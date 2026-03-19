¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Âçºå¡ÖÅ·²¦»û¥ß¥ª¡×¤Ë¥°¥é¥Ë¥Õ¤¬ÅÐ¾ì¡ª¥°¥é¥Ë¥ÕÅ·²¦»û¥ß¥ªÅ¹¡¢2026Ç¯3·î19Æü(ÌÚ)¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¡£
Â¿ºÌ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡¦»¨²ß¤òÂ·¤¨¤Æ¡¢¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¡£¥ª¡¼¥×¥ó¤òµÇ°¤·¡¢¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ä²ñ°÷¸ÂÄê10%OFF¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»ÜÃæ¡£
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥é¥Ë¥Õ¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Â¼ÅÄ¾¼É§¡¢°Ê²¼¥°¥é¥Ë¥Õ¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯3·î19Æü(ÌÚ)¡¢Âçºå¡ÖÅ·²¦»û¥ß¥ª¡×¤Ë¥°¥é¥Ë¥Õ¤Î¿·Å¹ÊÞ¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥°¥é¥Ë¥ÕÅ·²¦»û¥ß¥ªÅ¹¤Ï¡¢JRÅ·²¦»û±ØÄ¾·ë¤ÎÂç·¿¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¡ÖÅ·²¦»û¥ß¥ª¡×¤ÎËÜ´Û6F¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡¢Ìó84ÄÚ¤Î¥¹¥È¥¢¤Ç¤¹¡£T¥·¥ã¥Ä¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¡¢Ë¹»Ò¤ä¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤É¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥°¥Ã¥º¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¿·À¸³è¤ò³Ú¤·¤¯ºÌ¤ë¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥Ê¥ê¡¼¤ä¥â¥Ð¥¤¥ë¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¡¢¥Û¡¼¥à¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¤Î»¨²ß¤âËÉÙ¤ËÅ¸³«¡£¥°¥é¥Ë¥Õ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÂ¿ºÌ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¡¢¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Å¹Æâ¤Ë·Ç½Ð¤µ¤ì¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤â´Þ¤á¡¢¥°¥é¥Ë¥Õ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¶Å½Ì¤·¤¿¿·¥¹¥È¥¢¤Ç¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¥ª¡¼¥×¥ó¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ÀÇ¹þ5,500±ß°Ê¾å¤ªÇã¤¤¾å¤²¤Î¤«¤¿¤Ø¤Î¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ä¥°¥é¥Ë¥Õ¸ø¼°¥¢¥×¥ê²ñ°÷¸ÂÄê¤Î10%OFF¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»ÜÃæ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢3·î2Æü¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤¿¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤Î¡ÖÅ¹ÊÞ¥¹¥¿¥ó¥×¥«¡¼¥É¡×¤Ë¤â¡¢Å¹ÊÞ¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥°¥é¥Ë¥ÕÅ·²¦»û¥ß¥ªÅ¹¤Ë¤Æ¡¢³§¤µ¤Þ¤Î¤´ÍèÅ¹¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥°¥é¥Ë¥ÕÅ·²¦»û¥ß¥ªÅ¹ ³µÍ×
¥ª¡¼¥×¥óÆü¡§2026Ç¯3·î19Æü(ÌÚ)
½»½ê¡§543-0055¡¡Âçºå»ÔÅ·²¦»û¶èÈáÅÄ±¡Ä®10ÈÖ39¹æ¡¡Å·²¦»û¥ß¥ªËÜ´Û6F
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§06-6718-7889
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:30¡Á20:30
¢¨3·î19Æü(ÌÚ)¡Á3·î22Æü(Æü)¤Ï¡Ö¥ß¥ª¥¯¥é¥Ö5ÇÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥Ã¥×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤Ë¤Ä¤10:30-21:00
¥ª¡¼¥×¥óµÇ°¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¡Ö¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¡×
