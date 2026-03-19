Dynatrace¡¢¥É¥á¥¤¥óÆÃ²½·¿¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤òÈ¯É½¡¡¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¼«Î§¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÇSRE¡¦³«È¯¡¦¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥Áー¥à¤ÎÇ½ÎÏ¤ò³ÈÄ¥
AI¶îÆ°¤Î¥ª¥Ö¥¶ー¥Ð¥Ó¥ê¥Æ¥£¡Ê²Ä´ÑÂ¬À¡Ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÄó¶¡¤¹¤ëDynatrace¡ÊNYSE: DT¡¢ÆüËÜ»Ù¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÆüËÜ»Ù¼ÒÂåÉ½¼¹¹ÔÌò¼ÒÄ¹¡§ÆÁ±Ê ¿®Æó¡Ë¤Ï¡¢Æ±¼ÒºÇÂç¤ÎÇ¯¼¡¥æー¥¶ー¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡ÖPerform(https://www.dynatrace.com/perform/)¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥µ¥¤¥È¿®ÍêÀ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¡ÊSRE¡Ë¡¢³«È¯¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥Áー¥à¤Ë¤ª¤±¤ëAI¤Î¼«Î§Åª¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òÂ¥¤¹¡¢Â¨ºÂ¤ËÆ³Æþ²ÄÇ½¤Ê¥É¥á¥¤¥óÆÃ²½·¿¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶È³¦½é¤Î¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È·¿±¿ÍÑ¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖDynatrace Intelligence¡×¤ò´ðÈ×¤È¤¹¤ë¤³¤ì¤é¤Î¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ï¡¢´ë¶È¤Ë¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Î¥ª¥Ö¥¶ー¥Ð¥Ó¥ê¥Æ¥£¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤òÄó¶¡¤·¡¢¹âÂ®¡¦¹âÀºÅÙ¤«¤Ä¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿´°Á´¤Ë¼«Î§Åª¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ®²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£
´ë¶È¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤Ë¤ª¤±¤ëAI³èÍÑ¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¡¢¤½¤Î±¿ÍÑ¤Ï¤è¤êÆ°Åª¤«¤ÄÊ£»¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£AIÆ³Æþ¤ÎÀ®¸ù¤Ë¤Ï¡¢Í½´ü¤»¤ÌÊÑ²½¤ò¸¡ÃÎ¤·¡¢¿×Â®¤«¤Ä³Î¼Â¤ÊÂÐ±þ¤òÂçµ¬ÌÏ¤Ë¼Â¹Ô¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£AI¶îÆ°¤Î¥ª¥Ö¥¶ー¥Ð¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ï¡¢¥Áー¥à¤Ë¤è¤ëÌäÂê¤ÎÆÃÄê¡¢½¤Àµ¡¢Í½ËÉ¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£¿®ÍêÀ¤¬¹â¤Þ¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´ë¶È¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò²ÃÂ®¤·¡¢À¸»ºÀ¤ä¸úÎ¨À¤ò¸þ¾å¤µ¤»¡¢Ê£»¨¤ÊÌäÂê¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëºÝ¤Î¥¹¥Ôー¥É¤ä¥³¥¹¥È¸úÎ¨¤ò²þÁ±¤·¤Þ¤¹¡£
¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È·¿±¿ÍÑ¤Î¿·¥â¥Ç¥ë
Dynatrace Intelligence¤Î¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ï¡¢Ä¾´¶Åª¤ËÍý²ò¤·¤ä¤¹¤¤¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È·¿±¿ÍÑ¥â¥Ç¥ë¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃÄê¤Îµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¡¢¸ß¤¤¤ËÏ¢·È¤¹¤ë°Ê²¼¤ÎÀìÍÑ¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È·²¤¬ÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
