TOTTEI 1¼þÇ¯µÇ°¡¢ÆüËÜ½é¾åÎ¦¤Î¿åÊÕ¤Î¥¢ー¥È¡ØKOBE BUBBLUMI 2026¡Ù³«ºÅ¡Ã¿À¸Í¥¦¥©ー¥¿ー¥Õ¥í¥ó¥È¤Ç³Ú¤·¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒOne Bright KOBE¡Ê½»½ê¡§Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ½ÂÃ« ½ç¡Ë¤Ï¡¢¡ÖGLION ARENA KOBE¡Ê¥¸ー¥é¥¤¥ª¥ó¥¢¥êー¥Ê¿À¸Í¡Ë¤ª¤è¤Ó¼þÊÕ¥¨¥ê¥¢TOTTEI¡Ê¥È¥Ã¥Æ¥¤¡Ë¡×¤Î±¿±Ä´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥êー¥Ê¤ò´ðÅÀ¤È¤·¤¿ÃÏ°è³èÀ²½¡¦²óÍ·À¸þ¾å¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
TOTTEI³«¶È£±¼þÇ¯¤È¥¹ー¥Ñー¥è¥Ã¥È¤Î¥Þ¥êー¥Ê³«¶È¤Þ¤Ç¤¢¤È1Ç¯¤òµÇ°¤·¤Æ¤ª¤³¤Ê¤¦ÆüËÜ½é¾åÎ¦¤Î¿åÊÕ¤Î¥¢ー¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØKOBE BUBBLUMI ¡Ê¿À¸Í¥Ð¥Ö¥ë¥ß¡Ë2026¡Ù³«ºÅ¤ËÈ¼¤¤¡¢¿À¸Í¥¦¥©ー¥¿ー¥Õ¥í¥ó¥È¤Ç¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£½Õ¤Î¤ª¤Ç¤«¤±¤Ë¡¢¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ØKOBE BUBBLUMI 2026¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢ºÇÂç¤Î¥«¥ë¥Á¥ãー¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖVivid Sydney¡×¤äUS¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Ê¤É¤Ç¹¥É¾¤òÇî¤·¤Æ¤¤¿¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈAtelier SISU¤Ë¤è¤ë¿å¾å¥¢ー¥È¤¬ÆüËÜ½é¾åÎ¦¡£ÆüÃæ¤Ï¥·¥ã¥Ü¥ó¶Ì¤Î¤è¤¦¤Ê¤¤é¤á¤¯¥¢ー¥È¡¢ÆüË×¤«¤é¤Ï¤¤é¤á¤¯¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¥¢ー¥È¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥êー¥ÊÀ¾Â¦¿åÌÌ¤ò¥¢ー¥È¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤Ë¸«Î©¤Æ¤Æ¤ª¤³¤Ê¤¦¤Û¤«¡¢¥¢¥êー¥ÊÆþ¸ý¥¨¥ê¥¢¤Ë¤âÁ´Ä¹9.8M¤Î¥¢ー¥È¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¸«¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤è¤ê¸«¤¨Êý¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤Î¥¢ー¥È¤Ï¡¢²õ¤ì¤ä¤¹¤¤Ë¢¡Ê¥Ð¥Ö¥ë¡Ë¤Î¤Ï¤«¤Ê¤µ¤¬¡¢Æü¾ï¤Î¾®¤µ¤Ê»öÊÁ¤Ë´¶¼Õ¤·¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¤òÀ¸¤¤ëÉ¬Í×À¤ò»×¤¤µ¯¤³¤¹¤è¤¦¤ËÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤³¤Î¤È¤¡¦¤³¤Î¾ì½ê¤À¤±¤ÎÎ×¾ì´¶¡¦Ç®¶¸¤È¶½Ê³¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¿¥¢¥êー¥Ê¤Î³«¶È1¼þÇ¯¤È¥Þ¥êー¥Ê³«¶È¤Þ¤Ç1Ç¯¤òµÇ°¤·¤Æ¤ª¤³¤Ê¤¦¡Ö¤³¤Î¤È¤¤À¤±¡×¤ò³Ú¤·¤à¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡¡https://www.totteikobe.jp/event/article/21138
¡ØKOBE BUBBLUMI 2026¡Ù²ñ¾ì¼þÊÕ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
·à¾ì·¿¥¢¥¯¥¢¥ê¥¦¥à¡Ö¥¢¥È¥¢¡×¡Ê¡ØKOBE BUBBLUMI 2026¡Ù²ñ¾ì¤è¤êÅÌÊâ¤¹¤°¡Ë
