ÀÄ¿¹¤ÎÅÁÅýÊ¸²½¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¿·ÃÛÌ±Çñ¤¬ÀÄ¿¹»Ô¤Ë¥ªー¥×¥ó
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¯¥È¡ÊËÜ¼Ò¡§ÀÄ¿¹¸©ÀÄ¿¹»Ô¡Ë¤Ï¡¢ÀÄ¿¹»ÔÃæ¿´Éô¤Ë¤Æ¡¢ÀÄ¿¹¤ÎÅÁÅýÊ¸²½¤ä¹©·Ý¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¿·ÃÛÌ±Çñ¤ò¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ»ÜÀß¤Ï¡ÖÀÄ¿¹¤ÎÊ¸²½¤ÈÁÇºà¤ò´¶¤¸¤ë½É¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´ÛÆâ¤Ë¤ÏÀÄ¿¹¤òÂåÉ½¤¹¤ëÊ¸²½¤ä¹©·Ý¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¼´Ø¤Ë¤ÏÀÄ¿¹¤Í¤Ö¤¿¤ò¥â¥Áー¥Õ¤È¤·¤¿¥¢ー¥È¤òÀßÃÖ¤·¡¢Ë¬¤ì¤¿½Ö´Ö¤«¤éÀÄ¿¹¤Îº×¤êÊ¸²½¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¶õ´Ö¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¼¼Æâ¤Ë¤ÏÄÅ·ÚÅÉ¤Î¥¢ー¥È¥Ñ¥Í¥ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÄÅ·Ú¤Ó¤¤¤É¤í¡¢¤³¤®¤ó»É¤·¡¢BUNACO¡Ê¥Ö¥Ê¥³¡Ë¤Ê¤É¤Î¹©·ÝÉÊ¤òÇÛÃÖ¤·¡¢ÀÄ¿¹¤Î¿¦¿Íµ»¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëÀß¤¨¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÆâÁõ¤Ë¤ÏÀÄ¿¹¥Ò¥Ð¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢ÌÚ¤Î²¹¤â¤ê¤ä¹á¤ê¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¶õ´Ö¤Å¤¯¤ê¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ê¤ó¤´¤ÎÌÚ¤òÍÑ¤¤¤¿ÌÚ¹©ºîÉÊ¤Ê¤É¡¢ÀÄ¿¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÁÇºà¤â¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
102Ëç¤Ë¤Ê¤ëÄÅ·ÚÅÉ¥Ñ¥Í¥ë
¤³¤Î»ÜÀß¤Î¤¿¤á¤ËÄÅ·ÚÅÉ¿¦¿Í¤¬ºîÀ®
ËÜ»ÜÀß¤Ï¤³¤ì¤é¤ÎÊ¸²½Í×ÁÇ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Ê¤¬¤éÀß·×¤µ¤ì¤¿¿·ÃÛ¤Î½ÉÇñ»ÜÀß¤Ç¤¢¤ê¡¢ÃÏ°èÊ¸²½¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¿·¤¿¤ÊÂÚºß²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢ÀÄ¿¹¤Í¤Ö¤¿º×´ü´Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼ûÍ×¤Î¹â¤Þ¤ê¤òÇØ·Ê¤Ë1Çñ32Ëü±ß¤Î²Á³ÊÀßÄê¤È¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ·¿¤Î½ÉÇñ¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ±¿±Ä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢ÉÔÆ°»º»ö¶È¤ª¤è¤Ó½ÉÇñ»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏÈ¯¿®¤È²ÁÃÍ¸þ¾å¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£