- ÆÈ¼«¤Î´ðÈ×µ¡Ç½¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡§°ø²Ì¿äÏÀ¡¢Í½Â¬¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¡¢´Æ»ëµ¡Ç½¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ë±¿ÍÑ¥³¥ó¥Æ¥¥¹¥È¤ò¼Â¸½¤¹¤ëº¹ÊÌ²½¤µ¤ì¤¿´ðÈ×µ¡Ç½¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
- ¥É¥á¥¤¥ó¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡§SRE¤ª¤è¤ÓDevOps¤ÎÌäÂê¤ÎËÉ»ß¤È½¤Éü¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹ºÇÅ¬²½¤Î¤¿¤á¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥ª¥Ö¥¶ー¥Ð¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¢ÀÈ¼åÀ¤òÆÃÄê¤·¤Æ²ò·è¤¹¤ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢¥¨¥ó¥É¥Äー¥¨¥ó¥É¤ÎÀ®²Ì¤òÅý¹çÅª¤ËÄ´À°¤·¤Þ¤¹¡£
- »Ù±ç¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡§¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¾õ¶·¤òÅª³Î¤ËÇÄ°®¤·¡¢¼«Á³¸À¸ì¤òÄÌ¤¸¤Æ¼¡¤Ë¹Ô¤¦¤Ù¤ºÇÎÉ¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¿ä¾©¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸ÜµÒ¤Î¿×Â®¤Ê¥ª¥ó¥Üー¥Ç¥£¥ó¥°¤ò»Ù±ç¤·¡¢Dynatrace¤Î²ÁÃÍ¤òÁ´¼ÒÅª¤ËºÇÂç²½¤·¤Þ¤¹¡£
- ¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È·¿¥ïー¥¯¥Õ¥íー¡§¥Ý¥ê¥·ー¤Ë´ð¤Å¤¯À©¸æ¤ä¾µÇ§¥×¥í¥»¥¹¤ò½å¼é¤·¤Ê¤¬¤éÊ£»¨¤Ê¶ÈÌ³ÌÜÅª¤òÄ´À°¡¦¼Â¹Ô¤·¡¢¥«¥¹¥¿¥à¥æー¥¹¥±ー¥¹¤Ë¤â½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£
- ¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥àÁ´ÂÎ¤Î¥¨ー¥¸¥§¥ó¥ÈÏ¢·È¡§Dynatrace Intelligence¤ò³°Éô¥·¥¹¥Æ¥à¤ÈÏ¢·È¤µ¤»¡¢´ë¶È¤Î¥ïー¥¯¥Õ¥íー¡¢DevOps¥Ñ¥¤¥×¥é¥¤¥ó¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÁ´ÂÎ¤Ë¤ï¤¿¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òÂ¥¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥Áー¥à¤Ï¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥àÆâ¤Î½ÅÍ×¥Ñー¥È¥Êー¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤âºÇÂç¸Â³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¼«Î§Åª¤ËÆ°°÷¤µ¤ì¤ë¡Ö¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¥ïー¥¯¥Õ¥©ー¥¹¡×
Dynatrace Intelligence¤Ï¡¢°Û¾ï¸¡½Ð¤ä¥æー¥¶ー¤Þ¤¿¤Ï¥Ñー¥È¥Êー¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤«¤é¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æµ¯Æ°¤¹¤ë¤È¡¢ºÇÅ¬¤Ê¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ò¼«Æ°Åª¤ËÆ°°÷¤·¡¢¥³¥ó¥Æ¥¥¹¥È¤ÎÉ¾²Á¤ä¶ÛµÞÅÙ¤òÈ½ÃÇ¤·¡¢¼¡¤ÎÂÐ±þ¤ò·×²è¤·¤Þ¤¹¡£Æ°°÷¤µ¤ì¤¿¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ï¡¢¥Áー¥à¤¬´û¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¡¢ºî¶ÈÄÉÀ×¡¢ÌäÂê½¤Àµ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¶ÈÌ³¥Äー¥ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ä¾ÀÜ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£
¥Áー¥àÁ´ÂÎ¤Ç¤ÎÀ®²Ì¸þ¾å
Dynatrace Intelligence¤Ï¥É¥á¥¤¥óÆÃ²½·¿¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Áー¥à¤¬Ã£À®¤Ç¤¤ë¶ÈÌ³ÈÏ°Ï¤ò³ÈÄ¥¤·¤Þ¤¹¡£ÂÐ±þ¤ò¿×Â®²½¤·¡¢°ì´ÓÀ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¡¢¥Áー¥à¤ò¤è¤ê²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤¶ÈÌ³¤Ë½¸Ãæ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶ÈÌ³¤¬°Ê²¼¤ÎÅÀ¤Ç²þÁ±¤·¤Þ¤¹¡£
