twitter.com/Mytrex_JP
LINE ¡§https://lin.ee/vJgGbXE
YouTube ¡§https://www.youtube.com/@mytrex7494
TikTok ¡§https://www.tiktok.com/@mytrex_official/
¡ã²ñ¼Ò³µÍ×¡ä
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò ÁÏÄÌ¥á¥Ç¥£¥«¥ë
ÂåÉ½¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò é ÌÀÄá
Ë¡¿ÍÀßÎ©¡§2017Ç¯9·î
½êºßÃÏ¡§
¡ÚËÜ¼Ò¡ÛÊ¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÇîÂ¿¶èÇîÂ¿±ØÆî3-1-10 ¥¢ー¥Ð¥ó¥»¥ó¥¿ーÇîÂ¿5F
¡ÚÅìµþ»Ù¼Ò¡ÛÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÅì¿ÀÅÄ2-2-5 PMO½©ÍÕ¸¶III 4F
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥ºÍÑEMS°åÎÅµ¡´ï¡¢µÚ¤ÓÈþ´é´ï¤Î´ë²è¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä
URL¡§https://st-medical.jp/