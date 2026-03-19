¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÀÉáÃÊ¼è¤ê°·¤¤¤Î¤Ê¤¤¿Íµ¤ÌÃ²Û¤ä¥¹¥¤¡¼¥Ä¡¢¤ªÆÀ¤Ê¥»¥Ã¥È¤¬´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¡¿¡Úµþ²¦À»ÀØºù¥öµÖ£Ó£Ã³«¶È40¼þÇ¯µÇ°¡ÛÀ»ÀØºù¥öµÖÅ¹¡Ö½Õ¤ÎÂç¿©ÉÊº×¡×¤ò³«ºÅ¡£
²ñ´ü¡§3·î26Æü(ÌÚ¡Ë¡Á4·î8Æü¡Ê¿å¡Ë¡¡
¾ì½ê¡§À»ÀØºù¥öµÖÅ¹1³¬ µþ²¦¥Õ¡¼¥É¥¢¥ê¡¼¥Ê
¡¡µþ²¦É´²ßÅ¹ À»ÀØºù¥öµÖÅ¹¤Ç¤Ï¡¢3·î26Æü(ÌÚ)¡Á4·î8Æü(¿å)¤Î´ü´Ö¡¢1³¬ µþ²¦¥Õ¡¼¥É¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ë¤Æ¡Ö½Õ¤ÎÂç¿©ÉÊº×¡×¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£3·î28Æü(ÅÚ)¡¢µþ²¦À»ÀØºù¥öµÖ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼(¤»¤¤¤»¤)¤¬³«¶È40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤òµÇ°¤·¡¢´ü´ÖÃæ¡Ö¤»¤¤¤»¤40thÆÃÊÌ´ë²è¡×¤È¤·¤ÆPart1¡§3·î26Æü(ÌÚ)¡Á4·î1Æü(¿å)¡¢Part2¡§4·î2Æü(ÌÚ)¡Á8Æü(¿å)¤È½µÂØ¤ï¤ê¤ÇÉáÃÊ¼è¤ê°·¤¤¤Î¤Ê¤¤ÌÃ²Û¤ä¸ÂÄê¥¹¥¤¡¼¥Ä¡¢¤ªÆÀ¤Ê¥»¥Ã¥È¤òÌó40¼ï¤½¤í¤¨¤Þ¤¹¡£
Part£±¡§3·î26Æü(ÌÚ)¡Á4·î1Æü(¿å)¡¡ ¢¨Á´¤ÆÀ»ÀØºù¥öµÖÅ¹¤Î¤ß¤Ç¤ÎÈÎÇä
¡üÀô²°ÅìµþÅ¹¡¡¡¡
¡Ö¤·¤¢¤ï¤»¤ò±¿¤Ö ¤ª»È¤¤ÊØ¡×(6¼ï12ÂÞÆþ)1,188±ß¡¡
¡ã20ÅÀÈÎÇäÍ½Äê¡äµþ²¦É´²ßÅ¹¸ÂÄêÈÎÇä
µþ²¦É´²ßÅ¹¤ÎÊñÁõ»æ¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¡Ö¥Ï¥È¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó´Ì¤Ë¡¢[Àô²°]¿Íµ¤¤Î¥ê¥ó¥°¥¿¡¼¥Ä¤Ê¤ÉµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤¿µþ²¦É´²ßÅ¹¸ÂÄê´Ì¡£
¡ü¿·½É¹âÌî¡¡
¡Ö¥«¥ë¥Æ¥Ã¥È¡×(Ä¾·Â12cm)4,000±ß¡¡
4¼ï¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¾þ¤Ã¤¿¤»¤¤¤»¤40¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¸ÂÄê¥±¡¼¥¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡
¡ü¿À¸Í²°¥¥Ã¥Á¥ó
¡Ö¿À¸Í²°ÄêÈÖ¥Ú¥¹¥È¥ê¡¼4Àñ¡×1,555±ß
¿À¸Í²°¤ÎÄêÈÖ¥Ú¥¹¥È¥ê¡¼¤ò4¼ïÎà(¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥Ú¥¹¥È¥ê¡¼£±¸Ä¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë¥Ñ¥¤1/4¸Ä¡¢¥ß¡¼¥È¥Ñ¥¤£±¸Ä¡¢¤¢¤é¤Ó¤¥½¡¼¥»¡¼¥¸¥Ñ¥¤£±¸Ä)µÍ¤á¹ç¤ï¤»¤¿¤ªÆÀ¤Ê¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡
¡üµµ½½¡¡¡Ú3/26(ÌÚ)¸ÂÄê¡¦¸áÁ°10»þ30¤è¤êÈÎÇä¡Û
¡Ö¤É¤é¾Æ¡×(¹õ¤¢¤ó)430±ß¡ã120¸ÄÈÎÇäÍ½Äê¡ä¢¨¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ3ÅÀ¸Â¤ê
½ÏÎý¤Î¿¦¿Íµ»¤Ç¾Æ¤¾å¤²¤é¤ì¤¿¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤È¤·¤¿¿©´¶¤È¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Î¤¢¤ë¤¢¤ó¤³¤¬ÆÃÄ§¤Î¿Íµ¤¤Î°ìÉÊ¡£