¥ª¡¼¥×¥ó¤òµÇ°¤·¡¢ÀÇ¹þ5,500±ß°Ê¾å¤ªÇã¤¤¾å¤²¤Î¤«¤¿¤Ë¥°¥é¥Ë¥Õ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥¤¥«¥¯¡×¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¤òÀèÃå¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÃæ¤Ç¤¹¡£¡Ê²èÁü¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡Ë
¢¨¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ïºß¸Ë¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨1²ñ·×¤Ë¤Ä¤1ÅÀ¤Î¤ªÅÏ¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾åµÅ¹ÊÞ¸ÂÄê´ë²è¤Ë¤Ä¤¡¢Â¾¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¤ÏËÜ´ë²è¤Ï¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨Í½¹ð¤Ê¤¯¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬ÊÑ¹¹¡¢¤Þ¤¿¤Ï½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥°¥é¥Ë¥Õ¸ø¼°¥¢¥×¥ê²ñ°÷¸ÂÄê10¡óOFF¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
¥°¥é¥Ë¥Õ¸ø¼°¥¢¥×¥ê²ñ°÷¤Ë¤´ÅÐÏ¿¤Î¾å¡¢ÀÇ¹þ5,500±ß°Ê¾å¤ªÇã¤¤¾å¤²¤ÇÁ´ÉÊ10¡óOFF¤È¤Ê¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£
¡Ò³«ºÅ´ü´Ö¡Ó
2026Ç¯3·î19Æü(ÌÚ)¡Á3·î29Æü(Æü)
¢¨ÅöÆü¤´ÅÐÏ¿¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤â¡¢¤¹¤Ç¤Ë²ñ°÷ÅÐÏ¿ºÑ¤ß¤ÎÊý¤â¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´ÖÃæ¤Ï²¿ÅÙ¤Ç¤â¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤¬¡¢Â¾¤Î³ä°ú¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤ÎÊ»ÍÑ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¾åµÅ¹ÊÞ¸ÂÄê´ë²è¤Ç¤¹¡£Â¾¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨Í½¹ð¤Ê¤¯¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬ÊÑ¹¹¡¢¤Þ¤¿¤Ï½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥°¥é¥Ë¥Õ¸ø¼°¥¢¥×¥ê¡ÖÅ¹ÊÞ¥¹¥¿¥ó¥×¥«¡¼¥É¡×¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó
¥°¥é¥Ë¥Õ¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤Î¡ÖÅ¹ÊÞ¥¹¥¿¥ó¥×¥«¡¼¥É¡×¤Ë¡¢Å·²¦»û¥ß¥ªÅ¹¸ÂÄê¥¹¥¿¥ó¥×¤¬ÅÐ¾ì¡ªÀÇ¹þ3,000±ß°Ê¾å¤Î¤´¹ØÆþ¤Ç³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¡Ö¹ØÆþ¥¹¥¿¥ó¥×¡×¤¬¡¢3·î29Æü(Æü)¤Þ¤Ç¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ò¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ö¹ØÆþ¥¹¥¿¥ó¥×¡×ÇÛÉÛ´ü´Ö¡Ó
2026Ç¯3·î19Æü(ÌÚ)¡Á3·î29Æü(Æü)
²ñ¼Ò³µÍ×
¢£²ñ¼ÒÌ¾
³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥é¥Ë¥Õ
¢£ÂåÉ½¼èÄùÌò
Â¼ÅÄ ¾¼É§
¢£ËÜ¼Ò½êºßÃÏ
¢©150-0001 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°2ÃúÌÜ 34-17 ½»Í§ÉÔÆ°»º¸¶½É¥Ó¥ë6F
¢£»ö¶È³µÍ×
¥Ç¥¶¥¤¥ó¥×¥í¥À¥¯¥È¤Î´ë²è¡¢À½Â¤¡¢ÈÎÇäÅù
¢£¥Ö¥é¥ó¥É¥Ó¥¸¥ç¥ó
IP¥Þ¡¼¥Á¥ã¥ó¥À¥¤¥¸¥ó¥°¤Î¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤Ø¡£
IP¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÆü¾ï¤ËÆÏ¤±¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢IP¥Þ¡¼¥Á¥ã¥ó¥À¥¤¥¸¥ó¥°¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ë´ë¶È¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·
¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÈÎÇä¥Á¥ã¥Í¥ë
¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡§https://www.graniph.com
Å¹ÊÞ¡§71Å¹ÊÞ¡Ê¹ñÆâ70¡¢³¤³°1¡Ë¢¨2026Ç¯3·î1Æü¸½ºß
¢£¾ðÊóÈ¯¿®¥Á¥ã¥Í¥ë
´ë¶È¥µ¥¤¥È¡§https://graniph.co.jp
¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/graniph_official
¸ø¼°X¡ÊTwitter¡Ë¡§https://twitter.com/graniph_updates
¸ø¼°Facebook¡§https://www.facebook.com/graniph.LOVE.with.GRAPHIC
LINE¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://line.me/R/ti/p/%40566yickw
