¡Ú3/20(¶â)ÌµÎÁ³«ºÅ¡ÛÌ±ÇñYouTuber¡¦¤¿¤«¼ÒÄ¹¡ß¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ëÅê»ñ²È¡¦À¸°ð»á¡ß¥Ö¥íー¥É¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¶¦ºÅ¡£¡Ö¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¥¹¥¿ー¥È½Ñ¡×¤È¡Ö¹¶¤á¤Î³ÈÂç¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡×¤ò³Ø¤Ö¥»¥ß¥Êー
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó´ÉÍý¤òIoT¤Ç¥¹¥Þー¥È²½¤·¡¢¥ªー¥ÊーÍÍ¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥íーºÇÂç²½¤ò»Ù±ç¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥íー¥É¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÃæÀ¾ ÎÉÍ´¡Ë¤Ï¡¢Ì±ÇñYouTuber¤Î¤¿¤«¼ÒÄ¹¡¢¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ëÅê»ñ²È¤ÎÀ¸°ð ¿ò»á¤È3¼Ô¶¦ºÅ¤Ç¡¢2026Ç¯3·î20Æü¡Ê¶â¡Ë13¡§00¤ËÌ±Çñ±¿±Ä¼Ô¸þ¤±¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢Ì±Çñ¶È³¦¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥È¥Ã¥×¥×¥ì¥¤¥äー¤ò¥²¥¹¥È¤Ë¤ª·Þ¤¨¤·¡¢¤³¤ì¤«¤éÌ±Çñ¤ò»Ï¤á¤¿¤¤Êý¤Ë¸þ¤±¤¿¡Ö¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¥¹¥¿ー¥È½Ñ¡×¤È¡¢¤¹¤Ç¤Ë±¿±Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¸þ¤±¤¿¡Ö¹¶¤á¤Î³ÈÂç¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡×¤ò¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê·Ð¸³ÃÌ¤ò¸ò¤¨¤¿ÂÐÃÌ·Á¼°¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー³«ºÅ¤ÎÇØ·Ê
¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼ûÍ×¤Î³ÈÂç¤äÎ¹¹Ô¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤ËÈ¼¤¤¡¢Ì±Çñ»Ô¾ì¤Ï°ú¤Â³¤À®Ä¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢Êª·ïÁª¤Ó¤ä±¿±Ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¡¢»ö¶È³ÈÂç¤Ë¤ª¤±¤ë²ÝÂê¤ËÇº¤à¥ªー¥ÊーÍÍ¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ôºÇÂ¿¤ÎÌ±ÇñYouTuber¤Ç¤¢¤ë¤¿¤«¼ÒÄ¹¤È¡¢¤ï¤º¤«È¾Ç¯¤Ç0¢ª9Åï¤Þ¤Ç»ö¶È³ÈÂç¤·¤¿¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ëÅê»ñ²È¡¦À¸°ð»á¤ò¤ª¾·¤¤·¡¢Ì±Çñ¤Î¥¹¥¿ー¥È¤«¤é»ö¶È³ÈÂç¤Þ¤Ç¤ò¼ÂÁ©Åª¤Ë³Ø¤Ù¤ë¥»¥ß¥Êー¤ò´ë²è¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥»¥ß¥Êー¤ÎÆâÍÆ¡¦¸«¤É¤³¤í¡ÚÁ°È¾¡Û¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤Ì±Çñ¥¹¥¿ー¥È½Ñ ―Êª·ïÁª¤Ó¤È½é´ü±¿±Ä¤Î¥ê¥¢¥ë―¡Ê¤¿¤«¼ÒÄ¹¡ßÀ¸°ð ¿ò»á¡Ë
¤³¤ì¤«¤éÌ±Çñ¤ò»Ï¤á¤¿¤¤Êý¤Ë¸þ¤±¡¢¥¹¥¿ー¥È»þ¤Ë²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¹Í¤¨Êý¤äÊª·ïÁª¤Ó¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢±ä¤Ù1,300Éô²°¤Î´ÉÍý¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¤¿¤«¼ÒÄ¹¤È¡¢Åìµþ¡¦ÉÙ»Î²Ï¸ý¸Ð¥¨¥ê¥¢¤òÃæ¿´¤ËµÞÂ®³ÈÂç¤ò¿ë¤²¤¿À¸°ð»á¤¬¡¢¼ÂÂÎ¸³¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤éÅ°Äì²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¸åÈ¾¡ÛÌ±Çñ»ö¶È¥¹¥±ー¥ë¥¢¥Ã¥×¤Î¸½¾ìÃÎ¼± ―Êª·ï¤òÁý¤ä¤¹Á°¤ËÀ°¤¨¤ë¤Ù¤¤³¤È―¡Ê¤¿¤«¼ÒÄ¹¡ßÀ¸°ð ¿ò»á¡Ë
¤¹¤Ç¤ËÌ±Çñ¤ò±¿±Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¸þ¤±¡¢»ö¶È¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯ºÝ¤Î»ëÅÀ¤ä¼ÂºÝ¤Î·Ð¸³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂÐÃÌ·Á¼°¤Ç¤ªÏÃ¤·¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£ÄãÂ°À¤«¤éÁíÅê»ñ³Û13²¯±ß¤òÃÛ¤¾å¤²¤¿À¸°ð»á¤Î³ÈÂçÀïÎ¬¤È¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎÌ±Çñ»Ù±ç¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¤¿¤«¼ÒÄ¹¤ÎÃÎ¸«¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¼ÂÁ©¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¥°¥é¥à- ÅÐÃÅ¼Ô¾Ò²ð