¢¨¹õ¤¢¤ó¤Î¤ß¤ÎÈÎÇä
¢¨£±³¬µþ²¦¥Õ¡¼¥É¥¢¥ê¡¼¥ÊÆÃÀß²ñ¾ì¤Ë¤ÆÈÎÇä
¡ü¥Þ¡¼¥í¥¦
¡Ö¹õ¤´¤Þ¥×¥ê¥ó¡×(1¸Ä)864±ß¡ã³ÆÆü20ÅÀÈÎÇäÍ½Äê¡ä
Ç»¸ü¤Ê¹õ¤´¤Þ¤Î¹á¤ê¤È¥³¥¯¤¬¸å¤ò¤Ò¤¯¥×¥ê¥ó¡£¹õ¤´¤Þ¤ÎÉ÷Ì£¤ò¤è¤ê´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¹õÅü¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨£±³¬µþ²¦¥Õ¡¼¥É¥¢¥ê¡¼¥ÊÆÃÀß²ñ¾ì¤Ë¤ÆÈÎÇä
¡üÊ¸ÌÀÆ²Åìµþ¡¡¡Ú3/27(¶â)¸ÂÄê¡¦¸á¸å2»þ30¤è¤êÈÎÇä¡Û
¡Ö³ø½Ð¤·¥«¥¹¥Æ¥é¡×(1¸Ä)648±ß¡¡¡ã260ÅÀÈÎÇäÍ½Äê¡ä
ÄÌ¾ï¤Ï¹©¾ìÇäÅ¹¤Ç¤·¤«¼è¤ê°·¤¤¤Î¤Ê¤¤¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¡£ÅöÆü¤ÎÄ«¤Ë¾Æ¤¾å¤²¤¿¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¥«¥¹¥Æ¥é¤Ç¤¹¡£¢¨¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢
1ºÐÌ¤Ëþ¤ÎÆý»ù¤Ë¤Ï¿©¤Ù¤µ¤»¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤
¢¨£±³¬µþ²¦¥Õ¡¼¥É¥¢¥ê¡¼¥ÊÆÃÀß²ñ¾ì¤Ë¤ÆÈÎÇä
Part2¡§4·î2Æü(ÌÚ)¡Á8Æü(¿å)
¡ü¿·½É¹âÌî
¡Ö¥«¥Ã¥È¥±¡¼¥Äê´ü°ú´¹¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¡×4,000±ß¡ã¸ÂÄê20ÅÀ¡ä
¤´ÍøÍÑ´ü´Ö2026Ç¯4·î2Æü(ÌÚ)¡Á8·î31Æü(·î)
À»ÀØºù¥öµÖÅ¹1³¬µþ²¦¥Õ¡¼¥É¥¢¥ê¡¼¥Ê[¿·½É¹âÌî]¤Ç¤Î¤ß¥«¥Ã¥È¥±¡¼¥(1ÅÀÀÇ¹þ1,000±ß¤Þ¤Ç)¤ò1Æü¤Ë¤Ä¤ºÇÂç3¸Ä¡¢´ü´ÖÃæ¤Ë·×3²ó¤ª°ú¤´¹¤¨¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤ªÆÀ¤Ê¥Á¥±¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¢¨5/9(ÅÚ)¡¦5/10(Æü)¤Ï¤ª°ú´¹ÂÐ¾Ý³°¡£
¢¨Â¾¤Î³ä°ú¤È¤ÎÊ»ÍÑ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¢¨¾Ü¤·¤¯¤ÏÇä¾ì·¸°÷¤Ë¤ª¤¿¤º¤Í¤¯¤À¤µ¤¤
¡ü¥´¥Ç¥£¥Ð
¡Ö¥´¥Ç¥£¥Ð ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë ¥Ð¥Ã¥°¡×
³Æ3,635±ß¡ã¥Í¥¤¥Ó¡¼¡¢¥ì¥Ã¥É³Æ5ÅÀÈÎÇäÍ½Äê¡ä
(¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ð¥Ã¥°1ÅÀ¡¢¥Ï¡¼¥È ¥ª¥Ö ¥´¡¼¥ë¥É ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó 6Î³Æþ¡¢¥ß¥ë¥¯¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È ¥é¥ó¥°¥É¥·¥ã¥¯¥Ã¥¡¼ 4ËçÆþ)
https://digitalpr.jp/table_img/2943/131003/131003_web_1.png
¢£¤ªÆÀ¤Ê¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡¦¤ªÇã¤¤¾å¤²¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¡ü¤»¤¤¤»¤40th¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼ÆÃÊÌ´ë²è¡¡
µþ²¦¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¥«¡¼¥É²ñ°÷ÍÍ¸ÂÄê¡¡
À»ÀØºù¥öµÖÅ¹ 1³¬ µþ²¦¥Õ¡¼¥É¥¢¥ê¡¼¥Ê¡¡¥Ç¥¤¥ê¡¼¥°¥ë¥á¡¡
Ëè½µ¿åÍËÆü µþ²¦¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¥«¡¼¥É ¥È¥ê¥×¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È