¡ØKOBE BUBBLUMI 2026¡Ù¥¢ー¥È¤Î·Á¾õ¤Ë»÷¤¿µåÂÎ¿åÁå¤¬¥Õ¥©¥È¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥¢¥¯¥¢¥ê¥¦¥à¤«¤é¡¢¥Ê¥¤¥È¥¿¥¤¥à¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ó¥åー¥¹¥Ý¥Ã¥ÈÆÃÊÌ³«Êü¡Ö¥¢¥È¥¢¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Æ¥é¥¹2026 SPRING¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£
ÊÄ´Û¸å¤ÎÅ¸Ë¾¥Ç¥Ã¥¡ÖSKYSHORE¡×¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥ï¥ó¥É¥ê¥ó¥¯ÉÕ¤ÆÃÊÌ¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢¡ØKOBE BUBBLUMI 2026¡Ù¤ä¥¢¥êー¥Ê¤Î»£±Æ¤¬¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Û¤«¡¢¥á¥ê¥±¥ó¥Ñー¥¯ÊýÌÌ¤Þ¤Ç¿À¸Í¥¦¥©ー¥¿ー¥Õ¥í¥ó¥È¤ò¹¤¯¸«ÅÏ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÆÃÅùÀÊ¤Ç¤¹¡£
¡Ú³«ºÅÆü¡Û
3·î20Æü¡Ê¶â¡¦½Ë¡Ë¡¦3·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦3·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë18:30～19:30¡ÊºÇ½ªÆþ¾ì:18:55¡Ë
¢¨ÀèÃå½ç¡¢»öÁ°Í½Ìó¹ØÆþÀ©
3·î20Æü¡Ê¶â¡¦½Ë¡Ë¤Ï¡ØKOBE BUBBLUMI 2026¡Ù³«ºÅµÇ°¤Î¤µ¤¯¤éPINK¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¡¢3·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ï¿À¸Í¹Á¥¦¥£ー¥¯¥¨¥ó¥É²Ö²Ð¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://atoa-kobe.jp/news/archive/2026/898.html
¿À¸Í¤ß¤Ê¤È²¹Àô Ï¡¡¡¡Ê¡ØKOBE BUBBLUMI 2026¡Ù²ñ¾ìÁ°¡Ë
¡ØKOBE BUBBLUMI 2026¡Ù²ñ¾ìÁ°¤Ç²¹ÀôÈÖÉÕ¥é¥ó¥¥ó¥°4Ç¯Ï¢Â³¡Ö²£¹Ë¡×¼õ¾Þ¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥êー¥ÊÂ¦µÒ¼¼¤«¤éÆüÌëÉ½¾ð¤òÊÑ¤¨¤ë¿åÊÕ¤Î¥¢ー¥È¤ò¿´¤æ¤¯¤Þ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Æüµ¢¤ê²¹Àô¤â¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¡¢Ä¯Ë¾¤Î¤è¤¤¥é¥¦¥ó¥¸¤Ç¤Ï¡¢¿À¸Í¥¹¥Èー¥¯¥¹¤Ø¤Î±þ±ç¤ò¥Áー¥à¥«¥éー¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¥«¥¯¥Æ¥ë¡ÖREN GREEN¡×¤ò¤´Äó¶¡¡£Æç¸Þ¶¿¤ÎÆüËÜ¼ò¤ò¤Ùー¥¹¤Ë¥¯¥êー¥à¥½ー¥À¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿¡¢¤É¤³¤«²û¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë°ìÉÊ¤ò¤É¤¦¤¾¡£
Æ±»þ³«ºÅ¤Î¡ØKOBE BUBBLUMI 2026¡Ù¤È¿À¸Í»ÔÆâ¤Î¥Ðー¤á¤°¤ê¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¹ë²Ú¾ÞÉÊ¤¬¤¢¤¿¤ë¡Ö¥¹¥Èー¥¯¥¹GREEN KOBE BAR¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¡Ê¡ö£±¡Ë¡×¤ÎÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ë¤Ä¤¡¢Ê»¤»¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥«¥¯¥Æ¥ëÄó¶¡´ü´Ö¡Û
3·î20Æü¡Ê¶â¡¦½Ë¡Ë～5·î31Æü¡ÊÆü¡ËÊ¿Æü10:00～23:00¡ÊL.O.22:30¡Ë
¢¨¥«¥¯¥Æ¥ëÄó¶¡¥é¥¦¥ó¥¸¤«¤é¤Ï¥á¥ê¥±¥ó¥Ñー¥¯¤ò°ìË¾¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡ÊBUBBLUMI¤Ï¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡Ë
¢¨Æüµ¢¤ê»ÜÀß¤ÎÍøÍÑ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢12ºÐ°Ê¾å¡¢¤´½ÉÇñ¤Ï6ºÐ°Ê¾å¤Î¤ª»ÒÍÍ¤Ë¸Â¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://ren-onsen.jp/event/storksgreen_bar/
¥Õ¥§¥ê¥·¥â¡Ê¡ØKOBE BUBBLUMI 2026¡Ù¤è¤êÅÌÊâ¤¹¤°¡Ë
¡ØKOBE BUBBLUMI 2026¡Ù¤Î²ñ¾ìÁ°¤ËËÜ¼Ò¤ò¹½¤¨¤ë¥Õ¥§¥ê¥·¥â¤«¤é¤Ï¡¢³«ºÅ¤òµÇ°¤·¤¿¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥°¥Ã¥º¤¬ÅÐ¾ì¡£¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¥¢ー¥È¤ÎµåÂÎ¤¬¥Ïー¥È¤Ë¸«¤¨¤ëÉÔ»×µÄ¤Ê¥Õ¥©¥í¥«ー¥É¤Ê¤É¡¢¡ØKOBE BUBBLUMI 2026¡Ù¤Î¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤¬¤µ¤é¤Ë³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÈÎÇä»þ´Ö¡Û
ÅÚÆü½Ë 12:00～19:00
´ü´ÖÃæ¤ÎÎ×»þ±Ä¶ÈÆü¤Ï¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.instagram.com/felissimo_fwinery/
¡ÚÈÎÇä¾ì½ê¡Û
ÅÔ»Ô·¿¾®µ¬ÌÏ¥ï¥¤¥Ê¥êー¡Öf winery¡×¡ËStage felissimo 1³¬ÆîÂ¦¡Ë
¿À¸Í¥·ー¥Ð¥¹¡Öboh boh KOBE ¡×
¡Ê¿À¸Í¹Á¡¦ÃæÆÍÄéÃæ±û¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¡Ö¤«¤â¤á¤ê¤¢¡×¤è¤ê½Ð¹Ò¡Ë
¿À¸Í¥ê¥¾ー¥È¥¯¥ëー¥º boh boh KOBE¤Ç¤Ï¡¢¿À¸Í¤Î³¹ÊÂ¤ß¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Àø¿å´Ï¤äÌÀÀÐ³¤¶®Âç¶¶¡¢ÍºÂç¤ÇÈþ¤·¤¤Ï»¹Ã»³·Ï¤Ê¤É¡¢¿À¸Í¹Á¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î·Ê¿§¤ò¤´´®Ç½¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÂ¾¤Ç¤ÏÂÎ¸³¤Ç¤¤Ê¤¤ÈóÆü¾ï¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¥¯¥ëー¥ºÁ¥¤¬¡¢¿À¸Í¥¹¥Èー¥¯¥¹¤Î±þ±ç¤ò¥Áー¥à¥«¥éー¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¡ØTOTTEI 1¼þÇ¯µÇ°¥³¥é¥Ü¥ë¥á¥Ë¥åー¡Ù¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¥á¥Ë¥åー¤Ï¡¢¥Áー¥à¥«¥éー¤Ç¤¢¤ë¥°¥êー¥ó¤ò¥Æー¥Þ¤ËÅý°ì¡£ËõÃã¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡ÖËõÃã¤Î¥Æ¥êー¥Ì¡×¡ÖËõÃã¥½¥Õ¥È¥¯¥êー¥à¡×¤Ê¤É¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¤Î¤Û¤«¡¢¡ÖËõÃã¤ÈKOBE Dora¥»¥Ã¥È¡×¤Ê¤É¤Î¿À¸Í¤é¤·¤¤ÏÂ¥¹¥¤ー¥Ä¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÀÄ³¤ÂÝ¤ÎÉ÷Ì£¤¬¹á¤ë¡ÖÀÄ³¤ÂÝ¥Õ¥ê¥Ã¥Ä¡×¤ä¡¢ÁÇºà¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤ò³è¤«¤·¤¿¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¡Ö¥¹¥íー¥¸¥åー¥¹¡×¡¢¿À¸Í¤ÎÌ«Àîð«Æ»¤Ç½ÏÀ®¤µ¤ì¤¿´õ¾¯¤ÊÆüËÜ¼ò¡Öð«-ZUI-2025 ¸ÊÌ¦ver.¡×¤Ê¤É¡¢´ÑÀïÁ°¸å¤Ë¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ëÂ¿ºÌ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
ËõÃã¤Î¥Æ¥êー¥Ì/¥¹¥íー¥¸¥åー¥¹
ð« -ZUI-2025 ¸ÊÌ¦ ver.
