¡Ö¡È7 years¡É¤Ç³«¤¯¡¢SAYAKA¤Î¿·¾Ï¡£¡×Be Girls¥á¥¤¥ó¥Üー¥«¥ëSAYAKA¡¢¥½¥í¥Ç¥Ó¥åー¶Ê¡Ö7 years¡×¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¤ò¥ê¥êー¥¹¡ª

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Lyrics by Hooky, SAYAKA
Composed by FLIP, Hooky, NOIZEWAVE
Arranged by FLIP
Guitar Arranged by hanji
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SAYAKA
2023Ç¯¡¢¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØPRODUCE 101 JAPAN¡Ù¤Ë½Ð±é¡£ÍâÇ¯¤Ë¤ÏBMSG¼çºÅ¤Î¡ØNo No Girls¡Ù¤Ç¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤Ê¤ê¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡£
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