£´·î¤Þ¤ÇËè½µ¿åÍËÆü¡¢À»ÀØºù¥öµÖÅ¹ 1³¬ µþ²¦¥Õ¡¼¥É¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ÎÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ¡¢µþ²¦¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¥«¡¼¥É¤ò¤´ÍøÍÑ¤Î¤¦¤¨¡¢¤ªÇã¤¤¾å¤²¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢ÄÌ¾ï¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë²Ã¤¨+2¡ó¥Ý¥¤¥ó¥È ¤ò¤ªÉÕ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤ÏÀ»ÀØºù¥öµÖÅ¹HP¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡üÀ»ÀØºù¥öµÖÅ¹³«Å¹40¼þÇ¯µÇ° ¤ªÇã¤¤¾å¤²¥×¥ì¥¼¥ó¥È
À»ÀØºù¥öµÖÅ¹¤Î³«Å¹40¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢µþ²¦É´²ßÅ¹Á´Å¹¤Ç¤ªÇã¤¤¾å¤²¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£
³ÆÅ¹ÅöÆü¤Î¤ªÇã¤¤¾å¤²¥ì¥·¡¼¥È¹ç·×ÀÇ¹þ5,000±ß°Ê¾å¤ÎÊý¤Ë¡¢ÀèÃå¤Ç¤ªÅÏ¤·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¤ª°ì¿ÍÍÍ³ÆÅ¹1²ó¸Â¤ê
¢¨¤ª°ú´¹¾ì½ê¤Ç¤ªÇã¤¤¾å¤²¥ì¥·¡¼¥È¤ò¤´Äó¼¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¤ª°ú´¹ÆüÅöÆü¤Î¥ì¥·¡¼¥È¤Î¤ßÍ¸ú¡£Å¹ÊÞ´Ö¤Î¥ì¥·¡¼¥È¹ç»»¤Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¡£¢¨¾¦ÉÊ·ô¡¦¶â·ôÎà¤Î¤ªÇã¤¤¾å¤²¤ÏÂÐ¾Ý³°¡£
https://digitalpr.jp/table_img/2943/131003/131003_web_2.png
https://digitalpr.jp/table_img/2943/131003/131003_web_3.png
https://digitalpr.jp/table_img/2943/131003/131003_web_4.png
¢£40¼þÇ¯µÇ°ÅöÆü¤Î3·î28Æü(ÅÚ)¤Ï¥¥Æ¥£¤Á¤ã¤ó¤¬¡Öµþ²¦É´²ßÅ¹£±ÆüÅ¹Ä¹¡×¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹
Ⓒ 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. P170115-2
¡ü3·î28Æü(ÅÚ) ¥¥Æ¥£¤Á¤ã¤ó¡Öµþ²¦É´²ßÅ¹£±ÆüÅ¹Ä¹¡×
¡¸áÁ°10»þ¡Á<Ìó20Ê¬>¾ì½ê¡§B´Û2³¬¥»¥ó¥¿¡¼¥³¡¼¥È
¢¸á¸å1»þ¡Á<Ìó20Ê¬> ¾ì½ê¡§AB´Û7³¬Ï¢Íí¥Ö¥ê¥Ã¥¸
£¸á¸å3»þ¡Á<Ìó10Ê¬> ¾ì½ê¡§AB´Û7³¬Ï¢Íí¥Ö¥ê¥Ã¥¸
¢¨¤ªµÒÍÍ¤äÇä¾ì·¸°÷¤¬¼Ì¤ê¹þ¤à»£±Æ¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Â¾¿Í¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë²èÁü¡¦Æ°²è¤ÎSNSÅù¤Ø¤ÎÅê¹Æ¤Ï¤ª¹µ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://digitalpr.jp/table_img/2943/131003/131003_web_5.png
¢¨ËÜ¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë·ÇºÜ¤Î²Á³ÊÉ½¼¨¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¤Ç¤¹¡£²èÁü¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
µþ²¦É´²ßÅ¹ À»ÀØºù¥±µÖÅ¹(Âå)042-337-2111