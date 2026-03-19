¡Ø¥°¥ê¥Ã¥É¥Þ¥ó ¥æ¥Ë¥Ðー¥¹¡Ù¤è¤ê¡¢¡Ö¿·¾ò¥¢¥«¥Í¡×¥°¥Ã¥º¤Î¤ß¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤¿¿·ºî¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¯¤¸¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¥³¥ó¥Õ¥£¥Ç¥ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¥°¥ëー¥×¡Ë¤Ï¡¢·à¾ìÈÇ¡Ø¥°¥ê¥Ã¥É¥Þ¥ó ¥æ¥Ë¥Ðー¥¹¡Ù¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡Ö¿·¾ò¥¢¥«¥Í¡×¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬É¬¤º¼ê¤ËÆþ¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¯¤¸¡¢¡Ö¡Ø¥°¥ê¥Ã¥É¥Þ¥ó ¥æ¥Ë¥Ðー¥¹¡Ù¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¯¤¸ 2026 feat.¥¢¥«¥Í¡×¤ò2026Ç¯3·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë12»þ¤è¤êÈÎÇä³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¯¤¸¥µー¥Ó¥¹¡Ö¤¯¤¸¥á¥¤¥È¡×¡Ê¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÄÌÈÎ¡ËµÚ¤Ó¡Ö¤É¤³¥×¥é¡×¤Ë¤Æ¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
2·î20Æü¤ËÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤¿¡Ö¡Ø¥°¥ê¥Ã¥É¥Þ¥ó ¥æ¥Ë¥Ðー¥¹¡Ù¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¯¤¸ 2026 feat.Ï»²Ö¡×¤ÈÆ±¤¸¤¯ËÜ¤¯¤¸¤Ç¤â¡¢¡Ø¥°¥ê¥Ã¥É¥Þ¥ó ¥æ¥Ë¥Ðー¥¹¡Ù¤Ç¥µ¥Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÃ´Åö¤µ¤ì¤¿ÃæÂ¼¿¿Í³Èþ¤µ¤ó¤¬¡È³¤ÊÕ¤ÎÀ¸³è¡É¤ò¥Æー¥Þ¤ËÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤òÀ©ºî¡£ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥¢¥«¥Í¥°¥Ã¥º¤Î¤ß¤ÇÁ´22¼ïÎà¤Î¾ÞÉÊ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÊÀ¼Ò¤Î¤¯¤¸¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤¹¤ëX¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡ÖQC¤¯¤¸¾ðÊó¡×¡Êhttps://x.com/QC_inc_kuji¡Ë¤Ç¤Ï¤¯¤¸ÈÎÇä³«»Ï¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢´Ì¥Ð¥Ã¥¸Á´¼ï¥»¥Ã¥È¤¬Åö¤¿¤ë¥ê¥Ý¥¹¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Æ±Æü¤è¤ê2024Ç¯¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡Ö¡Ø¥°¥ê¥Ã¥É¥Þ¥ó ¥æ¥Ë¥Ðー¥¹¡Ù¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¯¤¸ 2024 Part2¡×¤ÎºÆÈÎÇä¤â³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÊõÂ¿Ï»²Ö¡×¥°¥Ã¥º¤ËÆÃ²½¤·¤¿¡Ö¡Ø¥°¥ê¥Ã¥É¥Þ¥ó ¥æ¥Ë¥Ðー¥¹¡Ù¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¯¤¸ 2026 feat.Ï»²Ö¡×¤Ï¡¢ÈÎÇä´ü´Ö¤ò±äÄ¹¤·¡¢3·î22Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤ÇÈÎÇäÃæ¡ª´Ö¤â¤Ê¤¯½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªÇã¤¤Æ¨¤·¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¾¦ÉÊ³µÍ×
¡ü¾¦ÉÊÌ¾¡§¡Ø¥°¥ê¥Ã¥É¥Þ¥ó ¥æ¥Ë¥Ðー¥¹¡Ù¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¯¤¸ 2026 feat.¥¢¥«¥Í
¡üÈÎÇä´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë12:00～2026Ç¯4·î19Æü¡ÊÆü¡Ë23:59¤Þ¤Ç
¡üÈÎÇä²Á³Ê¡§1²ó825±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨Á÷ÎÁÅù¤Ï¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ü¾¦ÉÊ¥Úー¥¸
https://kuji.qcinc.co.jp/archives/805
¢£¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥ÈURL
¤¯¤¸¥á¥¤¥È¡Ê¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÄÌÈÎ¡Ë
https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3418521/
¤É¤³¥×¥é
https://www.dokoprize.com/
¢£¾ÞÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¡ÎA¾Þ¡Ï¥í¥ó¥°¥¿¥Ú¥¹¥È¥êー(Á´3¼ï)
