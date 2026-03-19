¥Ð¥¤¥¨¥ëÌôÉÊ¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óD¤òÁýÎÌ¤·¤¿¡Ö¥¨¥ì¥Ó¥Ã¥È(R)¡×¤ò¿·È¯Çä

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3¡Ë Miyamoto H, et al. J Nutr. 2023; 153(4)¡§1253-1264
4¡Ë Nakano S, et al. J Nutr. Sci Vitaminol. 2018; 64: 99-105
5¡Ë ¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡§ÎáÏÂ5Ç¯¹ñÌ±·ò¹¯¡¦±ÉÍÜÄ´ºº·ë²Ì¡ÊÇ¥ÉØ¡¦Ãæ±ûÃÍ¡Ë
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6¡Ë Hiraoka M, et al. Biochem Biophys Res Commun. 2004; 316(4): 1210-1216
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