- ÌäÂê²ò·è¤Þ¤Ç¤Ë¤«¤«¤ë»þ´Ö¤ÎÃ»½Ì¡§Ï¢·È·¿¥È¥ê¥¢ー¥¸¡ÊÍ¥Àè½ç°ÌÉÕ¤±¡Ë¡¢¥¬¥¤¥ÉÉÕ¤½¤Éü¥×¥í¥»¥¹¡¢¼«Æ°ÂÐ±þ¤Ë¤è¤ê¡¢²ò·è¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤òÃ»½Ì¤·¤Þ¤¹¡£
- ¥«¥¹¥¿¥Þー¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¤Î¸þ¾å¡§¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¥Õ¥íー¤ÎºÇÅ¬²½¡¢ÌäÂê¤ÎÁá´üÆÃÄê¡¦²ò·è¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ë¤è¤ê¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
- ±¿ÍÑ¾å¤ÎÉéÃ´¤Î·Ú¸º¡§¥µー¥Ó¥¹¤Î´ÉÍý¡¢¿®ÍêÀ¤Î³ÎÊÝ¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤±¤ëÈ¿ÉüÅª¤Ê¥¿¥¹¥¯¤Î¼«Æ°²½¤Ç²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
- ¥Ù¥¹¥È¥×¥é¥¯¥Æ¥£¥¹¤ÎÂçµ¬ÌÏÅ¸³«¡§ÀìÌçÃÎ¼±¤òºÆÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤È¤·¤Æ±¿ÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÁÈ¤ß¹þ¤ß¡¢ÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤ÇÉ¸½à²½¤·¤Þ¤¹¡£
- ¿®ÍêÀ¤ÈÀ©¸æÀ¤Î¸þ¾å¡§¥Ý¥ê¥·ー¼çÆ³¤Î¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤ª¤è¤ÓÀâÌÀ²ÄÇ½¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢³Î¿®¤ò»ý¤Ã¤¿±¿ÍÑ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ñー¥È¥Êー¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥àÁ´ÂÎ¤Ë¼«Î§±¿ÍÑ¤ò³ÈÂç
Dynatrace Intelligence¤Î¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ï¡¢³°Éô¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ä¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤âÏ¢·È¤·¡¢´ë¶È¤òÃ±°ì¤Î¥Ù¥ó¥Àー¤ËÇû¤êÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢±¿ÍÑ´Ä¶Á´ÂÎ¤Ë¤ï¤¿¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë½ÅÂç¤ÊÀÈ¼åÀ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢Dynatrace Intelligence¤Î¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ï¼«Æ°¤ÇÏª½Ð¾õ¶·¤òÉ¾²Á¤·¡¢¥í¥°¡¢¥È¥ìー¥¹¡¢ÀÈ¼åÀ¡¢¥é¥ó¥¿¥¤¥àÆ°ºî¡¢¸¡½Ð·ë²Ì¤òÁê´ØÊ¬ÀÏ¤·¡¢Í¥Àè½ç°ÌÉÕ¤±¤µ¤ì¤¿ÂÐ±þ·×²è¤òÀ¸À®¤·¤Þ¤¹¡£Åý¹ç¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤ê¡¢¥Áー¥à¤Ï¥¢¥éー¥È¼õ¿®¤«¤é¤ï¤º¤«¿ôÊ¬¤ÇÂÐ±þºö¤ò¼Â¹Ô¤Ç¤¤Þ¤¹¡£°ìÈÌÅª¤Ê¥æー¥¹¥±ー¥¹¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Dynatrace¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
theCUBE Research¤ª¤è¤ÓSmuget Consulting¤Î¥×¥ê¥ó¥·¥Ñ¥ë¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È Rob Strechay»á¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖDynatrace Intelligent¤Î¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Î¿¿¤Î²ÁÃÍ¤Ï¡¢¥æー¥¶ー¤Î¥×¥í¥ó¥×¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¼«ÂÎ¤Î¹â¤¤ÀºÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£·èÄêÏÀÅªAI¤ÏLLM¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¥³¥¹¥È¤òºï¸º¤·¡¢¿®ÍêÀ¤ò¹â¤á¡¢´ë¶È¤¬¼ÂºÝ¤Ë³ÈÄ¥²ÄÇ½¤Ê¡¢¿Í´Ö¤Î´Æ»ë²¼¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¼«Î§±¿ÍÑ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤ËDynatrace¤¬¹½ÃÛ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿SRE¥Áー¥à¸þ¤±¡¢³«È¯¼Ô¸þ¤±¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥Áー¥à¸þ¤±¤Ê¤É¤Î¥×¥í¥»¥¹ÆÃ²½·¿¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥µ¥¤¥í²½¤µ¤ì¤¿¥É¥á¥¤¥ó¤Î²ò¾Ã¡¢¥Áー¥à´Ö¥¨¥¹¥«¥ìー¥·¥ç¥ó¤Îºï¸º¡¢¥ê¥êー¥¹¥µ¥¤¥¯¥ë¤Î¹âÂ®²½¡¢¤½¤·¤ÆËÜÈÖ´Ä¶¤Ë¤ª¤±¤ëÉÔ¶ñ¹ç¤Î¸º¾¯¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
