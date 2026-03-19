NEOWIZ スマホ向け新作ゲーム『猫とスープ 魔法のレシピ』、本日から事前登録開始！

株式会社 NEOWIZゲームオン

株式会社NEOWIZ（本社：韓国 京畿道城南市、共同代表：金 承徹（キム・スンチョル）/蠔 泰根（ベ・テグン））は、本日2026年3月19日（木）より、スマートフォン向け、癒し系放置型ゲーム『猫とスープ 魔法のレシピ』の事前登録を開始しました。

事前登録中の新作『猫とスープ 魔法のレシピ』

■シェアハウスで、猫たちの暮らしを眺めよう

『猫とスープ 魔法のレシピ』は、全世界で累計8,000万ダウンロードを記録した癒し系放置型ゲーム『猫とスープ』のIPを活用したゲームタイトルです。

プレイヤーは、マージゲームの要領で星を獲得していき、収集した星によって自分だけのシェアハウスを建設することができます。シェアハウスで繰り広げられる猫たちの愉快でかわいい日常を眺めることができます。

世界中の多くのファンを持つ『猫とスープ』の暖か味のあるアートや世界観を継承しつつ、新作『猫とスープ 魔法のレシピ』ならではの独自の体験を味わっていただけます。

■事前登録 特典は人気猫「桜ショートヘア」

事前登録の特典として、原作「猫とスープ」で多くのプレイヤーから愛された人気猫「桜ショートヘア」をプレゼントいたします。

さらに、ゲーム内通貨である「宝石」、「エネルギー」など様々なアイテムや、追加イベントを通じて、人気猫「桜ショートヘア」に似合うコスチュームも配布予定です。

なお、『猫とスープ 魔法のレシピ』は本月4月末に全世界でリリース予定です。言語は、日本語のほか、英語、スペイン語（南米）、中国語（簡体・繁体）、韓国語に対応予定です。

事前登録は、GooglePlayまたはAppStoreへ！

Google Play :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hidea.cat.magicrecipeAppStore :https://apps.apple.com/jp/app/%E7%8C%AB%E3%81%A8%E3%82%B9%E3%83%BC%E3%83%97-%E9%AD%94%E6%B3%95%E3%81%AE%E3%83%AC%E3%82%B7%E3%83%94/id6446347021

NEOWIZ コメント

『猫とスープ 魔法のレシピ』は、原作となる『猫とスープ』が持つ、かわいらしく、ぬくもりがある空気感を保ちながら、新しいプレイ体験とコンテンツを加えた、正式な後継作です。事前登録を通じて、世界中の方が、愛らしい猫たちとの暮らしを先行体験いただけてら幸いです」