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
<ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»´Ø·¸¤ÎÊý¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥é¥Ë¥Õ¡¡PRÃ´Åö¡§»°±º¡¿Â¿ÉôÅÄ
E-mail¡§ press@graniph.com
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥°¥é¥Ë¥Õ¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó
https://www.graniph.com/
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥é¥Ë¥Õ¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Â¼ÅÄ¾¼É§¡¢°Ê²¼¥°¥é¥Ë¥Õ¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯3·î19Æü(ÌÚ)¡¢Âçºå¡ÖÅ·²¦»û¥ß¥ª¡×¤Ë¥°¥é¥Ë¥Õ¤Î¿·Å¹ÊÞ¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥°¥é¥Ë¥ÕÅ·²¦»û¥ß¥ªÅ¹¤Ï¡¢JRÅ·²¦»û±ØÄ¾·ë¤ÎÂç·¿¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¡ÖÅ·²¦»û¥ß¥ª¡×¤ÎËÜ´Û6F¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡¢Ìó84ÄÚ¤Î¥¹¥È¥¢¤Ç¤¹¡£T¥·¥ã¥Ä¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¡¢Ë¹»Ò¤ä¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤É¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥°¥Ã¥º¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¿·À¸³è¤ò³Ú¤·¤¯ºÌ¤ë¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥Ê¥ê¡¼¤ä¥â¥Ð¥¤¥ë¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¡¢¥Û¡¼¥à¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¤Î»¨²ß¤âËÉÙ¤ËÅ¸³«¡£¥°¥é¥Ë¥Õ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÂ¿ºÌ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¡¢¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ª¡¼¥×¥ó¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ÀÇ¹þ5,500±ß°Ê¾å¤ªÇã¤¤¾å¤²¤Î¤«¤¿¤Ø¤Î¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ä¥°¥é¥Ë¥Õ¸ø¼°¥¢¥×¥ê²ñ°÷¸ÂÄê¤Î10%OFF¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»ÜÃæ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢3·î2Æü¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤¿¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤Î¡ÖÅ¹ÊÞ¥¹¥¿¥ó¥×¥«¡¼¥É¡×¤Ë¤â¡¢Å¹ÊÞ¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥°¥é¥Ë¥ÕÅ·²¦»û¥ß¥ªÅ¹¤Ë¤Æ¡¢³§¤µ¤Þ¤Î¤´ÍèÅ¹¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥°¥é¥Ë¥ÕÅ·²¦»û¥ß¥ªÅ¹ ³µÍ×
¥ª¡¼¥×¥óÆü¡§2026Ç¯3·î19Æü(ÌÚ)
½»½ê¡§543-0055¡¡Âçºå»ÔÅ·²¦»û¶èÈáÅÄ±¡Ä®10ÈÖ39¹æ¡¡Å·²¦»û¥ß¥ªËÜ´Û6F
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§06-6718-7889
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:30¡Á20:30
¢¨3·î19Æü(ÌÚ)¡Á3·î22Æü(Æü)¤Ï¡Ö¥ß¥ª¥¯¥é¥Ö5ÇÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥Ã¥×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤Ë¤Ä¤10:30-21:00
¥ª¡¼¥×¥óµÇ°¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¡Ö¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¡×
¥ª¡¼¥×¥ó¤òµÇ°¤·¡¢ÀÇ¹þ5,500±ß°Ê¾å¤ªÇã¤¤¾å¤²¤Î¤«¤¿¤Ë¥°¥é¥Ë¥Õ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥¤¥«¥¯¡×¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¤òÀèÃå¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÃæ¤Ç¤¹¡£¡Ê²èÁü¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡Ë
¢¨¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ïºß¸Ë¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨1²ñ·×¤Ë¤Ä¤1ÅÀ¤Î¤ªÅÏ¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾åµÅ¹ÊÞ¸ÂÄê´ë²è¤Ë¤Ä¤¡¢Â¾¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¤ÏËÜ´ë²è¤Ï¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨Í½¹ð¤Ê¤¯¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬ÊÑ¹¹¡¢¤Þ¤¿¤Ï½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥°¥é¥Ë¥Õ¸ø¼°¥¢¥×¥ê²ñ°÷¸ÂÄê10¡óOFF¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
¥°¥é¥Ë¥Õ¸ø¼°¥¢¥×¥ê²ñ°÷¤Ë¤´ÅÐÏ¿¤Î¾å¡¢ÀÇ¹þ5,500±ß°Ê¾å¤ªÇã¤¤¾å¤²¤ÇÁ´ÉÊ10¡óOFF¤È¤Ê¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£
¡Ò³«ºÅ´ü´Ö¡Ó
2026Ç¯3·î19Æü(ÌÚ)¡Á3·î29Æü(Æü)
¢¨ÅöÆü¤´ÅÐÏ¿¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤â¡¢¤¹¤Ç¤Ë²ñ°÷ÅÐÏ¿ºÑ¤ß¤ÎÊý¤â¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´ÖÃæ¤Ï²¿ÅÙ¤Ç¤â¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤¬¡¢Â¾¤Î³ä°ú¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤ÎÊ»ÍÑ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¾åµÅ¹ÊÞ¸ÂÄê´ë²è¤Ç¤¹¡£Â¾¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨Í½¹ð¤Ê¤¯¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬ÊÑ¹¹¡¢¤Þ¤¿¤Ï½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥°¥é¥Ë¥Õ¸ø¼°¥¢¥×¥ê¡ÖÅ¹ÊÞ¥¹¥¿¥ó¥×¥«¡¼¥É¡×¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó
¥°¥é¥Ë¥Õ¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤Î¡ÖÅ¹ÊÞ¥¹¥¿¥ó¥×¥«¡¼¥É¡×¤Ë¡¢Å·²¦»û¥ß¥ªÅ¹¸ÂÄê¥¹¥¿¥ó¥×¤¬ÅÐ¾ì¡ªÀÇ¹þ3,000±ß°Ê¾å¤Î¤´¹ØÆþ¤Ç³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¡Ö¹ØÆþ¥¹¥¿¥ó¥×¡×¤¬¡¢3·î29Æü(Æü)¤Þ¤Ç¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ò¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ö¹ØÆþ¥¹¥¿¥ó¥×¡×ÇÛÉÛ´ü´Ö¡Ó
2026Ç¯3·î19Æü(ÌÚ)¡Á3·î29Æü(Æü)
²ñ¼Ò³µÍ×
¢£²ñ¼ÒÌ¾
³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥é¥Ë¥Õ
¢£ÂåÉ½¼èÄùÌò
Â¼ÅÄ ¾¼É§
¢£ËÜ¼Ò½êºßÃÏ
¢©150-0001 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°2ÃúÌÜ 34-17 ½»Í§ÉÔÆ°»º¸¶½É¥Ó¥ë6F
¢£»ö¶È³µÍ×
¥Ç¥¶¥¤¥ó¥×¥í¥À¥¯¥È¤Î´ë²è¡¢À½Â¤¡¢ÈÎÇäÅù
¢£¥Ö¥é¥ó¥É¥Ó¥¸¥ç¥ó
IP¥Þ¡¼¥Á¥ã¥ó¥À¥¤¥¸¥ó¥°¤Î¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤Ø¡£
IP¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÆü¾ï¤ËÆÏ¤±¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢IP¥Þ¡¼¥Á¥ã¥ó¥À¥¤¥¸¥ó¥°¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ë´ë¶È¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·
¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÈÎÇä¥Á¥ã¥Í¥ë
¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡§https://www.graniph.com
Å¹ÊÞ¡§71Å¹ÊÞ¡Ê¹ñÆâ70¡¢³¤³°1¡Ë¢¨2026Ç¯3·î1Æü¸½ºß
¢£¾ðÊóÈ¯¿®¥Á¥ã¥Í¥ë
´ë¶È¥µ¥¤¥È¡§https://graniph.co.jp
¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/graniph_official
¸ø¼°X¡ÊTwitter¡Ë¡§https://twitter.com/graniph_updates
¸ø¼°Facebook¡§https://www.facebook.com/graniph.LOVE.with.GRAPHIC
LINE¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://line.me/R/ti/p/%40566yickw
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
<ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»´Ø·¸¤ÎÊý¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥é¥Ë¥Õ¡¡PRÃ´Åö¡§»°±º¡¿Â¿ÉôÅÄ
E-mail¡§ press@graniph.com
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥°¥é¥Ë¥Õ¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó
https://www.graniph.com/