Dynatrace¤ÎºÇ¹âÀ½ÉÊÀÕÇ¤¼ÔSteve Tack¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Öº£¸å1Ç¯´Ö¤Ç¡¢´ë¶È¤ÏAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ÎÇúÈ¯ÅªÁý²Ã¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Æ³Æþ¤ÎÀ®¸ù¤Ï¡¢¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È´Ö¤Î¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë´Ø¤·¤Æ·èÄêÏÀÅª¤Ê¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£AWS¡¢Microsoft Azure¡¢Google Cloud¤È¤¤¤Ã¤¿¿®Íê¤Ç¤¤ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥Ñー¥È¥Êー¤Î¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¡¢ServiceNow¤Î¤è¤¦¤Ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¼«Æ°²½¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ËÅý¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬¼«¤éÂÐ±þ¤¹¤ë¡Ø¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È´ÉÍý¡Ù¤«¤é¡¢Ã´ÅöAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ò´Æ»ë¤¹¤ë¡Ø¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹´ÉÍý¡×¤Ø¤È¶ÈÌ³¤ò¥·¥Õ¥È¤Ç¤¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ïº£¸å¤â¡¢¥¯¥é¥¦¥É¤ÎÊ£»¨À¤òÀïÎ¬ÅªÍ¥°ÌÀ¤Ø¤ÈÅ¾´¹¤·¡¢´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Î²ÃÂ®¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ÎºÇÅ¬²½¡¢¤½¤·¤Æ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¾ã³²¥¼¥í¤ÎÃ£À®¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¡¢¼«¸Ê½¤Éü·¿´ðÈ×¤Î¹½ÃÛ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×
ËÜÀ½ÉÊ¤ÎÍøÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Dynatrace Intelligence¤Î¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ï¤¹¤Ç¤ËÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£º£¸å¡¢¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
´ØÏ¢¾ðÊó¡Ê±Ñ¸ì¡Ë
- Dynatrace agentic ecosystem: Drive real outcomes, not AI pilots¡ÊDynatrace¤Î¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¡§AI¤Î»î¸³±¿ÍÑ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢ËÜ³Ê±¿ÍÑ¤ÇÀ®²Ì¤òÆÀ¤è¡Ë(https://www.dynatrace.com/news/blog/dynatrace-agentic-ecosystem-drive-real-outcomes-not-ai-pilots/)
Dynatrace¤ª¤è¤ÓDynatrace¥í¥´¤Ï¡¢Dynatrace, Inc.¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦É¸¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î½êÍ¼Ô¤Ëµ¢Â°¤·¤Þ¤¹¡£
(C) 2026 Dynatrace LLC
¢¨¤³¤Î»ñÎÁ¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¥Í¥Ð¥À½£¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ç2026Ç¯1·î28Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Î¾¶Ìõ¤Ç¤¹¡£