¡ÎB¾Þ¡Ï¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É(Á´3¼ï)
¡ÎC¾Þ¡Ï¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー(Á´6¼ï)
¡ÎD¾Þ¡Ï´Ì¥Ð¥Ã¥¸(Á´10¼ï)
¡Î¹ØÆþÆÃÅµ¡Ï´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡ÊÆÃÅµver.¡Ë¡ÊÁ´3¼ï¡Ë
¤¯¤¸¤ò10²ó¤´¹ØÆþËè¤Ë¡Ú´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡ÊÆÃÅµver.¡Ë¡Û¤¤¤º¤ì¤«1ÅÀ¡Ê¥é¥ó¥À¥à¡Ë¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª¡ª
¢¨ÆÃÅµ¤Ï³Æ¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇÛÉÛ¤¹¤ë¾ò·ï¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥ê¥Ý¥¹¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
ÊÀ¼Ò¤Î¤¯¤¸¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤¹¤ëX¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡ÖQC¤¯¤¸¾ðÊó¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¡Ø¥°¥ê¥Ã¥É¥Þ¥ó ¥æ¥Ë¥Ðー¥¹¡Ù¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¯¤¸ 2026 feat.¥¢¥«¥Í¡×È¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ÃêÁª¤Ç2Ì¾ÍÍ¤Ë´Ì¥Ð¥Ã¥¸Á´13¼ï¥»¥Ã¥È¤¬Åö¤¿¤ë¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»ÜÃæ¤Ç¤¹¡£X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡ÖQC¤¯¤¸¾ðÊó¡×¤ò¥Õ¥©¥íー¤·¡¢ÂÐ¾Ý¤ÎÅê¹Æ¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ò¡Ö¡Ø¥°¥ê¥Ã¥É¥Þ¥ó ¥æ¥Ë¥Ðー¥¹¡Ù¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¯¤¸ 2026 feat.¥¢¥«¥Í¡×¥ê¥Ý¥¹¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Ó¡¡³µÍ×
¡ü±þÊç´ü´Ö¡§2026Ç¯4·î19Æü¡ÊÆü¡Ë23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç
¡ü¾ÞÉÊ¡§´Ì¥Ð¥Ã¥¸Á´13¼ï¥»¥Ã¥È
¡üÅöÁª¼Ô¿ô¡§2Ì¾
¡ü±þÊçÊýË¡¡§
¡¡¡¦X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡ÖQC¤¯¤¸¾ðÊó¡×¡Ê@QC_inc_kuji(https://x.com/QC_inc_kuji)¡Ë¤ò¥Õ¥©¥íー
¡¡¡¦ÂÐ¾Ý¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Ý¥¹¥È¡Êhttps://x.com/QC_inc_kuji/status/2034465572482916863¡Ë¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È
¡üÅöÁª³ÎÇ§ÊýË¡¡§ÅöÁª¼ÔÍÍ¤ËX¤Î¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ç¤´Ï¢Íí¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¾¦ÉÊ³µÍ×
¡ü¾¦ÉÊÌ¾¡§¡Ø¥°¥ê¥Ã¥É¥Þ¥ó ¥æ¥Ë¥Ðー¥¹¡Ù¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¯¤¸ 2026 feat.Ï»²Ö
¡üÈÎÇä´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë12:00～2026Ç¯3·î22Æü¡ÊÆü¡Ë23:59¤Þ¤Ç
¡üÈÎÇä²Á³Ê¡§1²ó825±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨Á÷ÎÁÅù¤Ï¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ü¾¦ÉÊ¥Úー¥¸
https://kuji.qcinc.co.jp/archives/761
¢£¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥ÈURL
¤¯¤¸¥á¥¤¥È¡Ê¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÄÌÈÎ¡Ë
https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3400617/
¤É¤³¥×¥é
https://www.dokoprize.com/
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¼ÂÊª¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨´ü´ÖÃæ¤Ç¤âÍ½¹ð¤Ê¤¯½ªÎ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¸¢ÍøÉ½µ
(C)±ßÃ«¥×¥í (C)2023 TRIGGER¡¦±«µÜÅ¯¡¿¡Ö·à¾ìÈÇ¥°¥ê¥Ã¥É¥Þ¥ó¥æ¥Ë¥Ðー¥¹¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
²ñ¼Ò³µÍ×
- ²ñ¼ÒÌ¾¡§¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¥³¥ó¥Õ¥£¥Ç¥ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¥°¥ëー¥×¡Ë
- »ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥é¥¤¥»¥ó¥¹¾¦ÉÊ¤Î´ë²è¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä¡¢¤¯¤¸¾¦ÉÊ¤Î´ë²è¡¦±¿±Ä