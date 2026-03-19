±º°ÂD-Rocks¥Û¥¹¥È¥²ー¥à¤Ë¤Æ½é¤È¤Ê¤ë´§»î¹ç¡ÖÅìµþ¥»¥ó¥Á¥å¥êー¥Þ¥Ã¥Á¡×¤Î³«ºÅ¤ò·èÄê
Åìµþ¥»¥ó¥Á¥å¥êー³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2025-26 DIVISION 1 Âè16Àá¡ÊÀÅ²¬¥Ö¥ëー¥ì¥ô¥ºÀï¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬¥×¥é¥Á¥Ê¥Ñー¥È¥Êー¤òÌ³¤á¤ë¥é¥°¥Óー¥Áー¥à¡Ö±º°ÂD-Rocks¡×¤È¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥Ñー¥È¥Êー·ÀÌó¤Î¤â¤È¡¢½é¤Î´§»î¹ç¤È¤Ê¤ë¡ÖÅìµþ¥»¥ó¥Á¥å¥êー¥Þ¥Ã¥Á¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢±º°ÂD-Rocks¤È¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ø¤Î¹×¸¥¤ä¥¹¥Ýー¥Ä¿¶¶½¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ´§»î¹ç¤Î³«ºÅ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¥¹¥Ý¥ó¥µー³èÆ°¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢¼Ò°÷¤Î¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¸þ¾å¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¼ÒÆâ¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£
ÅöÆü¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¼Ò°÷¤ª¤è¤Ó¤½¤Î²ÈÂ²Åù¤ò²ñ¾ì¤Ë¾·ÂÔ¤·¡¢°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ±þ±ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÉôÌç¤òÄ¶¤¨¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò³èÀ²½¤µ¤»¡¢Á´¼ÒÅª¤Ê°ìÂÎ´¶¤ò¹â¤á¤ë°ì½õ¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥Ã¥Á¥Ñー¥È¥Êー·èÄê¤òµÇ°¤·¡¢¸ÂÄê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õ¥é¥Ã¥°¤òÅöÆü¤ÎÍè¾ì¼ÔÀèÃå8,000Ì¾ÍÍ¤ËÇÛÉÛ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹(¢¨)¡£
¤½¤ÎÂ¾¤Î¥Öー¥¹½ÐÅ¹Åù¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¸åÆü¥Áー¥à¤«¤éÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¥Þ¥Ã¥Á¥Ç¥¤¥×¥í¥°¥é¥àÅù¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õ¥é¥Ã¥°¥Ç¥¶¥¤¥ó
º£¸å¤âÅö¼Ò¤Ï¡¢±º°ÂD-Rocks¤È¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Ë¤è¤ê¡¢¥é¥°¥Óー¤Î²ÁÃÍ¤ÎºÇÂç²½¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤òÄÌ¤¸¤¿ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ø¤Î¹×¸¥¡¢¼¡À¤Âå°éÀ®¡¢¤½¤·¤Æ»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤ÆÏ¢·È¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
(¢¨) ÇÛÉÛ¾ì½êÅù¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢¥Áー¥àHP¡Êhttps://urayasu-d-rocks.com/¡Ë¤Ë¤Æ¸åÆü¤´°ÆÆâÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¢£»î¹ç³µÍ×
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/76147/table/226_1_431f6ebbb8a800dc401202c9acc535e8.jpg?v=202603190351 ]
Åìµþ¥»¥ó¥Á¥å¥êー³ô¼°²ñ¼Ò
Åìµþ¥»¥ó¥Á¥å¥êー¤Ï¡¢¥êー¥¹¤òÁÄ¶È¤È¤·¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤È¤Î¶¦ÁÏ¤Ë¤è¤ë¡Ö¶âÍ»¡ß¥µー¥Ó¥¹¡ß»ö¶È¡×¤òÍ»¹ç¤·¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤òÅ¸³«¤¹¤ë¶È³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¶âÍ»¡¦¥µー¥Ó¥¹´ë¶È¤Ç¤¹¡£
¹ÈÏ¤Ê¸ÜµÒ´ðÈ×¤òÍ¤¹¤ë¡Ö¹ñÆâ¥êー¥¹»ö¶ÈÊ¬Ìî¡×¡¢Ë¡¿Í¡¦¸Ä¿Í¸þ¤±¥ªー¥È¥êー¥¹¤Ë¥ì¥ó¥¿¥«ー¤òÍÊ¤¹¤ë¡Ö¥ªー¥È¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£»ö¶ÈÊ¬Ìî¡×¡¢¹Ò¶õµ¡¤äÉÔÆ°»º¤òÃæ¿´¤ËÀ®Ä¹¤ò¸£°ú¤¹¤ë¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Æ¥£»ö¶ÈÊ¬Ìî¡×¡¢À¤³¦30°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤ËµòÅÀÌÖ¤òÍ¤¹¤ë¡Ö¹ñºÝ»ö¶ÈÊ¬Ìî¡×¡¢ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤äÃßÅÅÃÓÅù¤ÎºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー´ØÏ¢»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡Ö´Ä¶¥¤¥ó¥Õ¥é»ö¶ÈÊ¬Ìî¡×¤Î5¤Ä¤ÎÊ¬Ìî¤Ç»ö¶È¤òÅ¸³«¡£Éý¹¤¤»ö¶ÈÎÎ°è¤Ç¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¹×¸¥¤¹¤ëÆÈ¼«¤Î¶âÍ»¡¦¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£