Âè16²ó ½ÂÃ«¡¦É½»²Æ» WOMEN¡ÇS RUN¤ËShokz ½ÐÅ¸ | ²ñ¾ì¤Ç¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ËºÇÅ¬¤Ê¥ªー¥×¥ó¥¤¥äー·¿¥¤¥ä¥Û¥ó¤òÂÎ´¶¤·¤è¤¦¡ª
¥ªー¥×¥ó¥¤¥äー·¿¥¤¥ä¥Û¥ó¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¡¢Shokz¡¢¤ª¤è¤ÓShokz¹ñÆâÂåÍýÅ¹¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥©ー¥«¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï2026Ç¯3·î22Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÂå¡¹ÌÚ¸ø±à¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÂè16²ó ½ÂÃ«¡¦É½»²Æ» WOMEN¡ÇS RUN¡×¤Ë¥Öー¥¹½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹¡£
Shokz¥Öー¥¹¤Ç¤ÏShokzºÇ¿·¤Î¥ªー¥×¥ó¥¤¥äー·¿¥¤¥ä¥Û¥ó¤Î»îÄ°¤ä¥ì¥ó¥¿¥ë¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/36256/table/625_1_906e6a947cce94d8cc9596f65f8be8cd.jpg?v=202603190551 ]
¥ªー¥×¥ó¥¤¥äー·¿¥ªー¥Ç¥£¥ª¤Î¾ï¼±¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤ë
OpenRun Pro 2¡¡
OpenRun Pro 2¤Ï¡¢Àè¿ÊÅª¤ÊÄã°è¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤ÈÄã²»ÀìÍÑ¤ËÆÈÎ©¤·¤¿¥É¥é¥¤¥Ðー¤òÅý¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Á°À¤Âå¤è¤ê¤âÈôÌöÅª¤Ë¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â¡¢¥³¥ó¥µー¥È¤Î¤è¤¦¤ÊÎ×¾ì´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥ªー¥Ç¥£¥ªÂÎ¸³¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ä¥«¥Õ·¿¤ÇShokzºÇ·ÚÎÌ¥µ¥¤¥º¤Î¥¤¥ä¥Û¥ó
OpenDots ONE
OpenDots ONE¤Ï¡¢Shokz¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë¥ªー¥×¥ó¥¤¥äー¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¥¤¥äー¥«¥Õ¼°¥¤¥ä¥Û¥ó¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡¢ÂçÃÀ¤ÇÌ¤ÍèÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£·ÚÎÌ¤Ç¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤¿¤á¡¢¼þ°Ï¤Î¾õ¶·¤òÇÄ°®¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Þ¤¹¡£ÎÏ¶¯¤¤¥µ¥¦¥ó¥É¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¤È¤·¤Æ¤âµ¡Ç½¤·¡¢OOTD¡ÊOutfit of the day¡Ë¤ò´°àú¤Ë°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£¼ª¤Ë¤«¤±¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¶Ê¤ò¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ë³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤ÈDolby Audio¤òºÎÍÑ
OpenFit 2+¡¡
OpenFit 2+¤Ï¡¢¶È³¦½é¤ÎShokz¤ÎDualBoost(TM) ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2¤Ä¤ÎÆÈÎ©¤·¤¿¥¹¥Ôー¥«ー¡¢Äã²»°è¤ËÇ÷ÎÏ¤Î¤¢¤ë½ÅÄã²»¤òÆÏ¤±¤ëÄ¶Âç·¿Äã¼þÇÈ¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¢¤¤é¤á¤¯¹â²»¤òºÆ¸½¤¹¤ëÆÈÎ©¤·¤¿¹â¼þÇÈ¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ë¤è¤ê¡¢OpenFit 2+¤ÏÁ¯¤ä¤«¤Ç¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¿¼¤ß¤Î¤¢¤ëÄã²»¡¢Èó¾ï¤Ë¥¯¥ê¥¢¤ÊÃæ²»¤È¹â²»¡¢¤½¤·¤ÆÂî±Û¤·¤¿¥Ç¥£¥Æー¥ë²»¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Shokz¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥ªー¥×¥ó¥¤¥äー·¿¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ë³×¿·¤ò¤â¤¿¤é¤¹Shokz¡£
Â¿¤¯¤ÎÊý¤Î¼ê¤ËÆÏ¤¯¥êー¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê²Á³ÊÂÓ¤Ç¡¢ÆÈ¼«¤Î¥ªー¥Ç¥£¥ªµ»½Ñ¤Ë¤è¤ë¹â²»¼Á¤ò¼Â¸½¡£¥ªー¥×¥ó¥¤¥äー¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡Ö¤Ê¤¬¤éÄ°¤¡×¤ò¹â²»¼Á¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¿·¤·¤¤¥ªー¥Ç¥£¥ªÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ª¤òºÉ¤¬¤Ê¤¤°ÂÁ´À¤ÈºÇ¹â¤Î²»¼Á¤òÌóÂ«¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¥¤¥ä¥Û¥ó¶È³¦¤Ë³×¿·¤òµ¯¤³¤¹¾¦ÉÊ³«È¯¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
https://jp.shokz.com/
¥Õ¥©ー¥«¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Õ¥©ー¥«¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢Ê¿À®¸µÇ¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿À¤³¦Ãæ¤ÎÍ¥¤ì¤¿À½ÉÊ¤ò¼è¤ê°·¤¦Í¢Æþ¾¦¼Ò¤Ç¤¹¡£iPhone¤äiPadÍÑ¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¢MacÍÑ¤Î¼þÊÕµ¡´ï¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤Ë¹ñÆâ¤ÇÈÎÇä¤È¥µ¥Ýー¥È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥©ー¥«¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§¥Õ¥©ー¥«¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡§²¸ÅÄ±Ñ¼ù
ÀßÎ©¡§1989Ç¯
URL¡§https://www.focal.co.jp/
¢¨iPhone¡¢iPad¡¢Mac¤Ï¡¢Apple inc.¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¤ª¤è¤Ó¾¦ÉÊÌ¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤ª¤è¤ÓÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨²Á³Ê¡¢»ÅÍÍ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÊÀ¼ÒÀ½ÉÊ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ë¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ËÜÂÎ¡¢iPhone¡¢iPad¡¢¤½¤ÎÂ¾¼þÊÕµ¡´ï¤ÎÇËÂ»¡¢Â»½ý¡¢¸Î¾ã¡¢Ê¶¼º¤Ê¤É¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢ÊÀ¼Ò¤Ï°ìÀÚÀÕÇ¤¤òÉé¤¤¤«¤Í¤Þ¤¹¤³¤È¤òÍ½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£