- ºÂÃÌ²ñ
- - ¡ÚÂÐÃÌ¥Æー¥Þ£±.¡Û¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤Ì±Çñ¥¹¥¿ー¥È½Ñ ―Êª·ïÁª¤Ó¤È½é´ü±¿±Ä¤Î¥ê¥¢¥ë―
- - ¡ÚÂÐÃÌ¥Æー¥Þ£².¡ÛÌ±Çñ»ö¶È¥¹¥±ー¥ë¥¢¥Ã¥×¤Î¸½¾ìÃÎ¼± ―Êª·ï¤òÁý¤ä¤¹Á°¤ËÀ°¤¨¤ë¤Ù¤¤³¤È―
- Q&A¥¿¥¤¥à¡Ê¥»¥ß¥ÊーÃæ¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤â¤´¼ÁÌä¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡Ë
³«ºÅ³µÍ×
¢£ ¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§¥È¥Ã¥×¥×¥ì¥¤¥äー¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëºÂÃÌ²ñ―¾¡¤ÁÈ´¤¯Ì±ÇñÊýÄø¼°―¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¥¹¥¿ー¥È½Ñ¤È¹¶¤á¤Î³ÈÂç¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯
¢£ ³«ºÅÆü»þ¡§ 2026Ç¯3·î20Æü¡Ê¶â¡Ë 13¡§00～15¡§00
¢£ ³«ºÅ·Á¼°¡§ ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡ÊZoom¥¦¥§¥Ó¥Êー¡Ë
¢£ »²²ÃÈñÍÑ¡§ ¥»¥ß¥Êー»²²Ã¡§ÌµÎÁ
¢£ ÅÐÃÅ¼Ô¡§
- Ì±ÇñYouTuber¡¡¤¿¤«¼ÒÄ¹¡Êhttps://www.youtube.com/@minpakuchannel¡Ë
- ¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ëÅê»ñ²È¡¡À¸°ð ¿ò »á
- ³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥íー¥É¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¡¡·óß· ½ÙÍ¤
¢£ ¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á
- Ì±Çñ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¤³¤ì¤«¤é»Ï¤á¤¿¤¤Êý
- Ì±Çñ±¿±Ä¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý
- ¼ÂÁ©¼Ô¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê·Ð¸³¤«¤é¥Ò¥ó¥È¤òÆÀ¤¿¤¤Êý
¤ª¿½¹þÊýË¡
°Ê²¼¤ÎÆÃÀß¥Úー¥¸¤è¤ê¤ª¿½¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://broad-e.co.jp/seminar7/
²ñ¼Ò³µÍ×- Ë¡¿ÍÌ¾¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥íー¥É¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º
- Âå¡¡É½¡§ ÃæÀ¾ ÎÉÍ´
- ËÜ¡¡¼Ò¡§ ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶èÂÀÍ»»ûÄ®5-15 ÇßÅÄ¥¤ー¥¹¥È¥Ó¥ë9F
- Àß¡¡Î©¡§ 2000Ç¯12·î15Æü
- »ñËÜ¶â¡§ 80É´Ëü±ß
- ¾å¾ì»Ô¾ì¡§ Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¡¡¥°¥íー¥¹»Ô¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§4415¡Ë
- ¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://broad-e.co.jp/
- ½¾¶È°÷¿ô¡§127Ì¾(2025Ç¯12·îËöÆü»þÅÀ)
- »ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¸þ¤±¹âÂ®¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¡ÖB-CUBIC¡×(https://broad-e.co.jp/business/b-cubic/)¡¢IoT¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥©¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖBRO-LOCK¡×(https://broad-e.co.jp/business/bro-lock/)¡¢³°ÊÉÅÉÁõ¡¦½¤Á¶¡ÖBRO-WALL¡×(https://broad-e.co.jp/bro-wall/)¡¢½é´üÈñÍÑ¥¼¥í¤ÎÌ±Çñ±¿ÍÑ¡ÖBRO-Ì±Çñ¡×(https://broad-e.co.jp/bro-minpaku/)¡¢ÆâÁõ¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡ÖBRO-ROOM¡×(https://broad-e.co.jp/bro-room/)¡¢Åù¤ÎÈÎÇä¡¦»Ü¹©¡¦ÊÝ¼é
- YouTube¡ÖÃæÀ¾ÎÉÍ´¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë(https://www.youtube.com/@ryosukenakanishi)¡×
- YouTube¡Ö¥Ö¥íー¥É¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¡Ê4415¡ËIR¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë(https://www.youtube.com/@broadenterprise-ir)¡×