Dynatrace¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Dynatrace (NYSE:DT¡Ë¤Ï¡¢¸½Âå¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¥Ö¥¶ー¥Ð¥Ó¥ê¥Æ¥£¡Ê²Ä´ÑÂ¬À¡Ë¤ò¹âÅÙ²½¤·¡¢Ê£»¨²½¤¹¤ë¸½Âå¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¶¯ÎÏ¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹»ñ»º¤Ø¤ÈÊÑ³×¤¹¤ë¤³¤È¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£AI¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶¯²½¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Dynatrace¤ÏÁÈ¿¥¤¬¤è¤ê¿×Â®¤ËÊ¬ÀÏ¡¦¼«Æ°²½¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¸½¤·¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¿ä¿Ê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£Dynatrace¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÁÈ¿¥¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò»Ù±ç¤Ç¤¤ë¤«¡¢¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê https://www.dynatrace.com/ja/ ¡Ë¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾Íè¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë´Ø¤¹¤ëµ½Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÃí°Õ»ö¹à
ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë¤Ï¡¢Dynatrace¤ª¤è¤ÓAWS¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤Îµ¡Ç½¤Ë´Ø¤¹¤ëµ½Ò¡¢¤ª¤è¤ÓDynatrace¤ÈAWS¤Î¶¨¶È¡¦Äó·È¤Ë¤è¤ëÁÈ¿¥¤Ø¤Î´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¸ú²Ì¡¢¤ª¤è¤ÓDynatrace¤ª¤è¤ÓAWSÀ½ÉÊ¤Î»ÈÍÑ¤Ë¤è¤ëÍø±×¤Ë´Ø¤¹¤ëµ½Ò¤ò´Þ¤à¡¢1995Ç¯»äÊç¾Ú·ôÁÊ¾Ù²þ³×Ë¡¤Î°ÕÌ£¤Ë¤ª¤±¤ëÆÃÄê¤Î¡Ö¾ÍèÍ½ÁÛ¤Ë´Ø¤¹¤ëµ½Ò¡×¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¾Íè¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë´Ø¤¹¤ëµ½Ò¤Ë¤Ï¡¢²áµî¤Î»ö¼Â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¹¤Ù¤Æ¤Îµ½Ò¡¢¤ª¤è¤Ó¡ÖÍ½Äê¡×¡¢¡Ö´üÂÔ¡×¡¢¡ÖÍ½ÁÛ¡×¡¢¡Ö°Õ¿Þ¡×¡¢¡Ö·×²è¡×¡¢¡Ö³Î¿®¡×¡¢¡ÖÄÉµá¡×¡¢¡Ö¿äÄê¡×¡¢¤ª¤è¤ÓÎà»÷¤Î°ÕÌ£¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼±ÊÌ¤µ¤ì¤ëµ½Ò¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤é¤Î¾Íè¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë´Ø¤¹¤ëµ½Ò¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Î·×²è¡¢°Õ¿Þ¡¢´üÂÔ¡¢ÀïÎ¬¡¢¸«ÄÌ¤·¤Ë´Ø¤¹¤ë¸½ºß¤Î¸«²ò¤òÈ¿±Ç¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¸½ºßÆþ¼ê²ÄÇ½¤Ê¾ðÊó¤ª¤è¤ÓÅö¼Ò¤¬¹Ô¤Ã¤¿²¾Äê¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î¾Íè¸«ÄÌ¤·¤Ë´Ø¤¹¤ëµ½Ò¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤Þ¤¿¤Ï¼¨º¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅö¼Ò¤Î·×²è¡¢°Õ¿Þ¡¢´üÂÔ¡¢ÀïÎ¬¡¢¸«ÄÌ¤·¤ÏÂÅÅö¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤Î·×²è¡¢°Õ¿Þ¡¢´üÂÔ¡¢ÀïÎ¬¤¬Ã£À®¤Þ¤¿¤ÏÃ£À®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¼ÂºÝ¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢¾Íè¸«ÄÌ¤·¤Ë´Ø¤¹¤ëµ½Ò¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤È¤ÏÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢Ç¯¼¡Êó¹ð½ñ¡¢»ÍÈ¾´üÊó¹ð½ñ¡Ê¥Õ¥©ー¥à10-Q¡Ë¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÂ¾¤ÎSECÄó½Ð½ñÎà¤Î¡Ö¥ê¥¹¥¯Í×°ø¡×¤Î¸«½Ð¤·¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿¥ê¥¹¥¯¤ò´Þ¤á¡¢Åö¼Ò¤¬À©¸æ¤Ç¤¤Ê¤¤¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ê¥¹¥¯¤äÍ×°ø¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê¾ðÊó¡¢¾Íè¤Î½ÐÍè»ö¡¢¤Þ¤¿¤Ï¤½¤ÎÂ¾¤Î·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢ËÜ½ñ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¾Íè¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë´Ø¤¹¤ëµ½Ò¤ò¹¹¿·¤¹¤ëµÁÌ³¤òÉé¤¤¤Þ¤»¤ó¡£