ËõÃã¤ÈKOBE Dara¥»¥Ã¥È
2023Ç¯¤Ë¥¹¥Èー¥¯¥¹¤¬¡Ö¿À¸Í¥¹¥Èー¥¯¥¹¡×¤È¤·¤Æ¿·¥Áー¥àÌ¾¤òÈ¯É½¤·¤¿²ñ¾ì¤Ç¤â¤¢¤ë¤³¤ÎÁ¥¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥êー¥Ê¤äBUBBLUMI¥¨¥ê¥¢¤ò³¤¾å¤«¤é¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
³«Êü´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÁ¥¾å¥¹¥«¥¤¥Ç¥Ã¥¤«¤é¤Ï¡¢¿À¸Í¶õ¹Á¤Î³êÁöÏ©¤òÎ¥È¯Ãå¤¹¤ëÈô¹Ôµ¡¤ò´Ö¶á¤Ç´®Ç½¤Ç¤¤ë¤Î¤âÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£´Ñ¸÷¤ä¿À¸Í¥¹¥Èー¥¯¥¹¤Î»î¹ç´ÑÀï¤ÎÁ°¸å¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¡¢¿À¸Í¤é¤·¤µ¤òËþµÊ¤Ç¤¤ë¥¯¥ëー¥º¤ò¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡¡http://www.kobe-seabus.com/
¢¨±¿¹Ò¾ðÊó¤Ï¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Þ¤¿¤Ï¤ªÅÅÏÃ¡Ê0120-370-764¡Ë¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ö£±¡ØKOBE BUBBLUMI 2026¡Ù¤È¿À¸Í¤Î¥Ðー¤ò½ä¤Ã¤Æ³Ú¤·¤â¤¦¡ª¥¹¥Èー¥¯¥¹GREEN±þ±ç¥«¥¯¥Æ¥ë¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥Ðー¤ò½ä¤ë¡Ø¥¹¥Èー¥¯¥¹GREEN¡¦KOBE BAR¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¡Ù
KOBE BUBBLUMI²ñ¾ì¤È¤Þ¤Á¤Ê¤«¥Ðー¤äÄ¯Ë¾¤Î¤è¤¤¥Û¥Æ¥ë¤Î¥Ðー¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ë²óÅú¤¹¤ë¤ÈÃêÁª¤Ç¹ë²Ú¾ÞÉÊ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ðー¤òË¬¤ì¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://www.totteikobe.jp/news/article/23625
¡Ú¡ØKOBE BUBBLUMI 2026¡Ù¥Ñー¥È¥Êー¡Û
¡ØTOTTEI KOBE ³«¹Áº× 1st ANNIVERSARY¡Ù¼Â»Ü³µÍ×
¡ÖÊ¸²½¤¬¸òº¹¤¹¤ë¡¢¹Á¤Î½Ëº×¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢TOTTEI¤Î¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤äGLION ARENA KOBE¤ÎÈóÆü¾ï¶õ´Ö¤ò³è¤«¤·¤¿²»³Ú¡¦¥¢ー¥È¡¦¥¹¥Ýー¥Ä¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÅ¸³«¡£¤³¤ì¤é¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤ÆÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥«¥ë¥Á¥ãー¤ä²ÁÃÍ¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢º®¤¶¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤ä¥«¥ë¥Á¥ãー¤ò¿À¸Í¤Ë¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤Ë¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦¤ËÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡¢TOTTEI¤¬ÌÜ»Ø¤¹»Ñ¤òÉ½¸½¤¹¤ë1¤«·î¤È¤·¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ´ü´Ö¡§¡¡2026Ç¯3·î20Æü¡Ê¶â½Ë¡Ë～4·î19Æü¡ÊÆü¡Ë
¥µ¥¤¥È¡¡¡§¡¡https://totteikobe-anniversary.com/1st/
¶¨¡¡»¿¡¡¡§¡¡¿À¸Í¥È¥è¥Ú¥Ã¥È³ô¼°²ñ¼Ò